Toaleta din curtea şcolii, în care, din când în când, mai cade/moare câte un elev este, chiar dacă nu vrem, un simbol, nu doar pentru sistemul de învăţământ ci şi pentru felul în care a evoluat ţara noastră în ultimii 30 de ani. Patru preşedinţi aleşi (Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Klaus Iohannis), 15 premieri "plini" (Petre Roman, Teodor Stolojan, Nicolae Văcăroiu, Victor Ciorbea, Radu Vasile, Mugur Isărescu, Adrian Năstase, Călin Popescu Tăriceanu, Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu, Victor Ponta, Dacian Cioloş, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Viorica Dăncilă), 27 de miniştri ai Educaţiei, cu tot cu interimari, pentru că aici interimatul este baza, au venit, au plecat sau sunt pe cale să plece, dar problema toaletelor din fundul curţii şcolii nu a putut fi rezolvată.

Preşedintele Iohannis s-a întâlnit, ieri seară, cu Donald Trump, dar din păcate acest subiect nu a fost prins pe lista discuţiilor, poate îm­preună, eventual cu sprijinul NATO, ar fi găsit o soluţie pentru această chestiune aproa­pe ruşinoasă.

Cu mai puţin de trei săptămâni înainte de începutul anului şcolar, problema a fost repusă pe tapet. Discutat de ani de zile, subiectul este departe de a fi epuizat.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a cerut prefecţilor, în cadrul unei videoconferinţe des­făşurate la începutul acestei săptămâni, o situaţie cu toate unităţile de învăţământ care au toaletele în curte şi nu deţin avize de la Direcţiile de sănătate publică şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă: "Până vineri, doresc o situaţie cu fiecare UAT în parte, cu fiecare subunitate de învăţământ care nu are aviz DSP, cu cauza pentru care nu are acest aviz, cu măsuri care se pot lua, pentru a putea să avizăm din punct de vedere al sănătăţii publice aceste unităţi de învăţământ. Acolo unde nu avem apă potabilă, vreau să ştiu, pe lângă situaţia pe care am cerut-o cu toaletele, îmi trimiteţi situaţia cu fiecare unitate de învăţământ care nu are apă potabilă în momentul de faţă şi, totodată, până miercuri, un plan de măsuri să vedem cum putem să asigurăm apă potabilă pentru unităţile de învăţământ unde nu există". Ministrul pretinde că o problemă care persistă de 30 de ani poate fi rezolvată în 15 zile! Oricum, situaţia şcolilor fără apă potabilă şi cu toaletele în curte din fiecare judeţ în parte se cunoştea la nivelul Guvernului încă din luna februarie. Atunci, într-un răspuns la o interpelare din Parlament, fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu anunţa că sunt 1489 de şcoli cu toalete în curte, fără apă şi fără canalizare: "La începutul anului 2018 erau 2.600 de şcoli (cu toaleta în curte), diferenţa dintre 1.460 şi 2.600 a fost prinsă în programele PNDL I şi II. Ca urmare ne-au mai rămas acestea, pentru care, din fericire, (...) avem bani în buget, aşa încât sper să fie ultima dată când discutăm despre acest subiect". Nu este, doar că nu mai discută doamna Andronescu subiectul pe motiv că între timp şi-a pierdut mandatul. La două zile după anunţul Ecaterinei Andronescu, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, anunţa că cele aproximativ 1.400 de şcoli care au toalete în curte, vor primi bani pentru achiziţionarea unor containere moderne, cu baie, care vor fi montate lângă şcoală: "Pot să vă spun că sunt încă 1.400 şi ceva de şcoli care sunt în această situaţie neplăcută (cu WC în curte). Până la final de an este obligatoriu ca toate aceste şcoli să nu mai aibă această situaţie. Şi cum? Am făcut un program care se lansează imediat. Undeva la 10.000 de euro va veni pe fiecare şcoală pentru a pune lângă şcoala respectivă acele containere moderne care sunt prevăzute cu partea de baie...Cel puţin...Cam asta este suma estimată. Primăria care are grijă de şcoală va avea această sumă. Vom impune acel format tip să nu ne trezim cu fel de fel de astfel de achiziţii. Lipit de şcoală, facem racordul necesar, fie la reţea de apă, canalizare, dacă are, dacă nu fosă şi, desigur un pasaj prin care copiii trebuie să treacă. Dacă este o şcoală veche undeva într-o comună, nu poţi să spargi zidul. Faci un pasaj de trecere pentru ca acel copil care iese să nu fie plouat, să stea în frig. Până la final de an aceste 1.400 de şcoli în acest fel pot toate să fie într-o situaţie corectă". Având în vedere intervenţia ministrului Fifor din această săptămână este evident că programul ministrului Teodorovici nu a dat roade.

În ianuarie 2018, ministrul Educaţiei de la acea vreme, Liviu Pop oferea un recensământ al toaletelor: "La 159 de ani la Unirea Principatelor Române, avem 2.418 unităţi şcolare cu gruprile sanitare în exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, în cel mult 3 ani, autorităţile locale, judeţene şi centrale vor face că toate unităţile şcolare din România să aibă condiţii decente pentru educaţia elevilor şi preşcolarilor". Ministrul Educaţiei a oferit şi un tabel cu numărul de astfel de unităţi şcolare din fiecare judeţ al ţării, cele mai multe erau în Vaslui (389), Suceava (219), Botoşani (207) şi Iaşi (207), iar cele mai puţine în Ilfov (o singură unitate), Mureş (două), Giurgiu (opt) şi Covasna (10). Imediat după Pop în fruntea Educaţiei a venit Popa care anunţa că ministerul Educaţiei a semnat un protocol menit să asigure cadrul instituţional pentru funcţionarea şi dezvoltarea unui proiect, care îşi propunea renovarea, în perioada iulie - septembrie 2018, a grupurilor sanitare situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, unităţi selectate din toată ţara, cu sprijinul MEN. Bucuria celor năpăstuiţi a fost de scurtă durată, Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat că va facilita identificarea şcolilor care îndeplinesc criteriile tehnice de participare la proiect, printre care: existenţa unui spaţiu dedicat grupurilor sanitare în planul clădirii, existenţa autorizaţiilor necesare realizării proiectului de renovare, racordarea funcţională la apă şi canalizare. Practic ce era în curte, în curte rămânea.

Totuşi, dacă ne uităm doar pe cifrele oficiale oferite în ultimii doi ani se poa­te observa o diferenţă consistentă. Nici de această dată nu este cazul să ne bucurăm prea tare, conform unor surse din minister, cifra a scăzut şi pentru că foarte multe şcoli au fost pur şi simplu închise în urma comasării cu alte unităţi şcolare.

Chiar şi aşa, se întrezăreşte o soluţie, dacă s-ar închide toate şcolile din mediul rural, problema aproape că ar dispărea, ceea ce ar permite nişte rapoarte triumfaliste, aşa cum se mai practică şi pe la alte minis­tere.