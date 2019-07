Bancnote antisemite de acum un secol făceau distincţia între însemnul de valoare înscris pe hârtie, deosebit de aurul care îi dădea valoarea.

Sloganul tipărit în 1922 pe reversul bancnotei aus-tro-ungare de două coroane "Aurul, în banca evreiască. Mizeria, în mâna ta!", era autoreferenţial - "mizeria din mâna ta" era chiar bancnota de două coroane pe care se găsea textul.

Adică, evreii posedă aurul, iar tu, deşi eşti proprietarul aurului, nu ai în mână decât o hârtie.

Lirele englezeşti prezintă un angajament cu înţeles oarecum complementar, înscris sub titulatura "Bank of England", lângă portretul reginei: "I promise to pay the Bearer on demand the sum of one[/five/ten ...etc.] pound[s]" ("Promit să plătesc posesorului, la cerere, suma de un[/cinci/zece/...etc.] pound[s]".

Adică, iniţial, în cazul că cineva ar fi solicitat-o Băncii Angliei, şi-ar fi putut preschimba bancnotele în monede de aur (desigur, după introducerea monedelor fără acoperire în aur, acest angajament, păstrat prin tradiţie pe bancnotele britanice, semnifica doar faptul că o banc-notă poate fi preschimbată cu altă bancnotă, iar nu cu aur).

Deşi cu înţelesuri opuse, ambele înscrisuri de pe bancnotele pe care le-am invocat, fac deosebirea între posesie şi proprietate.

În piaţa de capital, această deosebire are consecinţe majore.

• POSESIA ŞI PROPRIETATEA ASUPRA TITLURILOR DE VALOARE

Acţiunile sunt însemne ale valorii societăţii emitente, alocate unui proprietar al cărui nume este asociat acţiunii (acţiuni nominative), sau fără un proprietar cunoscut (acţiuni anonime, la purtător).

Asocierea numelui proprietarului la acţiune (acţiunea nominativă), permite disocierea proprietarului acţiunii de posesia acţiunii şi trecerea acţiunii în posesia unui intermediar - depozitar, custode, broker - ceea ce "externalizează" posibilităţile de vehiculare a acţiunii, fără ca proprietarul să-şi piardă dreptul de proprietate asupra ei, dar sus-pendându-i în incertitudine dreptul de liberă dispoziţie asupra acţiunii; dreptul de dispoziţie asupra acţiunii este exersat prin intermediar şi deci, îşi pierde calitatea libertăţii absolute.

Cealaltă formă a acţiunii, acţiunea la purtător, nu poate disocia proprietatea asupra ei de libera dispoziţie a proprietarului, deoarece, nefiindu-i asociată numelui proprietarului, proprietatea este atestată de simpla posesie fizică a titlului.

Desigur, acesta este un mod mai alambicat să spun că acţiunile la purtător sunt similare banilor, este de ajuns să le ai, ca să fii proprietarul lor şi să le foloseşti când şi cum vrei (în scopul pentru care au fost concepute).

• REŢETA CAPITALISMULUI APLICATĂ PESTE SECHELELE COMUNISMULUI

În cazul României, abia ieşită din universul comunist în care proprietatea întregului popor asupra mijloa-celor de producţie a fost complet strivită de posesia lor administrativă şi însuşirea liberei dispoziţii de către Partidul Comunist Român, el însuşi confiscat sub autoritatea deciziilor unei singure persoane - Nicolae Ceauşescu - ideea separării proprietăţii acţiunilor de posesia lor prin nominativizare şi dematerializare a fost o opţiune monumentală.

Practic, nimic din perfidia batjocurei comuniste la adresa proprietăţii nu s-a schimbat prin implementarea pieţei de capital, (adica acea piaţă care, tocmai ea, ar fi trebuit să marcheze ruptura netă de trecutul economiei centralizate şi care să stimuleze sipiritul întreprinzător).

• DEOSEBIRI ÎN MODUL DE TRANZACŢIONARE

Starea cu care ne-a obişnuit piaţa de capital contemporană, în general şi cea românească, în particular presupune ca, la tranzacţionarea titlurilor de valoare, accesul se face prin pâlnia unui intermediar (brokerul), iar tranzacţionarea lor efectivă are loc prin alt intermediar - o platformă electronică cu acces restrâns şi exclusiv al membrilor.

Tranzacţionarea acţiunilor la purtător poate fi facută şi ea prin intermediar, ba chiar şi printr-o platformă de tranzacţionare (necesită imobilizarea titlurilor şi nominativizarea lor în vederea dematerializării).

Dar, deosebirea şi principalul avantaj al acţiunilor la purtător constă în faptul că pot fi tranzacţionate direct, fară intermediar şi că transferul lor este mai rapid decât orice tranzacţionare electronică, deoarece are loc prin simpla tradiţiune (ceea ce, fiind instantanee, nu poate fi concurată de sistemele în care clearing-settlement-ul - adică, transferul în cruciş de bani şi titluri între vânzător şi cumpărător - necesită T+2 sau +3 zile).

• CARE TIP DE ACŢIUNI FAVORIZEAZĂ DEZVOLTAREA PIEŢEI DE CAPITAL, NOMINATIVE SAU LA PURTĂTOR?

De ce au existat două tipuri fundamental diferite de atestare a proprietăţii asupra acţiunilor?

Nominativitatea corespunde unui reflex autoritar de stat pentru înregis-trarea avuţiilor, servindu-i la alimentarea bugetului prin taxarea câştigurilor şi controlul asupra mişcărilor de avere.

Anonimitatea acţiunilor la purtător corespunde unei nevoi individuale legitime de secretizare a avuţiei în faţa autorităţii tiranice (sau potenţial tiranice) şi nici o autoritate nu se poate pretinde democratică, de la momentul în care nu respectă această nevoie individuală.

Peste interesele specifice ale individului, în opoziţie cu ale autorităţii de stat, apare întrebarea care dintre cele două tipuri de acţiuni - nominative sau la purtător - sunt mai potrivite în interesul pieţei de capital înseşi, pentru dezvoltarea ei.

Răspunsul este că uneori, cele nominative, alteori, cele la purtător (şi niciodată vreun tip în mod exclusiv, ci doar preponderent).

Depinde de nivelul de dezvoltare al pieţei - în principal, depinde de lărgimea şi adâncimea participării la piaţă (lichiditate), dar şi de gradul de informatizare (când sistemul de tranzacţionare este computerizat), de cuprinderea teritorială a reţelei de intermediari, de orarul de funcţionare a pieţei, de potenţialul economiilor, de capacitatea fondurilor de investiţii să convertească economiile în capital investiţional, dar şi de tradiţii, cultură investiţională şi mentalităţi, fără să ignorăm competiţia pieţei de capital cu piaţa bancară şi evident, regimul fiscal.

1. Mentalitatea. Ruptura noastră de comunism ar fi fost bine semnificată de împroprietărirea cu acţiuni tipărite, la purtător, înmânate fizic împroprietăritului.

Destinul ulterior al formei acţiunilor ar fi căzut în sarcina legală a adunărilor generale ale acţionărilor, nici o autoritate nefiind abilitată de lege să li se substituie (după cum lis-tarea la o piaţă reglementată, cum a fost Rasdaq, trebuia să fie decizie a acţionarilor şi a nimănui altcuiva, nici măcar a tandemului CNVM - USAID, cum, în realitate, s-au petrecut lucrurile, în 1997-98).

Felul în care a debutat piaţa reglementată de capital, la noi, i-a dezvăluit un surprinzător bolşevism, autoritarism încurajat de consultanţa americană.

2. Difuzia acţionariatului popular. Circa 75% din populaţie a primit acţiuni (multiplu de trei ori al proporţiei acţionariatului popular din UK, USA şi/sau Japonia), difuzie imposibil de acoperit cu reţeaua naţională de societăţi de brokeraj (să ne amintim de cei 2000 de brokeri ai Gelsor, autorizaţi de CNVM în 1998); insuficienţa intermediarilor recunoscuţi legal ar fi reclamat acţiuni la purtător ca să facă posibile şi tranzacţiile neintermediate, directe, între proprietari.

3. Adâncimea. Distrugerea industriei fondurilor deschise de investiţii, în 1996, prin intervenţia perversă a autorităţii pieţei, acoperită sub incompetenţa consultanţei USAID, a lipsit piaţa noastră de capital, din pruncie, de articulaţia necesară convertirii economiilor populaţiei în capital investiţional de valoare semnificativă, care ar fi fost de presupus să fie mişcat prin decizie de investire profesională, competenţă şi morală; cataclismul a fost repetat în anul 2000, ocazie în care complicitatea comisarilor CNVM la fraudă a fost judecată şi pedepsită cu închisoarea.

Nu mai era nimic de demonstrat - singurul paliativ de convertire a economiilor populaţiei în capital investiţional rămăsese să fie acţiunile la purtător, datorită similarităţii lor cu banii, putând să joace rol de instrumente de plată şi să fie tezaurizate în formă fizică.

Colegul nostru Andrei Iacomi a rezumat "Avantajele şi dezavantajele folosirii acţiunilor la purtător", trecute într-o dizertaţie a lui Andre Vanterpool de acum doi ani (vezi articolul din pagina 15).

Dar, repet, avantajele pe care un instrument financiar le prezintă într-o anumită piaţă, pot să devină dezavantaje în altă piaţă şi de aceea, eu le-am menţionat pe acelea care ne sunt specifice (fără să epuizez subiectul, despre care am tot scris şi publicat în BURSA, mai bine de douăzeci de ani).

• CUM ACEEAŞI MĂSURĂ, ADOPTATĂ ÎN SISTEME DIFERITE, POATE AVEA CONSECINŢE OPUSE, DE LA UNUL LA ALTUL

Mie îmi este evident că, la noi, piaţa ar fi trebuit să debuteze preponderent cu acţiuni la purtător, iar nu să importe reţete de la Bursa din Toronto sau de la Nasdaq.

În care moment începi să tunzi iarba, imediat după ce ai aruncat seminţe pe pământul răscolit?!

Când implementezi o piaţă pe teren virgin, nu ai la ce să aplici reguli, ci mai întâi trebuie să laşi să răsară iarba.

Structura pieţei americane şi regulile ei s-au edificat în acord cu nevoile sale specifice - dematerializarea acţiunilor din anii '70 a fost necesară pentru ca să înlesnească tranzacţionarea care fusese gâtuită de succesul imens al Bursei.

O cocoaşă uriasă de ordine neexecutate se acumulase la New York Stock Exchange (NYSE), din cauză că, în back office, angajaţii nu mai pridideau să numere acţiunile tipărite, iar camioanele care le transportau pentru clearing/settlement erau atât de numeroase, încât ajunseseră să se ciocnească pe Wall Street.

Odată introdusă dematerializarea şi tranzacţionarea computerizată, valoarea totală a tranzacţiilor la NYSE a explodat.

Acelaşi gest - dematerializarea acţiunilor distribuite prin Programul de Privatizare în Masă - a îngheţat piaţa noastră de capital, înca de la naştere.

Regulile care au lăsat impresia că tranzacţionarea directă sau pe lângă piaţa reglementată ar fi fiind ilegale, au lipsit piaţa de capital de aportul pieţei informale, constituite natural.

Cum să implementezi o piaţă naţională electronică, pentru 16 milioa-ne de acţionari, din care jumătate sunt la sate, în cea mai slab informatizată ţară din Europa?!

Piaţa informală a fost etichetată drept dăunătoare, deşi legea o permitea.

Autoritatea pieţei noastre de capital, sfătuită de consultanţii USAID, a făcut tot ceea ce admnis-trativ este cu putinţă, (ba chiar s-a dedat şi la abuzuri dincolo de lege) să-i împiedice să tranzacţioneze direct, între ei, pe cei împroprietăriţi prin Programul de Privatizare în Masă.

Trebuie să fii extrem de bătut în cap pentru aşa ceva...

...Sau să fii consultant în programul USAID...

...Adică deloc interesat de utilitatea naţională a proiectului pieţei de capital pentru care acorzi consultanţă.

Rezultatul acestei obtuzităţi este că, la un sfert de secol de la Programul de Privatizare în Masă, aproape jumătate din cei împroprietăriţi (sau/şi moştenitorii lor) încă se mai află în proprietatea acţiunilor primite gratuit (respectiv, moştenitorii nu pot deveni proprietari ai acţiunilor moştenite, deoarece taxele de succesiune şi cheltuielile asociate întrec preţul pe care l-ar putea obţine prin vânzarea la piaţă - desigur, dacă ar mai exista vreun broker să accepte un ordin de vânzare a doar 40 de acţiuni, la preţul de, să zicem, 30 de bani fiecare).

• LIPSA NOASTRĂ DE ÎNSEMNĂTATE

Uniunea Europeană adoptă un Regulament (în 2015) şi consideră că e bine să-l împrăştie ca Directivă de uniformizare a interdicţiei acţiunilor la purtător, în toate ţările membre.

Teoria elementară a regulării pieţei de capital, basicul pentru începători, vorbeşte despre proporţionalitatea regulării, în raport cu dezvoltarea pieţei.

Repet: proporţionalitate.

Aplicarea aceleiaşi reguli uneia dintre cele mai mari pieţe din lume (London Stock Exchange) şi uneia dintre cele mai pierite din UE (Bucharest Stock Exchange) respectă, oare, principiul proporţionalităţii dintre regulare şi dezvoltare?!

Nu.

De unde se vede că nu trebuie să fii neapărat consultant USAID ca să fii monumental, poţi fi şi la ESMA.

Dar faptul mai înseamnă şi că autorităţile noastre - ASF - nu au priceput problematica pieţei noastre în adâncime şi că nu avem nici un fel de însemnătate în ochii regulatorilor europeni, care, cu bune intenţii, ar fi putut observa incapacitatea alor noştri, spre binele nostru.

• INTERDICŢIA ACŢIUNILOR LA PURTĂTOR ESTE DE ORIGINE NAZISTĂ

Pentru controlul mişcării averilor evreieşti în Franţa ocupată în Al Doi-lea Război Mondial, naziştii (împreună cu autorităţile colaboraţioniste) au interzis acţiunile la purtător (vezi în pagina 15 relatarea istorică consemnată de colegul nos-tru M.G., în articolul cu titlul "Acţiunile nominative şi istoria Casei Centrale de Depozitare de la Paris").

După eliberare, legile naziste au fost abrogate, dar, la scurt timp după aceea, guvernul socialist de atunci a găsit că, de fapt, concepţia nazistă este convenabilă şi a restaurat ordinea din timpul ocupaţiei germane, pe piaţa de capital franceză.

Astăzi, concepţia nazistă de control al pieţei de capital s-a generalizat în întreaga lume, iar după Directiva europeană din 2015, s-a consacrat legal în Uniunea Europeană.

În acest moment, legea nu mai este antisemită, pentru că, prin ea, nu mai sunt vizaţi doar evreii, ci toţi, evrei şi neevrei.

Este vorba despre controlul autorităţii de stat asupra tuturor cetăţenilor, în mod nediscriminatoriu şi...absolut "democratic".

Aşa cum secretul bancar a fost ciopârţit de americani, după "Nine Eleven", (inclusiv în Elveţia, care îşi păstrase imunitatea chiar şi în faţa lui Hitler).

Tehnica internaţională este veche, serviciile speciale şi armata obţin suplimentări bugetare, organizând în secret atacuri asupra propriului popor.

Este o taxă de protecţie mafiotă.

Dacă n-ar fi tragic, ar fi comic să observăm cum statele interzic drepturile cetăţeneşti decurgând din folosirea acţiunilor la purtător, sub cuvânt că astfel ne protejează contra mişcarilor teroriste; dar, în realitate, toate mişcările teroriste sunt finanţate de state...

Ha, ha, ha!

• NOI CREDEM CĂ N-AM PIERDUT NIMIC

Ideea interzicerii acţiunilor la purtător este bine primită la noi, fiind legată de scandalul "Tel Drum" Teleorman, companie de construcţii de drumuri, despre care s-a spus că este deţinută de Liviu Dragnea, proprietar ascuns al pachetului majoritar de acţiuni la purtător, ceea ce se spune ca i-a prilejuit îmbogăţirea frauduloasă: zvonurile acreditează că, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a încredinţat propriei companii "Tel Drum", lucrările de drumuri finanţate de la buget.

Adversarilor lui Dragnea nu le-a păsat câtuşi de puţin în 2009, când BURSA a dezvăluit cazul, dar li s-a încins păsatul în ei, în 2017, când dezvăluirile din BURSA, vechi de nouă ani, au fost prezentate publicului drept nou născute. Şi au cerut interzicerea acţiunilor la purtător.

Dacă îl urâm pe Dragnea, atunci urâm şi acţiunile la purtător.

Dacă nu, nu.

S-a creat un curent de opinie general contra acţiunilor la purtător - cotlon întunecat în care colcăie teroriştii, traficanţii, evazioniştii şi criminalii, în principiu.

Pe atunci europarlamentar, Cătplin Ivan a informat că în ţara noastră sunt 384 de firme cu acţiuni la purtător, toate având afaceri cu statul (vezi alăturat articolul lui Mihai Gongoroi " ÎN TERMEN DE 18 LUNI / Acţiunile la purtător vor trebui convertite, altfel firmele riscă dizolvarea").

Îmi amintesc că, parcă, prin 1997, gânditorii ţărănişti, sau în 2002, gânditorii pesedişti, (paradoxal, dar nu contează care, totuna), au constatat că subvenţiile agricole nu ajung la tărani, ci la speculatori.

Au tăiat subvenţiile.

N-au fost în stare să asigure subvenţionarea directă a ţaranilor.

Le-au tăiat-o.

Ca şi când mama, constatând că linguriţa este găurită, renunţă să-şi mai hrănească pruncul.

Gânditorii de acum au constatat că şefii administrativi şi politici îşi alocă contracte cu instituţiile la care sunt şefi, propriilor societăţi unde sunt proprietari ascunşi, prin acţiuni la purtător.

Nu-i cercetează cu poliţia, ci, arc reflex: trebuie interzise acţiunile la purtător!

Nu.

În primul rând, trebuie ca licitaţiile de alocare a contractelor să fie riguroase, iar pedepsele pentru situaţii de conflict de interese să se lase cu ani buni de puşcărie şi confiscări de averi.

În al doilea rând, societăţile cu acţiuni la purtător pot fi excluse de la licitaţii cu statul, prin condiţiile din caietul de sarcini, ori, în caz de impotenţa absolută a organelor de control, chiar prin lege.

• CE AM PIERDUT, TOTUŞI

Am pierdut un sfert de secol pentru piaţa noastră de capital şi am pierdut o oportunitate de dezvoltare pe care am fi putut-o exploata.

Oportunitatea a dispărut, dar nu plânge nimeni dupa ea.

Căci faptul că a fost o oportunitate o spun eu şi numai eu, nimeni altcineva din comunitatea pieţei de capital, în pofida faptului că toţi suntem de acord că piaţa noastră sleită dezamăgeşte în formă continuată.

Permanent.

Zeci de ani.

Eubulide, filosof antic din Şcoala de la Megara, a construit următorul paradox potrivit acestei situaţii:

"Ai ce nu ai pierdut.

Nu ai pierdut coarne.

Prin urmare, eşti încornorat".

Cu acţiunile la purtător?

N-am pierdut nimic.

Prin urmare, n-am pierdut nici coarne.

Deci, suntem încornoraţi.