ADVERTORIAL:Beneficiile argintului coloidal

Multi au scris despre beneficiile argintului, iar acum produsul argint coloidal poate fi cumparat de pe site-ul magazinului online Vitacaps.ro. Excelente proprietati bactericide ale argintului sunt cunoscute inca din cele mai vechi timpuri. In timpul campaniilor, regele persan Cyrus a tinut apa in ulcioare de argint, pentru ca apa sa fie purificata de microorganismele daunatoare organismului uman. In India antica, pentru dezinfectarea apei s-a folosit argint fierbinte, scufundandu-l in apa. Monedele de argint au fost aruncate in fantana, astfel incat apa sa fie curata, iar bacteriile si virusurile au murit. Utilizarea argintului ca medicament este cunoscuta de mult timp. Solutia de argintcoloidal este utilizata in pediatrie pentru urmatoarele boli ale tractului respirator:

- Gripa

- Diferite forme de angina

- Tuse convulsiva

- Amigdalita

- Rinita catarala

- Inflamarea mucoasei nazale

- Pleurezie

- Tuberculoza

- Faringita

- Laringita

- Sinuzita

Ce este argintul coloidal?

Argintul coloidal este un produs format din nanoparticule microscopice de argint suspendate in apa demineralizata si deionizata. Acest produs este de inalta tehnologie stiintifica si moderna. Nanoparticulele de argint au dimensiuni de 25 nanometri. Au o suprafata specifica extrem de mare, ceea ce creste aria de contact a argintului cu bacteriile si virusurile, imbunatatind semnificativ actiunea bactericida a acestuia.

Argint coloidal -Proprietati benefice

Argintul este un metal greu si in doze mari este daunator sanatatii. Dar utilizarea nanoparticulelor de argint cu o dimensiune de 25 de nanometri nu numai ca este inofensiva pentru organism, ci ajuta eficient organismul sa-si mentina sistemul imunitar. Argintul coloidal nu este doar un metal, ci un oligoelement important pentru organism, necesar functionarii normale a glandelor endocrine, creierului si ficatului. Argintul este un metal greu, iar solutiile sale saturate nu sunt utile oamenilor: concentratia maxima admisa de argint este de 0,05 mg / l. Cand se iau 2 g de saruri de argint, apar fenomene toxice si, cu o doza de 10 g, este probabil un rezultat fatal. In plus, daca depasesti doza maxima timp de cateva luni, este posibila acumularea treptata de metal in organism.

Argint coloidal - boli ce pot fi tratate

Argintul coloidal are un efect bactericid puternic si in spectrul sau de actiune este capabil sa protejeze organismul de peste 600 de bacterii patogene, virusi si ciuperci. Dupa cum se stie, argintul este cel mai puternic antibiotic natural de pe Pamant. S-a dovedit ca argintul este capabil sa distruga peste 650 de specii de bacterii si microorganisme patogene, prin urmare, a fost folosit de oameni pentru a distruge diverse microorganisme timp de milenii, ceea ce indica efectul sau bactericid stabil.

Utilizarea argintului sub forma de nanoparticule face posibila reducerea concentratiei de argint de sute de ori pastrand toate proprietatile bactericide.

Urmatoarele boli pot fi tratate cu argint coloidal:

- boli de piele (acnee, dermatita, furunculoza, tuberculoza cutanata, lichen, psoriazis, seboree, urticarie, arsuri solare)

- boli ale tractului digestiv (diaree, dizenterie, gastrita, salmoneloza, hemoroizi)

- boli respiratorii (gripa, inclusiv preventie, tuse convulsiva, pneumonie, amigdalita, diverse forme de rinita, faringita, laringita, sinuzita, pleurezie, tuberculoza)

- boli ale sistemului nervos (meningita, neurastenie)

- boli ale tractului urogenital (inflamatia vezicii urinare, inflamatia apendicelui, boli ale prostatei, gonoree)

- boli ale sistemului musculo-scheletic (artrita, reumatism)

- boli de ochi (blefarita, conjunctivita, keratita).

Pe langa tratamentul multor boli, argintul coloidal sustine eficient sistemul imunitar al organismului, ceea ce este foarte important.