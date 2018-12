ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE A ACTIUNILOR EMISE DE ZENTIVA S.A. LA PRETUL DE 3,7472 LEI/ACTIUNE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 1518 / 13.12.2018

DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETATII VIZATE: Zentiva S.A. societate pe actiuni, de nationalitate romana, cu sediul social in B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/363/07.02.1991, cod unic de inregistrare 336206 ("Emitentul"), cu o valoare a capitalului social de 41.696.115 lei, divizat in 416.961.150 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei pe actiune fiecare, conferind drepturi egale tuturor actionarilor si inregistrate la Depozitarul Central S.A.

DENUMIREA SI SEDIUL OFERTANTULUI: Zentiva Group a.s., societate pe actiuni, de nationalitate ceha, cu sediul social in str. Dolni Mecholupy nr. 10, U kabelovny 130, cod postal 102 37, Praga, Republica Ceha, inregistrata in Registrul Comertului Ceh tinut de Curtea Municipala din Praga, sectiunea B 14570, numar de inregistrare 284 46 640 ("Ofertantul") , cu o valoare a capitalului social de 20.000.000 CZK, divizat intr-o actiune ordinara, cu valoarea nominala de 20.000.000 CZK pe actiune.

NUMARUL VALORILOR MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI: Oferta publica de preluare obligatorie ("Oferta Publica") este initiata de Ofertant pentru achizitia unui numar de 28.046.382 actiuni emise de Zentiva S.A., aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului si a persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, reprezentand 6,73% din capitalul social al Emitentului.

PRETUL DE OFERTA: Pretul oferit de Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de 3,7472 lei pe actiune ("Pretul de Oferta"). Actionarii care vor accepta Oferta Publica in conformitate cu termenii Documentului de Oferta, vor primi Pretul de Oferta pe actiune, mai putin orice alte costuri si comisioane aferente tranzactionarii actiunilor si platii pretului.

DENUMIREA SI SEDIUL INTERMEDIARULUI OFERTEI: BRD - Groupe Societe Generale S.A. institutie de credit, cu sediul social in B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/608/1991, cod unic de inregistrare 361579, in Registrul CNVM (ASF) sub nr. PJRO1INCR/400008, avand Atestatul CNVM (ASF) nr. 255/06.08.2008, ("Intermediar").

NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE ZENTIVA S.A. SI CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE PERSOANELE CU CARE ACESTA ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT: Ofertantul detine un numar de 388.730.877 actiuni, reprezentand 93,23% din capitalul social al Emitentului. In scopul prezentei Oferte Publice, Ofertantul actioneaza in mod concertat cu: (i) AI Sirona Bidco s.r.o. care nu detine, in mod direct, actiuni emise de catre Zentiva S.A.; in data de 30.09.2018 AI Sirona Bidco s.r.o. a achizitionat 100% din actiunile Zentiva Group a.s. de la compania Zentiva N.V. (o companie detinuta la momentul respectiv in proportie de 100% de catre Sanofi Aventis Europe, controlata de catre Sanofi) si (ii) Zentiva S.A. care detine un numar de 183.891 actiuni proprii, reprezentand 0,04% din capitalul social.

In total, la data prezentului document, Ofertantul si Zentiva S.A. detin impreuna un numar de 388.914.768 actiuni, reprezentand 93,27% din capitalul social al Emitentului.

MODALITATI DE OBTINERE A DOCUMENTULUI DE OFERTA: In vederea derularii Ofertei Publice declaram ca s-a intocmit un Document de Oferta. Documentul de Oferta poate fi obtinut, pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, de catre actionarii Emitentului, in mod gratuit, pe suport hartie, la sediile Emitentului si Intermediarului, cat si in format electronic de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro, al Intermediarului www.brd.ro si al Emitentului www.zentiva.ro.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE: Oferta Publica poate fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de Oferta Publica. Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 15 zile lucratoare, de la data de 18.12.2018 pana la data de 11.01.2019 inclusiv.

MODALITATILE SI LOCURILE DE SUBSCRIERE: Subscrierea in cadrul Ofertei Publice se face la sediul Intermediarului Ofertei Publice, BRD - Groupe Societe Generale S.A., sau la sediile intermediarilor autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") , care au transmis catre Intermediarul Ofertei Publice angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice, precum si a prevederilor inscrise in Documentul de Oferta aprobat de ASF. Subscrierile vor fi acceptate de intermediari pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscriitor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni ale Emitentului sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale. Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

PROGRAMUL DE SUBSCRIERE: Acceptarea Ofertei Publice de catre actionari se poate realiza pe intreaga perioada de derulare a Ofertei Publice, in zilele lucratoare intre orele 9:00 - 17:00 (ora Bucurestiului), cu exceptia datei de inchidere a Ofertei Publice, cand programul va fi 9:00 - 13:00 (ora Bucurestiului).

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Intermediarului Ofertei Publice, BRD - Groupe Societe Generale S.A., B-dul. Ion Mihalache, nr. 1-7, Turnul BRD, sector 1, Bucuresti sau la numerele de telefon 021.301.41.52, 021.301.68.73, 021.301.49.81 sau 021.301.41.55.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia. Aceasta oferta se adreseaza numai actionarilor Zentiva S.A., in conformitate cu reglementarile in vigoare.

OFERTANT

Zentiva Group a.s.

Carol Jean Nöel BLERY

Membrul Consiliu de Administratie

INTERMEDIAR

BRD - Groupe Societe Generale S.A.

Irina NEACSU

Director Executiv Corporate Finance