Brexit saga, anul III, episodul 98

Fanii serialului nu trebuie să îşi facă nici o grijă. Mai este mult pînă la deznodămîntul episodului final. Votul de astăzi din Parlamentul de la Westminster este menit doar să ne dea scenariul pentru... votul de mîine şi o idee mai precisă despre cel de poimîine! După ce textul pentru Brexit, negociat de Theresa May cu Comisia Europeană, a căzut cu un zgomot asurzitor la votul din Parlamentul Marii Britanii, ceva trebuia făcut. De aceea, Primul ministru al Guvernului Majestăţii Sale Regina Elisabeth a II-a a făcut... nişte drumuri la Bruxelles şi Strassbourg, cu mîna întinsă, ca să mai capete ceva. A obţinut un buchet de refuzuri colorate diferit, pe o paletă de nuanţe care merge de la "ne pare rău, dar mai mult nu se poate", pînă la "mai lasă-ne cucoană cu fiţele tale, asta e şi gata". Noroc cu doamna Merkel şi solidaritatea feminină. Acum vreo două-trei zile, Cancelarul Germaniei s-a trezit gîndind cu voce tare, ca să poată auzi şi presa, exprimînd părerea că nu ar fi chiar foarte bine şi frumos să-i lăsăm pe britanici să plece din UE cu un brexit dur în spate. Prin urmare, luni seară, după negocieri "grele, dar fructuoase", May a obţinut din partea lui Jean Claude Juncker... nişte declaraţii. Ele întăresc declaraţiile anterioare, nu schimbă nici o virgulă din textul negociat, dar sună ca nişte garanţii politice cu oarece greutate juridică, menite să îi asigure suplimentar pe britanicii din Irlanda de Nord, anume că nu vor fi victime ale unui eventual război de retaliere între Londra şi Bruxelles, după brexit. Cu această răsunătoare victorie în proţap, doamna May s-a întors acasă, unde l-a rugat pe Procurorul General să confirme/infirme, valoarea juridică a declaraţiilor şi angajamentelor obţinute de May la Strasbourg. Creează acestea sau nu creează obligaţii noi, pentru UE, faţă de textul semnat anterior, în privinţa graniţei dintre Republica Irlanda şi Irlanda de Nord? După care, va urma votul din Parlament. Aici, recunoscuta forţă de seducţie a doamnei May va trebui să îi convingă pe colegii săi de partid, cei cu care se mai poate înţelege într-o limbă de circulaţie internaţională, că în engleză, nici o şansă, plus vreo trei sferturi şi mai bine dintre deputaţii partidului laburist, să se răzgîndească patriotic şi să voteze acordul pe care l-au respins acum nici o lună. May le-a spus-o tuturor de la obraz, cu un aer dramatic şi ameninţător: ea, alt acord, nu va mai pune pe masa Parlamentului... fie vorba între noi nici n-ar avea de unde să mai scoată altul... ceea ce, spune mai departe May, ar putea avea ca rezultat avortarea brexitului!!!! Asta da... ameninţare mortală! Laburiştii au anunţat deja că nu vor vota "noul acord" şi este o bună şansă ca, dacă nu toţi, o bună parte dintre parlamentarii propriului partid conservator, radicalii hard brexitului, să voteze şi de această dată împotrivă. Din acel moment, nu mai există decît două căi de urmat: brexit hard, fără acord cu UE, sau renunţarea la brexit. În ambele cazuri, în ziua următoare, May va solicita votul parlamentului pentru prelungirea negocierilor dincolo de data de 25 martie. Pînă cînd? Nu mai mult de data încheierii mandatului actualului Parlament European şi a Comisiei cu care s-au purtat negocierile, mai-iunie, a venit răspunsul de la Bruxelles. Un vot mai degrabă tehnic, pe care foarte probabil îl va obţine, doar pentru a constata că nu poate să facă nimic dincolo de ceea ce este deja făcut: acordul existent îşi va urma cursul şi va intra în vigoare, dacă el este aprobat de Parlamentul britanic sau Marea Britanie şi UE vor intra în furtuna unui brexit fără acord, dacă el cade, astăzi, la votul din istorica incintă a clădirii ce găzduieşte, pe malul de vest al Tamisei, Parlamentul britanic.

În spatele acestui balet absurd al voturilor repetate pentru sau contra acordului de brexit se profilează, însă, bătălia politică pentru viitoarea guvernare de la Londra. Laburiştii ar vrea să profite de erorile guvernului May şi de masiva dezbinare din sînul conservatorilor pentru a forţa alegeri noi, în speranţa că le vor cîştiga detaşat. Consevatorii radicali vor şi ei căderea guvernului May, eventual chiar alegeri, pentru a primi o mai largă confirmare a votului popular, teoretic favorabil încă brexitului, chiar a unui brexit dur. Tabăra anti-brexit ar avea şi ea de profitat de pe urma căderii guvernului May şi refacerea raporturilor de putere în parlament, după alegeri anticipate, de data aceasta, în favoarea rămînerii în UE. Toate aceste calcule se vor reflecta într-un fel sau altul în voturile acestor zile, care privesc nu doar brexitul, ci şi viitorul polic al regatului tot mai puţin unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.