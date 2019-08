Căruţa din Caracal

• Fi-va Klaus Werner, fi-va Veorica băsescul care va alerga prin mulţime cu mâinile ridicate? Cine va fi noul Coldea, eroul civilizator care va readuce salvator pacea în inimile românilor?

Există mituri care nu pot fi distruse. Când oamenii îşi propun, în gregaritatea lor, să creadă unanim ceva, cu fervoare, nimic nu poate clinti enorma masă de credinţă. Lumea crede că maşinile explodează dacă tragi în ele cu pistolul, că e periculos să fumezi în benzinărie, că telefoanele mobile pot pune în pericol zborurile comerciale, că un cowboy împuşcat în abdomen poate scoate glonţul cu cuţitul, cauteriza rana şi călări apoi din Canada până în Mexic. Nimeni nu se îndoieşte că s-ar putea zbura la un moment dat cu 9 warpi spre marginea galaxiei, nimeni nu se întreabă cum poate supravieţui în imponderabilitate o specie care are un sistem digestiv şi un aparat circulator gravitaţionale.

Americanii cred că 11 Septembrie a putut fi pus la cale dintr-o peşteră din Afganistan, că tot Orientul Apropiat e burduşit de arme chimice şi că o ştire din Sputnik ar putea compromite bazele NATO din Europa de Est.

Românii cred că Hayssam a răpit-o pe Marie Jeanne, că Cioacă a fost condamnat procedural pentru asasinarea Elodiei, că Iohannis a fost ales preşedinte pe bune şi că Dacii au construit piramidele.

Europa crede că Barcelona poate primi patru goluri, că loteria e o chestie cinstită şi că Armstrong a fost pe Lună iar Berlusconi a terminat liceul pe merit.

India crede că un corp pârpălit medium-rare ajunge musai în Nirvana, China crede că Jack Ma e de capul lui, Rusia crede că Putin poate călări un tigru, ca Sandokan, toată planeta, la unison, vede ca realist şpagatul lui Van Damme şi se întreabă de ce Preşedinţii Americani nu aleargă mai des pe aripile Air Force One.

Într-o turmă, o ceată, o haită, o cirea­dă, e suficient să convingi o parte din efectiv. Restul grupului va ajunge, mai devreme sau mai târziu, la aceeaşi concluzie. Scepticii vor fi izolaţi, ridiculizaţi, toleraţi în numele unei înţelepte conduite a majorităţii.

• Monstrul de la televizor

Subiectul momentului este odioasa serie de crime comise de Gheorghe Dincă, un mecanic solitar din Caracal, ce-i drept, ales minunat, în urma unui casting extrem de competent, drept omul cu imaginea perfectă pentru a fi urât, dispreţuit, scuipat, persoana cu înfăţişare şi grai ideale pentru dezbateri de înăsprire a legislaţiei penale.

N-o să disec, n-o să-mi impun logica, nu voi despica firul în patru şi nu voi face apologia raţiunii.

Vă voi prezenta, mai jos, a alăturare halucinantă de afirmaţii vehiculate în media şi mediile oficiale.

Am eliminat spusele din primele zile ale aventurii, care, în opinia mea, se pot bucura de atenuarea circumstanţială a surprizei, a insolitului, a necontrolatei adrenaline.

Nu am folosit nici o propoziţie care să fie marcată de îndoială sau supoziţie, de subiectiv hazardat, de rezervă. Doar sentinţe, afirmaţii gnomice, precise, certe.

Am eliminat ca bază de selecţie presa neserioasă, senzaţionalistă, tabloidele şi blogurile. Am cules, am recoltat înţelepciune din ziare, televiziuni şi agenţii de presă de bună reputaţie, fraze din transcrieri oficiale, opinii presupus calficate ale unor profesionişti respectabili.

Rămâne să-mi spuneţi cum aţi primit această diversă, nepărtinitoare informare.

Şi ce aţi crede despre istoriile spuse de caracaleni, de români, de pământeni, dacă aţi ajunge acum pe această planetă, teleportaţi dintr-o îndepărtată cultură universală.

• Telegrame, telexuri, flux

Suspectul Gheorghe Dincă a fost arestat preventiv sub acuzaţiile de trafic de minori şi viol. Fetele din Caracal ar fi fost arse într-un incinerator artizanal. Dacă vorbim despre Luiza, este posibil aproape orice. Dacă vorbim despre Alexandra, este foarte puţin probabil, spre deloc. Gheorghe Dincă şi-a recunoscut crimele. Cele două fete ar fi fost arse sau îngropate sub plăci de ciment. Terifiant: Anchetatorii ştiu ce s-a întâmplat cu cele două cadavre. Unul a fost ars, celălalt îngropat. Dr. Vladimir Beliş, despre moartea Alexandrei Măceşanu: Am un dubiu asupra realităţii morţii acestei fete. Criminologul Dan Antonescu crede că Dincă are un loc unde a îngropat mai multe cadavre. Este un criminal în serie. Gheorghe Dincă are antecedente penale. Gheorge Dincă ar fi făcut parte din anturajul unui traficant de persoane din Italia. Gheorghe Dincă a fost internat la psihiatrie de câteva ori. Este un om dornic să ajute pe oricine. N-am văzut pe nimeni să intre la el în curte. Eu nu am auzit strigăte. Sunt de acord cu ce spune lumea, să fie pedepsit cu moartea. Incinerarea nu se poate face într-un butoi, e nevoie de 1400 de grade. Analizele IML: Oasele găsite în casa lui Gheorghe Dincă aparţin unui om de talie mică! Şeful DIICOT: Nu avem nici măcar concluzii preliminare ale testelor genetice făcute pe fragmentele osoase. Nu putem neglija nici varianta ca fetele să fie în viaţă. Procurorii îl cercetează pe Gheorghe Dincă sub acuzaţia de omor calificat, după ce, într-un butoi, au fost găsite oase de natură umană dar şi bijuterii pe care mama Alexandrei le-a recunoscut. Bomba zilei: Alexandra îl ştia dinainte pe criminal. Alexandra şi Luiza au murit. În cazul în care nu există un cadavru, dr. Vasile Beliş susţine că Gheorghe Dincă nu poate fi acuzat de crimă. Dacă le-a ucis pe Alexandra şi pe Luiza, Dincă are profilul unui criminal în serie ieşit din tipare. Jurnalistul criminalist Sorin Ovidiu Bălan: Răpirea Alexandrei s-a făcut de o vastă reţea de trafic de persoane. Sunt domnişoară, am 15 ani şi ieri am fost sechestrată de către un domn. Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, tânăra sechestrată, violată şi ucisă de Gheorghe Dincă, a publicat convorbirea cu operatorul 112. M-a legat la ochi şi eram pe lângă dig. Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel. Bun, ai telefonul la tine? Da, dar acum e la el. De unde ai tu numărul ăsta? Care număr? Procurorii au anunţat că tânăra Alexandra a fost ucisă în jurul orei 12, după ce a fost prinsă cu telefonul în mână, apoi Dincă i-a incinerat corpul. Gheorghe Dincă, adus la IML pentru analize. Monstrul din Caracal la IML, Gheorghe Dincă, huiduit de oameni. Psihiatrul Gabriel Diaconu: Există posibilitatea ca Gheorghe Dincă să păcălească comisia de expertiză. Răsturnare de situaţie: IML nu l-a programat pentru analize. Gheorghe Dincă, plecat la Craiova cu maşina de ocazie în ziua dispariţiei Alexandrei. Casa lui Gheorghe Dincă, sigilată fără cercetare. Fostă şefă STS, acuzaţii dure: DIICOT Bucureşti a preluat dosarul pentru că ăia de la Craiova n-au mânărit cazul suficient. Fiica lui Gheorghe Dincă rupe tăcerea: În două zile adevărul va ieşi la iveală. Detaliul care putea s-o salveze pe Alexandra. Fiica monstrului din Caracal a fost abuzată de tatăl ei în copilărie. Mihai Fifor despre refuzul Jandarmeriei de a interveni: S-a sunat în baza unei relaţii de prietenie. Dezvăluire bombă a unui martor: Alexandra nu este omorâtă. Am văzut cum au mutat-o, legată, cu altă maşină. Nu pot, sunt închisă într-o casă , văd decât o poa­rtă. Mama Luizei, prima fată dispărută: A fost chemat şi FBI-ul. Şeful DIICOT, despre cazul Caracal: Nu neglijăm nicio pistă. Nu avem rezultatele preliminare cu privire la oasele găsite în butoi. Surse din anchetă: Oasele găsite în casa lui Gheorghe Dincă sunt umane şi aparţin unui copil. Este imposibil să omori un om şi să nu rămână nicio urmă. Nu avem sânge, nimic din cadavru. Ne lăsăm duşi de gura unui psihopat? Localnicii din satul Alexandrei, consiliaţi de doi psihologi de la Bucureşti. Alexandru Cumpănaşu: Monstrul Gheorghe Dincă face parte dintr-un clan. Sora criminalului: Vă daţi seama, atâta singurătate... O viaţă întreagă, cât a trăit, singur-singur. Sunt ani de zile de când stă aşa. Am dat la DIICOT toate informaţiile. Prefectul Capitalei a fost demis. Numere de telefon ale unor poliţişti şi interlopi din Caracal găsite în telefonul lui Gheorghe Dincă. Păi de cine vă este frică? Cine este şoferul maşinii albastre care l-a ajutat pe Gheorghe Dincă în ziua crimei. Sora lui Gheorghe Dincă susţine ipoteza unei reţele mafiote. Gheorghe Dincă ar fi fost cercetat într-un dosar pentru că oferea fete militarilor americani de la Deveselu. Gheorghe Dincă avea interdicţie să intre în Italia. DIICOT: Gheorghe Dincă nu a avut dosar penal în ultimii 15 ani. Era un om violent, a avut un service auto şi bătea mecanicii. Felix Bănilă: Gheorghe Dincă nu a fost inculpat pe teritoriul Italiei. Analiza rămăşiţelor umane începe luni. Specialist de la crematoriu: Dacă ardea trupurile victimelor în butoi, tot Caracalul era plin de fum. La crematoriu, coşul are o înălţime de 20 de metri. Vecinii ne bodogăneau şi aşa pentru miros. Oasele găsite în butoi, posibil să fie de copil. Identificarea ADN-ului din oasele găsite în curtea criminalului de la Caracal, pusă sub semnul întrebării. Poziţia dânsului este că nu cunoaşte aceste fete. Epopeea lui Gheorghe Dincă peste hotare. Lungul istoric de agresiuni al monstrului. Gheorghe Dincă a fost stabilit în Italia. Mărturia unei femei: Lua femei fără soţ sau copile. Gheorghe Dincă era un om bolnav. Gheorghe Dincă a fost expulzat din Italia. Miercuri, în data de 24.07.2019, am dezasamblat piese şi motoare. Am făcut asta până în jurul orei 12.00, când am plecat să duc o piesă unei persoane din Osica, care stă la ultima casă din Slatina. Un motoraş de 13 CP.

Gheorghe Dincă adus pentru recons­tituire în casa din Caracal. Scafandrii caută dovezi într-un lac din apropierea casei lui Dincă. Alexandra a spus poliţiştilor că este legată cu sârmă de picioare, potrivit lui Alexandru Cumpănaşu. Piste noi în cazul Caracal. Alexandra şi Luiza căutate de poliţişti şi scafandri în case, în cimitir şi într-un lac. Alexandra ar fi în viaţă şi este ascunsă în podul unei case părăsite. Despre Luiza Melencu nu avem nimic, niciun fel de date. Crimele cumplite au stârnit revolta. Nu a mai rămas nimic din Alexandra şi Luiza. Cadavrele au fost distruse. Criminalul a dat detalii despre cum le-a omorât pe fete. Nu se ştie cum a fost ucisă Alexandra. Prezicătoarea Maria Gorghiu susţine că ştie unde se află Alexandra şi Luiza. Alexandra şi Luiza ucise sub ochii Mafiei de Stat din Caracal. Gheorghe Dincă a dezvăluit şi locul unde se află trupul Luizei Melencu. Ultima oră: Luiza ar putea fi în viaţă. Poliţia e în drum spre ea. Gheorghe Dincă a fost geamgiu la Spitalul din Caracal. Era alcoolic.

PS

Sunt extrem de curios cui va folosi acest circ în an electoral. Cine va cădea, cine va urca şi cum. Ce se va întâmpla dacă vor apârea, fie Luiza, fie Alexandra, fie ambele, şi care va fi cuantumul despăgubirilor pe care le vom plăti unui Gheorghe Dincă dar nu numai. Şi dacă va merita.

Courtesy of:

STS, IGPR, DIICOT, TVR, Antena 1, Antena 3, Pro TV, Digi24, Agerpres, DC News, Hotnews, G4media, Realitatea TV, Romania TV, Realitatea Oltului, EvZ, Capital - 29 iulie- 1 august 2019.