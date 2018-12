Centenar: Urări pentru ţara noastră de la sportivi

Sportivii români, cei care au adus numeroase bucurii românilor, îi doresc României, cu ocazia Centenarului, să aibă parte de unitate şi şi-au exprimat speranţa ca domeniul în care au activat să revină în fruntea ierarhiei mondiale.

Ilie Năstase, primul număr 1 ATP, printre cele 58 de titluri câştigate la simplu numărându-se şi US Open şi Roland Garros: "În orice caz, nu ce îi doresc politicienii de azi. Eu doresc României ce i-au dorit politicienii de acum 100 de ani, pentru că dacă nu erau ei, nu eram nici acum uniţi. E ţara mea de dor, chiar dacă am plecat 25 de ani, cu turnee 30, dar România nu a plecat niciodată din mine. Doresc să fim mai buni unii cu alţii şi să avem politicieni ca atunci. Îmi pare rău că anul trecut nu am fost la paradă şi anul acesta mă duc la Focşani, unde sunt oameni cumsecade. M-a invitat domnul Oprişan şi am zis că mă duc cu mare plăcere. Anul trecut m-au jignit foarte tare, eram cu copilul de 12 ani, care începuse să plângă. Aia a fost cea mai mare jignire pentru mine şi de asta mă duc la Focşani".

Alina Dumitru, dublu medaliată cu aur şi argint la JO 2008 şi 2012 la judo, de trei ori medaliată cu bronz la CM şi multiplă campioană europeană: "Doresc mulţi ani înainte, sănătate tuturor şi fără incidente majore, să nu apară niciun război şi să fim mai uniţi. Deci, unitate. Iar din punct de vedere sportiv mi-aş dori să fim între primii 10 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, deşi poate e prea mult, prea îndrăzneţ, dar asta mi-aş dori".

Ana-Maria Brânză, câştigătoare a titlului olimpic la spadă cu echipa României, în 2016, şi multiplă campioană europeană şi mondială: "Sportul m-a învăţat că obiectivele se ating numai lucrând în echipă şi mi-aş dori să văd acest lucru şi în societate. Să fim uniţi, răbdători, să învăţăm să ascultăm şi să înţelegem că nimeni nu deţine adevărul absolut! La mulţi ani (uniţi), români! La mulţi ani frumoşi, România!"

Gabriela Szabo, cea mai bună atletă a lumii şi cel mai bun sportiv european în 1999, câştigătoare a trei medalii olimpice şi triplă campioană mondială: "De-a lungul carierei mele sportive, am reprezentat România cu mândrie. Îmi iubesc ţara şi cred că orice sportiv, dar si orice om, indifferent de domeniul de activitate, trebuie să simtă româneşte, să fie un adevărat ambasador al României şi să arate lumii realizările ţării noastre. Sportul, cultura, ştiinţa, educaţia sunt domenii în care am excelat mereu, indiferent de vremuri sau de multele dificultăţi prin care a trecut România de 100 de ani încoace. Iar sentimentul patriotic ar trebui să ne anime şi să ne motiveze ca naţie şi acum, şi peste încă 100 de ani! Urez României şi românilor să fie sănătoşi şi să fie buni, şi mai ales, sa fie uniţi şi să se gândească să creeze un viitor mai bun pentru generaţiile care vor veni!"

Leonard Doroftei, campion mondial WBA la categoria semi-uşoară, medaliat cu bronz la JO 1992 şi 1996: "Iubire, prosperitate şi sănătate, cred că e de ajuns. Cel mai mândru că sunt român am fost atunci când am ridicat tricolorul sus, pe cea mai înaltă treaptă".

Maricica Puică, campioană olimpică la 3000 de metri şi medaliată cu bronz la JO de la Los Angeles 1984: "În primul rând, La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! Oameni buni, sportivi, luptaţi pentru copiii voştri, pentru România, să fie o ţară minunată, bună şi tineretul să nu mai plece afară. De ce să plece copiii noştri afară? E o durere pentru poporul român. Rugaţi-vă la Dumnezeu, toţi care aveţi copii, eu nu am avut, dar aş fi vrut să am 10, să le fie bine. Pentru că pleacă afară. Nu aveţi idee cât sufăr. Cât a fost de greu pentru noi, au fost nişte probleme mici, am trecut mai departe, mergeam la un concurs şi ne bucuram de aplauzele oamenilor. Să ajute sportivii, pentru că România a fost cunoscută prin numele unor sportivi. Eu simţeam că înnebunesc când spuneau Budapesta în locul Bucureştiului, era dureros".

Cornel Dinu, căpitan al echipei naţionale de fotbal a României pentru care a jucat 75 de partide, titular la meciurile României la Campionatul Mondial din Mexic, 1970: "Să revină la o perioadă de lumină de care a beneficiat de-a lungul veacurilor ieşind din întunericul dezbinării, al răutăţilor şi al micimii instinctuale umane. La fel îi doresc să aibă şansa să beneficieze de oameni de aceeaşi calitate cu cei care au înfăptuit Marea Unire chiar dacă regalitatea care a reprezentat pentru noi salvare şi respect pentru autoritate nu se mai regăseşte. Şi nu în ultimul rând să ţină cont că una dintre condiţiile care au dus la marea unire a fost aceea că atunci în Transilvania cantitarul majoritar era românesc. Şi asta trebuie sa ne dea de gândit".

Anghel Iordănescu, component de bază al echipei naţionale de fotbal, câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, ca antrenor două calificări la Campionatul Mondial şi una la Campionatul European: "Cred că cel mai important pentru noi este tradiţionalul La mulţi ani, unitate, credinţă în Dumnezeu, pace şi linişte. Le doresc României şi românilor înţelepciune şi credinţă pentru că este singurul lucru care ne poate ajuta să menţinem pacea şi liniştea în această ţară. Din punct de vedere sportiv îmi doresc să realizăm ceea ce ar bucura cel mai mult pe români, performanţe cât mai multe, în sensul că la fotbal echipa naţională să ne califice din nou la o competiţie majoră iar celelalte sporturi să ne aducă din nou bucuria medaliilor pentru că sportul întotdeauna ne aduce satisfacţie".

Gheorghe Mureşan, component de bază al echipei naţionale de baschet, singurul jucător român care a activat în NBA: "Poate că fiind în străinătate, ajungi să trăieşţi cu mai mare intensitate sărbătorile ţării din care ai provenit. Cea apropiată, 1 Decembrie, are o semnificaţie aparte pentru că ne defineşte, ca naţiune. Pentru mine, născut şi crescut în Ardeal, Ziua României are o mare încărcătură emoţională. Meseria mea, de după carieră din NBA este să educ copii prin sport, copii din Statele Unite, dar şi din România. Una dintre trăsăturile la care lucrăm este încrederea în sine, sentimentul că prin muncă grea şi dăruire poţi obţine în viaţă ce-ti doreşti. Aş vrea ca, de această zi aniversară, copiii României să fie mândri de ceea ce strămoşii lor au realizat, creînd un stat românesc puternic şi unitar, dar să se simtă şi obligaţi să onoreze această bogată tradiţie şi să contribuie, că generaţie. Să reluăm firul istoriei din momente care ne onorează. Eu în sport am învăţat că cinstea şi muncă sunt căile succesului. România este mare şi la propriu şi la figurat, dacă mai mulţi dintre noi vom trăi ghidaţi de aceste valori. La mulţi ani, România!".

Laura Badea, triplu medaliată cu aur, argint şi bronz la Jocurile Olimpice de la Atlanta şi Barcelona, multiplă campioană mondială şi europeană la floretă: "La mulţi ani pentru că are oameni de excepţie, un moment unic, special pentru că este Centenarul Marii Uniri. Sportului îi urez un an minunat plin de rezultate de calificări la Jocurile Olimpice din 2020 având în vedere că este an preolimpic".

Dan Grecu, medaliat cu bronz la gimnastică la Jocurile Olimpice din 1976, multiplu campion mondial şi european: "României îi urez să fie unită aşa cum a fost acum 100 de ani. Şi asta înseamnă ca românii să fim uniţi, indiferent de opţiuni politice şi religioase. Din punct de vedere sportiv urez succes şi baftă tuturor sportivilor români care ne reprezintă în întrecerile internaţionale".

Loredana Dinu, aur la spadă pe echipe la JO Rio de Janeiro, multimplu campioană mondială şi europeană: "În acest an, în care sărbătorim 100 de ani de unitate naţională, se cuvine să ne arătăm recunoştinţa faţă de eroismul şi jertfa străbunilor noştri, pentru efortul românilor de a înfăptui Marea Unire, pentru toti cei care au avut viziune şi au crezut în visul lor măreţ, de a fi împreună. Acum este rândul nostru să ducem România mai departe şi trebuie să ne întoarcem la origini, la valorile care ar trebui să ne ghideze pe toţi: respectul faţă de semenii noştri, onestitate, empatie, asumarea responsabilităţilor, integritate. Sportul antrenează fairplay-ul, spiritul de echipă, non-violenţa, aşa că, oameni frumoşi, celebraţi Centenarul Marii Uniri prin intermediul sportului, pentru că acesta ne aduce pe toţi împreună, ne face mai buni si mai puternici. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!".

Constantina Diţă, campioană olimpică la JO de la Beijing, la maraton, campioană mondială la semimaraton în 2005: "Cu prilejul Centenarului şi zilei naţionale a Românie, doresc sa transmit poporului român cele mai călduroase urări de bine, sănătate bunăstare şi un viitor prosper şi fericit. La mulţi ani români de pretutindeni! La mulţi ani România! La mulţi ani tuturor celor care iubesc România!".

Ianis Hagi, fiul fostului mare fotbalist Gheorghe Hagi, una dintre speranţele fotbalului românesc, câştigător al Ligii I cu Viitorul Constanţa: "Cu ocazia zilei de 1 decembrie şi a sărbătorilor de iarnă, urez tuturor românilor, din partea echipei FC Viitorul, un călduros "La mulţi ani", sănătate, împlinirea tuturor dorinţelor, multe bucurii alături de cei dragi şi realizări în tot ceea ce îşi propun".

Elisabeta Lipă, multiplă campioană mondială şi olimpică la canotaj: "Astăzi, la ceas Centenar, sufletul meu rosteşte cu emoţie vie şi neîncepută numele sfânt al ţării, făcându-i o urare care să rămâna peste timp şi timpuri: România mea iubită, fie-ţi numele glorios, de-a pururi, fie-ţi poporul unit şi veşnic iubitor, fie-ţi destinul ales şi mereu înalt! Şi, mai presus de orice, fie-ţi neamul binecuvântat, poporul de români care te-au iubit şi te iubesc, cu munca lor, cu ideile şi speranţele lor, cu mileniile de credinţă şi de luptă, cu bucuria faptelor de azi, cu visul celor de astăzi şi de mâine. Inima românului este însăşi Patria sa!", potrivit News.ro