Un concurs cu final aşteptat, pentru ocuparea a opt posturi în cadrul nou înfiinţatei instituţii Avocatul Poporului, a iscat un scandal care este departe de a-şi fi consumat efectele. Despre cauzele acestui scandal, v-am relatat în articolele publicate în lunile septembrie şi octombrie, precum şi în cel de la începutul acestei săptămâni, din Ziarul BURSA.

Pentru că ecourile celui mai recent articol au fost puternice, revenim astăzi cu o nouă serie de informaţii furnizate de sursele noastre. Concursul organizat de Avocatul Poporului pentru ocuparea unor funcţii de experţi şi consilieri în cadrul Avocatului Copilului a ajuns în atenţia procurorilor şi a instenţei penale. Cele două proceduri, din 24 septembrie şi din 12 noiembrie, au multe lacune, dar cea mai importantă, conform informaţiilor primite, o reprezintă favorizarea unor candidaţi pe placul sistemului din cadrul respectivei instituţii publice.

Astfel, pe numele Avocatului Copilului, Ioan Gânfălean, a fost întocmită o plângere penală, care se pare, din ceea ce spun sursele noastre, va fi urmată şi de altele similare.

Din textul plângerii care a fost trimisă pe adresa redacţiei noastre, reies fapte grave, care, dacă vor fi probate în instanţă, vor zgudui din temelii noua instituţie înfiinţată în cadrul Avocatului Poporului şi vor afecta lumea academică, prin implicarea unuia dintre cei mai cunoscuţi profesori de drept din Cluj-Napoca, dr. Liviu Pop, cores­pondent al Academiei Române.

Autorul plângerii penale arată: "La data de 30 iunie 2018, interesat fiind de ocuparea unuia dintre cele 8 posturi de expert ce urmau a fi scoase la concurs de instituţia Avocatul Poporului, mai exact unul din cele două posturi destinate Biroului Teritorial Cluj-Napoca, am fost informat telefonic de către domnul Pop Liviu, fost decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai, care îmi cunoştea aceas­tă intenţie încă din 2017, că în urma discuţiilor sale purtate cu Avocatul Copilului, Gânfălean Ioan, la sediul instituţiei Avocatul Poporului din strada George Vraca, nr. 8, are să-mi comunice direct să nu mă prezint la concurs, motivând în ansamblu că sunt preferaţi candidaţii din sistem, posturile anunţate sunt aranjate, concurenţa va fi mare etc. A ţinut de asemenea să sublinieze din start că informaţiile pe care le are pentru mine nu sunt deloc bune, mai precis descurajatoare".

În urma primirii acestei informaţii de la profesorul de drept Liviu Pop, autorul plângerii a avut îndoieli cu privire la înscrierea sa la un concurs unde câştigătorii erau fixaţi înainte de organizarea şi desfăşurarea acestuia (n.r.- primul concurs a fost organizat în 24 septembrie, după care a fost anulat şi reluat în 12 decembrie).

Candidatul respectiv a fost bulversat şi de faptul că, la finele lunii noiembrie 2017, îl întrebase Liviu Pop dacă postul de expert la Avocatul copilului i-ar corespunde din punct de vedere strict profesional, iar răspunsul profesorului de drept a fost afirmativ.

Autorul plângerii penale mai arată: "În primăvara acestui an, înaintea sărbătorilor pascale, domnul profesor Pop m-a sunat şi m-a întrebat: «Ştii cine va fi Avocatul Copilului...?». Iar eu am răspuns scurt: «Nu, nu ştiu...». Apăsat şi cu rezonanţa satisfacţiei în glas mi-a comunicat direct dânsul, ros­tind amplu: «Ionică Gânfălean...» şi mi-a sugerat că ar fi bine să îl sun, în­tre­bându-mă simplu: «Îl cunoşti,... nu...?». Pe domnul Gânfălean îl cunoşteam de la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, unde am susţinut examenele de diferenţă, trans­ferându-mă pentru ultimul an de studiu al celei de-a doua facultăţi absolvite, unde apoi am susţinut şi licenţa. (...) Conformându-mă indicaţiei domnului Pop, l-am sunat pe domnul Gânfălean în perioada prepascală, i-am spus cine sunt, din partea cui sun şi că sunt interesat să susţin, la data la care va fi anunţat, concursul pentru pos­tul de expert la Domeniul Apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului din cadrul instituţiei Avocatul Poporului pentru Biroului Teritorial Cluj-Napoca. Domnul Gânfălean mi-a spus oarecum ezitant că nu este încă numit, nu ştie cum şi când se va întâmpla asta, având în vedere că domnul Ciorbea se afla pentru trei săptămâni în SUA. Ce m-a frapat în ultima parte a convorbirii cu dânsul a fost aluzia tendenţioasă care reieşea din relatarea alegorică a dialogului dânsului cu o persoană, colegă a sa de la Biroul Teritorial Avocatul Poporului Alba-Iulia pe această temă a numirii sale, subliniind că nu e cazul ca cei care au locuri de muncă să se agite inutil, aluzie, uşor maliţioasă, la cei care se zbat să le obţină şi nu reuşesc nicicum".

Candidatul a încheiat convorbirea spunându-i lui Gânfălean că va urmări atent site-ul instituţiei Avocatul Poporului şi se va prezenta la înscriere pentru concurs.

• Liviu Pop: "Se preferă candidaţii din sistem, posturile sunt cam aranjate"

Din luna aprilie, el nu a mai avut nicio discuţie cu Ioan Gânfălean, adjunct al Avocatului Poporului şi şef al instituţiei Avocatul Copilului. Autorul plângerii penale menţionează că nici în discuţia purtată cu Liviu Pop, nici în aceea pe care a avut-o cu Ioan Gânfălean, nu a cerut niciun favor, privilegiu, avantaje etc., singura lui rugăminte fiind aceea de a avea posibilitatea participării la un concurs corect.

Pentru că avea suspiciuni cu privire la intenţiile profesorului Liviu Pop, autorul plângerii a decis să înregistreze toate apelurile primite de la apropiatul lui Ioan Gânfălean, pentru a proba că selecţia organizată de Avocatul Poporului pentru Avocatul Copilului este incorectă.

Sursa noastră precizează că, pe măsură ce se apropia data concursului, autorul plângerii a primit mai multe semnale de la Liviu Pop. Profesorul de drept i-a propus viitorului candidat să o contacteze pe fina dânsului, Camelia Reghini, expert la Biroul Teritorial al Avocatului Poporului Cluj. Viitorul candidat s-a întâlnit cu Camelia Reghini, deoarece ştia că aceasta are anumite preferinţe în materie de colegialitate.

În plângerea penală, se arată: "Adesea, domnul Pop se lăuda cum a rezolvat angajarea doamnei Reghini şi a colegei dânsei, Drăgan, la vremea aceea tot cu un prieten al său, profesorul Ioan Muraru, Avocat al Poporului în perioa­da 2001-2011. Oricum n-aş fi fost pe gustul strategic al doamnei Reghini, dându-mi mai degrabă impresia că avea cunoştinţă de numele din sistem sortite să ocupe cele două posturi. (...) La un moment dat, domnul Pop mi-a spus că va trebui să merg la Alba Iulia ca să mă întâlnesc cu domnul Gânfălean, dar tot dânsul a ţinut să precizeze pe parcursul altor trei dialoguri, odată că e foarte ocupat, altădată că nu mă poate primi la domiciliu că n-ar fi tocmai indicat, vehiculând ideea altor locaţii, până când deplasarea a căzut, propuneri pe care le-am considerat modalităţi de testare a disponibilităţilor mele pe fondul stratagemelor profitabile prin care să mi se demonstreze că Gânfălean nu vrea în niciun chip să accepte candidatura mea".

Nemulţumit de toată situaţia de mai sus, autorul plângerii penale a avut, pe 30 iunie 2018, o nouă discuţie cu profesorul Liviu Pop, menţionată şi în plângerea penală, discuţie iniţiată în urma apelului telefonic al membrului corespondent al Academiei Române cu viitorul candidat:

"Am îndrăznit să-l întreb franc: «Bine, şi eu ce fac atunci cu materia gata studiată deja de luni bune, acum că dumneavoastră îmi spuneţi că nu are rost să mă înscriu la concurs? Dumneavoastră ce-aţi face acum, dacă aţi fi în locul meu?» Apelantul a răspuns pe un ton fals dubitativ: «Uite, ...Eu cam asta am avut de spus ...hai... că... mă pregătesc să merg în vacanţă în Cipru...». Am avut certitudinea că doreşte să încheie brusc convorbirea, cu satisfacţia euforică, nu neapărat a vacanţei de care vorbea ci a misiunii pe care şi-o îndeplinise cu brio în ceea ce mă priveşte, punându-mă direct pe tuşă. Ba chiar mi-a indus ideea, prin cele transmise, că mi-a făcut un bine protejându-mă de o participare inutilă la concurs. Tonul ferm al afirmaţiilor sale din prima parte a discuţiei m-a pus serios pe gânduri, constatând că acestea au realmente caracterul unei interdicţii totale privind participarea la acest concurs, fapt constatat cu stupefacţie şi uluire de cei care au auzit pe speaker convorbirea, generându-se instantaneu suspiciuni serioase cu privire la corectitudinea şi im­parţialitatea organizării concursului, dar mai ales cu privire la fraudarea acestuia".

Într-o discuţie anterioară datei de 30 iunie, Liviu Pop I-a transmis că se va deplasa la Bucureşti, la Adunarea Generală a Academiei Române, că va merge şi la instituţia Avocatul Poporului să discute cu Gânfălean, iar ulterior îl va contacta pe cel care dorea să candideze, pentru a-l anunţa ce informaţii are referitoare la concurs.

În continuare, redăm transcriptul înregistrării telefonice pe care autorul plângerii penale a avut-o, în 30 iunie 2018, cu profesorul Liviu Pop:

"Liviu Pop: Alo!

Candidat: Alo!

Liviu Pop: Te salut... (numele candidatului).

Candidat: Bună, domn profesor.

Liviu Pop: Uite, vreau să-ţi spun că am fost la Avocatul Poporului şi am vorbit cu Gânfălean despre tine...

Candidat: Da, înţeleg, ce anume...?

Liviu Pop: Veştile, din păcate, sunt des­curajatoare în ce te priveşte.... Nu m-a încurajat deloc şi mi-a spus că se preferă candidaţii din sistem, că pos­turile sunt cam aranjate deja şi concurenţa va fi mare...

Candidat: Bine, şi eu ce să-nţeleg din asta...?

Liviu Pop: Eu zic că n-are rost să te duci... Am vorbit şi cu Ciorbea... dar nu despre tine...

Candidat: Dar dom' profesor, asta înseamnă să nu mă înscriu la concurs, nu? Eu acum că am învăţat cam toată materia, ...ce să fac? Dvs. ce aţi face dacă aţi fi în locul meu acum...?

Liviu Pop:... Eu cam asta am avut de spus... tu vezi ce faci... Dacă vrei, ne vedem marţi la o cafea... că până atunci nu pot, că-s ocupat... Mă pregătesc că plec în vacanţă, în Cipru... Hai că... te-am salutat.

Candidat: La revedere!".

• Plângere trimisă către Avocatul Copilului, redirecţionată de Ioan Gânfălean către Liviu Pop

În urma acestei discuţii, candidatul, la data de 5 iulie 2018, a adresat o Petiţie Avocatului Copilului, Ioan Gânfălean, solicitându-i punctul de vedere cu privire la cele transmise de Liviu Pop şi explicaţii legale în baza cărora un anume candidat este considerat din start indezirabil. Din păcate, nici până acum candidatul nu a primit un răs­puns de la Ioan Gânfălean. Mai mult, conform relatărilor surselor noastre, Avocatul Copilului a reexpediat petiţia în cauză fostului decan al Facultăţii de Drept din cadurl Universităţii Babeş-Bolyai, profesor dr. Liviu Pop.

Această reexpediere a mesajului a avut consecinţe imediate, aşa cum se arată în plângerea penală: "La aproximativ o oră după expedierea petiţiei prin care solicitam informaţiile de rigoa­re conducerii domeniului Apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în mod cu totul surprinzător am fost contactat telefonic insistent din nou de către domnul Liviu Pop, căruia în cele din urmă, după mai multe apeluri repetate, i-am răspuns după trei ore de la primul apel. Liviu Pop a încercat şă-şi îmblânzească tonalitatea fermă, având primele tentative de a retracta abil, în maniera-i duplicitară cunoscută, cele comunicate iniţial. Gânfălean deja îl anunţase de petiţia mea şi-l «mobilizase» să mă potolească din zbaterile inutile în faţa sistemului atotputernic. Dânsul mi-a cerut să ne vedem la o cafea în zilele imediat următoare, dar am refuzat categoric atât invitaţia formulată pentru weekend şi chiar pentru ziua de luni a săptămânii următoare, propusă de interlocutor. În urma mai multor apeluri nepreluate şi mesaje lăsate de domnul Pop pe robotul telefonului meu prin care îmi solicita imperativ să discut cu dânsul, că are să-mi comunice ches­tiuni foarte importante, invitându-mă să-l contactez obligatoriu, probe pe care le voi depune la dosar, m-a sunat din nou cinci zile mai târziu, mai precis în ziua de marţi 10 iulie 2018, de data aceasta vociferând la telefon cu intenţia evidentă de a intimida şi fiind profund deranjat de atitudinea mea de a-i scrie Avocatului Copilului. Am avut astfel dovada că într-adevăr petiţia trimisă a iritat spiritele şi a început negarea evidenţei. Domnul Pop s-a pronunţat vehement spunându-mi scandalizat următoarele: «De ce i-ai trimis scrisoarea....? Uite mă, Ionică Gân­fălean mi-a trimis scrisoarea ta şi tu mă citezi cu ghilimele,... dar eu nu am spus asta. De ce m-ai citat?...». Evident, sunt şi alte afirmaţii ve­hemente şi grave care vor putea fi redate cu acurateţe de convorbirile telefonice".

Autorul plângerii mai susţine că trioul Victor Ciorbea-Ioan Gânfălean-Liviu Pop a stabilit ca la Biroul Teritorial Cluj să fie scoase două posturi la concurs, deşi, iniţial, în luna ianuarie 2018, pentru Biroul Teritorial Avocatul Poporului Cluj a fost aprobat un singur post de expert la Domeniul Apărarea, protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ca de altfel pentru toate celelalte birouri teritoriale din ţară. Sursele noastre susţin că, în urma tergiversării organizării concursurilor, Victor Ciorbea a aşteptat să-şi instaleze favoritul în funcţia de şef al Avocatului Copilului, ca de-abia apoi să înceapă recrutarea personalului de execuţie de specialitate pe sprânceană şi să se analizeze pe alese cine trebuie să se înscrie şi cine nu are ce căuta.

• Liviu Pop, apropiat al somităţilor din sistemul juridic

În plângerea penală se mai arată: "În situaţia în care la Cluj erau două persoane din sistem propuse în taină pentru ocuparea posturilor, s-a ajuns ca posturile iniţiale să fie redistribuite după calitatea candidaţilor. Aşa se explică că doar Clujul a primit două pos­turi şi nu unu, aşa cum se stabilise odată cu aprobarea lor".

Conform surselor noastre, profesorul Liviu Pop a acţionat în baza strânselor relaţii de prietenie pe care le are cu alţi specialişti din sistemul juridic. Sursele menţionează că un fost absolvent şi vechi prieten de nădejde al lui Liviu Pop este procurorul general Augustin Lazăr, fost absovent al Facultăţii de Drept din cadrul UBB, Cluj-Napoca. Lazăr l-a avut decan la Facultatea de Drept din Alba chiar pe Ioan Gânfălean, cu care este în continuare prieten şi coleg la catedră. De aici ar interveni şi siguranţa de sine a adjunctului Avocatului Poporului. La această facultate a predat o perioadă şi profesorul Liviu Pop, deoarece facultatea avea nevoie de cadre care să-i gireze intrarea/avântul în peisajul universitar şi să sporească atractivitatea studenţimii stipendiatoare spre acest centru. Sursele noastre mai arată că Liviu Pop este cel care l-a tractat în mediul academic, ca membru corespondent, pe un alt prieten al dânsului, ex-judecător CEDO, profesorul Corneliu Bârsan. Liviu Pop ar avea relaţii strânse şi cu profesorul Valeriu Stoica, fost ministru al justiţiei, şi cu finul aces­tuia, actualul decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, profesorul Flavius Baias.