Premierul Viorica Dăncilă a fost aleasă, sâmbătă, preşedinte al PSD, Eugen Teodorovici - preşedinte executiv şi Mihai Fifor - secretar general.

Viorica Dăncilă a obţinut 2828 voturi, Liviu Pleşoianu - 715 voturi, Şerban Nicolae - 375 voturi şi Ecaterina Andronescu - 50 de voturi. 22 de voturi au fost nule.

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a fost ales preşedinte executiv al PSD, el obţinând 2463 de voturi. Contracandidaţii săi au obţinut: Daniel Suciu - 1358 voturi, Daniel Florea - 129 voturi şi Marius Bota, care s-a retras - 19 voturi. 21 voturi au fost nule.

Secretar general al PSD a fost ales Mihai Fifor, cu 2366 voturi. Gabriel Petrea a obţinut 717 voturi, Felix Stroe - 189, iar Codrin Ştefănescu - 466 voturi. Rodica Nassar - 77 voturi. 175 voturi au fost nule.

--------

Mihai Fifor, candidat la funcţia de secretar general al PSD, a declarat, în cadrul congresului, că PSD nu îşi uită liderii şi că nu crede că cineva din sală l-a uitat pe Liviu Dragnea sau pe Adrian Năstase.

"E momentul să vorbim despre dialog, e momentul să ne întoarcem la dialog, e momentul stimaţi colegi să ne întoarcem la oameni şi cred că asta trebuie să facă Partidul Social Democrat în perioada imediat următoare, să ne întoarcem la oamenii din rândul cărora a răsărit acest partid într-un alt moment de prag al istoriei acestei ţări. De 30 de ani, PSD arată care sunt soluţiile, arată că ştie să fie aproape de oameni, arată că oricât de greu ar fi lovit ştie să reînvie, ştie să dea speranţă şi ştie să se bată pentru această ţară. Poate că noi nu ştim joaca murdară pe care o fac alţii, nu ştim şi nici nu cred că ne dorim să învăţăm vreodată, poate că noi nu ştim decât să întoarcem celălalt obraz şi lucrul acesta ni s-a reproşat, poate că nu ştim să fim violenţi în limba,j poate că nu ştim să înjurăm lumea pe stradă, dar ştim cu siguranţă nişte lucruri care ne-au definit ca partid - ştim să ne iubim seniorii şi ştim să ne batem pentru ei, ştim să ne iubim tinerii şi să căutăm soluţii pentru ei chiar dacă de data aceasta în 26 mai a părut că nu ştim să ne mai adresăm colegilor noştri mai tineri, dar vă asigur că vom reînvăţa lucrul acesta, ştim să vorbim tuturor categoriilor sociale şi de aceea stimaţi colegi oamenii ne-au votat de-a lungul timpului", a afirmat Mihai Fifor.

El a spus că nu crede că PSD este îngenuncheat.

"Am sentimentul că oamenii ne-au arătat că trebuie să facem ceva şi să schimbăm ceva în discursul nostru, învăţăm repede, revenim repede, ne întoarcem la oameni repede, pentru că asta se pricepe PSD să facă. (...) Noi nu ne uităm liderii. Spunea cineva că ne uităm prea uşor liderii, nu. Eu nu cred că e cineva în această sală care l-a uitat pe Liviu Dragnea, nu cred, stimaţi colegi. Eu nu cred că e cineva în această sala care l-a uitat pe Adrian Năstase. Eu cred că de la fiecare dintre liderii noştri am învăţat câte ceva şi am mers mai departe mai puternici, mai uniţi, mai solidari şi asta face farmecul acestui partid", a mai declarat Fifor.

"Suntem o inimă mare care bate pentru această ţară, care bate pentru toţi românii indiferent oriunde s-ar afla", a mai afirmat Mihai Fifor.

- - - - - - - - - - -

Ministrul Dezvoltării şi candidat la funcţia de preşedinte executiv al PSD, Daniel Suciu, crede că dacă PSD nu a câştigat alegerile din 26 mai vina aparţine tuturor membrilor partidului şi că înainte de a cere din nou votul românilor, social-democraţii trebuie să le câştige inimile.

El a afirmat în discursul său de la congres că a venit să ceară ajutorul membrilor PSD pentru a pune acest partid în inimile românilor.

"Am venit pe scena congresului să vă cer ajutorul ca să punem acest partid din nou în inimile oamenilor. Şi pentru că mi s-a cerut, de asemenea, să fiu eu însumi, nu pot să fiu atunci decât direct, foarte sincer şi să vă spun exact ceea ce gândesc. Am petrecut ultimele luni gândindu-mă şi vorbind mereu despre ceea ce facem bine noi acestei ţări. Trebuie să vorbesc puţin şi de ce nu am făcut bine noi ca partid. Se spune că victoria are mereu mai multe moaşe şi înfrângerea este orfană. Dacă Partidul Social Democrat nu a câştigat alegerile în 26 mai, să ştiţi că vina ne aparţine tuturor şi trebuie să învăţăm din asta şi trebuie să mergem din nou deschişi şi înainte de a le mai cere oamenilor votul, trebuie să le câştigăm inimile", a afirmat Suciu.

El a mai spus că a fost privit cu neîncredere atunci când a fost lider de grup al unor consilieri judeţeni dintr-un judeţ condus de PDL, şi când a fost numit lider de grup la Camera Deputaţilor şi atunci când a devenit ministru şi că este privit la fel şi când candidează pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului.

Suciu spune că PSD este un partid mare, în care are loc toată lumea şi că românii aşteaptă de la social-democraţi să nu se mai certe între ei.

"Marea miză a congresului nu este cine pe cine votează, cine pe cine a trădat, cine de ce s-a răzgândit şi de ce l-a răzgândit, este extrem de sănătos ca un partid mare, cel mai mare din România să înglobeze discursuri ca al lui Liviu Pleşoianu, discursuri mai nervoase, ca unul dintre candidaţii pentru funcţia de secretar general. Este loc în PSD pentru absolut toată lumea şi asta trebuie să înţelegem.Românii aşteaptă de la noi şi cei 700.000 de membri aşteaptă de la noi să ne mai certăm între noi. Am făcut-o destul şi asta este unul dintre elementele care ne-au adus unde suntem", a mai afirmat Suciu.

- - - - - - - -

Ministrul finanţelor, Eugen Teodorovici, care candidează la funcţia de preşedinte executiv al PSD, a declarat, la congres, că "ce vrea fiecare minister e dorinţă, ce vrea premierul şi ministrul de Finanţe e putinţă".

"Întotdeauna sprijinul e la Ministerul de Finanţe, pentru că ce vrea fiecare minister e dorinţă, ce vrea premierul şi ministrul de Finanţe e putinţă", a afirmat Teodorovici, în discursul de susţinere a candidaturii.

El a mai spus că au fost momente când erau foarte puţini care voiau să schimbe lucrurile şi vorbeau pe la colţuri. "Astăzi suntem foarte vocali, ceea ce e bine, să spunem. Vă mai aduceţi pe 26 starea partidului? Pe 27 sau 28 ce am spus când am întâlnit delegaţia FMI? Că poate e şansa pentru acest partid", a adăugat Teodorovici.

"Când am fost adus în guvern în 2012, am bănuit din ce motiv, dar am zis că e o şansă pe care pot să o fructific pentru oamenii din această ţară. Am făcut acest pas pentru că am ştiut că se poate", a mai spus ministrul Finanţelor.

"Nu mi-am schimbat principiile, sunt cel care sunt, pe care Dumnezeu l-a pus pe acest pământ. Singura mea dorinţă e să fac pentru oameni. (...) Eu doresc să fiu acolo unde lucrurile trebuie să se întâmple, să fiu în teren", a mai declarat Teodorovici.

- - - - - - - - - -

Candidatul pentru şefia PSD Liviu Pleşoianu spune că aude un refren, ca oamenii să tacă, să fie ca nişte telefoane mobile setate pe modul silenţios.El a precizat că oamenii care au votat PSD nu au tăcut şi nu tac şi el nu vrea să le întoarcă spatele. Liviu Pleşoianu şi-a început discursul de la congres spunând că a venit îmbrăcat într-o cămaşă neagră deoarece vrea să povestească un film horror. El a precizat că în această producţie toţi oamenii tac de teamă că dacă fac vreun zgomot, apar nişte monştri şi îi mănâncă .

"Filmul are un final bun pentru că asumându-şi riscul să vină monştrii, o parte din oamenii îăşi asumă riscul să vorbească, să găasească punctele vulnerabile ale monştrilor.Aud un refren: să fim uniţi întru tăcere, să tăcem, să nu vină monştrii cei răi, să fim ca nişte telefoane mobile pe care le setezi pe silenţios şi ele tac", a afirmat Pleşoianu.

El s-a referit şi la sentinţa de condamnare a fostului lider al partidului, Liviu Dragnea, despre care consideră că nu a fost o întâmplare că a fost dată a doua zi după alegerile europarlamentare.

"Sentinţa de condamnare a lui Dragnea, despre care cred că trebuie să vorbim, să nu ne facem că nu a existat. Nu a fost în niciun caz întâmplător fixată la o zi după alegeri. Faptul că a fost fixată atunci a înseamnat două lucruri: miză electorală şi trofeu electoral, ceea ce e de două ori oribil", a explicat Pleşoianu.

El spune că a ales să nu tacă pentru că aşa este construit şi pentru că acei oameni care au votat PSD nu au tăcut şi nu tac.

"Oamenii care ne-au votat, care ne susţin, au fost înjuraţi, batjocoriţi, agresaţi în cele mai oribile moduri, dar ei nu au tăcut şi nu tac nici acum. Nu le întorc spatele pentru că vin din rândurile lor, nu le întorc spatele cum a făcut Victor Ponta. Dacă monştrii vor veni la Viorica Dăncilă am să vorbesc. Dacă vin la Marian Oprişan am să vorbesc. Dacă vin la Gabriela Firea, o să vorbesc. Dacă mai vin la Victor Ponta, o să vorbesc pentru că nu e normal să tăcem. E o tăcerea a morţii, nu a vieţii", a afirmat Pleşoianu.

El a mai spus că este bine ca oamenii să fie pro-justiţie, dar s-a întrebat dacă pro-justiţie înseamnă acceptarea unei caste superioare care nu răspunde niciodată în faţa nimănui.

"S-a ajuns ca o fiinţă dintr-o specie incertă, care îşi spune procuroare şi încă e procuroare, să târască pe jos un copil la propriu, rupându-l de sora de suflet şi de familia care a crescut acel copil. Acest lucru ar trebui să ne trezească indiferent din ce partide facem parte. E posibil să ajungă la oricare dintre dumneavoastră, la copiii dumneavoastră. Ţara a fost luată captivă de mult prea mult timp", a mai declarat Liviu Pleşoianu.

El a mai spus celor prezenţi la congres că îi roagă să voteze astfel încât să triumfe adevărul, curajul şi vorba liberă, să triumfe dreptatea.

"La aproape 30 de ani de la Revoluţie, ce vă rog azi indiferent cum votaţi, astfel încât la congres să triumfe adevărul nu ipocrizia, curajul, nu frica, să triumfe vorba liberă a omului liber, nu tăcerea vinovată, să triumfe dreptatea, nu injustiţia, să triumfe România, nu Românica. Nu votaţi pentru Liviu Pleşoianu, nu votaţi pentru Şerban Nicolae, nu votaţi pentru Ecaterina Andronescu, nu votaţi pentru Viorica Dăncilă. Nu votaţi nici pentru PSD, votaţi pentru România, oameni liberi", a spus Pleşoianu în discursul său.

- - - - - - - - - - -

Deputatul PSD Sorin Bota a anunţat, în timpul congresului, că îşi retrage candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al partidului şi că îl susţine pe Eugen Teodorovici.

Sorin Bota i-a îndemnat pe toţi cei care ar fi vrut să îl voteze pe el să îl susţină pe Teodorovici.

Astfel, în competiţia pentru preşedinte executiv au rămas Eugen Teodorovici, Daniel Suciu şi Daniel Florea.

- - - - - - - - - - - - - -

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, în discursul de susţinere a candidaturii la congres, că PSD este într-un moment dificil, la o răscruce şi că nu îşi permite experienţe noi şi nu îşi permite să mai greşească.

"Trebuie să recunoaştem că PSD e într-un moment dificil, rezultatele la alegerile europarlamentare ne-au dezamăgit, o bătălie nu înseamnă că am pierdut războiul. De noi depinde cum vom construi. Ne punem întrebarea: cum vom face acest lucru? Prin vorbe sau prin fapte? Prin unitate şi solidaritate sau prin dezbinare? Prin discursuri frumoase dar lipsite de fundament sau prin ceea ce facem pentru PSD şi pentru români?", a spus Dăncilă.

Ea a precizat că a pornit alături de colegii de partid de la lipit afişe, apoi de la consilier local, consilier judeţean, membru al PE şi prim-ministru.

"Ştiu cât de important e să cunoşti acest partid, să ţii legătura cu oamenii, să-i asculţi pe oameni, priorităţile lor sunt mai importante decât priorităţile noastre, când intri în luptă să ai certitudinea că şi câştigi această luptă, pentru că în spate ai o armată de oameni care cred în tine, în acest partid şi în România. Dacă te îndepărtezi de oameni, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare, iar PSD nu mai are voie să piardă, trebuie să meargă spre victorie, trebuie să-şi ţină promisiunile. (...) Unde am greşit? De ce discursul nostru nu mai e dorit cel de cetăţeni? Cetăţenii nu mai vor conflicte, nu mai vor să schimbăm guvern după guvern, nu mai vor promisiuni, vorbe frumoase, vor lucruri concrete, vor echilibru, dar şi decizii ferme", a susţinut Dăncilă.

Viorica Dăncilă a precizat că PSD este la o răscruce.

"Suntem la o răscruce în care putem să mergem împreună pe drumul bun sau să o luăm pe un drum lateral, putem să mergem pe certitudine (...). În acest moment PSD nu îşi permite experienţe noi, nu îşi permite să mai greşească, trebuie să redevină cel mai mare partid din România", a susţinut premierul.

- - - - - - - - - - - -

Şerban Nicolae, candidat la funcţia de preşedinte al PSD, a susţinut, în discursul la congres, că prea mult au acceptat social-democraţii etichete, insulte, răutatea şi trădarea şi a susţinut că trebuie să stea cu fruntea sus, să privească înainte, să fie mândri de ceea ce au realizat.

"Mă cunoaşteţi foarte bine, pentru că sunt unul dintre voi de 30 de ani. Aceste alegeri nu sunt alegeri obşnuite, votul pe care îl dau delegaţii e pentru fiecare 100-150 de colegi din ţară. Alegerile de azi sunt foarte importante pentru că privesc următorii 5 ani ai PSD. Ne croim azi un drum de unitate, de solidaritate, cu fruntea sus către ceea ce urmează. (...) Peste câteva luni avem şi alegeri prezidenţiale. Aici în această sală vom decide nu doar cine conduce partidul, ci dacă mai vrem să-i dăm unui om încă 5 ani de vacanţe, să-i dăm României încă 5 ani de cap plecat la nivel european, la nivel internaţional. Votul de azi e poate cel mai important din ultimii ani", a afirmat Şerban Nicolae.

El a spus că nu vine cu discurs scris, pentru că ceea ce spune e în sufletul său de multă vreme.

"Prea mult am acceptat etichete, insulte, ca alţii să ne reproşeze nouă fărădelegile lor, incompetenţa lor, răutatea şi trădarea lor. Eu cred că trebuie să stăm cu fruntea sus, să privim înainte, să fim mândri de ceea ce am realizat. Pentru mine, oamenii de stânga sunt oameni care acceptă responsabilităţi, pentru care dreptul vine odată cu datoria, care nu stau acasă în confortul personal, care nu acceptă abuzuri, care îşi fac datoria de ţară. De aceea, sunt mândru când discut cu pensionarii", a mai afirmat senatorul PSD.

"În 1919 - urmează un centenar important - armata română trecea Tisa ca să elibereze Ungaria de pericolul bolşevismului şi cu respectul populaţiei maghiare trecea după 7 luni Tisa înapoi, pentru că nu am fost niciodată un stat agresor. În 1920 vom celebra Tratatul de la Trianon. Aceste lucruri ne obligă să ne gândim serios dacă în 100 de ani de acum înainte generaţiile de atunci vor celebra sau comemora un nou centenar. (...) Ştiu sigur că simţiţi ca mine! Aşa să ne ajute Dumnezeu!", a declarat Şerban Nicolae.

- - - - - - - -

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, crede că social-democraţii au părut mai preocupaţi de justiţie decât de sănătate, educaţie sau de investiţii, iar acest lucru i-a supărat pe oameni. Dăncilă a menţionat că Guvernul a înţeles votul de la referendumul din 26 mai şi nu va mai emite nicio ordonanţă de urgenţă legată de funcţionarea sistemului judiciar.

Dăncilă a spus în discursul susţinut la congresul PSD că social-democraţii nu se vor mai lăsa atraşi în teme false, cum a fost cea a justiţiei, dezbătură atâta timp în spaţiul public.

"Am încredere în dumneavoastră, dragi colegi, că nu ne vom mai lăsa atraşi în teme false. Mă refer aici la tema justiţiei şi la modul în care am dezbătut-o atâta timp în spaţiul public. Să fie foarte limpede, o discuţie despre abuzurile şi neregulile din justiţie era necesară. practicile netransparente care au luat forma unor protocoale secrete trebuie clarificate. Astfel de practici şi abuzuri nu îşi au locul într-un stat de drept şi trebuie combătute în deplină transparenţă şi cu implicarea celor care sunt responsabili de înfăptuirea actului de justiţie", a afirmat Dăncilă.

Premierul a menţionat că această luptă cu abuzurile să nu fie percepută ca o luptă pentru politicieni sau una între justiţie şi politică.

"Vreau însă ca această luptă cu abuzurile să nu mai fie percepută ca o luptă pentru politicieni, să nu mai pară o luptă între justiţie şi politică, între magistraţi şi clasa politică. Vreau să ducem o luptă împotriva abuzurilor pentru a-i apăra pe cetăţeni pentru garantarea drepturilor omului pentru că cetăţeanul obişnuit este cel mai vulnerabil în faţa abuzurilor statului, el nu se poate apăra, el nu se poate face auzit nu poate exista stat de drept fără respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor", a explicat Viorica Dăncilă.

Ea a mai afirmat că social-democraţii au părut mai preocupaţi de justiţii decât de sănătate, educaţie sau de investiţii.

"În acelaşi timp nu trebuie să mai intrăm în dispute inutile, să ne izolăm în plan extern şi să dăm impresia că suntem mai preocupaţi să schimbăm legile pentru cine ştie ce interese ascunde. Am părut mai preocupaţi de justiţie decât de sănătate de educaţie sau de investiţii. Asta pe bună dreptate i-a supărat pe oameni şi a dus la o ruptură de dialog, dar şi de încredere", a mai declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a mai afirmat că Guvernul nu va emite nicio ordonanţă de urgenţă legată de sistemul judiciar.

"Trebuie să dovedim că am înţeles votul de la referendumul şi că vom respecta opinia cetăţenilor. Guvernul nu va emite nicio ordonanţă de urgenţă în legătură cu funcţionarea sistemului judiciar, orice modificare legislativă în privinţa funcţionării sistemului judiciar trebuie să se facă printr-o dezbatere transparentă, prin consultarea amplă a organizaţiilor profesionale din sistemul judiciar, dar şi prin consultarea organismelor internaţionale în domeniu", a precizat Dăncilă.

- - - - - - - - - -

Ecaterina Andronescu, candidat la funcţia de preşedinte al PSD, a afirmat, în discursul susţinut la congres, că PSD a pierdut alegerile europarlamentare pentru că nu a ştiut să oprească ştirile false, ea susţinând că "aceste căi nevăzute ale online-ului" trebuie să îi preocupe, pentru că ele au făcut diferenţa în aceste alegeri.

"Cu ce i-am dezamăgit pe oameni? Ce trebuie să facem să îi recâştigăm? Avem potenţialul şi forţa să îndreptăm lucrurile pe care le-am făcut greşit. Sigur, a fost o înfrângere. Am pierdut o bătălie, dar cred că nu am pierdut războiul. Trebuie să strângem rândurile şi fără aroganţă şi cu respect să recâştigăm oameni care ne-au dat cel mai mare număr de voturi la alegerile din 2016", a afirmat Andronescu.

Ecaterina Andronescu a susţinut că PSD nu a ştiut să oprească ştirile false şi să folosească suficient tehnologia.

"Trebuie să le explicăm oamenilor că am vrut să stopăm abuzurile din justiţie, nu am vrut o justiţie pentru liderul nostru sau pentru noi, cei din PSD", a mai declarat Andronescu.

"PSD a integrat România în UE şi NATO. De ce nu am găsit tehnicile să contracarăm minciunile că e o guvernare toxică? Alegerile din acest an şi cele ce urmează se desfăşoară în secolul 21. Tehnologia de multe ori pe căi nevăzute transmite către populaţie mesaje false care n-au nimic de-a face cu realitatea. Trebuie să ne facem această structură tehnologică pentru a putea comunica în timp real. (...) Aceste căi nevăzute ale online-ului trebuie să ne preocupe în mai mare măsură, pentru că ele au făcut diferenţa în aceste alegeri. Trebuie să aducem în departamentele noastre, în structurile noastre, oameni care au ce spune: tineri corporatişti, studenţi. PSD nu are decât o şansă: direcţia de a merge înainte", a susţinut Ecaterina Andronescu.

- - - - - - - - - -

iderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a spus la congresul PSD că îi cheamă pe social-democraţi să ducă la Palatul Cotroceni un preşedinte al tuturor românilor, nu doar al găştilor grupate în spatele său, un preşedintele sensibil la nevoile celor mulţi şi defavorizaţi.

"Vă chem să ducem la Cotroceni un preşedinte adevărat, un preşedinte al tuturor românilor, nu doar al găştilor grupate în spatele său, un preşedinte care să fie sensibil la nevoile celor mulţi, ale celor care sunt defavorizaţi de soartă. O naţiune trebuie judecată nu după cum îşi tratează cetăţenii de rang înalt, spunea Nelson Mandela, ci pe cei necăjiţi. Care este grija pentru cei care sunt în suferinţă, care sunt cei care trebuie să ne preocupe în mod deosebit, cu dificultăţile lor, cu problemele lor cărora trebuie să le dăm un răspuns adecvat din partea unei societăţi care este cu adevărat democratică şi tinde spre prosperitate", a spus Tăriceanu în cadrul discursului susţinut la congresul PSD.

El crede că în vremurile complicate pe care le trăim trebuie ca românii să fie uniţi şi nu îşi mai permit un preşedinte care să aibă drept scop realegerea lui.

"Sunt vremuri foarte complicate la frontierele noastre şi nu numai, vremuri complicate în toată lumea. Ca să trecem peste aceste vremuri trebuie să fim uniţi ca naţie. Nu ne mai putem permite un preşedinte al cărui singur scop să fie realegerea lui, iar în numele acestei dorinţe să sacrifice tot: valori morale, independenţa justiţiei, libertăţile şi drepturile românilor. Este timpul pentru un preşedinte care să ne unească şi nu să ne dezbine. Este timpul, de asemenea, pentru un preşedinte interesat de ceea ce lasă mai degrabă în urma lui şi nu de ceea ce el aşteaptă în faţă", a mai afirmat liderul ALDE.

Tăriceanu le-a propus social-democraţilor un pact de stabilitate politică şi economică, o coaliţie care să guverneze România până în 2024 şi să ducă la Cotroceni un preşedinte onest şi echilibrat devotat ţării.

"Sunt astăzi în faţa dumneavoastră ca lider al partidului partener pentru a vă propune un pact de stabilitate politică şi economică a României, un acord care să ne ducă dincolo de anul 2020, un acord bazat pe o coaliţie care să guverneze România până în 2024. Vreau, de asemenea, ca acest acord să permită să ducă la Cotroceni un preşedinte onest, echilibrat şi devotat ţării. Ţării noastre vreau să spun. Un acord care să permită alegerea unui preşedinte care va avea drept obiectiv stabilitatea politică şi economică a ţării absolut necesară pentru realizarea marilor proiecte naţionale", a mai spus Tăriceanu.

El le-a transmis social-democraţilor ca după acest congres să vină pacea în PSD.

"Trebuie să vă spun că într-adevăr orice cursă electorală este o bătălie sau competiţie, cum vreţi să îi spuneţi. Astăzi aveţi o bătălie de dat, dar vă chem să fiţi înţelepţi şi după ce bătălia e câştigată trebuie să vină pacea. Acest congres este menit să ducă la strângerea rîndurilor dumneavoastră la alegerea unei conducerii înţelepte capabilă să pregătească marile bătălii electorale care vin", a încheiat Tăriceanu.

- - - - - - - - - - -

Ea a vorbit despre rezultatele guvernării şi despre proiectele Executivului, anunţând că nu mai acceptă niciun fel de întârzieri, iar fiecare proiect va fi atent monitorizat de un departament aflat în directa subordonare a premierului.

"E momentul nostru să dovedim încă o dată că suntem echipa cu cele mai bune soluţii. Social-democraţia înseamnă grija faţă de oameni, tratament direct şi fără discriminări, solidaritate faţă de cei vulnerabili, solidaritate socială. Aceste valori trebuie să ne ghideze. Avem o bază solidă. Istoria ultimilor 30 de ani ne arată că PSD a avut guvernările cu cele mai bune rezultate pentru români. Este PSD soluţia cea mai bună pentru guvernarea României? Răspunsul e cu siguranţă da. Eu sunt mândră că sunt social-democrată şi sunt onorată că m-aţi învestit cu responsabilitatea guvernării", a afirmat Dăncilă.

Aceasta a susţinut că creşterea economică se reflectă în calitatea mai bună a vieţii cetăţenilor.

Premierul a spus că PSD trebuie să recâştige încrederea oamenilor şi a vorbit despre proiecte precum drumuri mai bune, acces la servicii de sănătate, canalizare, apă curentă, autostrăzi, spitale.

"Oamenii vor o autostradă terminată de la un cap la altul şi au dreptate. Ca premier, mă angajez să fac o autostradă cap-coadă. (...) Nu voi mai tolera niciun fel de întârziere, nici de la autorităţi, nici de la constructori. Fiecare proiect va fi atent monitorizat de un departament aflat în directa subordonare a premierului. Cine nu respectă termenele, pleacă acasă fără excepţie", a subliniat Dăncilă.

Ea a precizat, de asemenea, că PSD trebuie să reia dialogul cu cetăţenii, să îi asculte. "Am primit un semnal puternic la europarlamentare şi vom ţine cont de el", a spus ea.

- - - - - - - - - -

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a susţinut, la congresul PSD, un discurs în care a reclamat existenţa "structurilor oculte", acuzând serviciile de informaţii că "nasc" partide, organe de presă, ONG-uri şi mişcări de stradă "haştagrezistente". "Acestui sistem trebuie să-i ţinem piept pentru că avem această datorie faţă de cei care ne-au votat. Vă cer să nu vă lăsaţi intimidaţi de trâmbiţele neomarxiştilor vopsiţi în progresişti", le-a spus Tăriceanu delegaţilor social-democraţi.

"Am fost şi parteneri şi adversari. (...) Am trecut prin toate, nu ne-au îmbătat nici victoriile, nu ne-au doborât nici înfrângerile. Suntem de aproape 30 de luni la guvernare. Nu ne-am luptat doar cu opoziţia, ci şi cu structurile oculte - servicii secrete care se ocupă cu totul altceva decât ar fi firesc, care nasc partide şi organe de presă aservite, patronează ONG-uri şi mişcări de stradă haştagrezistente, născute de inşi care reacţionează la ordin. (...) Sunt scoşi din pălării magice inşi de mucava care sunt impuşi românilor ca lideri şi salvatori ai naţiei", a susţinut Tăriceanu.

El a amintit că fostul judecător CCR Toni Greblă, în prezent secretar general al Guvernului, a fost achitat definitiv, după cum a fost achitat şi fostul ministru de Interne Cristian David. "Toni Greblă, un om care a fost târât în mizerie, distrus profesional, acuzat de fapte halucinante (...). Mai haluciantnă a fost declaraţia fostului preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, că, citez, Toni Greblă a fost executat de DNA pentru că sistemul a dorit să arate CCR că nu e de capul ei", a continuat Tăriceanu.

Liderul ALDE a acuzat "un sistem care a ajuns să se ocupe până şi cu smulsul copiilor din sânul familiilor lor".

"Acestui sistem trebuie să-i ţinem piept pentru că avem această datorie faţă de cei care ne-au votat. (...) Vă cer să nu vă lăsaţi intimidaţi de trâmbiţele neomarxiştilor vopsiţi în progresişti", a mai afirmat preşedintele Senatului.

El a susţinut că PSD-ALDE nu a greşit cu modificările la legile justiţiei.

"Pe fond nu am greşit, am făcut ce era corect, pentru că justiţia era în colaps. (...) Culoarele justiţiei trebuie să dispară, serviciile de informaţii trebuie să se retragă în cazarmă, presa trebuie eliberată, strada trebuie să redevină spaţiu public de circulaţie, nu loc de muncă pentru isterici. (...) Avem datoria să scoatem din justiţia română cuvântul paradeală", a subliniat Tăriceanu.

- - - - - - - - - -

Viorica Dăncilă a intrat în sală pe melodia "Stand up (for the champions)" şi a făcut o baie de mulţime.

Viorica Dăncilă a făcut o baie de mulţime printre delegaţii veniţi la congres.

Congresul a început cu intonarea imnului naţional de către un copil în port popular.

- - - - - - - - - -

Pleşoianu crede că Viorica Dăncilă are cele mai mare şanse să devină preşedintele partidului.

"E posibil ca doamna Dăncilă să devină astăzi preşedinte plin al Partidului Social Democrat, rămâne de văzut cum vor reacţiona oamenii de acasă în cazul în care se întâmplă acest lucru pentru că eu n-am întâlnit un om până acum care să fie mulţumit de faptul că s-a schimbat complet atitudinea şi mesajul în ultimele săptămâni", a afirmat Pleşoianu.

Întrebat dacă este consistent numărul celor nemulţumiţi de Viorica Dăncilă, Pleşoianu a răspuns: "Este consistent, este un număr foarte mare. Dacă vorbim despre bază, despre oamenii simpli, ei sunt profund nemulţumiţi de ce se întâmplă. Se întâmplă că oamenii care susţin acest partid au fost trataţi oribil de către diverse persoane cu accept de la cel mai înalt nivel al statului român, adică de la domnul Klaus Werner Iohannis şi mi se pare absolut imoral, mi se pare îngrozitor de urât ca acum să le întoarcem spatele şi să le spunem că tot ce le-am transmis până acum nu mai este valabil".

El a susţinut că în prezent PSD şi-a pierdut independenţa.

"În momentul de faţă PSD şi-a pierdut independenţa, vom vedea dacă rămâne pe mai departe la fel. Este dependent de tot felul de sfetnici pe care îi are mai nou doamna Dăncilă", a afirmat Liviu Pleşoianu.

El a precizat că nu va pleca din partid dacă Viorica Dăncilă va devenit preşedinte al PSD.

- - - - - - - - - -

Rădulescu a declarat că Eugen Teodorovici "s-a supărat puţin ieri", dar că va reveni şi va candida pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD.

Deputatul a mai spus că sunt mai multe grupări în partid şi că noua conducere trebuie să fie din toate acestea şi că, de aceea, va vota pentru Viorica Dăncilă - preşedinte, Eugen Teodorovici - preşedinte executiv, Codrin Ştefănescu - secretar general.

El a susţinut că, în mod categoric, se impune o schimbare şi în Guvern.

"De această dată trebuie puşi oameni cu experienţă, nu la presiunea organizaţiilor judeţene. Chestiunea aceasta cu dictatura organizaţiilor judeţene trebuie să înceteze", a afirmat Rădulescu.

Deputatul a precizat totodată că optează pentru o restructurare guvernamentală, nu remaniere: "Trebuie să mergem în Parlament cu deciziile respective, să nu mai mergem la preşedinte".

- - - - - - - - - -

Comitetul Executiv Naţional al PSD a validat ieri candidaturile la funcţiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfăşurare a congresului şi modificările la statut.

Pentru funcţia de preşedinte al partidului candidează Viorica Dăncilă, Ecaterina Andronescu, Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu.

La funcţia de preşedinte executiv sunt trei candidaţi: Daniel Suciu, Daniel Florea şi Sorin Bota. Iniţial, s-a înscris şi Eugen teodorovici, însă acesta s-a retras, după ce a susţinut ca aceia care pierd în competiţia din partid să se retragă şi din Guvern, însă propunerea sa nu a fost acceptată, se mai anunţă în comunicat.

Pentru funcţia de secretar general au rămas în competiţie Mihai Fifor, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Rodica Nassar şi Felix Stroe, după ce Marius Dunca s-a retras.

Noul preşedinte al PSD va fi ales într-un singur tur, a decis Comitetul Executiv. Viorica Dăncilă a spus că, aşa cum susţine alegerea primarilor şi a şefilor de CJ într-un tur, în mod similar a optat şi pentru alegerea preşedintelui PSD.

Această modalitate de alegere ar avantaja-o pe Viorica Dăncilă, pentru care şi-au exprimat susţinerea mai mulţi lideri ai partidului.

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat că susţine candidatura premierului Viorica Dăncilă pentru funcţia de preşedinte al partidului, la fel şi delegaţii din Vrancea care vor participa la congres. Oprişan spune că nu vizează nicio funcţie în partid sau în Guvern, iar PSD "trebuie să termine cu această stare de provizorat".

Oprişan consideră că Viorica Dăncilă s-a eliberat de acordul pe care îl avea cu fostul preşedinte al partidului, Liviu Dragnea, care o teroriza.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că va susţine candidatura premierului Viorica Dăncilă la funcţia de preşedinte al partidului.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că "PSD Arad s-a decis să meargă pe mâna premierului", exprimând susţinerea filialei pentru candidatura Vioricăi Dancilă la funcţia de preşedinte al PSD.

Paul Stănescu a declarat că va participa la congres, dar nu va vota pentru niciuna dintre funcţii. Stănescu a refuzat să-şi explice decizia, dar a spus că, în democraţie, un vot majoritar trebuie pus în aplicare.

- - - - - - - - - - -