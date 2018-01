* "De ceva vreme, România se află pe harta marilor puteri, care nu s-au hotărât, încă, cine să pună laba pe noi"

* "Colapsul UE este aproape iminent"

* (Interviu cu Cozmin Gușă, consultant politic)

Țara noastră, având un potențial geopolitic important, dar fiind atât de prost condusă, apare ca o pradă a unora, consideră consultantul politic Cozmin Gușă care apreciază că, de ceva vreme, România se află pe harta marilor puteri, care nu s-au hotărât, între ele, cine să pună laba pe noi.

Totodată, domnia sa mai consideră că o disoluție a Uniunii Europene s-ar putea întâmpla din moment în moment, tabloul european fiind influențat de alegerile din Germania, Rusia și China.

De altfel, consultantul politic nu exclude nici posibilitatea ca România să ajungă să fie guvernată de către un alt stat, reprezentat de una dintre marile puteri.



Reporter: Cum arată țara noastră pe harta geopolitică globală?

Cozmin Gușă: În ultima vreme, potențialul României, din punct de vedere geopolitic, în mod absolut a crescut exponențial, pentru că așa "s-au jucat treburile" în lume, nu pentru că am avut noi vreun merit.

Țara noastră, având potențial geopolitic, dar fiind atât de prost condusă, apare ca o pradă a unora.

Sunt convins că, de ceva vreme, România se află pe harta marilor puteri, care nu s-au hotărât, între ele, cine să pună laba pe noi. Sigur, SUA sunt partenerul nostru strategic din NATO, există scutul antirachetă, dar, în lipsa investițiilor directe, de tip economic, americanii nu au încă o opțiune fundamentată și pe termen lung, în ceea ce privește țara noastră.

Pe de altă parte, există lobby-ul evreiesc, ascuns, cu foarte multe investiții care se fac și cu foarte multe discuții în spatele ușilor închise, între conducerile României și ale Israelului, și care privesc, inclusiv, permutarea de populație masivă în România, dar nici în această privință nu s-a luat încă o decizie.

Rusia nu îndrăznește să se uite, prea tare, către noi pentru că România nu are cum să ajungă rusofilă în nici un fel, pe termen scurt și mediu, și atunci ar reprezenta un efort prea mare.

Apare China, cu evidența economică și cu o atitudine de tip neutral, însă am nominalizat doar patru dintre puteri.

Nu am vorbit despre Germania, pentru că a pierdut oportunitatea pe care a avut-o până acum un an de zile. Considerentele prin prisma cărora Germania a ratat această șansă țin de declinul și aproape iminentul colaps al UE, care este un proiect german. Din acest motiv nu mai putem discuta despre Germania ca un hegemon care s-ar înghesui, acum, la suzeranitatea asupra României.

Reporter: Să ne așteptăm la disoluția UE? Dacă da, când?

Cozmin Gușă: Se va întâmpla din zi în zi. Cred că lucrurile vor deveni mai evidente după luna martie.

Eu am enumerat, tot timpul, un șir de trei evenimente care vor marca viitorul UE, în mod consecutiv. Este vorba despre alegerile din Germania care au trecut - și ați văzut că s-au încheiat prost pentru cancelarul Angela Merkel -, despre alegerile de la vârful Partidului Comunist Chinez - și ați văzut cât de importante și de generatoare de strategii sunt deciziile care s-au luat acolo -, respectiv despre alegerile din Rusia, din luna martie.

După ce se vor finaliza și acestea, treburile în interiorul UE se vor precipita și, într-adevăr, de la zi la zi, ne vom gândi dacă ne mai ținem banii în euro, în dolari sau în lei.

Reporter: Care este opinia dumneavoastră cu privire la decizia lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul capitala statului Israel?

Cozmin Gușă: Decizia lui Donald Trump nu a fost îmbrățișată nici de către secretarul de stat american Rex Tillerson (dar nu el ar fi cel mai important), nici de către CIA și Pentagon.

Mike Pompeo (n.r. șeful CIA) și James Mattis (n..r secretar de stat al Apărării) s-au opus, la rândul lor, pentru că și-au dat seama că nu sunt, încă, pregătiți să controleze ceea ce se poate întâmpla în zonă după această decizie.

Legat de Ierusalim, întotdeauna o strategie de anvergură mondială este destinată, în fapt, în plan intern, salvării pielii celui care a inițiat-o, respectiv lui Trump.

Donald Trump este un Dragnea american foarte găurit la rândul lui. După 1990, am studiat despre trecutul actualului președinte al SUA, am văzut că, prima lui intenție să candideze ca președinte al SUA a fost în 1988 și după aceea am urmărit și parcursul, am înțeles foarte multe.

Din momentul în care Donald Trump chiar a fost ales președintele SUA, am fost foarte curios să aflu ce se va întâmpla în fiecare zi, dar și îngrijorat pentru că viața noastră este atât de interconectată cu deciziile marilor puteri, încât o decizie de pe o zi pe alta, cum este cea cu Ierusalimul, poate să aprindă un incendiu. Iar incendiile, acum, nu mai sunt aprinse știind planul următor, ci ele se declanșează pur și simplu.

În plus, la disoluția de putere din zona Orientului Mijlociu, care a fost generată de Primăvara Arabă, ne dăm seama că se poate întâmpla orice.

Zona aceasta este foarte apropiată de noi și, în mod sigur, ne va influența, deoarece suntem interconectați, cel puțin, cu interesele Israelului în zonă și cu influența Turciei în Marea Neagră, Turcia care va deveni un actor anti-american pronunțat.

Recep Erdogan, la rândul lui, având o situație precară la el în țară, are tot interesul să exploateze această mare greșeală a lui Trump și să inventeze, și el, războiul lui ca să nu se mai pună alte probleme.

Reporter: Dacă România ar fi un "pașalâc", pe cine ați prefera, ca suzeran, dintre Rusia, SUA, China, Israel sau Marea Britanie, care, de altfel, a inițiat Brexitul?

Cozmin Gușă: Eu mi-aș dori ceea ce mi-am dorit dintotdeauna, să putem să avem acces la o treaptă în plus de prosperitate, deoarece alte niveluri de salarizare, altă infrastructură, prețuri mai mici la bunurile de consum, ne-ar da posibilitatea să ne mai relaxăm.

România are potențial, iar din punctul acesta de vedere, al portretului robot și al celor care ar fi dispuși foarte repede să investească, și în condiții paritare sau minoritare, nu avem altă mare putere pe moment decât China. Oricare alta care ar dori să-și investească aici capitalul, ar vrea să o facă precum cei de la OMV, care au venit și au luat Petromul în brațe, iar decizia românească nu a contat și au făcut profituri de miliarde, pe care le-au externalizat.

Pentru mine este evident că investiții majore din SUA, care ar fi fost de preferat, nu vor veni în România, pentru că Statele Unite se află într-un puternic război intern și, indiferent de cine îl va câștiga, zona lor de debușeu economic va fi, de urgență, continentul american (America de Nord și de Sud), și conform unor înțelegeri subterane.

Nu avem nevoie de ruși pe teritoriul țării, deoarece ei manevrează proiecte mult mai mari decât cele pe care ni le dorim noi și nici nu au această forță de investiție.

Când vor veni să investească, chinezii pot să vină măcar cu acele proiecte de infrastructură, de la cea rutieră până la îmbunătățirea celei energetice, în calitate de parteneri, care să ne asigure nouă ceea ce tot visăm de atâta timp.

Această infrastructură de tip energetic într-o țară aproape independentă energetic, cum este România, are o valoare mare de întrebuințare.

Într-o altă țară, care nu are independență energetică și nu poate să devină hub regional, infrastructura de acest tip nu este atât de importantă, ca să nu mai vorbim de infrastructura rutieră, care e visul românilor de generații, și pe care chinezii ar putea să o rezolve rapid.

Reporter: Chinezii tot cer garanții de stat. Mai mult, trebuie să avem acordul UE pentru investițiile chineze.

Cozmin Gușă: Aici avem două categorii de probleme.

În primul rând, avem problema politicienilor români care pornesc orice discuție de la comisionul pe care l-ar putea lua - și nu vreau să mai reamintesc despre epoca Ponta-Ghiță, ca să înțelegem și istoria Rompetrol.

În a doua categorie intră decizia României de a prospera, în condițiile în care are mari dificultăți - pentru că nici nu are capacitatea să atragă fonduri europene, nici nu are infrastructură creată sau când atrage bani europeni, procedează în multe cazuri ca la TelDrum și trebuie să îi dea înapoi.

România trebuie să caute o soluție care să îi fie accesibilă și vreau să spun un lucru: la excesele anti-democratice pe care le fac țări ca Ungaria, de exemplu, iar UE închide ochii, eu nu cred - ba și știu - că nu s-ar putea găsi vreo soluție la care UE să nu comenteze, în ceea ce privește parteneriatele pe care vrem să le încheiem.

Aici, UE trebuie să ne explice exact în ce fel poate să genereze prosperitate și pentru țările care nu au infrastructură profesională care să-i asigure influx de fonduri europene, cum este România.

În plus, la masa decidenților, porția României alături de statele care au aderat recent este sub un sfert absolut de fiecare dată când s-a discutat despre acest lucru.

Noi trebuie să supraviețuim și să ne și dezvoltăm. Nu avem ce face decât ca în acest sistem, corect, dar interesat de partea României, să cerem parteneriate cu China. Sigur că putem găsi și alte exemple de bilaterale cu alte state din afara UE care ar fi motivante pentru noi.

Reporter: Dar dacă am intra în Commonwealth?

Comunitatea Națiunilor (Commonwealth) este o organizație interguvernamentală a 53 de state membre independente, autonome, beneficiind doar de comunitatea de interese. Nici un guvern al Commonwealthului nu exercită putere unul asupra altuia, așa cum se întâmplă într-o uniune politică.

Cozmin Gușă: Commonwealth este un aspect asupra căruia trebuie discutat, dar sigur că o țară care se autodeclară francofonă, de atâta timp, cum suntem noi, nu prea poate să aibă legături cu Commonwealth.

Țara noastră se află într-un univers geopolitic concentraționar și, din cauză că a căzut prea multe etaje cu liftul, nu mai poate să ia o decizie de sine stătătoare.

După cum am și afirmat anterior, țara noastră va cădea în mâinile unui suzeran, care poate fi Franța, pentru că are calități, care putea fi Germania, dar și-a pierdut oportunitatea, sau ar putea fi altă țară, dar noi nu vom avea ce să negociem aici, ci doar vom fi chemați și ni se va comunica rezultatul.

Reporter: Vă mulțumesc!