* (Interviu cu Dan Cristian Popescu, viceprimar al Sectorului 2 al Capitalei)

* "Infrastructura din Pipera este anacronică față de investițiile din zonă"

* "Am mutat Starea Civilă la Veranda Mall, gratis, pentru ca oamenii să meargă la mall ca să-și facă buletinele"

* "Salariile angajaților Primăriei Sectorului 2 - 30% din buget"

* "Estimez că peste jumătate dintre primăriile din țară vor intra în incapacitate de plată"

După ce Amazon și-a deschis sediul pe Europa în zona Pipera din București, Microsoft și General Motors sunt aproape să îi urmeze exemplul, potrivit lui Dan Cristian Popescu, viceprimar al Sectorului 2. Domnia sa a avut amabilitatea să ne acorde un interviu despre activitatea sa în cadrul Primăriei Sectorului 2 și despre planurile sale, în viitor.



Reporter: Cum stăm cu investițiile în Sectorul 2 al Capitalei, în special în zona Pipera?

Dan Cristian Popescu: Suntem foarte interesați să creăm condiții mult mai bune pentru zona Pipera, o zonă în care se vor investi foarte mulți bani din mediul privat.

Cred că este zona în care se vor investi cei mai mulți bani din București. Deja avem sediul Amazon Europa și așteptăm, în acest an, sediul Microsoft Europa și General Motors Europa. Proprietarii clădirilor de birouri din Pipera au discuții foarte avansate pentru a aduce aceste firme, care înseamnă plus valoare pentru București, în general, nu numai pentru Sectorul 2. Pe orizontală, se vor câștiga foarte mulți bani: hoteluri, restaurante, toată zona aceasta va beneficia. Ar fi trebuit să vină acolo și Agenția Americană a Medicamentului dar, din păcate, și din cauza traficului, au refuzat zona Bucureștiului.

Reporter: Deja este foarte aglomerată zona Pipera. Cum se va fluidiza traficul?

Dan Cristian Popescu: : Chiar înain-te de Revelion, m-am implicat personal și am pus un echipaj de poliție permanent pe strada George Constantinescu, cea care face legătura dintre strada Dimitrie Pompeiu și șoseaua Fabrica de Glucoză. Am ridicat aproape toate mașinile de acolo, erau parcate pe ambele laturi, iar acum se circulă bine pe ambele sensuri. Am pus gardurile de protecție ca să nu se mai parcheze acolo. Așteptăm ca cei de la Primăria Capitalei să înceapă supralărgirea Șoselei Fabrica de Glucoză care este foarte necesară. Așteptăm ca cei de la Capitală să facă traversarea la Șos. Petricani și Doamna Ghica. În momentul în care se vor realiza aceste pasaje supraterane, traficul în zonă se va fluidiza foarte mult.

Reporter: Ce ne puteți spune des-pre finalizarea celor 7 km din autostrada A3 București-Ploiești?

Dan Cristian Popescu: Autostrada este aproape finalizată, m-am implicat personal să obțin autorizațiile pentru aceasta pe raza Sectorului 2, dar dacă intră autostrada și noi nu avem supralărgită Șos. Fabrica de Glucoză, dacă nu avem traversarea de la Șos. Petricani și cea de la Str. Doamna Ghica, se va crea haos în trafic. Și acum traficul este îngreunat la orele de vârf, dimineața și seara. Pe Bd. Dimitrie Pompeiu s-ar putea scoate tramvaiul pentru a se supralărgi zona de carosabil. Vrem să modernizăm, prin Administrația Domeniului Public Sector 2 (ADP), toată zona pietonală. Vrem să cerem inclusiv stația de metrou Pipera, de la Ministerul Transporturilor, ca să modernizăm infrastructura supraterană a stației, pentru că, la orele de vârf, sunt cozi la intrarea și ieșirea de la metrou. Infrastructura din Pipera este anacronică față de investițiile actuale, dar și cele viitoare din zonă, ceea ce reprezintă o mare problemă. Este anormal ca investitorii care plătesc taxe de zeci sau sute de milioane de lei pe an să nu aibă o infrastructură decentă în zonă.

Reporter: Aveți în vedere și crearea unei parcări supraterane sau subterane în Pipera?

Dan Cristian Popescu: Toate clă-dirile care s-au făcut în zonă au parcări subterane, iar noi, cu ajutorul echipajelor de poliție, ne vom îngriji ca oamenii să nu mai parcheze în afara parcărilor, ca să se fluidizeze circulația. Am găsit mașini abandonate de luni de zile, erau și mașini fără numere de înmatriculare, cu roțile desumflate, proprietarii profitau de faptul că se putea parca pe interzis pentru că acolo nu se interesa nimeni.

Reporter: Care este valoarea investițiilor așteptate în Sectorul 2?

Dan Cristian Popescu: Numai în Pipera așteptăm investiții între 2 și 3 miliarde de euro în următorii ani. Este o sumă foarte mare și credem că acea zonă va fi un "downtown" (n.r. centru de interes) al Bucureștiului. Mă refer la clădirea Raiffeisen, Mall Promenada și clădirea Globalworth.

Zona este la început și vrem să facem tot ce ține de Primăria Sectorului 2 pentru a crea o infrastructură rutieră și pietonală adecvată. Am avut discuții, vor urma și altele, ca să vedem cum contribuie fiecare la dezvoltarea zonei.

Reporter: Cum este să fii viceprimar comparativ cu a fi deputat?

Dan Cristian Popescu: Postul de viceprimar este o poziție executivă. Îmi place mult mai mult pentru că pot să mă implic în lucruri concrete. În Parlament, lucrezi la legi, este o zonă mult mai teoretică, iar aici este mult mai practică. Poți să și realizezi ceea ce gândești.

Reporter: Ce ați făcut anul trecut notabil pentru Primăria Sectorului 2?

Dan Cristian Popescu: Primul lucru pe care l-am făcut a fost să transparentizez total activitatea primăriei. Am înființat prima comisie permanentă de transparență, inovație și reducere a birocrației, o comisie care apare doar la Sectorul 2, iar cei de la Ministerul Dezvoltării vor să o implementeze ca bună practică la nivel național. În această comisie, am adoptat o hotărâre prin care toate contractele și plățile sunt publice, pe site-ul Primăriei.

Am introdus mai multe reguli, am încurajat achizițiile comune - sunt zone unde se reduc costurile atunci când cumperi în comun, cum ar fi utilitățile, tehnica de calcul, consumabilele. Am introdus o procedură prin care instituțiile noastre pot să cumpere împreună pentru a reduce costurile. Procedura nu este încă foarte bine aplicată, pentru că există o reticență la nou, dar cred că, pe viitor, vom reduce costurile cu 20% - 30% pe astfel de achiziții, cum-părând volume mai mari și într-un mod mai transparent.

Pe zona de taxe locale, am mers în întâmpinarea celor care aveau să ne dea bani, m-am implicat personal și am reușit să creștem încasările cu 30% anul trecut. Am început și executări silite, pe clădiri. Este un lucru mai rar. Din păcate, statul se îngrijește mai puțin să își recupereze banii.

O altă măsură pe care am luat-o a fost să mutăm Starea Civilă de la Secția 7 la Veranda Mall, fără niciun cost pe chirie, ca oamenii să meargă la mall ca să-și facă buletinele. Am negociat personal cu conducerea mall-ului și dânșii ne-au dat acest spațiu gratuit pentru 10 ani. Avem condiții mai bune pentru oameni, parcare, timpul de așteptare într-un mediu mult mai plăcut.

Reporter: Care a fost cea mai mare valoare pe care ați executat-o?

Dan Cristian Popescu: Cea mai mare valoare executată a fost de ordinul milioanelor de lei. Având în vedere că am printre atribuții și coordonarea activității Administrației Piețelor Sector 2, pot să vă spun că am reușit să recuperăm în instanță două piețe de la niște concesionari care nu plăteau chiriile - o piață pe Șos. Colentina și o piață pe Str. Cernăuți.

Am renegociat personal contractele cu încă 3 piețe și am obținut bani în plus, aproximativ 3 milioane de euro. Este vorba despre Piața Aghireș, Piața Mihai Bravu și Piața Domino care aveau contracte ferme pe 30 sau 50 de ani. Chiriile lunare au crescut, de la 1.000 de euro, la 5000 de euro, la una dintre piețe, iar la celelalte, de la 700 euro, la 2.100 euro, respectiv de la 4.000, la 5.500 euro.

Reporter: Cine deține Piața Obor în momentul acesta?

Dan Cristian Popescu: Piața Obor este concesionată celor care au Mall Băneasa, unei firme deținute de omul de afaceri Gabriel Popoviciu. Ne dau o redevență de 57.000 euro pe lună, contractul este bun pentru Primărie. Acolo nu am putut negocia superior pentru că ei plătesc mult.

Avem discuții cu Ministerul Agriculturii să facem prima piață din România exclusiv cu produse tradiționale românești. Ne-am adresat locațiilor pe care le aveam. Piața va fi în Colentina, lângă podul Colentina, pe strada Cremenița. Locația contează mai puțin având în vedere că va fi unică. Oamenii care vor să cumpere exclusiv produse românești vor merge acolo, mai ales că are și parcare.

Este posibil să primim și fonduri de la minister pentru promovare.

Producătorii ne-au mulțumit că ne-am gândit la ei. M-a frapat faptul că nu sunt decât 550 de producători tradiționali în România din cauză că nu îi ajută nimeni și nu au niciun avantaj. Am putea să facem câte o piață pe județ doar pentru produse tradiționale. Vreau să facem parteneriat și cu cei de la Consiliul Județean Sibiu să ne aducă producători sibieni cu brânzeturi și cu cei de la Consiliul Județean Ialomița pentru legume.

Reporter: Vreți să eliminați samsarii din piețe?

Dan Cristian Popescu: Nu neapărat. Avem Piața Obor, cea mai mare din Estul Europei, dacă socotim și Veranda Mall. În Piața Obor "people meter"-ele măsoară 40 de mii de oameni pe zi, tot atâția câți ajung în Mall Băneasa. Piețele mai mici din Sectorul 2 sunt omorâte de Obor. În acest caz trebuie să dăm nișe, să fie ceva special, altfel lumea merge la Obor. Putem avea una cu produse tradiționale, una cu produse de Sibiu, am vrut și o piață cu pește, dar nu am găsit o asociație în acest sens. Încerc să evit să lucrez cu o firmă, ca să nu se interpreteze că aș avea vreun interes personal.

La Administrația Domeniului Public, anul trecut, nu am mai cumpărat flori și am plantat doar ce am produs în serele noastre, iar cheltuielile cu spațiile verzi au scăzut de la 20 de milioane de lei, în 2016, la 3 milioane de lei, în 2017.

Serele au fost retrocedate în 2004, iar Primăria Sectorului 2 a plătit până acum o chirie de 1,2 milioane euro, în loc să le cumpere de la proprietar la valoarea de 300 de mii de dolari, în 2004. Am elaborat un proiect de hotărâre de consiliu să cumpărăm serele ca să nu mai plătim chirie. Nefiind terenul nostru nu putem face nicio investiție.

Proiectul de achiziție a picat la un vot din cauza PSD.

Reporter: Unde sunt situate serele?

Dan Cristian Popescu: Serele sunt în Pantelimon, lângă fabrica Tuborg. Vom mai negocia și le vom cumpăra până la urmă, pentru că aș vrea un loc unde să producem doar pentru noi și să nu trebuiască să cumpărăm.

Reporter: Care este bugetul total al Primăriei Sectorului 2?

Dan Cristian Popescu: Anul trecut am avut 1 miliard de lei, adică 220 de milioane de euro.

Din acest buget, 220 de milioane de lei erau bani de la Ministerul Educației Naționale pentru salariile profesorilor. Acești bani doar tranzitau bugetul Primăriei. Anul acesta nu mai plătim salariile profesorilor, pentru că le va plăti direct Ministerul Educației. Vom avea un buget de aproximativ 800 de milioane de lei numai din ce colectăm noi și din cotele defalcate din impozitul pe venit și din cotele de TVA. În schimb, anul acesta, salariile noastre vor fi foarte mari - cam 30% din buget. Vom tăia de la investiții ca să plătim salariile. Estimez că peste jumătate dintre primăriile din țară vor intra în incapacitate de plată. Noi putem rezista, facem și noi sacrificii, dar primăriile mici nu.

Reporter: Vor mări taxele și impozitele.

Dan Cristian Popescu: Sau nu mai fac nimic și doar își vor da salariile.

Reporter: Ce face PNL în aceas-tă situație?

Dan Cristian Popescu: Este o problemă delicată. Cei de la conducere au fost populiști, au mărit salariile. România va intra în faliment cu totul pentru că au făcut împrumuturi mai mari decât Boc, în 2010.

Reporter: Domnul Ministru al IMM-urilor Ilan Laufer a susținut într-o declarație că Bursa de la Londra este în discuții să își mute sediul în România. Aveți asemenea informații?

Dan Cristian Popescu: Cum să vină Bursa de la Londra în Româ-nia? Păi nu se mai numește Londra, se numeste București. Ministrul nu știe ce e cu Bursele.

Reporter: Cum vă întelegeți cu domnul primar al Sectorului 2, Mihai Mugur Toader?

Dan Cristian Popescu: Instituțional, ne înțelegem foarte bine.

Reporter: Dar cu doamna Primar General al Capitalei, Gabriela Firea?

Dan Cristian Popescu: La fel, foarte bine, am însă o problemă, ca cetățean al Bucureștiului, cu modul în care se cheltuiesc banii de la Primăria Capitalei. Nu înțeleg de ce avem nevoie de atât de multe spectacole și petreceri, în valoare de 150 de milioane de euro, pe anul trecut. Nu înțeleg de ce avem nevoie de firmele de stat, nou înființate de Primăria Capitalei, care au fost împrumutate cu 180 de milioane de euro și nu pot să facă legal ce și-au propus, nu pot să ia contracte fără licitație, așa cum au crezut cei care le-au înființat. Cred că sunt niște demersuri care risipesc banii oamenilor.

Reporter: Au crescut prețul energiei, prețul gazelor, euro, ROBOR, și altele. Primăria Sectorului 2 este pregătită pentru iarnă?

Dan Cristian Popescu: Suntem pregătiți pentru iarnă. Anul trecut, lumea a fost foarte mulțumită de măsurile pe care le-am luat când a nins. Anul trecut, de când s-a oprit zăpada, am luat toate capacitățile pe care le avea Supercom, tot ce avea ADP, am mai luat, fără bani, camioane de la firmele cu care lucrează Primăria, și am cărat continuu zăpadă, zi și noapte. Am făcut maximul din ce se putea face și am reușit să facem față, să deszăpezim într-un timp record zonele din Sectorul 2.

Reporter: Câți locuitori are Sectorul 2?

Dan Cristian Popescu: Sectorul 2 are 400.000 de locuitori, aproximativ 370.000 cu acte. Este pe locul al treilea ca mărime.

Reporter: Pe ce loc se află Sectorul 2 ca dinamică a dezvoltării?

Dan Cristian Popescu: În opinia mea, ca dinamică a dezvoltării, Sectorul 2 se află pe primul loc. Și Sectorul 1 are o dinamică a dezvoltării mare. Nu există studii în acest sens.

Reporter: Ce alte proiecte mai aveți în afară de piețe?

Dan Cristian Popescu: Aș vrea să împărțim sectorul pe zone în care să punem echipaje fixe de poliție locală. Ne încurcă foarte mult legea care limitează numărul de angajați ai poliției locale - un polițist la o mie de oameni. Sunt 370 de angajați, dar includ și personalul TESA (din conducere), economic și din alte departamente. Noi nu avem decât aproximativ 100 de polițiști care merg pe stradă. Sperăm să se schimbe legea, pentru a putea angaja mai mulți oameni și să punem câte un polițist, la două străzi, să avem un control mai bun. Avem un sistem de camere video, dar este nevoie de foarte mulți oameni care să le urmărească. Vreau să introducem un soft care să analizeze mișcările, iar polițiștii să meargă pe stradă.

De asemenea, avem în plan să investim foarte mult în școli, începând din acest an, și să le aducem pe toate la nivel european.

Am eliminat toate cheltuielile inutile - spectacole, petreceri cu mici, bere, fasole și cârnați. Vrem să fim cunoscuți pentru lucruri utile.

Reporter: Vă mulțumesc!