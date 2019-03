DOINA PANĂ, PSD: Un candidat femeie al PSD pentru Preşedinţie - o idee prematură

Vicepreşedintele PSD, deputatul Doina Pană, a declarat, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa, că este prematur să se vorbească de acum despre un candidat femeie al partidului pentru funcţia de preşedinte al României.

"Este prematur. În niciun caz nu va fi considerentul sexul persoanei care participă. Noi vrem să ieşim pe o variantă încât să îl batem pe Klaus Iohannis. Care va fi această variantă, vom vedea la momentul respectiv, deocamdată ne concentrăm pe altele", a spus Pană, relatează Agerpres.

Vicepreşedintele PSD a prezentat o statistică a funcţiilor politice ocupate de femei social-democrate, spunând că acest lucru arată cât de mult sunt preţuite femeile în partid.

"Cred că statistica pe care v-o dau reflectă cel mai tare cât de mult preţuieşte Partidul Social Democrat colegele femei. Este adevărat că 45% dintre membri sunt femei, în PSD. Avem 50 de femei parlamentar, 90 de femei primar, 87 de femei viceprimar, 24 de femei secretar de stat, avem prim-ministru, un viceprim-ministru, în total şapte miniştri femei, avem 2.000 de consilieri judeţeni şi locali, doi vicepreşedinţi de consilii judeţene, plus deconcentratele, pe care nu le pun la socoteală, acolo, totuşi, sunt concursuri. Este un semn, dovedit prin cifre, că de fapt femeile sunt preţuite în PSD. Este bilanţul covârşitor comparativ cu ce au alte partide", a mai spus Doina Pană, conform sursei citate.

La conferinţa de presă a fost prezent şi vicepremierul şi ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Daniel Suciu, care a declarat că relaţia de colaborare cu premierul Viorica Dăncilă este una foarte bună şi că şi-ar dori şi mai multe femei în Parlament.

"După fix două săptămâni de când sunt în Guvernul României şi lucrez cu doamna premier, vreau să vă spun că am o relaţie foarte bună şi lucrez foarte bine în general cu doamnele, iar în PSD Bistriţa-Năsăud au fost şi sunt suficient de multe femei în poziţii cheie, care oferă echilibrul necesar şi ne oferă nou, bărbaţilor, echilibrul necesar ca să ne facem treaba în continuare foarte bine. (...) Un an şi puţin am fost liderul de grup al deputaţilor şi am avut 50 de colege cu care am lucrat şi vreau să vă spun că, dacă aş fi avut 100 de femei deputat, ar fi fost extraordinar, pentru că sunt extrem, extrem de harnice, de muncitoare, de loiale şi de responsabile", a afirmat Suciu.

La rândul său, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a lăudat-o pe Viorica Dăncilă, spunând că mulţi şi-ar dori să facă echipă cu ea.

"Eu lucrez cu premierul Viorica Dăncilă de un an, o lună şi două săptămâni şi vă spun, pentru că suntem la un moment al sincerităţii, rar mi-a fost dat să întâlnesc în viaţă - şi am lucrat în multe zone şi în multe domenii, în care am întâlnit tot felul de oameni -, să găsesc un om atât de echipă cum este premierul României, Viorica Dăncilă. Nu pot nici măcar o virgulă să am reţineri să fac aceste afirmaţii, pentru că v-o spun din experienţă că este într-adevăr un om pe care mulţi şi l-ar dori să facă echipă cu un astfel de om", a declarat Deneş.