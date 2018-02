Elan Schwartzenberg: "Am luat Realitatea TV, dar m-am trezit deposedat de ea"

* Elan Schwartzenberg, despre informațiile privind uciderea lui Codruț Marta: "Se repetă o minciună de o sută de ori și primește greutate de adevăr. Sunt convins că este în viață"

* " Nu am fugit din țară, am plecat în vacanță cu fiul meu; îniante să plec, cineva din SRI, apropiat de Coldea, a venit și mi-a spus că mi se vor face înscenări în multiple dosare", a mai spus Schwartzenberg

Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, fugit din țară de peste șase ani și urmărit internațional, a declarat vineri, într-un interviu acordat B1 TV, că postul Realitatea TV a fost furat de Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru, cu susținerea unora din sistem, iar Sebastian Ghiță a fost susținut de fostul general operativ al SRI Florian Coldea, relatează news.ro. El mai spune că nu a fugit din țară în 2012, ci a mers în vacanță cu fiul său, afirmând că înainte de a pleca, un personaj apropiat de Florian Coldea l-a avertizat că i se vor face înscenări. Omul de afaceri a mai spus că Sebastian Ghiță i-a mărturisit că intrase într-un joc în care avea susținerea totală a fostului adjunct al SRI Florian Coldea. El spune că Ghiță i-a explicat că îi pare rău de ce face, dar este captiv la SRI și DNA. El a mai povestit că în 2013 un avocat din Israel i-a scris Laurei Codruța Kovesi pentru a o anunța că îl reprezintă și că dorește să vină în România pentru a afla care sunt acuzațiile care i se aduc. Procurorul-șef al DNA i-a răspuns, însă, că nu-i acordă audiența și că învinuirile îi vor fi transmise prin comisie rogatorie. Scwartzenberg susține că a făcut și face afaceri cu frații Mazăre încă de la Revoluție. Schwartzenberg afirmă că procurorul DNA Ana Dana i-a cerut să facă un denunț împotriva lui Radu Mazăre, iar astfel va scăpa de toate problemele. El mai spune că fostul primar al Constanței se află în prezent în Madagascar pe proprietatea sa. Omul de afaceri a catalogat drept "minciună" afirmația potrivit cărei l-ar fi ucis pe Codruț Marta, precizând că n-a avut niciodată vreun diferend cu acesta. El susține că Marta este în viață și, râspunzând unei întrebări referitoare la motivul pentru care acesta ar fi dispărut, a precizat că poate a primit informația "că a doua zi dimineața urma să fie luat de acasă".

Elan Schwartzenberg a fost întrebat, într-un interviu la B1 TV, de ce l-a ucis pe Codruț Marta.

"Oamenii sunt nebuni de legat. Se repetă o minciună, oricât de abominabilă, de o sută de ori și, la un moment dat, primește greutate de adevăr", a declarat Elan Schwartzenberg.

Acesta afirmă că Marta a fost, este și va fi prietenul său, fiind convins că este în viață.

"Eu am condiderat că dacă sunt nevinovat, nu văd de ce să mă dus să-mi spăl rufele în public. Ori ești pus sub acuzare, ori nu și când ești pus, ai de răspuns. (...) Codruț a fost, este și va fi prietenul meu, sper că este bine unde este. N-am avut un diferend cu el niciodată. (...) Sunt convins că este în viață. Nu am avut niciodată vreun motiv, vreo râcă, vreo cauză. Speculațiile sunt posibile", a mai spus omul de afaceri.

Întrebat dacă s-a întâlnit cu Codruț Marta în ziua în care acesta a dispărut, Elan Schwartzenberg a povestit că aceea a fost "una dintre cele mai aglomerate zile din viața" sa.

"Am fost la Realitatea, m-am văzut cu Codruț care a vrut să se vadă cu niște persoane - prieteni și instituții ale statului - cărora întâlnirea cu el la mine acasă le permitea un cadru mai discret. După ce a fost la mine acasă și, conform teoriei, l-am ucis, am ajuns în oraș, m-am văzut cu Blejnar, am apucat să ajung la o masă, unde era și un procuror DNA, m-am văzut cu cineva din conducerea UDMR, după care seara am luat masa cu două oficialități străine. Cam astea a fost ziua mea. Așa am rezolvat cazul Marta, prietenul meu, unul dintre cei mai apropiați, n-am avut nicio divergență", a mai spus Elan Schwartzenberg.

Acesta afirmă că "există dovezi concrete că este în viață bine, merci" mult după momentul în care se presupune că l-ar fi ucis.

Întrebat care ar fi moticul dispariției lui Codruț Marta, Elan Schwartzenberg a spus că nu este îngrijorat pentru soarta acestuia.

"Nu sunt îngrjorat pentru soarta lui Codruț Marta. Poate că și el la un moment dat în viață a primit o informație punctuală că a doua zi dimineața urma să fie luat de acasă. Poate s-a gândit că este mai bine să continue în altă parte, decât să se întoarcă acasă. Nu știu ce informații a primit el la respectiva întâlnire la mine acasă, poate i s-a spus acest lucru. Ulterior, a apărut dosarul lui", a declarat Elan Schwartzenberg.

Dispariția lui Codruț Marta a fost declarată pe 25 mai 2012, de a doua soție a acestuia, Andreea Marta. Ea a precizat că și-a văzut ultima dată soțul pe 21 mai 2012.

* Elan Schwartzenberg: "Mazăre se află pe proprietatea mea în Madagascar"

"Cu frații Mazăre fac afaceri de la Revoluție până astăzi. Eu aveam o consignație în Iași, ei aduceau marfă, ulterior ne-am ocupat de publicitate. Aveam panouri publicitare în Constanța cu ani de zile înainte ca Radu să ajungă primar. (...) La un moment dat, frații Mazăre, că nu vorbesc nepărat de Radu, au fost în Brazilia, au fost în Madagascar, mi-au făcut propuneri de investiții. Pe unele nu le-am acceptat, pe două le-am acceptat. Am finanțat 30 de hectare de plajă în Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achiziția și construcția respectivului proiect, resortul în Madagascar, în ambele datorită faptului că ei le-au identificat și se ocupă de managementul proprietăților. Au un mic procent, acte notariale făcute acum 7-10 ani, 15 ani în afara țării, pe care nu le falsifică niciodată", a spus omul de afaceri.

El susține că le-a dat fraților Mazăre 175.000 de euro în mai multe tranșe.

"Eu am trimis în contul fraților Mazăre 175.000 de euro în diverse tranșe și sume, care nu au nicio legătură cu bani primiți de la Avi Morgenstern. Eu în viața mea nu am primit 175.000 euro de la Avi Morgenstern pe care i-am trimis lui Mazăre sau fraților lui. Nu, eu în decursul lui 2011, am primit mult mai mulți bani, am primit poate peste un milion de euro de la Avi pentru diverse servicii prestate, iar fraților Mazăre le-am dat bani în cu totul alte condiții, sume și termeni pentru finanțarea resortului din Madagascar (...) Sunt proprietarul terenului din Madagascar, da. Radu Mazăre a clacat psihic. Numai niște nebuni fac zeci de dosare unui om", a completat Schwartzenberg.

Schwartzenberg susține că procurorul DNA Ana Dana i-a cerut să facă un denunț împotriva lui Radu Mazăre, astfel va scăpa de toate problemele.

"Ana Dana, procuror la DNA, mi-a cerut să fac denunț (împotriva lui Mazăre - n.r.). În mod oficial să o întrebați pe Ana Dana prin cine, în mod oficial, mi-a transmis că, dacă fac denunț, se rezolvă toate problemele mele în această speță cu Radu Mazăre", explică acesta.

Acesta a confirmat, de asemenea, că Radu Mazăre se află proprietatea sa din Madagascar și spune: "Se află pe proprietatea mea. M-am gândit să mă duc să îl arestez".

În noiembrie 2016, Radu Mazăre le-a vorbit magistraților instanței supreme, la unul din termenele în procesul privind finanțarea cartierului social Henri Coandă, despre investițiile sale imobiliare în Brazilia și în Madagascar, cu banii lui Elan Schwartzenberg. El a vorbit despre două terenuri în Brazilia, cumpărate în 2007 și 2008, și despre "aproximativ două hectare" într-o zonă turistică din Madagascar.



* Schwartzenberg: Dragnea nu are niciun fel de relații speciale în Israel



Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a afirmat că liderul PSD, președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, nu are niciun fel de relații speciale în Israel, deși vrea să lase impresia că ar avea astfel de relații.

"Dorește să lase senzația că are relații speciale în Israel. Nu are niciun fel de relații speciale în Israel. Ce spuneți e o afirmație pe care aș verifica-o. Ce înseamnă "frecvent", ce înseamnă "se vede"", a afirmat omul de afaceri.

El a susținut că "Liviu Dragnea e un înalt demnitar, vine aici, dar nu e nicio relație deosebită, protecționistă, preferențială".

"Au fost oameni în istoria României care au avut relații deosebite cu Israel. Nu e cazul lui Dragnea", a susținut Schwartzenberg.

Elan Schwartzenberg: În 2013, un avocat din Israel i-a scris lui Kovesi că doresc să vin pentru a afla de ce sunt acuzat, Kovesi a răspuns după o lună că nu-mi acceptă audiența

"Un avocat din Israel i-a trimis, în 2013, o scrisoare lui Kovesi, în engleză, prin care i-a spus: il reprezint, îl puteți cita la mine, dorește să vină, să răspundă la întrebări, dorește să oprească această campanie de denigrare care se derulează fără nicio motivație». Doamna Kovesi a răspuns în stilul ei caracteristic: i-a răspuns după o lună, în română, trei rânduri, în care a spus brutal și fără obiect: «Vă refuz audiența» - de parcă cerusem audiență la vreo casă regală. Al doilea lucru pe care l-a scris a fost că: «Dacă vom avea nevoie de el, îi vom comunica învinuirile prin comisie rogatorie»", a declarat Elan Schwartzenberg.

Potrivit acestuia, la câteva zile după acea scrisoare în limba română, DNA a făcut descinderi la 20 de adrese din București.

"Cu mascații au spart ușile la 20 de apartamente în București, la oameni care au o singură vină, că m-au cunoscut: prietena mea, fratele meu, oameni cu copii mici, unii bolnavi. Niciunul dintre ei nu avea vreo tangență cu Realitatea. Fratele meu n-a avut nicio afacere în comun cu mine niciodată, în Realitatea nici n-a călcat în sediu. Mulți dintre acei oameni călcați cu mascaoii la 6 dimineața nu au avut nicio implicare la Realitatea. Eu cred că am greșit adresarea, trebuia să fac cum am vazut că fac alții - să mă duc să stau pe băncuță la Neptun cu generalul Coldea și puteam fi primit în audiență la Kovesi", a mai spus Elan Schwartzenberg.

Întrebat ce a comunicat în scrisoarea transmisă procurorul șef al DNA, Elan Schwartzenberg a precizat că avocatul său a transmis că dorește să să prezinte la DNA pentru a fi informat care sunt acuzațiile și pe ce dovezi au fost formulate și a cerut să i se comunice o dată la care să se prezinte la sediul instituției.

Elan Schwartzenberg a catalogat descinderile "intimidare și abuz".

Întrebat câte mandate de siguranță națională a avut și de ce, Elan Schwartzenberg a spus că nu știe cu exactitate, dar este convins că le-a primit pentru Realitatea TV, deși are unul încă din 2009.

"Nu înțeleg care era activitatea mea infracțională în acea perioadă. Eu aveam un singur drept, fiind în insolvență. Sunt convins că mandatele erau pentru Realitatea TV, sunt curios în 2009 ce-i preocupa", a mai spus Elan Schwartzenberg.

Elan Schwartzenberg: Sebastian Ghiță mi-a spus că are susținerea lui Coldea într-un joc mare și nu mă mințise; am văzut acea mână care îl proteja, îl ghida

Potrivit acestuia, Sebastian Ghiță i-a spus că a intrat într-un joc în care avea susținerea lui Florian Coldea: "Ghiță nu mă mințise, chiar avea susținerea lui Coldea. Am văzut acea mână nevăzută care îl proteja, îl ghida. Ghiță a fost dominat total, controlat, speriat de generalul Coldea", a spus el.

De asemenea, omul de afaceri susține că Sebastian Ghiția i-ar fi spus că a intrat în acest "joc" pentru că este captivul SRI și DNA.

"Îmi pare rău de ce o să fac. Eu sunt captiv la SRI și DNA. Poate voi scăpa, ori ajung la pușcărie sau la 3 metri sub pământ", povestește Elan Schwartzenberg că i-ar fi spus Ghiță.

* Elan Schwartzenberg: Nu am fugit din țară, am plecat în vacanță cu fiul meu; îniante să plec, cineva din SRI, apropiat de Coldea, a venit și mi-a spus că mi se vor face înscenări în multiple dosare

Întrebat de ce a fugit din țară în 2012, acesta a spus că nu a fugit, ci a mers în vacanță cu fiul său și spune că, în perioada în care el a plecat din țară, nu exista niciun dosar.

"Nu am fugit deloc. Este încă unul din basmele inoculate de DNA și preluate de distinșii colegi din mass-media. În 2012 nu exista niciun fel de dosar, niciun fel de poveste, niciun fel de culpă, nimic. Am plecat în vacanță în 2012 cu fiul meu minor. Iunie-iulie 2012 am plecat din România cu un avion privat de la Țiriac Air, de la București la Nisa, unde m-am dus să îmi fac vacanța cu fiul meu propriu și personal", a spus Elan Schwartzenberg.

Acesta susține că, înainte de a pleca din țară, un personaj apropiat de Florian Coldea l-a avertizat că i se vor face înscenări.

"Îniante să plec, cineva din SRI, din cercul extrem de apropiat al generalului Coldea, nu Vasile Cămărăscu, a venit și mi-a spus < < domnu' Schwartzenberg, v-au luat televiziunea ostil, fraudulos, le e teamă de ce o să faceți, vor încerca să vă facă înscenări în multiple dosare și cu o țară nu te poți lupta din interiorul ei > >. Exista un grup de interes la nivelul statului, care își dorea ca acea televiziune să fie în afara controlului meu. Acel personal, ofițer al SRI, foarte apropiat de Coldea, funcție foarte mare, mi-a spus textual < < pleacă puțin din țară, pentru că îți vor face înscenări, că te vor ține în beciuri, să nu poți țipa, să nu poți face nimic și să nu fii credibil > >", mai susține el.

Elan Schwartzenberg mai povestește că a fost sunat de procurorul DNA Dan Badea, care i-a spus să se prezinte la sediul DNA pentru a discuta și a refuzat, deoarece i-a spus că este cu copilul și nu are unde să-l lase, moment în care procurorul i-a spus că îi face mandat.

"Am fost în concediu apoi, intenționând să mă întorc la sfârșitul verii. La un moment dat, eram în larg cu barca și m-a sunat procurorul DNA Dan Badea, ușor agresiv. Mi-a spus că trebuie să fiu în două zile la DNA să discutăm. L-am întrebat dacă e o glumă, că putea fi o glumă proastă. Apoi i-am spus că nu pot, că am copilul cu mine, sunt divorțat, fosta soție nu e cu mine și nu-mi pot lăsa copilul la poștă. Omul a devenit violent și mi-a spus că-mi face mandat", explică Schwartzenberg.

Omul de afaceri a spus că vrea să afle când se poate prezenta la DNA pentru a răspunde la întrebări, dar instituția nu i-a răspuns.

"Cei de la DNA n-au răspuns nici până azi. În mintea lor îngustă cred că pot face orice. Au fost lăsați de politicieni să facă orice abuz le trece prin cap", afirmă Elan Schwartzenberg.

Schwartzenberg: Eu am luat Realitatea TV, dar m-am trezit deposedat de ea și acuzat că nu am achiziționat niciodată stația

"Eu nu sunt mogul, nu mă identific cu această titulatură. Eu am luat Realitatea TV, dar m-am trezit deposedat de ea și acuzat că nu am achiziționat niciodată stația, că procedura de insolvența nu a fost corectă, de spălare, de bani evaziune fiscală. Copiii domnului Vîntu au ieșit public și au spus că au vândut 100% din acea televiziune mie. E o conferință de presă! Ei au declarat clar! Am amenajat un sediu extrem de costisitor, echipamente noi, am plătit salarii un an și datoriile istorice. Asta înseamnă că, dacă nu sunt nebun și nu credeam că e televiziunea mea, nu aș fi făcut aceste investiții de multe milioane. Am fost acuzat că am făcut spălare de bani și evaziune. Înseamnă că și cei câteva sute de jurnaliști ar trebui acuzați la fel", a susținut Elan Schwartzenberg în cadrul interviului.

Acesta susține că DNA are probe cu privire la o sumă de bani pe care el i-a dat-o lui Stelian Tănase, cu toate că banii trebuiau să îi fie dați de către "veceha Realitate", iar acești bani au fost puși într-un cont din Franța. El susține că, după ce a virat acești bani, Tănase a scris în ziar un articol defăimător la adresa lui.

"Un exemplu este al unei datorii istorice către Stelian Tănase. El avea de încasat de la vechea Realitate o sumă de bani. Nu era datoria mea către el, dar eu i-am plătit banii, dânsul a optat să-i plătesc banii într-un cont din Franța. Și când nu a mai fost televiziunea, marele deontolog Stelian Tănase a scris un articol mizerabil la adresa mea. Deși eu i-am plătit niște bani pe care nu-i datoram! Și cât timp a fost la Realitatea l-am plătit la zi. Sper că a plătit taxele pentru acei bani încasați în afara țării. Probele sunt la DNA", a continuat el.

El mai afirmă că: "Realitatea a fost furată de Cozmin Gușă și Maricel Păcuraru, prin falsificarea semnăturii mele și cu susținerea unora din sistem".



Elan Schwartzenberg spune că a plătit zeci de mii de euro jurnaliștilor și a plătit "mai multe datorii istorice din epoca Vîntu sau Ghiță", afirmând căîși asumă vina că a plătit salariile la zi.

"Am plătit câteva zeci de mii de euro (către mai mulți jurnaliști - n.r). Am plătit mai multe datorii istorice din epoca Vîntu sau Ghiță, că așa am considerat a fi corect. Îmi asum vina că am plătit salariile la zi, am amenajat sediul, am luat echipamente, apoi m-am trezit vinovat de aceste lucruri în ochii autorităților", a explicat acesta.