ELENA ŞI ANDREI ŞTEFĂNESCU,STUDIO AE:"Bucureştiul are nevoie de revitalizarea construcţiilor vechi, a celor industriale şi a spaţiilor publice"

Reporter: Cum a luat naştere Studioul AE şi de ce investiţie a fost nevoie pentru lansarea sa pe piaţă?

Studio AE: Am început studioul din pasiune pentru arhitectură şi bucuria pe care ne-o oferă acest domeniu creativ. Oficial, am înfiinţat studioul în 2013, dar am colaborat pentru diverse proiecte de arhitectură încă din facultate. Am lucrat împreună şi am participat la numeroase concursuri de arhitectură. Am şi câştigat mai multe premii - am obţinut de exemplu, locul întâi la concursul internaţional ArtUrbain organizat de Ministerul Dezvoltării din Franţa care viza o strategie pentru un oraş la alegerea noastră.

După facultate, am început să lucrăm pe diverse proiecte. Am început cu proiecte rezidenţiale, apoi din 2013, de când am înfiinţat oficial Studio AE, ne-am axat pe proiecte comerciale. De atunci ne orientăm mai mult către acestea şi pe zona clienţilor de business, companii. Peste 95% dintre clienţii pe care îi avem în prezent sunt business to business. Este un segment dinamic şi se potriveşte cu ritmul nos-tru.

Ne-a ajutat foarte mult şi experienţa acumultată în perioada în care am lucrat pe segmentul rezidenţial, mai ales să-i înţelegem pe oameni şi clienţi, adică exact pe cei care utilizează, într-un final, spaţiul. Pentru că, indiferent dacă este un spaţiu de birou sau magazin, acesta va fi utilizat de clienţi, de angajaţi şi este important să înţelegem ce îşi doresc ei şi cum îşi petrec timpul acolo. Până acum am avut succes cu această abordare. Am finalizat recent un proiect pentru spaţii de birouri - sediul celor de la GEBERIT România-, pe care i-am mai vizitat ulterior şi erau foarte mulţumiţi că au un spaţiu prietenos şi plăcut. Ne interesează mult ce se întâmplă cu spaţiile după ce noi ne terminăm construirea/şantierul, pentru că practic ele atunci încep să trăiască. Atunci se vede aportul nostru, atunci capătă valoare munca noastră.

Legat de investiţia în Studio Ae, aceasta a presupus în primul rând mult timp. Nu ştiu dacă putem aminti o cifră, investiţia a fost şi este constantă şi continuă. Putem spune că prima inves-tiţie a constat în achiziţia unor echipamente software, apoi ne-am mărit echipa şi ne-am mutat sediul într-un spaţiu mai mare. În fiecare an am făcut noi investiţii în licenţe, traininguri, acreditări, cursuri de management, am făcut şi un audit cu cei de la Deloitte. Anul trecut, am implementat un sistem de management integrat la nivel de business, iar în domeniul calităţii suntem certificaţi anual de TUV Austria Româ-nia. Elena urmează în prezent un Executive MBA organizat de Universitatea din Viena cu ajutorul căruia vrem să dezvoltăm partea de business într-una sustenabilă, va fi primul arhitect care va absolvi aceste cursuri. Ne dorim să avem continuitate, constanţă şi să ne dezvoltăm organic.

Reporter: Cum arată Capitala noas-tră prin ochii unui architect?

Studio AE: În primul rând, Bucureştiul este un oraş cu mult potenţial de dezvoltare, foarte dinamic, cu foarte multe straturi ale istoriei care se aşează în diverse forme. Pe aceeaşi stradă poţi să mergi şi să găseşti contraste puternice cu clădiri din diverse perioade. Pe de altă parte, acest aspect îi asigură şi o unicitate, dinamism şi o dezvoltare pe care nu o găseşti în alte oraşe. Are foar-te multe zone uitate şi foarte multe situri care merită atenţie şi revitalizare. De altfel, noi când am participat la concursul din Franţa, am propus o strategie pentru Bucureşti, care viza trei aspecte: calitatea arhitecturală, calitatea privind sustenabilitatea şi calitatea socială. Strategia, făcută pentru splaiul Dâmboiţei, mai exact între Lacul Morii şi Piaţa Unirii, propunea architectural ca unele clădiri importante, universitare şi culturale, de pe malul Dâmboviţei să fie restaurate, iar parcurile din jurul lor să fie introduse în circuitul oraşului. La nivel de sustenabilitate, ideea este ca Dâmboviţa să fie o coloană verde a oraşului care, împreună cu parcurile, să formeze un sistem interconectat. Iar la nivel social, propuneam ca prin conexiunea acestor spaţii verzi şi a apei împreună cu parcurile, să dezvoltăm o strategie sustenabilă a oraşului, în sensul în care parcurile de-o parte şi de alta a Dâmboviţei şi care sunt separate - precum Grădinea Botanică, de exemplu - să fie conectate cu zona de promenadă.

Am propus ca Dâmboviţa să devină practic o zonă de promenadă a Bucureştiului, astfel s-ar amplifica prin legăturile dintre spaţiile verzi idea de spaţiu accesibil pietonilor şi care să poată fi tranzitată uşor şi cu bicicleta, nu doar preponderent pietonal.

În Bucureşti există şi un "strat" de construcţii care ar merita revalorificate. Mă refer la patrimoniul industrial care, în momentul de faţă, presupune nişte clădiri în interiorul oraşului sau aproape de centrul oraşului care ar merita revitalizate şi introduse în circuitul "mai civil" al oraşului. Industria ar merita să fie mutată în nişte spaţii adecvate, undeva mai spre marginea oraşului, unde ar putea să beneficieze şi de o conexiune a infrastructurii mult mai uşoară, iar spaţiile din interiorul oraşului să fie transformate.

Uşor, uşor apar şi noi tipuri de programe de transformări şi conversii. Este nevoie atât de construcţii noi, cât şi de revitalizarea celor vechi, în Bucureşti. Credem că este necesar ca şi clădirile existente să fie readuse la viaţă, chiar dacă investiţia într-o astfel de clădire poate să se ridice la o valoare destul de mare. Pe de altă parte, astfel de clădiri au şi un farmec al lor şi merită puse în valoare şi fac parte din istoria oraşului.

Reporter: Cum a evoluat sectorul de arhitectură şi design în ultimii ani?

Studio AE: Noi vedem o transformare în bine în sensul în care există des-chidere pe piaţă. Uniunea Europeană a creat o deschidere către ceea ce se întâmplă în afară. Multă lume călătoreşte, mulţi văd exemple pozitive şi atunci şi clienţii au alte aşteptări. Calitatea proiectelor şi a execuţiei au cres-cut şi ele, ceea ce ne bucură pentru că se aliniază cu strategia noastră. Totodată, există standarde impuse de UE care fac ca sectorul de arhitectură şi design din ţara noastră să se alinieze şi să se sincronizeze cu ce se întâmplă în vestul Europei. Mai sunt paşi de urmat până acolo pe piaţa din România.. Dar noi vrem să fim primii, să respectăm standardele din UE şi deja ne axăm foar-te mult pe partea de calitate. Suntem foarte conectaţi la ceea ce se întâmplă pe piaţa europeană.

Reporter: Care a fost cel mai solicitant proiect de până acum?

Studio AE: Am finalizat chiar în aceste zile Concept Store Domenii dezvoltat de Mega Image şi putem să spunem că este spectaculos. Este cel mai mare şi complex proiect pe care l-am realizat până acum. Acest spaţiu comercial amplasat într-o zonă protejată are 1400 mp şi a necesitat multă implicare. Astfel, a presupus mai multe studii, fiind zonă protejată, soluţii inovative pentru respectarea normativelor actuale, mai multă sensibilitate acordată aspectelor generale pentru construirea proiectului. În plus, este un spaţiu care se dezvolta iniţial pe parter, dar noi am identificat un potenţial în a folosi subsolul tehnic existent şi ne-am folosit de faptul că spaţiul avea o dublă înălţime şi astfel am mai creat un etaj parţial. Practic, dintr-un spaţiu cu un nivel am reuşit să facem un spaţiu cu trei etaje. Toate aceste modificări au presupus lucrări ample de consolidare, de conformare la normele actuale de securitate la incendiu, de conformare structurală, un concept architectural care să ţină cont de toate aces-te restricţii. Am propus şi un element spectaculos - o scară elicoidală turnată în beton. De asemenea, am adus foarte multă lumină naturală la interiorul spaţiului. Este un proiect care a necesitat un efort susţinut şi ca timp, ne-a solicitat mai bine de doi ani, deoarece ne-am propus şi foarte multe elemente noi. Am reuşit să mărim de două ori şi jumătate suprafaţa comercială, este un spaţiu în care fluxurile sunt mult mai bine optimizate şi oferă o experienţă şi o surpriză clienţilor. A fost un proiect provocator, însă ne-a plăcut această provocare, mai ales faptul că ne-am putut juca cu perspectivele multiple din diverse puncte.

Reporter: Care a fost proiectul care v-a adus cel mai mult succes?

Studio AE: Gusturi Româneşti credem că a fost primul proiect care a atras foarte mult atenţia şi pentru care am primit foarte multe laude. Am putea spune că este primul proiect etalon, carte de vizită. Este un concept dezvoltat de Mega Image pentru brandul propriu Gusturi Româneşti şi a fost un mare avantaj faptul că ne-au oferit libertatea de a crea şi de a propune soluţii şi au fost şi de acord cu ideile noas-tre pe care de altfel le-au şi implementat. A fost un proiect îndrăzneţ mai ales pentru că am propus mobilier sculptat manual, şi a fost o provocare să găsim furnizorul care să facă această sculptură. Ne-am dorit să fie un magazin reprezentativ pentru ceea ce înseamnă specificul românesc, mergând către esenţă şi în acelaşi timp să fie şi un magazin contemporan.

Reporter: Ce proiecte aveţi în prezent în desfăşurare?

Studio AE: Suntem în curs de autorizare pentru un showroom, un proiect pilot în ţară pentru un client care vrea să dezvolte un lanţ de showroom-uri la nivel naţional, iar în această vară urmează să înceapă prima construcţie.

Mai avem un alt şantier, tot un spaţiu comercial. Este o clădire existentă care se extinde şi se reamenajează integral. Are nevoie de reabilitare, conversie şi de extindere cu un corp de clădire nou. Este o abordare arhitecturală în care am căutat să îmbinăm partea veche cu cea nouă şi să găsim o legătură între ele. O să fie interesant pentru că am ales să creăm un spaţiu între cele două clădiri, iar legătura dintre ele va fi făcută printr-un luminator generos care o să "decupeze" clădirea şi va separa vizual ce este nou de ce este vechi.

Reporter: Cât timp presupune conceperea unui proiect?

Studio AE: Durata fiecărui proiect depinde de complexitatea lui. Prin sis-temul de management integrat pe care l-am implementat, prima fază a unui proiect, cea de concept, noi ne propunem ca într-o săptămână să avem o întâlnire constructivă cu clientul pornind de la direcţiile generale şi de la analiza sitului, contextului şi posibilităţilor de abordare a proiectului. Apoi, în funcţie de cât de mare sau mică este clădirea, de materialele pe care le folosim, putem să ne facem o idee legată de durata proiectului.

Reporter: Ce fel de relaţie ar trebui să existe între investitor şi arhitect în timpul procesului de proiectare?

Studio AE: În primul rând trebuie să vorbim de profesionalism, de încredere, respect, transparenţă, comunicare şi sinceritate. Doar aşa putem înţelege care sunt cerinţele clientului. Noi suntem transparenţi încă de la început cu ce înseamnă riscurile proiectului. Scopul nostru nu este să ascundem un eventual pas dificil care poate apărea pe parcursul proiectului, ci din contră, să îl comunicăm pentru a avea timp să găsim o soluţie.

Strategia noastră a fost întotdeauna bazată pe calitate şi nu o poţi avea fără profesionalism. Credem că suntem o echipă, noi şi clientul, şi atunci este bine să comunicăm şi să fim parteneri.

Din fericire, clienţii au avut încredere în propunerile şi alegerile noastre.

Am ales să colaborăm cu societăţi axate pe calitate, care sunt printre primele în domeniul lor de activitate şi şi-au dorit proiecte creative prin care să-şi surprindă clienţii sau prin care să facă un pas în faţa competitorilor.

Reporter: Prin ce se diferenţiază serviciile oferite de Studio AE faţă de alte birouri de arhitectură?

Studio AE: Ne diferenţiem în primul rând prin sistemul de management implementat. Am reuşit să integrăm un frame work, o structură care să ne permită să venim cu proiecte cu valoare adăugată pe care să le livrăm rapid.

În plus, integrăm noile tehnologii de proiectare BIM - Building Information Modeling. Suntem foarte atenţi la toate detaliile şi dedicaţi clienţilor noştri. Scopul lor devine şi scopul proiectului nostru de arhitectură. Ne perfecţionăm continuu, avem studii MBA, suntem la curent cu noile tehnologii din domeniu, suntem deschişi şi acceptăm provocări noi.

Ne dorim să livrăm repede un concept, să livrăm corect o documentaţie pentru autorizaţie şi să aibă un proiect de execuţie calitativ foarte bun, astfel ca în timpul execuţiei să nu existe erori, reveniri şi întârzieri. Ne propunem ca imaginea pe care o creăm la început să fie aceeaşi cu cea de la final. În plus, avem o perspectivă mai sculpturală a clădirilor şi credem că vom duce un plus de gestionare la nivel de business în domeniul arhitecturii prin absolvirea cursurilor MBA din Viena.

Reporter: Care consideraţi că este impactul ultimelor tehnologii în arhitectură?

Studio AE: Ne place tehnologia şi suntem mereu la curent cu ce înseamnă ea pe partea de construcţii şi pe partea de proiectare. Suntem printre puţinii din ţară la momentul acesta care lucrează cu tehnologia BIM, dar prin acest sis-tem putem obţine transparenţă şi un control al calităţii mult mai bun. Noi am făcut de doi ani tranziţia la această tehnologie fapt ce ne ajută atât pe noi, cât şi pe clienţi să înţeleagă mai bine proiectele, reprezintă un pas în faţă.

Ţara noastră are un nivel ceva mai scăzut de adopţie BIM, faţă de vestul Europei. Dar în Anglia, de exemplu, este deja obligatorie utilizarea BIM pentru proiectele publice, iar în Franţa şi ţările nordice urmează să devină obligatoriu.

Totodată, am folosit tehnologia 3D pentru măsurarea clădirilor prin scanărea 3D a acestora. Este o tehnologie nouă care, în ultima vreme, a devenit mai populară şi mai accesibilă. Practic, prin folosirea scanării 3D se reduce foarte mult timpul pentru investigaţia unei clădiri existente şi avem un rezultat mult mai precis faţă de măsurători pe care le-ar fi făcut o echipă de arhitecţi la faţa locului.

Ne preocupă în permanenţă dezvoltarea echipei. Anul trecut am fost cu toată echipa Studio AE la Bienala de la Viena pentru a fi la curent cu studiile şi preocupările legate de sustenabilitatea oraşelor.

Lucrurile sunt dinamice în acest domeniu şi trebuie să fim conectaţi.

Reporter: Aţi avut proiecte pe partea de smartcity?

Studio AE: Până în prezent nu ni s-a cerut. Credem că mai întâi infrastructura trebuie să fie pregătită pentru acest gen de proiecte şi atunci vor fi cerute şi proiecte care să fie integrate. Până acolo mai avem de lucru la nivelul oraşului. Noi suntem pregătiţi şi pentru astfel de proiecte. Credem că şi partea de sector public o să facă paşi pe segmentul acesta. Momentan, se fac mai mult reparaţii, dar credem că lucrurile se vor schimba curând. Există şi o competiţie la nivelul calităţii oraşelor şi atunci în viitor considerăm că lucrurile se vor dezvolta. Este nevoie de o strategie aliniată care momentan nu există; fiind un oraş mare, sunt probleme complexe.

Reporter: Vă mulţumesc!

(Interviu preluat din Revista BURSA Construcţiilor)