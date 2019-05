CFR Cluj - echipa care a "oferit" fotbalului autohton una dintre cele mai mari umilinţe din istorie, fiind eliminată din cupele europene de Dudelange (Luxemburg) la începutul sezonu-lui - a ieşit, din nou, campioană. Aceas-ta este baza de la care trebuie pornită orice discuţie despre actuala campioană, faţă de începutul sezonului, când a avut loc această umilinţă, schimbări au avut loc doar în ceea ce priveşte conducerea tehnică şi administrativă, lotul fiind în linii mari acelaşi.

Jucătorii şi antrenorii echipei CFR Cluj au primit trofeul şi medaliile de campioni naţionali după victoria cu CSU Craiova, scor 1-0, din penultima etapă a play-off-ului Ligii I. Fotbaliştii au primit medaliile şi tricourile de campioni din partea oficialilor LPF, apoi fiind premiaţi membrii stafului tehnic în frunte cu antrenorul Dan Petrescu. Trofeul pentru câştigarea Ligii I i-a fost acordat de vicepreşedintele LPF, Robert Pongracz, căpitanului echipei Mario Camora. Festivitatea s-a încheiat cu şampanie, confetti şi focuri de artificii.

Acum echipa se pregăteşte pentru accederea în grupele Ligii Campionilor, dar traseul este mai mult decât dificil, în ultimii ani ţara noastră s-a prăbuşit în clasamentul coeficienţilor din cauza rezultatelor proaste, în plus experienţa de anul trecut nu este una care să ofere prea multă încredere suporterilor, chiar dacă la cârma echipei a revenit fostul internaţional Dan Petrescu.

Acesta a recunoscut că meritul pentru câştigarea titlului trebuie împărţit şi cu ceilalţi tehnicieni care au pregătit echipa în acest sezon: "Să câştigi campionatul de două ori nu este uşor, de când s-a făcut campionatul cu play-off nu a mai reuşit nimeni asta. Aceşti băieţi extraordinari merită felicitări. Mă bucur că am luat decizia să mă întorc, pentru că nu am fost sigur de ea. Dacă câştigi trofee, e clar că te bucuri. Meritul este al jucătorilor şi al celor care au condus echipa înaintea mea. Edi Iordănescu a condus-o vreo două me-ciuri, Conceicao marea majoritate, Alin Minteuan a avut şi el cinci me-ciuri şi eu am fost un fel de atacant care trebuia să finalizez ce au început ei. Munca mea a fost cea mai grea, pentru că în play-off meciurile sunt de trei puncte, nu ca în campionat când sunt meciuri de 1,5 puncte. Nu prea am dormit, şi de stres, nu mi-a fost uşor, mai ales când ştiam că presiunea va fi foarte mare. Trofeul ăsta trebuie împărţit cu ceilalaţi antrenori care au fost aici. Cred că e prima oară când o echipă care ia campionatul a avut patru antrenori. Meciurile de play-off, în aceste două luni, m-au dărâmat, cred că de aceea sunt şi aşa răcit şi puţin stresat, pentru că am trăit totul la intensitate maximă şi nu aveam voie să facem nici un pas greşit. Să nu pierzi nici un meci nu e uşor. Nu am fost de la început, mi-a fost mai greu ca anul trecut şi am spus de la început că au fost greşite achiziţiile. Au plecat foarte mulţi jucători care au fost cu mine şi din păcate nu a fost nimic adus care să se impună în primul 11. Asta este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm acum, în vară. Mai avem un meci în play-off şi aş vrea să terminăm ne-învinşi, dar mulţi jucători vor primi vacanţă de mâine, pentru că vacanţa e mică şi sunt jucători importanţi, cu o vârstă înaintată. Dar în acelaşi timp mă voi gândi să mergem să câştigăm şi meciul următor (n.r. - cu FCSB), vrem să terminăm campionatul cu fruntea sus, după care trebuie să vedem cum să facem nişte achiziţii bune şi să reuşim să ajungem cât mai departe în cupele europene. Obiectivul este să ajungem ori în Champions League, ori în Europa League".

Fundaşul Mario Camora, căpitanul echipei speră ca anul acesta, CFR să intre în grupele cupelor europene: "Mă bucur că am trei titluri cu CFR, sper ca la anul să mai fie unul. S-a spart gheaţa că s-au câştigat două campionate la rând, sperăm că la anul să mai câştigăm unul şi să intrăm în grupele cupelor europene. Au fost unele probleme la noi, dar din fericire totul s-a rezolvat. Din păcate, au fost mulţi antrenori la CFR în acest an, dar îi felicit pe toţi, de la Edi Iordănescu până la Conceicao şi până la Alin Minteuan şi după aceea a fost cel mai bine pentru noi să vină Dan Petrescu. Nu plec nicăieri, de asta am semnat un nou contract pe trei ani şi sunt foarte bucuros că rămân aici".

Faptul că o echipă care s-a confruntat cu o asemenea instabilitate la nivelul băncii tehnice a reuşit să se impună spune foarte multe despre valoarea campionatului intern din acest moment. Formaţia CFR Cluj a câştigat titlul de campioană pentru a cincea oară în istoria sa (2008, 2010, 2012, 2018, 2019).