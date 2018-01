Ediția cu numărul 75 a premiilor Globurile de Aur a stat sub semnul unui protest legat de inegalitatea de gen de la Hollywood și de comportamentul neadecvat al unor producători, actori, regizori.

Lumea filmului american a ajuns la faza turnării de "cenușă în cap", renunțând pentru moment la preocuparea pentru politica internă (anul trecut toată lumea l-a criticat pe președintele SUA, Donald Trump) sau externă (ani în șir în vizor au fost regimurile sau conducătorii din țări din America de Sud, Africa, Europa de Est, Asia). Gala a fost prezentată de Seth Meyers și a fost marcată de solidaritate - vedetele s-au prezentat pe covorul roșu purtând haine negre, un doliu tardiv pentru nedreptăți petrecute cu ani sau chiar zeci de ani în urmă. Au fost trimise săgeți către vinovații de serviciu și s-a vorbit mult despre discriminarea la care au fost supuse femeile în "Cetatea filmului". "Să pui femeile în centrul poveștilor nu este doar un lucru corect, este o afacere bună", a spus Nicole Kidman, una dintre laureate, făcând referire la filmele care au avut în rolurile principale actrițe.

Aceasta a fost prima mare ceremonie care are loc la Hollywood de la declanșarea scandalului care l-a avut în centru pe producătorul Harvey Weinstein și în urma căruia mai mulți cineaști au fost acuzați de hărțuire, abuz și agresiune sexuală. De la declanșarea scandalului lumea a aflat cum stau lucrurile în spatele cortinei, zeci de persoane, bărbați, dar mai ales femei, au făcut mărturisiri zguduitoare legate de abuzurile, fizice și psihice, la care au fost supuși.

Oprah Winfrey, care a primit premiul Globul de Aur pentru întreaga carieră a ținut un discurs pe această temă: "Să ne spunem propriul adevăr este cea mai puternică unealtă pe care o avem. Mă simt în mod particular mândră și inspirată de toate femeile care s-au simțit suficient de puternice să vorbească și să își împărtășească poveștile personale. De prea mult timp, femeile nu erau auzite sau crezute dacă îndrăzneau să spună adevărul în fața puterii acestor bărbați. Dar s-a terminat cu ei! S-a terminat cu ei".

Dincolo de proteste, marii câștigători ai serii au fost: Studiourile Fox Searchlight Pictures au câștigat cele mai multe trofee - 6 (patru pentru "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" și două, pentru "The Shape of Water") și HBO a primit 4 premii (pentru "Big Little Lies"). Iată cele 25 de premii decernate în cadrul galei de duminică seară de la Beverly Hilton Hotel: Cel mai bun film categoria dramă: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"; Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "Lady Bird"; Cea mai bună actriță într-o dramă: Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"); Cel mai bun actor într-o dramă: Gary Oldman ("Darkest Hour"); Cea mai buna actriță într-un film musical sau comedie: Saoirse Ronan ("Lady Bird"); Cel mai bun actor într-un film musical sau comedie: James Franco ("The Disaster Artist"); Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro ("The Shape of Water"); Cea mai bună actriță în rol secundar: Allison Janney ("I, Tonya"); Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"); Cel mai bun scenariu: Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"); Cel mai bun film de animație: "Coco"; Cel mai bun film într-o limbă străină: "In the Fade" (Germania-Franța); Cea mai bună coloană sonoră originală: Alexandre Desplat ("The Shape of Water"); Cel mai bun cântec original: "This Is Me" (The Greatest Showman); Cel mai bun serial de televiziune categoria dramă: "The Handmaid's Tale"; Cel mai bun serial de televiziune categoria musical sau comedie: "The Marvelous Mrs. Maisel"; Cel mai bun miniserial sau film de televiziune: "Big Little Lies"; Cea mai bună actriță într-un miniserial sau film de televiziune: Nicole Kidman ("Big Little Lies"); Cel mai bun actor într-un miniserial sau film de televiziune: Ewan McGregor ("Fargo"); Cea mai buna actriță într-un serial de televiziune dramatic: Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"); Cel mai bun actor într-un serial de televiziune dramatic: Sterling K. Brown ("This Is Us"); Cea mai buna actriță într-un serial de televiziune musical sau comedie: Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"); Cel mai bun actor într-un serial de televiziune musical sau comedie: Aziz Ansari ("Master of None"); Cea mai buna actriță în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Laura Dern ("Big Little Lies"); Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Alexander Skarsgard ("Big Little Lies").