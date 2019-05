LA ONE NORTH GATE:United Properties investeşte un milion de euro

One United Properties anunţă o investiţie de 1 milion de Euro într-un proces de retehnologizare şi un nou concept de lobby şi spaţii comune pentru One North Gate, localizat în zona de business din proximitatea mall Promenada, pe bvd Pipera nr 2, se arată într-un comunicat de presă, remis astăzi, Redacţiei noastre.

"Pe lângă proiectele noi, unde strategia este să dezvoltăm comunităţi în concepte mixte, avem un portofoliu de 35.000 mp - One North Gate şi One Victoriei Center - pentru care vizăm noi investiţii cu scopul îmbunătăţirii produsului la standardele din prezent", explică Ionuţ Dumitrescu, Co-fondator One Office, divizia de birouri a One United Properties, potrivit comunicatului.

Cu o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de 23.000 mp în două corpuri de clădire şi 504 de locuri de parcare, centrul de afaceri va fi disponibil începând cu trimestrul trei al acestui an. Investiţia în retehnologizare vizează certificarea parcului de afaceri One North Gate în sistemul BREEAM, ţintind pentru "BREEAM Excellent". Noul concept al recepţiei, curţii interioare şi spaţiilor comune pune accent pe dezvoltarea unor zone de socializare şi relaxare. Acesta este semnat de echipa Lemon Interior Design, cunoscută pentru proiectele pe segmentul rezidenţial de lux.

ONE UNITED PROPERTIES este un dezvoltator imobiliar din Bucureşti. Înfiinţată în 2007 de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, One United Properties este cunoscută pentru proiecte cum ar fi One Floreasca Lake, One Herastrau Park, One Charles de Gaulle sau One Herastrau Plaza. Începând cu 2017, a fost înfiinţată divizia de birouri, One Office, care are astăzi un portofoliu existent de 35.000 mp (business park-ul One North Gate şi clădirea One Victoriei Center, fosta Bucharest Corporate Center) şi un pipeline de 150.000 mp (One Tower, parte din One Floreasca City, One Cotroceni Park şi One Verdi Park).