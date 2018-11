LIDERII PSD DESPRE AMNISTIE ŞI GRAŢIERE:Nu ştim. Nu am văzut. Nu avem pe masă

Declaraţiile liderilor PSD şi ale membrilor Guvernului pe tema amnistiei şi graţierii sunt contradictorii, mergând de la solicitarea expresă a unui act normativ pe acest subiect, la asigurări că acesta va fi emis într-un final şi până la posibilitatea clemenţei invocată la un moment dat de ministrul Justiţiei, asociată însă cu negarea unor discuţii pe acest subiect, şi până la cea mai recentă a declaraţie a premierului Viorica Dăncilă, care a negat că ar avea pe masă "aşa ceva".

"Am spus şi repet, nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa prim-ministrului, nu am avut nicio discuţie în acest sens. De ce să vorbesc despre ceva despre care nu am discutat? Am văzut că s-a lansat în spaţiul public, am văzut solicitări în spaţiul public, am văzut critici, dar eu, ca prim-ministru, vă spun că pe masa prim-ministrului nu există aşa ceva şi nu am avut o discuţie cu un ministru în acest sens", a declarat Viorica Dăncilă, conform News.ro.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat în urma unei întrebări primite de la jurnalişti, că nu a discutat cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, sau cu premierul Dăncilă despre vreo ordonanţă privind aministia şi a spus că este "absolut convins" că nu va exista o astfel de ordonanţă în jurul datei de 1 decembrie.

"Nu am discutat cu ministrul Toader despre vreo ordonanţă de amnistie şi nici cu doamna Dăncilă şi sunt absolut convins că nu se va adopta nicio ordonanţă de amnistie, cum aţi spus dumneavoastră, pe 1 decembrie sau în jurul lui 1 decembrie", a răspuns Dragnea.

Întrebat dacă va fi adoptată o astfel de ordonanţă după 1 decembrie, Dragnea a răspuns: "Nu ştiu domnişoară, nu cred, eu nu sunt în Guvern, nu s-a discutat aşa ceva, vă rog să comentaţi dumneavoastră toate prostiile pe care le spun unii şi alţii la diverse televiziuni".