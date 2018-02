* (Interviu cu domnul Mihail Spătaru, consilier superior ANRM, care a participat din partea ANRM, la procesul cu Chevron)

* "Deși am toată stima pentru profesionalismul și modul cum avocații ne-au reprezentat, trebuie să menționez că nu am fost pregătit suficient pentru acest proces"

* "Este posibil să mai fie arbitraje, pentru că mai avem astfel de contracte și urmărim foarte atent derularea lor"

Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a contribuit decisiv la succesul statului român, în procesul cu gigantul american Chevron, de la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț de la Paris (ICC Paris), ne-a relatat Mihail Spătaru, consilier superior, care a participat la proces, în calitate de martor al ANRM.

Domnia sa a avut amabilitatea să ne acorde un interviu despre derularea procesului cu Chevron și experiența sa din fața Curții Arbitrale.

Guvernul a anunțat, recent, că Chevron va plăti Agenției Naționale pentru Resurse Minerale suma de 73.450.000 dolari plus dobânzi, în urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fără respectarea obligațiilor financiare prevăzute de Legea petrolului, potrivit deciziei Curții de la Paris.

Suma totală obținută, incluzând dobânda calculată până la data de 1.02.2018, este de aproximativ 97,2 milioane dolari, potrivit calculelor Casei de avocatură "Zamfirescu Racoți & Partners", care a reprezentat ANRM, în proces.



Reporter: Cum s-a ajuns la procesul de la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera Internațională de Comerț de la Paris, dintre Chevron și România?

Mihail Spătaru: Chevron a notificat ANRM, în toamna lui 2014, cu privire la decizia de renunțare la acordul pentru concesiunile pe cele trei perimetre din Dobrogea - Adamclisi, Costinești și Vama Veche -, aprobate în 2012, fără să își îndeplinească programul obligatoriu, cu care s-a angajat în fața Agenției, prin acordul petrolier, program care era atât fizic, cât și valoric.

Acordul prevedea investiții minime de peste 82 de milioane de dolari.

Chevron nu a executat programul minim obligatoriu cu care s-a angajat prin Acorduri, ci doar o parte din achiziția seismică și, apoi, a invocat faptul că, din cauza ostilității populației din zonă, nu își poate desfășura în continuare activitatea.

Când a primit această notificare, ANRM a refuzat emiterea Deciziei de încetare a celor 3 Acorduri, pentru că nu erau îndeplinite toate condițiile necesare conform Legii petrolului, dintre care cea mai importantă era punerea la dispoziția autorității competente a sumei reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier, scadente la data notificării renunțării și neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier.

Reporter: Cum s-a derulat procesul de la Paris și care a fost rolul dumneavoastră în caz?

Mihail Spătaru: Verdictul de la Paris, în favoarea statului român, a fost un succes major pentru ANRM. Pe lângă suma importantă care urmează a veni în țară, oricare companie care activează în România se va gândi serios când va încerca să nu respecte prevederile Acordurilor petroliere încheiate cu ANRM. Aș dori să mulțumesc Președintelui ANRM, Directorului general al Direcției de petrol - domnul Sorin Călin Gal, doamnei Claudia Răi­leanu, precum și tuturor colegilor care au avut o contribuție importantă în derularea întregului litigiu pentru determinarea și munca depusă.

Casa de avocatură care ne-a reprezentat în acest arbitraj (n.r. Zamfirescu Racoți & Partners) și-a făcut datoria pe deplin, dar trebuie reliefată și munca specialiștilor din Agenție, care a fost decisivă, după parerea mea, în acest succes.

Cu privire la proces, în primul rând, în urma refuzului nostru de a emite decizia de încetare, au avut loc o serie de întâlniri de mediere, care din păcate nu au avut rezultatele așteptate de reprezentanții Chevron, întrucât ANRM a insistat în respectarea riguroasă a Legislației petroliere române, pe baza căreia au fost încheiate acorduri petroliere. Noi trebuie să respectăm legile statului și nu puteam accepta ca ei să plece fără să își îndeplinească obligațiile.

După poziția fermă a ANRM, s-a ajuns la cererea lor (n.r. de chemare în judecată, în fața tribunalului arbitral).

În acordul petrolier, era cuprins faptul că orice litigiu se discută la Curtea de Arbitraj. Practic, ei nu au fost de acord să plătească operațiunile petroliere obligatorii, neefectuate, care erau prinse în faza întâi obligatorie a Acordurilor petroliere.

Ca să le putem emite o decizie de încetare (n.r. a acordului), Chevron trebuia să achite obligațiile contractuale.

Americanii nu au fost de acord, pentru că sumele erau foarte mari. Acesta a fost și motivul pentru care s-a ajuns la Paris.

Eu am fost desemnat să particip la acest proces, ca reprezentant al ANRM, în calitate de martor. Am fost la Paris, în perioada 19-21 iunie 2017.

Reporter: Așa de mult a durat de la notificare până la proces?

Mihail Spătaru: Până la proces a fost o multă muncă, pentru că s-au revăzut și analizat toate documentele emise de ANRM și a modului prin care Chevron a înțeles să respecte solicitările noastre, prevederile tuturor Acordurilor, pentru a vedea clar care erau obligațiile și drepturile companiei și ce au realizat. A fost o analiză deosebită, ca să putem să ne prezentăm la acest proces împreună cu casa de avocatură, care a și-a făcut datoria pe deplin.

Reporter: Din partea ANRM ați fost doar dumneavoastră la proces?

Mihail Spătaru: Da. Au mai fost prezenți încă trei specialiști din afara Agenției, care au prezentat practic procesul de exploatare a gazelor neconvenționale, având cunoștințe legate de fracturarea hidraulică și de consecințele pe care aceste operațiuni petroliere le puteau aduce mediului. Aș dori să le mulțumesc pentru profesionalismul lor și în primul rând dom­nului Cornel Dinu.

Chevron s-a prezentat la proces cu o firmă importantă de avocatură condusă de unul dintre cei mai buni avocați din lume pe domeniul arbitrajului internațional.

Reporter: Și cum de ați câștigat?

Mihail Spătaru: Succesul a fost atât al casei de avocatură, dar și în mare măsură al ANRM. Nu o să uit remarca avocaților noștri, care au declarat după mărturia mea "acum avem șanse mari să câștigăm litigiul arbitral", precum și starea de entuziasm pe care au avut-o la finele audierii și mulțumirile aduse. "Cât de bine pot româ­nii să se comporte în momente dificile chiar dacă nu au experiența unor astfel de procese", mi-a spus doamna Tugearu, avocat al ANRM.

Dacă am reușit să conving Juriul de la Paris, compus din trei mari personalități pe plan mondial în domeniul arbitrajului internațional, a fost datorită sincerității, perseverenței și hotărârii permanente pe care le-am avut în cele circa cinci ore de declarații. Nu doar casa de avocatură a contribuit la succes, ci și Agenția, prin modul cum s-a pregătit și cum s-a prezentat la Paris, a avut un rol la fel de important în acest proces și în câștigurile materiale pe care statul român le va încasa.

Mai sunt, totuși, în România, specialiști care apără până în pânzele albe adevărul și dreptatea de partea satului român.

Așa am putut să învingem un gigant petrolier. De acum încolo, acest proces va avea repercusiuni importante pe toată piața petrolului, în sensul că toți jucătorii vor urmări să fie respectate obligațiile contractuale. E prima dată când România câștigă un asemenea proces.

Reporter: Ne puteți povesti cum a fost la proces?

Mihail Spătaru: Completul de judecată este compus din trei membri.

Chevron a venit cu o suită de avocați.

Dacă ceilalți specialiști au prezentat modul cum se extrag gazele de șist, eu am putut să prezint, în fața completului de judecată, succesiunea de evenimente care a dus la acest litigiu.

Mi s-a spus că voi fi interpelat de către avocații Chevron o oră și jumătate. Până la urmă, a durat circa cinci ore. Au fost foarte agresivi, au vrut să mă intimideze și să mă facă să mă contrazic. Înainte să ajung la proces, eu am dat două declarații scrise către Curtea de Arbitraj. Ei le-au contestat și au încercat, practic, să arate că eu vreau să ascund adevărul, pentru că sunt de partea Agenției și statului român și că lucrurile stau cu totul alt­fel. În cele cinci ore, a fost o luptă între mine și avocații Chevron, iar președintele juriului și-a dat seama care este adevărul.

Deși am toată stima pentru avocații care ne-au reprezentat, trebuie să menționez că nu m-au pregătit pentru acest proces, psihologic, în primul rând.

Nu mi-au detaliat care este procedura de desfășurare (de exemplu că nu aveam voie să cunosc declarațiile celorlalți martori, pe care în fapt, eu nu le citisem, fiind foarte sigur de ce se întâmplase cu Acordurile) și la ce trebuia să mă aștept de la avocații Chevron. Am vorbit cu ei de două ori, oficial, timp de cinci - zece minute, dar nu știu nici acum dacă asta era procedura. A trebuit să mă descurc singur.

Avocații Chevron, fiind printre cei mai buni din lume, știau să întindă în permanență capcane, încercând să mă facă să mă contrazic cu propriile declarații. Au încercat să mă facă să contrazic și pozițiile celorlalți martori în proces.

Acela a fost un moment de cotitură, când judecătorii au văzut sinceritatea mea. Nu am fost influențat de nimeni din Agenție. Am relatat totul numai din datele pe care le cunoșteam în mod direct. De exemplu, despre Dobrogea, le-am explicat faptul că, deși nu am fost acolo, am informații de la colegii mei care au participat acolo. În timpul procesului, au fost multe momente tensionate, cu numeroase încercări de intimidare.

După proces, ANRM a primit de la casa de avocatură un mail de felicitări pentru modul în care m-am prezentat acolo: "Trebuie remarcat domnul Spătaru, care a stăpânit toate problemele despre care a fost întrebat și a oferit informații relevante cu privire la aspectele disputate", iar după verdict, am primit de la dânșii un mail similar.

Reporter: Ați avut traducător la proces?

Mihail Spătaru: Da. Eu vorbesc limba engleză, dar în limite normale. La un asemenea proces, nu te poți prezenta decât dacă cunoști termenii de specialitate în detaliu. La un moment dat, au fost niște interpretări cu care nu am fost de acord și s-a ajuns cu discuția la un asemenea nivel de detaliu încât s-au pus probleme de semantică a cuvintelor. Până acolo au încercat "să mă facă".

Deși au încercat să facă să mă contrazic cu declarația scrisă, eu am fost sigur pe mine, pentru că știam că adevărul este de partea României. Dacă aveam vreun dubiu, nu m-aș fi descurcat.

Am fost pus să jur că voi spune adevărul și am declarat doar adevărul.

Ei au mers pe premisa că nu au fost lăsați de către statul român (n.r. să îndeplinească acordul), eu, din contră, le-am spus că statul român, ANRM, le-a pus la dispoziție toate căile de a intra pe teren să efectueze operațiuni petroliere, așa cum a fost și la Bârlad, deși acolo chiar au avut o situație mai complicată. Acolo, statul român a asigurat protecția și securitatea și Chevron au reușit să sape o sondă, dar este vorba de un alt Acord pe care l-au respectat. Eu am fost la Puiești, din partea Agenției, ca să conving localnicii, să le spun care sunt beneficiile. A fost un eveniment trist pentru mine, pentru că abia am scăpat întreg de acolo. Am fost sechestrat la etajul 3 al unei clădiri și a trebuit să fug pe ușa din spate, cu mașina pornită, ca nu cumva să dea cu pietre. Localnicii ne strigau că ne-am îmbogățit pe banii Chevron.

Până la urmă, prin acest arbitraj, noi am îmbogățit statul român cu această sumă importantă de bani și am dovedit că nu putem fi cumpărați de nimeni.

Reporter: Veți primi o primă din partea ANRM?

Mihail Spătaru: Nu se pune problema. Le mulțumesc colegilor și în special domnului director Sorin Gal pentru felicitările transmise. Am făcut asta pentru țară și pentru mine, ca mândrie personală.

În Agenție, în afară de domnul director și de câțiva colegi, nu știe nimeni că eu am fost acolo și m-am luptat pentru adevăr. Nu am avut pretenția la nicio felicitare. Am considerat că este o provocare pe care a doua oară în viață nu aș mai lua-o, vă spun sincer. Dar știu că nu mulți au făcut pentru statul român cât am făcut eu.

Reporter: Mai sunt astfel de procese?

Mihail Spătaru: Acum nu, dar este posibil să mai fie. Noi mai avem numeroase astfel de contracte și urmărim foarte atent derularea lor.

Reporter: Vă mulțumesc!



"Mai sunt, totuși, în România, specialiști care apără până în pânzele albe adevărul și dreptatea de partea statului român".



"Succesul a fost atât al casei de avocatură, dar și în mare măsură al ANRM".



ANRM și Chevron România Holdings au încheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare în perimetrele EX 17 - Costinești, EX - 18 Vama Veche și EX - 19 Adamclisi, aprobate prin hotărâri de guvern, care prevedeau obligații minime de explorare asumate de Chevron, conform unui comunicat al Guvernului.

În comunicat se precizează: "În noiembrie 2014, Chevron a informat ANRM că renunță la acordurile de concesiune menționate. ANRM a refuzat să emită, însă, decizia de încetare a concesiunii, pentru nerespectarea, de către compania petrolieră, a art. 40 din Legea petrolului. Mai exact, Chevron nu a pus la dispoziția autorității competente «suma reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier și al celor de dezvoltare și exploatare, scadente la data notificării renunțării și neexecutate din motive imputabile titularului acordului petrolier".

Compania americană s-a adresat Curții de Arbitraj în iunie 2015, solicitând să se constate că și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de acordurile petroliere cu ANRM pentru încetarea contractelor.







Am făcut asta pentru țară și pentru mine, ca mândrie personală.În Agenție, în afară de domnul director și de câțiva colegi, nu știe nimeni că eu am fost acolo și m-am luptat pentru adevăr. Nu am avut pretenția la nicio felicitare. Am considerat că este o provocare pe care a doua oară în viață nu aș mai lua-o, vă spun sincer. Dar știu că nu mulți au făcut pentru statul român cât am făcut eu.Mai sunt astfel de procese?Acum nu, dar este posibil să mai fie. Noi mai avem numeroase astfel de contracte și urmărim foarte atent derularea lor.Vă mulțumesc!