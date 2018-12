Misiunile diplomatice cu sediul la Bucureşti, mesaje de Ziua Naţională

Misiunile diplomatice cu sediul la Bucureşti au transmis mesaje românilor de Ziua Naţională, pe Facebook, însoţite de fotografii sau video-uri sugestive.

"La mulţi ani cu ocazia Centenarului Marii Uniri, România! Happy 100th anniversary of the Great Union, Romania!", este mesajul care însoţeşte filmuleţul publicat pe pagina de Facebook a Consiliului Uniunii Europene.

"La mulţi ani, România! Cu drag, de la prietenii americani", este mesajul Ambasadei SUA.

Ambasada Belgiei: "LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! Happy Birthday to Romania and to our dear Romanian friends! Thank you for your constant friendship and for the excellent bilateral relations! (n.r. La mulţi ani României şi dragilor prieteni români! Mulţumim pentru prietenia constantă şi pentru excelentele relaţii bilaterale!)"

Ambasada Suediei: "Happy 100th National Day, Romania! May your December 1st be enriched in light, love, and hope for a prosperous Centennial to come! La mulţi ani, România! (n.r. Centenar fericit, România! Fie ca ziua voastră de 1 Decembrie să fie bogată în lumină, iubire şi speranţă pentru un viitor Centenar prosper! La mulţi ani, România!)"

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, ambasadorul Cord Meier-Klodt şi colegii de la Ambasada Germaniei au înregistrat o urare specială pentru România şi pentru români.

Ambasada Spaniei: "La mulţi ani România! La mulţi ani tuturor românilor din ţară şi de peste hotare!"

Ambasada Danemarcei: "Celebrating 100 years. Congratulations Romania! (Sărbătorind 100 de ani. Felicitări, România!)". Misiunea diplomatică a publicat o imagine chiar de la parada de la Arcul de Triumf.

Şi ambasadoarea Israelului, Tamar Samash, urează "La mulţi ani" tuturor românilor cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire, într-un mesaj video.