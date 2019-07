Sunt întrebat, în aceste zile, cu uimire reciprocă, dacă se mai ţin licitaţii în luna iulie. Într-adevăr, este greu să te gândeşti la achiziţii de artă când toţi vorbesc de vacanţe şi concedii. Aşa ne dăm seama şi cum a evoluat societatea, mai ales cât de mult s-a racordat România la mersul global. Din păcate, nu mereu în zonurile şi în modurile bune, constructive, progresiste. Nu cu mult timp în urmă, iulie era o lună plină de vacanţă. Acum e plină de examene şi evaluări, plină de căldură şi termene amânate. Atunci eram toţi plecaţi, acum sunt puţini veniţi. Astfel că, o licitaţie de artă e chiar binevenită.

Dacă, săptămâna trecută, recomandam să puneţi cărţile în licitaţie şi nu pe foc, indiferent de unde vine vacanţa şi cu ce tren din Franţa, miercurea asta chiar am avut o vânzare de cărţi extrem de tare. A fost a doua parte a celei de a doua şedinţe de vânzări a recent apărutei case de licitaţii Historic, care ne propune piese de mare greutate istorică. Aşa a fost şi acum, 214 loturi, în total, în cele două părţi, mai ales cărţi, dar şi fotografii, scrisori, cărţi de vizită. Cea mai scumpă, la 12 mii de euro, a fost volumul "Anatole de Demidoff, Voyage dans la Russie", cu numele complet de "Anatole de Demidoff, Voyage dans la Russie meridionale et la Crime, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, dedie a sa Majeste Nicolas Premier, Empereur de toutes les Russies", din 1848. Într-adevăr, corect este "toutes les Russies", toate Rusiile, şi nu "al tuturor ruşilor". Ceea ce ne sperie. Volumul este o ediţie de lux, rară, mare, o jumătate de metru înălţime, cu desene şi 100 litografii de Auguste Raffet, publicată, la Paris, de Gihaut frPres. Autorul, Anatol Nicolaievici Demidov, prinţ de San Donato, a trăit în secolul al XlX-lea, a fost un mare călător rus, diplomat, industriaş, om de ştiinţă, colecţionar şi mecena, cu studii la Paris. A fost însurat cu fiica lui Jerome Bonaparte, fratele lui Napoleon cu acelaşi nume. Îi dedică acest volum deosebit de aspectos ţarului Nicolae l deşi nu era unul dintre preferaţii şi favorizaţii acestuia. 18 litografii de Raffet, cel care l-a însoţit în unele dintre excursiile sale, reprezintă subiecte cotidiene din Muntenia şi Moldova, cu tot cu Basarabia. Toate Moldovele, ca să-i parafrazăm pe ţari. Pe la început se află şi o hartă a călătoriei, parţial colorată, executată de celebrul gravor Pierre Alexandre Tardieu. Existenţa unui ex-libris dedicat naşte suspiciunea rezonabilă că a aparţinut doctorului Ion Cantacuzino.

Vorbim, aşadar, de Licitaţia 02, Partea a ll-a de la Historic, "Istoria româ-nilor - Mari istorici şi operele lor", pentru că, luni, a avut loc prima parte, în care vedeta a fost tot de 12 mii de euro. Au fost plătiţi pentru volumul lui Cantemir despre sinusoida Imperiului Otoman, în engleză. Aşadar, este vorba de "The history of the growth and decay of the Othoman Empire", de Demetrius Cantemir, "late Prince of Moldavia", tipărită, în 1734, la Londra, de James, John, and Paul Knapton. Are 475 de pagini, cu un portret al lui Cantemir, un plan al Constantinopolelui şi 22 de gravuri cu portrete de sultani. Se pare că este un exemplar din prima ediţie a monumentalei lucrări. Au fost vândute, în aceeaşi licitaţie, şi alte volume de Cantemir: "Demetrius Cantemir, Histoire de l Empire Othoman, ou se voyent les causes de son aggrandissement et de sa decadence", ediţia franceză din 1743, cu 2.200 de euro, şi două volume din "Magazin fur die neue Historie und Geographie" care publică "Descriptio Moldaviae" de Dimitrie Cantemir, în limba germană, adică "Beschreibung der Moldau¢, cu 3.100 de euro.

Rare au fost ocaziile la licitaţia în două părţi de la Historic în care preţurile au trecut de 300 de euro, sau, mai ales, de o mie. Au fost, însă, numai cărţi importante, vechi sau cu subiecte vechi, dar au fost şi alte oferte non-cărţi. O fotografie cu dedciaţie a lui Nicolae Titulescu, realizată în atelierul fotografic vienez Lager, alături de o carte de vizită, cu funcţia de ministru de externe, a fost vândută cu 550 de euro.

Marţi, între cele două licitaţii de la Historic, a avut loc, la Artmark, Licitaţia de Artă Postbelică şi Contemporană, inclusiv o secţiune caritabilă pentru construirea teatrului Griviţa 53. Altfel spus, au fost propuse mai multe lucrări de artă contemporană dar şi câteva dintre ouăle uriaşe pictate de Paşte în cadrul proiectului Griviţa 53. Atunci, au fost create în diferite formule celebre, câteva ouă gigantice care urmau "să stea la baza" unui teatru privat, ce se propune a fi ridicat în cadrul acestui proiect. În licitaţia Artmark au fost propuse, la 5 mii de euro bucata, cinci dintre ouăle cu cele mai cunoscute semnături dar merită să îi amintim pe toţi cei care au susţinut, cu culoare, această idee, în formulele respective: Alexandru Tomescu & Ana Munteanu, Mihai Dobrovolschi & Vlad Fodor, Gheorghe Fikl, Oana Pellea, Cristian Mungiu & Dalina Bădescu, Dan Perjovschi & band of illustrators, Ivan Patzaichin & Marius Burhan, Alex Găvan & Adina Mastalier, Horaţiu Mălăele & Cristi Farcaş, Maia Morgenstern & Cabiria Morgenstern, Vasile Murivale, Mirela Trăistaru, Mihai Popescu, Iuliana Vîlsan, Francisc Chiuariu, Marius Manole, Fundaţia Renaşterea & Alexandra Nechita, Arantxa Etcheverria, Valeria Racilă von Groningen & Chris Simion-Mercurian. În vânzare au apărut cinci ouă, trei nu au fost vândute, unul s-au dat cu 5 mii, preţul de ofertă, iar cel semnat de Francisc Chiuariu a primit chiar 7 mii.

Din restul ofertei, cel mai mare preţ a fost obţinut pentru o lucrare semnată de Geta Brătescu, "Jeu des formes", 16 coli de colaj, din 2009. Se pare că familia artistei a contestat apariţia lucrării în licitaţie dar demersul nu a avut capacitatea de a împiedica vînzarea sa cu 24 de mii de euro, estimarea oprindu-se la 18 mii. 14 mii de euro este un alt preţ mare şi a fost obţinut pentru o lucrare interesantă cu o semnătură necunoscută. Pe numele său complet Eugene-Dumitru Tăutu-Ruhen, autorul s-a născut la Sibiu, în 1945, şi a murit anul trecut, în Franţa, unde se stabilise cu 15 ani în urmă. Are şi două importante lucrări monumentale de for public, una în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi alta în Gara Saint-Jean din Bordeaux. În licitaţia Artmark s-a vândut, cu 14 mii, dublul estimării maxime, o pictură din 1970, numită "Fundaţia luminii".

A avut loc şi vânzarea, la casa Alis, unei mici părţi din colecţia Boris Paras-chivescu, pe care o anunţam şi frumos o vorbeam nu cu mult timp în urmă. Cel mai mult, 5 mii de lei, adică o mie de dolari şi un pic, a primit o "Grădină suspendată" din 1972, de Ion Alin Gheorghiu. Oferta a apărut la categoria "Artişti în viaţă". La Pictură, "Lila T.", de Petraşcu, a ratat podiumul, deşi era în poziţia cea mai bună, ultima în catalog. Bine că, puţin mai devreme, se dăduse, cu 24 de mii de lei, un Nicolae Vermont din 1927, "Femeie şezând", ce provine din colecţia Florea Dumitrescu, fost guvernator al BNR în vremea când un mandat, hai două, era suficient.