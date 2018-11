PREMIERUL PAVEL FILIP:Republica Moldova, perfectă pentru investiţii

Republica Moldova este, în prezent, perfectă pentru investiţii, fiind lansate o serie de reforme pentru mediul de afaceri, iar presiunea din partea instituţiilor de control a fost redusă, a declarat, ieri, premierul Pavel Filip, citat Agerpres.

Pavel Filip a afirmat: "Republica Moldova, cea din 2018, este perfectă pentru investiţii, pentru că astăzi este alta decât acum trei ani. Chiar la început de mandat am lansat o serie de reforme pentru mediul de afaceri. Am aprobat o politică fiscală pe trei ani tocmai ca să asigurăm predictibilitate mediului de afaceri. Am făcut reforma fiscală. Azi putem să afirmăm că Republica Moldova are un sistem fiscal competitiv, care îi oferă o serie de avantaje. Unul dintre acestea este impozitul pe venit de 12%, care se reduce de două ori pentru cei care activează în domeniile economice. Am redus din presiunea asupra mediului de afaceri din partea instituţiilor cu funcţii de control şi mai ales din partea organelor de forţă. Azi statul nu mai vine cu bâta peste antreprenori. Prima mea decizie a fost impunerea unui moratoriu pe controale din partea instituţiilor cu funcţii de control. Apoi am ajuns la concluzia că nu au ce căuta oameni cu epoleţi şi ciubote la cei care care sunt în mediul de afaceri. Am redus numărul instituţiilor cu funcţii de control (...) şi azi Guvernul este un partener şi un prieten pentru antreprenori. Am reorganizat serviciul vamal şi serviciul fiscal. Apoi am reformat guvernul, am tăiat din numărul de instituţii şi am impus un impozit unic pentru cei care vor să activeze în domeniul IT".

Potrivit acestuia, măsurile luate au început să dea rezultate şi de trei ani Republica Moldova are o economie stabilă.

"Am reuşit să avem o constantă creştere economică, de 4% în 2016, 4,5% în 2017 şi în trimestrul doi din acest an de 5,2%, ceea ce reprezintă un indicator bun pentru ţările din regiune", a mai spus şeful Executivului.

El a subliniat că, în prezent, în Republica Moldova este mai simplu şi mai uşor să lansezi o afacere. Potrivit clasamentului Doing Business, Republica Moldova ocupă locul 14 la capitolul iniţierea afacerii şi oricine poate face acest lucru într-o singură zi.