PREŞEDINTELE TSD:Petrea şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de secretar general al PSD

Preşedintele Tineretului Social Democrat (TSD), Gabriel Petrea, şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de secretar general al PSD, la congresul de sâmbătă, anunţă un comunicat de presă.

Petrea spune că nu putea sta doparte în momentele în care partidul are nevoie de ajutor. "Pur şi simplu acum este momentul în care PSD poate decide să se salveze sau să se condamne spre o viitoare irelevanţă politică", a declarat şeful tinerilor PSD.

"Candidez pentru funcţia de secretar general al PSD", a scris, miercuri, pe Facebook, Gabriel Petrea, preşedintele TSD.

Acesta a explicat că a luat decizia pentru că nu putea accepta să stea pe margine când partidul are nevoie de implicare.

"Am luat această decizie pentru că rezultatele pe care le-am obţinut de-a lungul timpului cu TSD îmi permit să ştiu ce am de făcut ca SG al PSD şi pentru că atributele personale îmi permit să mă achit de obligaţiile pe care acestă funcţie le reclamă. Am luat această decizie pentru că eu unul cred că trebuie să lăsăm acţiunile să dovedească intenţiile, iar dacă partidul vrea să pună pariu pe tineri, pentru a avea un viitor, atunci cred că un tânăr trebuie să fie în echipa de conducere, cu rol decizional. Am luat această decizie pentru că eu cred că un Secretar General trebuie să fie un om responsabil, un om aşezat, un om care gândeşte de 3 ori şi apoi taie o dată, un om care înţelege şi politica, şi resursele umane şi comunicarea, un om care să deschidă partidul şi deciziile, nu care să le închidă şi să le opacizeze. Pe scurt, un Secretar General trebuie să fie un manager, iar eu am dovedit ce aveam de dovedit din perspectiva managementului. Nu în cele din urmă, am luat această decizie pentru că sunt un om consecvent, care nu se dezice de poziţiile sale anterioare în legătură cu ce şi cum ar trebui să fie PSD", a mai declarat Petrea.

Preşedintele TSD spune că a ales acest moment, întrucât "mai târziu ar fi fost prea târziu".

"Am luat această decizie acum pur şi simplu pentru că mai târziu ar fi fost prea târziu. Nu sunt printre cei care-şi găsesc curajul după ce războiul se termină şi victimele sunt deja lovite. Nu sunt nici printre cei care pescuiesc în ape tulburi. Când am avut de spus, am spus, după cum s-a văzut. Când mi se oferă ocazia să mă implic pentru partidul meu, mă implic. Pur şi simplu acum este momentul în care PSD poate decide să se salveze sau să se condamne spre o viitoare irelevanţă politică. Ce vreau: Vreau să încetăm cu experimentele şi cu improvizarea. Vreau să redevenim un partid serios, care face lucruri serioase, care vorbeşte serios, un partid al tuturor. Mai ales, vreau să redevenim un partid care are resursă umană de calitate, suficientă pentru 3 guverne, nu pentru unul. Ştiţi, aşa cum am fost nu demult", a mai scris preşedintele TSD.

Pentru funcţia de secretar general şi-au mai anunţat candidatura Marius Dunca, Codrin Ştefănescu, Robert Cazanciuc, Cătălin Stochiţă, Daniel Suciu, şi Felix Stroe.

Congresul PSD va avea loc, sâmbătă, de la ora 11.00.