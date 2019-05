Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor ficitive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Teleorman. Condamnarea definitivă a lui Liviu Dragnea lasă practic vacante funcţiile de preşedinte al Partidului Social Democrat şi preşedinte al Camerei Deputaţilor. În cazul şefiei PSD, interimatul ar urma să fie exercitat, până la Congres, de actualul preşedinte executiv, premierul Viorica Dăncilă.

Pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, conform regulamentului acestei instituţii ar urma să fie ales în plen un alt parlamentar care să exercite atribuţiile respective. Ţinând cont că actuala coaliţie PSD-ALDE nu mai deţine majoritatea în Camera Deputaţilor, este de aşteptat ca funcţia de preşedinte al acestei instituţii să revină propunerii făcută de opoziţia parlamentară care a fost legitimată la votul din 26 mai, de la europarlamentare.

În acest dosar, foarte importantă va fi şi decizia Curţii Constituţionale a României care, în 5 iunie, trebuie să hotărască dacă era obligatoriu ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să aibă completuri de trei judecători specializate pentru judecarea faptelor de corupţie. În funcţie de decizia CCR, ce va fi luată în conflictul juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Înalta Curte, Liviu Dragnea, va şti, din închisoare, dacă mai are vreo şansă de a schimba decizia definitivă de condamnare pronunţată ieri de completul de cinci judecători.

Menţionăm că pe tot parcursul procesului penal, atât în primă instanţă cât şi în apel, Liviu Dragnea a susţinut că este nevinovat şi că întreaga cauză este una politică.

Prin sentinţa definitivă pronunţată ieri, completul de 5 judecători din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a menţinut, practic, pedeapsa la care a fost condamnat în primă instanţă, în 21 iunie 2018, Liviu Dragnea, dar a modificat pedepsele pentru 9 din ceilalţi 10 coinculpaţi pentru care a stabilit suspendarea executării sau achitarea.

Singurul inculpat, în afara lui Liviu Dragnea, care a mai rămas cu condamnarea din primă instanţă, este Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, care va fi nevoită să execute 3 ani, 7 luni şi 20 de zile de închisoare.

Celelalte sentinţe definitive pronunţate de ÎCCJ în acest caz sunt: Adriana Botorogeanu - 2 ani cu suspendare, termen de încercare de 4 ani; Rodica Miloş, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - 3 ani cu suspendare, cu un termen de încercare de 5 ani; Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei - 3 ani cu suspendare, cu un termen de încercare de 5 ani; Constantin Claudiu Balaban, şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei din municipiul Alexandria - achitat pentru abuz în serviciu, un an cu suspendare pentru fals intelectual, termen de încercare 3 ani; Nicuşor Gheorghe, la data faptelor şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare - achitat pentru abuz în serviciu, 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual, termen de încercare de 2 ani.

Au fost achitate Valentina Mirela Marica, la data faptelor şef al Complexului de recuperare şi coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei, şi Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea şi fostă coordonatoare a Complexului de servicii destinat copilului şi familiei. Amintim că Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, a achitat întreaga valoarea a prejudiciului constatat în prezenta cauză penală, adică 108.612 lei.

• DNA a solicitat, la ultimul termen, majorarea pedepsei în cazul lui Dragnea

La ultimul termen al apelului, din 20 mai, procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a solicitat judecătorilor să-l condamne pe Dragnea şi pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual, pentru care a fost achitat la instanţa de fond, dar completul de 5 judecători a respins această cerere.

Conform celor de la DNA, a existat un "transfer de rezoluţie infracţională de la Floarea Alesu la Liviu Dragnea, atât în legătură cu infracţiunea de abuz în serviciu, cât şi cu privire la falsul intelectual. Instanţa de fond a stabilit că Liviu Dragnea a avut un ascendent asupra inculpatei Floarea Alesu. (...) Dragnea este autorul moral al infracţiunii de abuz în serviciu comisă de Floarea Alesu". DNA a solicitat şi majorarea pedepsei aplicată în primă instanţă, dar ÎCCJ a menţinut acleaşi cuantum de pedeapsă.

Liviu Dragnea nu a fost prezent la ultimul termen de judecată, el fiind reprezentat în sala de judecată de doi avocaţi.

Tot la termenul din 20 mai, Floarea Alesu, fostul director executiv al DGASPC Teleorman a declarat în faţa magistraţilor: "Pot să spun că răsuflu uşurată după 7 ani de coşmar, în care mi-am sacrificat cariera profesională. Am recunoscut faptele încă din momentul în care am aflat că cele două angajate nu veneau la serviciu. Ce puteam să fac? Atunci nu puteam să fac altceva. Ce s-a spus în instanţă m-a surprins ca specialist. Cum poţi să spui că eşti pe o funcţie de conducere şi nu ai atribuţii? Cum s-a putut spune că eu ca director nu am discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean? Cum? Vă imaginaţi că le păstram pe funcţii? Ce avantaje aş fi avut eu? De ce credeţi că am chemat-o pe Anisa Niculina Stoica şi nu am chemat-o şi pe Adriana Botorogeanu. Sunt pensionară, mi-am ratat cariera. Sunt singura care nu mai lucrează în instituţie. Nu a fost simplu să conduc o instituţie cu un salariu de 2000 lei. Trebuia să ştiu tot. Erau comisii pentru cercetare disciplinară. Mi s-a cerut să fac şi am făcut. Îmi pare rău de cariera mea. Am muncit şi am vrut să demonstrez copilului meu, să îi demonstrez să fie mândră de mine".

Adriana Botorogeanu, una dintre persoanele care ar fi fost angajată fictiv la DGASPC Teleorman, i-a rugat pe judecători să aibă "clemenţă". "Am înţeles că am greşit şi regret că am încălcat legea. Ce vă rog este să aveţi un pic de clemenţă pentru situaţia mea", a spus ea.

Olguţa Şefu, director executiv adjunct al DGASPC Teleorman la data faptelor, s-a declarat nevinovată, adăugând că nu a vorbit niciodată cu Liviu Dragnea. "E un coşmar de 3 ani, în care mi-am pierdut serviciul. Este o muncă enormă în aceste instituţii de protecţie a copilului. Nu am fost ajutată şi consultată la întocmirea organigramelor. Pare imposibil ca eu să nu fi ştiut ce se întâmplă, dar chiar nu am ştiut. Mă consider nevinovată. Nu am vorbit niciodată cu domnul Dragnea. Nu am ştiut că această funcţionară este pe undeva şi eu trebuia să o acopăr. Dacă puteţi să îmi daţi ocazia să îmi reiau viaţa", le-a spus Olguţa Şefu, judecătorilor.

• Liviu Dragnea, condamnat pentru instigare la abuz în serviciu

Completul care l-a judecat pe Dragnea este format din cinci judecătoare: Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera şi Rodica Aida Popa.

Procesul s-a aflat în faza de apel, după ce, pe 21 iunie 2018, un complet de trei judecători de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul "DGASPC Teleorman", care viza angajarea fictivă a Adrianei Botorogeanu şi a Anisei Niculina Stoica. Decizia de condamnare în primă instanţă a fost luată de judecătorii Geanina Arghir şi Constantin Epure, în timp ce Ştefan Pistol a votat pentru achitarea liderului PSD.

În acest dosar, procurorii DNA susţin că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a celor două angajate - Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Potrivit DNA, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul organizaţiei PSD Teleorman.

DNA mai susţine că, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona şi controla activitatea DGASPC Teleorman, instituţie în cadrul căreia au fost încadrate Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Procurorii afirmă că Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. Dragnea a mai fost acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.