REVISTA PRESEI 05.02.2018

* Dragnea: Turnătorii din dosarul meu sunt Șova, Ponta și Nițulescu. N-am bani să-mi iau copia scrisă a dosarului. Nu mutăm SPP de la Președinție

Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahonțu. "Iohannis va hotărî dacă vrea să-l protejeze în continuare. Nu mutăm SPP de la Președinție", a spus liderul PSD. Dragnea a dezvăluit că Dan Șova și Victor Ponta sunt printre turnătorii din dosarul TelDrum, dosar pe care l-a cerut în format electronic, întrucât nu are bani să-l fotocopieze, căci procurorii i-au pus sechestru pe avere.

Liviu Dragnea, despre șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu: N-am avut protecția SPP de când sunt preșdintele Camerei Deputaților, pentru că nu am încredere în generalul Pahonțu. De foarte mulți ani își depășește atribuțiile. De foarte mulți ani folosește angajații ca să culeagă informații. Mergea pe la Parchete, pe la instanțe să colecteze informații. De foarte mulți ani folosește instituția. Unde scrie în fișa postului la SPP că trebuie să se bage în chestiuni politice? Nu pot să cred că președintele României este interesat de ce face un ministru, unde merge. Dar cine colectează infromații le folosește într-un anumit fel. Culegea informații ca să poată să influențeze. Pe legea actuală, măsurile le poate lua președintele României, care va hotărî dacă vrea să-l protejeze în continuare pe generalul Pahonțu. Nu avem de gând să mutăm SPP-ul de la Președinție. Sunt ofițeri SPP care sunt obligați să depună seara un raport. Oricum sunt suficiente instituții care ne urmăresc de dimineață până noaptea. În deplasările externe, am cerut punctual, la SPP, să-mi aloce un ofițer pentru două zile.

Despre Viorca Dăncilă: Este un membru de partid de foarte mulți ani, ceea ce contează. E foarte respectată în organizația de femei. Este inginer, deci are o minte foarte organizată. Este o doamnă care pare fragilă, dar nu este absolut deloc. Este foarte riguroasă și foarte fermă, cunoaște instituțiile europene, a depus peste 1.200 de amendamente la legislația europeană. Programul de guvernare al PSD deranjează anumite mafii.

Liviu Dragnea, despre anul 2018: E greu de ghicit ce va fi. Vă spun ce mi-aș dori. Mi-aș dori să fie un an de normalitate în România, un an de liniște, un an de stabilitate. E o stare ne nervozitate permanentă. Nu a fost așa ceva niciodată.

Despre legile Justiției: CCR s-a pronunțat pe două legi. Articolele pe care Curtea le-a declarat neconstituționale vor fi modificate. Celelalte articole au fost declarate constituționale. Despre ultimul dosar penal: Știu turnătorii din dosar: Șova, Ponta, Nițulescu și alții. Am cerut ca dosarul să-mi fie pus la dispoziție în formă electronică. S-a refuzat. Au zis că numai în formă scrisă, care durează și foarte mult și costă și foarte mult. Ca să le iau în copie scrisă, format scris pe hârtie, mă costă peste un miliard de lei. Cei care gestionează dosarul sunt cei care mi-au pus sechestru. Singurul venit pe care îl am este indemnizația de parlamentar, nici aia întreagă. S-ar putea ca dacă mă împrumut ca să îmi pună sechestru și pe împrumutul ăla. Eu nu pot avea acces la dosar pentru că nu am cu ce să-l plătesc. Nu cumva dreptul meu la apărare este afectat? Chiar o să vorbesc cu doamna avocat să facem publică plângerea pe care am făcut-o", a mai declarat Dragnea.

Despre șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Cristea "Am rămas după depunerea jurământului cred că 10-12 minute. I-am arătat președintelui minciunile transmise de șefa Delegației Comisiei Europene la București, doamna Angela Cristea, transmise la toți comisarii europeni (...), spunându-i că mie mi se pare antiromânesc și un gest împotriva intereselor românești care nu poate să rămână netaxat și nespus", a declarat liderul PSD. El a susținut că cel care trebuie să informeze Comisia Europeană, Parlamentul European despre situația din România este președintele țării, ci nu "alți cetățeni cu diverse poziții care spun lucruri nereale".

Despre relația cu Iohannis: După depunerea jurământului, am mai rămas jumătate de oră la Cotroceni arătându-i președintelui minciunile transmise la Bruxelles de Angela Cristea, șefa reprezentanței UE în România. Nu mi se pare corect ca președintele României să meargă la Bruxelles și nu președintele să fie cel care informează despre situația din România, ci merg alți cetățeni care spun lucruri nereale. Președintele nu m-a contrazis. De fiecare dată când o să fie cazul o să-l sun, de fiecare dată când o să mă sune o să-i răspund. Am apreciat foarte mult că a rămas în limitele constituționale.

* Pacăleala creditelor online cu 0% dobândă

Unele Instituții Financiare Nebancare (IFN) care acordă credite online promit că acordă credite cu 0% dobânda, însă oferta este valabilă doar dacă banii se rambursează la termen, în caz contrar fiind aplicate retroactiv dobânzi foarte ridicate, plus penalizări de întârziere.

"Am luat un credit de 1000 lei de la Ferratum, am întârziat 7 zile și m-au tot sunat să îl plătesc cu amenințări și dobânzi sau penalizări mari. Azi am reușit să depun suma de 1000 lei, dar mi-au spus să plătesc și penalizare de 670 lei, peste jumate din credit. Îi pot reclamă undeva? Sau să plătesc acea dobânda ilegală, având în vedere că primul credit, scrie și pe site, e fără dobânzi. Decât să ajung prin Biroul de credite, o să-i plătesc, decât să am dureri se cap :( hoție la drum mare! În 45 zile mi-au dat 1000 lei și pentru 6 zile intârziere vor 670 lei, aproape 70% din credit...", am primit o plângere pe site-ul Reclamatiibanci.ro, dedicat educației financiare prin informații utile acordate celor care au probleme cu băncile sau IFN-urile.

Motiv pentru care am analizat oferta Ferratum și altor IFN-uri care acordă credite online, pentru a vedea cum s-a păcălit respectivul client, și am cerut explicații reprezentanților acestei firme.

Ferratum România face parte din grupul Ferratum Bank p.l.c. Înregistrat în Malta, cunoscută că un paradis fiscal, fiind o multinațională care acordă credite online în toată lumea, din Australia, Brazilia, Mexic și Canada până în Aglia, Franța, Germania, Polonia sau Rusia, utilizează în România o practică incorectă de acordare a creditelor.

Celor care întră pe site-ul Ferratum.ro li se promite "gratuit primul credit" (vezi foto), dar după ce aceștia aplică pentru obținerea unui astfel de împrumut gratis, află că, de fapt, oferta este condiționată de rambursarea la termen a banilor, altfel sunt nevoiți să achite retroactiv dobânzi foarte ridicate, cum a pățit persoană care ne-a trimis reclamația de mai sus.

Concret, dacă vrei 1.400 de lei pe 45 de zile, suma și termenul maxim disponibile, "primul credit este GRATUIT (cost: 0 lei), dacă este rambursat până la scadență!", Dacă nu este rambursat integral până la scadență, costul total al creditului este de: 812 RON, DAE este 3986 % iar suma totală de rambursat este de 2212 RON", se arată în a două pagină a site-ului.

Deci e că și cum ai spune: îți dau un credit gratuit, dar dacă ai întârziat (oricare ar fi cauzele, inclusiv obiective, precum îmbolnăvire, accident, șomaj) te jupoi! Ceea ce nu e deloc corect.

Corect ar fi, cum de altfel procedează toate celelalte IFN-uri online sau băncile, că dobânda stabilită de la bun început, fie ea 0 sau 1.000%, să rămână aceeași, indiferent de ce se întâmplă pe parcursul rambursării împrumutului, dacă reușești sau nu să plătești la timp.

Pentru că nu doar principiile sunt aici la mijloc, ci și legea, care spune că dobânda nu poate fi modificată pe parcursul rambursării unui împrumut, cu excepția cazului în care depinde de indici variabili ai pieței (ROBOR), ceea ce oricum nu este cazul aici, unde dobânda este fixă.

Doar dacă se întârzie cu plata ratelor, creditorii au voie să aplice dobânzi penalizatoare, limitate la o anumită valoare (maxim trei puncte procentuale peste dobânda creditului).

Mai exact, OUG 52/2016 privind contractele de credit spune: "Rată dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rată dobânzii curente și se aplică la principalul restant."

Cu alte cuvinte, Ferratum ar avea voie să aplice celor care nu achita la timp creditul cu dobânda 0 o dobânda penalizatoare de maxim 3% pe an.

În realitate, Ferratum își taxează clienții care nu-și achita la timp creditul gratuit cu o dobânda penalizatoare de 1,29% pe zi, adică 470% pe an! De peste 150 de ori mai mult decât maximul prevăzut de lege!

Mai mult, dobânda penalizatoare se aplică retroactiv, la întreagă suma împrumutată, nu doar pentru zilele de întârziere și la soldul restant, conform legii.

Credite corecte cu dobânda 0%

Există însă și IFN-uri care acordă în mod corect credite cu 0% dobânda.

De exemplu, Viva Credit, firma al cărei director, Ionuț Stan, conduce și Patronatul Creditului IFN, din care face parte și Ferratum, acordă credite online cu 0% dobânda fără vreo condiție de achitare la timp. În cazul întârzierilor, se aplică o dobânda penalizatoare de 1,2% pe zi, dar nu din totalul împrumutului și retroactiv pe toată perioada de creditare, ci din totalul sumelor restante și începând cu dată scadență, cum prevede legea.

Nici la Mindi.ro, care oferă credite de până la 1.100 de lei pe 30 de zile cu dobânda 0%, nu există vreo condiție cu privire la respectivă dobânda. Singurul cost suplimentar este "0.73% pe zi de întârziere pentru plățile efectuate cu întârziere."

Și Creditfix.ro promite credite de până la 500 de lei pe termen de până la 55 de zile cu 0% dobânda, de asemenea fără vreo condiționare. "După dată scadenței se va percepe o dobânda penalizatoare zilnică în valoare de 1,2% din suma împrumutată pe fiecare zi de întârziere", ceea ce este o ilegalitate, întrucât legea prevede că dobânda penalizatoare se aplică la suma restanță, nu la suma împrumutată.

Pe site-ul Creditfix.ro nu se oferă însă nici informațiile standard precontractuale impuse de lege aferente unui împrumut, nici termenii și condițiile acordării acestuia.

* Dragomir: Reprezentantul USR în comisia parlamentară SRI îi servește ceaiul lui Dumbravă

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, susține că generalul SRI Dumitru Dumbravă este protejat de reprezentantul USR în Comisia parlamentară de control al SRI, Daniel Stanciu Viziteu, menționând că este "un parlamentar care îi servește ceaiul generalului Dumbravă".

"Am încredere în comisia parlamentară. Știu că în comisie sunt oameni și oameni, pe unii dintre ei îi știu, știu și afilierile lor, știu și relațiile pe care le au. Inclusiv în Comisia parlamentară avem un parlamentar care îi servește ceaiul generalului Dumbravă și care, în momentul audierii generalului Dumbravă, nu știa cum să alerge pe acolo, prin sală, să îi servească ceaiul. Exista un parlamentar foarte vizibil din punct de vedere al pozițiilor sale publice. Veți vedea cine îl apără pe generalul Dumbravă. Este vorba despre reprezentantul USR în comisia parlamentară (..)", domnul Viziteu, a declarat Daniel Dragomir la Antena 3.

Daniel Dragomir s-a referit și la solicitarea Comisiei parlamentare de a îl îndepărta pe Dumitru Dumbravă din rândul cadrelor active, dar și la desecretizarea audierii generalului în comisie.

"Sper că a fost întrebat (n.r. Dumitru Dumbravă) concret la cine, cum, când, în ce mod a relaționat cu judecătorii de la Curtea de Apel București, Tribunalul București, Înalta Curte și alte instanțe. Dacă aceste lucruri vor fi declasificate, atât cetățenii români cât și cei din exterior care ne prives și ne judecăt vor avea o imagine completă. Comisia parlamentară a votat cu un vor de 4 la 2 solicitarea de declasificare în luna decembrie. A fost transmisă SRI, purtătorul de cuvând a declarat că directorul serviciului e de acord, însă sunt mirat că a trecut o lună și această declasificare nu a venit (..) Românii trebuie să vadă ce s-a discutat acolo. (..) A merge la un judecător și a îi da bilețele < < îl condamni pe X la 5 ani de închisoare > > nu reprezintă un lucru de siguranță națională", a mai spus Dragomir.

Întrebat dacă actualul director al SRI, Eduard Hellvig, este capturat de Coldea, Dragomir a spus: "Atâta timp cât generalul Dumbravă este acolo, directorul Hellvig nu a demonstrat că reușește să reformeze instituția. Atâta timp cât ține în rândurile sale un ofițer superior care condamnă oameni la ordin, fără probe, pe documente clasificate, conducerea instituției se află într-o gravă eroare".

În ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis, întrebat dacă președintele României e șantajabil, Dragomir a spus: "Eu cred că niciodată, în istoria noastră, un președinte al României, la câteva luni după ce preia un mandat, nu ar fi putut să piardă dosarul pe care l-a pierdut la Brașov legat de acea casă. Eu cred că sunt elemente din cadrul Serviciului care au vrut să transmită președintelui mesaje că ei controlează instanțe"

Dragomir susține că hotărârea CSAT potrivit căreia evaziunea și corupția sunt pericole pentru siguranța națională ar trebui declasificată.

Referitor la mandatul de interceptare pe motive de siguranță națională, în baza căruia ar fi fost interceptați zeci de politicieni în 2014, Dragomir a explicat că după ce a făcut publică lista, unii dintre cei vizați au primit informări de la DNA că au fost supravegheați, menționând că nicio instituție implicată nu a infirmat informațiile.

"Acum o săptămână au început să curgă scrisorile către cei care au fost interceptați că s-au luat acele măsuri. Am discutat chiar cu președintele Senatului și mi-a confirmat că a primit o astfel de scrisorică în care e invitat să ia la cunoștință despre faptul că a fost interceptat. Nimeni nu a negat evidențele, iar lucrurile pe care le-am spus până astăzi niciunul dintre ele nu a fost infrmat", a mai precizat fostul ofițer SRI.

* Despre România? Doar că existăm

Din naivitate, viclenie sau calcul greșit, Gorbaciov pleda la un moment dat pentru dezideologizarea relațiilor internaționale. Urmare promptă a chemării utopice (dar nu singură) a fost dezmembrarea URSS, iar de aici, degradarea Rusiei din statutul de superputere mondială. Gorbaciov, vorba marxistului, groparul propriei Uniuni. Și dezideologizare tot nu s-a produs, ci re-ideologizare, altă Marie cu aceeași pălărie. În loc de comunism, euroasianism. Dar, în mod firesc, și de cealalată parte - în loc de anticomunism (preponderent sovietic) ...ce ? Astăzi din ce se mai hrănește solodaritatea euroatlantică. occidentală, a lumii libere, a democrației liberale și economiei de piață etc. etc., dacă nici comunismul nu mai e ce-a fost odată, dușmanul de moarte al omenirii (căci și în China se edifica cu succes un capitalism propriu sub conducerea fermă a Partidului Comunist). , și nici Rusia nu mai e evaluată că fiind inamicul cel mai periculos pentru - cum se zice - pacea și securitatea lumii.

Orice alianța are nevoie - obligatoriu - de un inamic, altfel rămâne cochetărie (sau ipocrizie) politico-diplomatică sau joc teoretic. Sau are nevoie de interese comune. Or, interesele comune ale Occidentului canonic din timpul războiului rece, devenit acum comunitatea euroatlantică (căci măcar geografia leagă, în orice caz, în mod cert) ori nu mai sunt căci nu mai au obiectul muncii, ori se desubstantializeaza pe zi ce trece.

« Astăzi, fiecare țară europeană își are propriile interese, determinate de propriile realități geografice », constată cu o candoare cam târzie, comentatorul american Xander Snyder de la «Mauldin Economics». Și printr-un asemenea text, că de altfel prin multe alte analize ale unor politicieni și politologi, America da semne tot mai distincte că politică globală a Washingtonului și a aliaților săi este din ce în ce mai puțîn profitabilă și trebuie revaluata. Instalarea că președinte a lui Donald Trump e un exemplu. Brexitul, altul. Impasul Uniunii Europene, altul. Gestionarea dezaastruoasa a crizei ucrainene, altul. Poziția «comună» a Vestului față de criză ucraineană este o cacofonie dezastruoasă, chiar dacă tot mai multe opinii încep să recunoască pe față că prin încercarea de forțe numită Ucraina, Occidentul a greșit și greșește în continuare. Iar dacă surse oficiale de la Washington declara public, cu subiect și predicat, că pentru Ucraina, astăzi, principalul pericol nu (mai) este Rusia, ci corupția, nu mai trebuie o dovadă mai clară că se cere o schimbare radicală și curajoasă de abordare.

Articolul mai sus menționat observă încă din titlul că poziția față de Ucraina, iar de aici și politică față de Rusia a divizat Uniunea Europeană din cauza diversității punctelor de vedere și a atitudinilor oficiale ale statelor membre. Articolul insistă pe două cazuri :Ungaria și Bulgaria, ambele, ambele, din motive distincte, interesate în relații bune cu Rusia, căci «nu câștigă nimic din situarea pe o poziție de adversar cu Rusia». Se mai amintesc, în articol, și consacratele locuri comune ale dezbaterii: Germania - interesată vital în afaceri cu Rusia, Turcia - în tatonare cu Rusia pe influență în spațiul pontic, Polonia și statele baltice - temătoare față de Rusia, cu care au frontiere comune.

Despre România, ceva, în această analiză care ne tot da târcoale și care insistă pe situația și poziția unor vecini ai noștri mai mult sau mai puțîn apropiați, dar toți precupati de relațiile cu Rusia? Textul în chestiune «nominalizează» o singură dată România, când oferă prețioasă informație că, împreună cu Ucraina, România se află situată, geograficeste, între Rusia și Bulgaria. Bine măcar că se recunoaște precum că existăm pe harta. Și., la urmă urmei, ce-ar mai fi putut să scrie despre noi și-ai noștri?

* Ce știe Liviu Dragnea despre proiectul noii legi a pensiilor

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public în maxim două luni. El a declarat, duminică seară, într-o emisiune la un post de televiziune, că noua lege a pensiilor este "necesară și obligatorie", ea urmând să îndrepte "niște nedreptăți îngrozitoare".

"Eu cred că, într-o lună, în maxim două luni, Guvernul, Coaliția va prezenta public care este forma acestui proiect de lege, după care să înceapă procedurile de transparență, de dezbatere și întâlniri ale Ministerului Muncii, ale președinților de comisii de specialitate din Parlament cu organizațiile de pensionari, cu alte structuri din societatea civilă, pentru ca atunci când vom intra în procedura parlamentară, lucrurile să nu treneze foarte mult", a afirmat Dragnea.

Liderul PSD a dat asigurări că noua lege a pensiilor nu va determina scăderea veniturilor pensionarilor, însă a subliniat că, pentru a putea aplica actul normativ, este nevoie de un "efort bugetar destul de mare".

"Nu vrem să scădem pensiile, dimpotrivă, și atunci este nevoie pentru a îndrepta aceste lucruri de o sumă, nu mică, și se lucrează în aceste zile, în această perioadă, la variante prin care să se găsească sustenabilitatea și, ca să vorbesc mai pe românește, care este cel mai bun calendar și cea mai bună dată de la care să înceapă să intre în vigoare legea și eșalonarea pe an în așa fel încât să poată fi posibil să fie susținut acest efort financiar, care este destul de mare, dar care este necesar", a adăugat Liviu Dragnea.

Președintele social-democrat a mai spus că întârzierea publicării proiectului de lege a fost generată de simulările care se fac privind punerea în practică.

"Decizia luată este să se facă atâtea simulări cât este nevoie pentru ca proiectul o dată prezentat, pe de o parte să fie ușor să fie înțeles, iar pe de altă parte să aibă toată lumea garanția că va putea fi susținută, nu numai de acest guvern, ci și de către guvernele viitoare, pentru că nu te poți juca cu sistemul de pensii", a precizat Dragnea.

* Casă Regală a declanșat operațiunea "Propaganda"

Este incredibil ce vioi a devenit dintr-odată cuplul moștenitor al Coroanei României. De câteva zile, aceștia se întâlnesc la foc automat cu cine se poate, numai să se vadă ce activitate prodigioasă au ei în sprijinul poporului român.

De fapt, e cam invers. Ei încearcă să spele cât de cât imaginea Casei Regale după scandalul declanșat împotriva principelui Nicolae și creșterea notorietății pozitive a Familiei Regale. Bineînțeles, asta se petrece sub presiunea momentului, respectiv după anunțul care spunea că Nicoale se va mută la București. În condițiile în care Nicolae este clar preferat pentru a purta Coroana României, iar românii îl simpatizeza așa cum Margareta nu a fost nicicând simpatizată. Mai ales după ce s-a gândit ea să-l facă Alteță Regală și pe moldoveanul ei de soț. Bref, principesa moștenitoare a fost pe la radioul național, a primit niște bancheri la Elisabeta, a luat masă cu Emil Constantinescu și soția acestuia, și, cea mai tare dintre toate, principesa a achiesat să participle la cel mai nou proiect al soției ambasadorului UK la București, doamna Ivanna Brummell. Știți ce pune la cale doamna ambasador? O carte. Și nu orice carte, una de bucate internaționale. Evident, principesa Margareta va contribui cu un capitol de ... bucătărie românească.

Pe care credem că a învățat-o rapid, la foc automat, din cărțile lui Radu Anton Român. Sau din emisiunile fade ale lui Dinescu. Bon, toată agitația asta are un singur scop: recăpătarea locului Casei Regale în inima românilor. Un fel de PR intensiv, din care mătușa trebuie să iasă mai activă și mai inetresata de viață romanului decât nepotul pe care toți îl vor pe tron. Disperare, interese, o agitație inutilă. Minunată imagine a Casei Regale a pierit odată cu Mihai I.

Familia Regală rămâne la Palatul Elisabeta și după dată de 5 februarie, când ar fi urmat să elibereze imobilul, în schimbul unei chirii lunare. Situația va continuă așa până când se va ajunge la o concluzie în urmă discuțiilor dintre Casă Regală și RA-APPS. Potrivit legii, după moartea Regelui Mihai I, moștenitorii săi aveau la dispoziție 60 de zile pentru a elibera Palatul Elisabeta, imobil care fusese oferit Regelui că locuința de protocol în timpul vieții. Pe 20 ianuarie, Andrew Popper, Șef al Casei Regale, susținea că legea privind Casă Regală trebuie adoptată de Parlament, menționând că Familia Regală are discuții cu Guvernul privind găsirea unei soluții intermediare privind Palatul Elisabeta. Popper a precizat că au fost discuții și cu partidele politice.

* Interlopul prins de 48 de ori fără permis are rude foști consilieri ai lui Victor Ponta

Celebrul interlop din Gorj, Coco Păun, prins de poliție de 48 de ori fără permis în ultimii 10 ani, a scăpat mereu de dosare pentru că are pile la nivel înalt. Mai exact, rude care erau consilieri ai fostului premier Victor Ponta.

Un nou caz șocant iese la iveală în România. Celebrul interlop din județul Gorj, Coco Păun, a fost prins de polițiști circulând de 48 de ori fără permis de conducere în ultimii 10 ani, însă de fiecare dată a reușit să scape.

Potrivit informațiilor publicate de Antena 3, Coco Păun contesta de fiecare dată dosarul întocmit de polițiști și prin relații la cel mai înalt nivel reușea să tergiverseze dosarele în instanță până se ajungea la clasare.

Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarnă, susține că interlopul Coco Păun avea relații la cel mai înalt nivel. "Acest Coco Păun avea rude care erau consilierii lui Victor Ponta, pe vremea când acesta era ministru. Are o mulțime de relații la cel mai înalt nivel", a declarat Dumitru Coarnă, la Antena 3.

Interlopul Coco Păun a devenit cunoscut opiniei publice, după ce l-ar fi bătut pe fratele Biancăi Drăgușanu. De asemenea, în județul Gorj, Coco Păun a fost implicat în mai multe scandaluri și a avut mari probleme cu poliția, după ce ar fi organizat bătăi de stradă.

* Tranzacție între antreprenori locali în agricultură. Ioan Biianu devine singurul acționar al grupului timișorean de agrobusiness Glissando

Ioan Biianu, unul dintre fondatorii grupului timișorean de agrobusiness Glissando și administrator al acestuia, devine singurul acționar după ce preia acțiunile partenerului său Radu Ienovan.

"Urmare a acestei tranzacții, grupul de companii Glissando, pe care l-am fondat alături de partenerul meu Radu Ienovan, va intra într-o nouă etapă de dez¬vol¬tare și consolidare a afacerii, orien¬tată spre ex¬ploa¬tarea sinergiilor din ca¬drul grupului, creș¬te-rea și diver¬sifi¬carea ac¬tivi¬tății de producție, extin¬de¬rea paletei de produse și întărirea re-țelei de distribuție", a anunțat Ioan Biianu.

Grupul de companii Glissando desfă¬șoară activi¬tăți în domeniul agro¬businessului de 26 de ani, are peste 240 de angajați și în jur de 2.000 de parteneri și a încheiat anul 2017 cu o cifră de afaceri de aproximativ 35 mil. euro, potrivit oficialilor companiei.

Negocierea dintre parteneri a durat un an, iar cumpărătorul au fost consiliat de banca Raiffeisen Bank și de com¬pania de consultanță și audit PwC ală¬turi de firma de avocatură David & Baias, coordonată de către direc¬torul PwC, Alexandru Medelean. Radu Ienovan a fost asistat în această tranzacție de echipe din cadrul firmei de consultanță și audit BDO România coordonată de Dan Stirbu și de către banca de investiții BAC România, cu o echipă coordo¬nată de Adrian Radu. Părțile implicate nu au făcut publică valoarea tranzacției.

Grupul Glissando desfășoară activi¬tăți în mai multe dome¬nii, pre¬cum import și distri-buție de inputuri agricole (pesti¬ci¬de, semințe, îngră¬șă¬min¬te), reambalare pes¬ti¬cide, în-grășăminte, semințe, dar și comerț cu amănun¬tul, prin deținerea unei rețe¬le de 40 de fito¬farmacii. Comerțul cu amănun¬tul de flori, comerțul și sto¬carea de cereale și construcții sunt alte sectoare de activitate pentru businessul timișorean.

Potrivit celor mai recente date, afacerile întregului grup Glissando sunt ope¬rate pe mai multe entități juridice. Cea mai importantă firmă a grupului, înființată în 1991, este Glissando, spe¬cializată în import și comerț de inputuri pentru agricultură.