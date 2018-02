REVISTA PRESEI 06.02.2018

* ADEVARUL

* Cine pierde și cine câștigă din revoluția fiscală: de la scăderi salariale nete de 3.400 de lei la plus de 800 de lei

Marea revoluție fiscală a PSD începe să se simtă din această lună în buzunarele românilor: pentru unii în minus, fie că sunt bugetari sau din mediul privat, iar pentru alții, precum deputații, în plus.

Luna februarie vine cu decontul "țopăielii fiscale" a guvernării, urmând ca oamenii să primească salariile pentru luna ianuarie. Cei mai mari pierzători sunt programatorii și persoanele cu handicap, ale căror salarii scad cu 7%. Ei fiind scutiți de impozit, Guvernul nu a găsit o soluție pentru a compensa majorarea contribuțiilor sociale. Pierzători mai sunt și circa 3% din bugetari, cea mai abruptă scădere salarială netă fiind de 3.411 lei. În schimb, câștigătorii sunt guvernanții, deputații înșiși beneficiind de o majorare a lefurilor de 800 lei net.

Începând cu luna ianuarie, au fost aplicate atât atât transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, măsură care afectează toți salariații din România, cât și legea salarizării unitare, care îi afectează pe bugetari. În urma acestor mișcări, pentru aproape 22.000 de bugetari salariile vor scădea, estimează Sebastian Oprescu, președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici. Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat că vor scădea salariile pentru 3% din bugetari, dar "sunt foarte mici scăderi", în timp ce pentru ceilalți 97% cresc salariile.

Totodată, și salariile a peste 2 milioane de angajați din mediul privat ar putea scădea, estimează președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. El susține că pentru acești angajați nu au fost încă înregistrate acte adiționale privind majorarea salariilor brute astfel încât să fie inclusă mutarea contribuțiilor sociale. Cu toate acestea, în cazul lor angajatorii ar putea apela la prime sau alte măsuri pentru a compensa și a păstra netul angajaților.

Însă există mai multe categorii de angajați care sunt în mod cert afectate de revoluția fiscală, în forma actuală: specialiștii IT, persoanele cu dizabilități, profesorii și învățătorii cu normă parțială, personalul auxiliar din școli și grădinițe, grefierii și personalul auxiliar din instanțele de judecată, experții criminaliști, polițiștii, inspectorii de concurență, asistenții sociali.

Angajații care lucrează în IT și persoanele cu dizabilități sunt cele mai sigure "victime" ale revoluției fiscale. Ei vor înregistra, începând cu această lună, o scădere de 7 procente a salariului net, în urma mutării contribuțiilor de la angajator la angajat. Asta pentru că atât IT-iștii, cât și persoanele cu handicap sunt scutiți de impozitul pe venit. Prin revoluția fiscală, Guvernul a mutat contribuțiile sociale la angajat, în valoare de 35% din salariul brut, la angajat. Ca să compenseze impactul valoric mai mare al acestora, fiind acum raportate la un salariu brut mai mare, a scăzut impozitul de la 16% la 10%. Însă nu a avut cum să compenseze această majorare și pentru cele două categorii particulare de care vorbim, IT-iștii și persoanele cu dizabilități. Prin urmare, potrivit calculelor specialiștilor, ei vor înregistra o scădere salarială de 7%.

Fostul Guvern, condus de Mihai Tudose, a promis că va rezolva problema IT-iștilor prin acordarea unui ajutor de stat către firme și a demarat proceduri în acest sens. Însă noul ministru al Finanțelor din Cabinetul Dăncilă, Eugen Teodorovici, a transmis că renunță la schema de minimis a fostului Guvern și, în schimb, pregătește o ordonanță de urgență cu un "mecanism de compensare". El a precizat că ministerul va avansa în perioada imediată cu ordonanța de urgență, ea fiind în lucru la Finanțe. Este însă luna februarie, iar angajații încep să fie afectați, în timp ce Ministerul doar promite măsuri.

Potrivit datelor date publicității de Institutul național de statistică, în România lucrează în domeniul IT mai bine de 60.000 de persoane. Mai mult, de la 1 februarie sunt scutiți de impozit și programatorii cu studii medii, respectiv alte 15.000 de persoane. Totodată, aproape 30.000 de persoane cu dizabilități sunt angajate în acest moment în România.

Circa 3% din bugetari vor înregistra de asemenea scăderi salariale, în urma revoluției fiscale. Sindicalistul Sebastian Oprescu a explicat pentru Digi24 că scăderile de salarii vin "de la limitarea prin grila de salarizare a creșterii salariale". "În momentul în care noi nu creștem cu 25% salariile din cauza faptului că această grilă pune un prag superior, automat acei 22,5% ce reprezintă contribuții se iau din netul de astăzi, luându-se din netul de astăzi, acești colegi pierd la salariu", a lămurit el.

Potrivit unor grile salariale obținute de economica.net, pentru unii bugetari scăderile salariale nete vor fi substanțiale. Este vorba de angajații din Ministerul de Externe, unde cea mai mare micșorare este de 3.411 lei. Este vorba de funcția de director general grad II. Și în Ministerul Agriculturii, la APIA, sunt scăderi semnificative, cu sume cuprinse în 700 și 1.911 lei. În Ministerul Muncii scad salarii cu până la 243 de lei. În cadrul Fiscului se înregistrează de asemenea micșorări, de până la 460 de lei pentru un secretar general grad II. Și la Finanțe scad lefuri, cu sume cuprinse în 73 și 584 lei. Lei.

Deputații sunt unii dintre cei mai mari câștigători ai revoluției fiscale, urmând ca transferul contribuțiilor și legea salarizării să le aducă în plus circa 800 de lei net pe lună. Potrivit noii legi a salarizării, deputații fără funcții vor avea o indemnizație brută lunară de 17.100 lei (1.900 lei salariul minim înmulțit cu coeficientul aferent, "9"). Rezultă astfel că, în mână, deputații vor primi un salariu net de 9.993 lei. Spre comparație, în decembrie anul trecut indemnizația brută a unui deputat era de 13.050 de lei (1.450 lei salariu minim în 2017 x coeficientul 9). La acea sumă brută, ei primeau un salariu net de 9.153 lei. Rezultă astfel o majorare salarială lunară netă de peste 800 de lei.

Din grila de salarizare aflată pe masa Guvernului, reiese clar că salariile în Ministerul Afacerilor Interne vor scădea cu sume cuprinse între 159 și 729 de lei. Mai mult, același document prevede că în cazul a 8.000 de polițiști vor exista diminuări salariale în medie de 400 de lei brut din cauza eliminării din legislație a majorării de 40 de procente "pentru asigurarea continuității serviciului de la domiciliu". În grila obținută de economica.net se arată că până în 2022 acest personal nu va mai înregistra pierderi salariale. Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne (SNPPC) a declarat pentru "Adevărul" că sindicatele vor continua să facă presiuni asupra celor din conducerea ministerului pentru ca situația să fie rezolvată.

* BANCHERUL

* BNR achită băncilor dobânzi de 20 de ori mai mari decât plătesc acestea pentru depozitele populației

Politică monetară a Băncii Naționale a României (BNR) de gestionare a lichidității de pe piață bancară derulată în ultima perioada are efecte ciudate: băncile primesc pentru depozitele atrase de banca centrală dobânzi de 1% pe an, în timp ce acestea plătesc pentru depozitele populației dobânzi chiar și de 20 de ori mai mici.

Asta în condițiile în care băncile au din nou un exces important de lichiditate, după deficitul din ultimele trei luni ale anului trecut, care a determinat creșterea dobânzilor ROBOR: în ianuarie, băncile au depozitat la BNR 15 miliarde lei.

De exemplu, BCR, cea mai mare banca din România, are o dobânda de doar 0,05% pe an pentru depozitele la termen de o luna ale populației și doar 0,60% pentru economiile la termen de un an.

La Banca Transilvania, aflată pe locul doi, care de regulă are printre cele mai ridicate dobânzi la economiile în lei, pentru depozitele la termen de o luna dobânda este 0,5%, la jumătate față de cea achitată de BNR băncilor, iar la depozitele pe 12 luni, dobânda urcă la 1,5%.

La BRD, a treia banca locală, dobânzile sunt între 0,15% la depozitele pe o luna și 0,8% la cele pe 12 luni.

La CEC Bank, banca tradițională pentru economiile românilor, în special a celor în vârstă și de la sate, plătește dobânzi de 0,1% la termen de o luna, iar pentru depozitele pe un an dobânda urcă la 0,7%.

BCR nu a modificat dobânzile la depozite din luna iunie a anului trecut, în ciuda faptului că din septembrie dobânzile pieței bancare au început să crească semnificativ: ROBID la 3 luni a crescut de la 0,6% în septembrie 1,6% în decembrie iar ROBOR la 3 luni de la 1% la 2%.

Conform statisticilor BNR, dobânda medie la depozitele noi la termene de până la un an ale populației a crescut mult mai moderat decât dobânzile pieței interbancare: de la 0,72% în septembrie la 0,78% în decembrie 2017.

Creșterea ROBOR la 3 luni din septembrie, de la 0,92% la 1,58%, a avut loc pe fondul scăderii lichidităților din piață bancară, dar și în contextul rabufnirii inflației și a semnalelor transmise de BNR cu privire la iminentă creșterii ratei de referință.

Astfel, lichiditatea în sistemul bancar, măsurată prin volumul depozitelor constituite de bănci la BNR, pentru care încasează dobânda aferentă facilității de depozit, a scăzut la 2,1 miliarde lei în septembrie, de la 4,8 miliarde în august.

Astfel că BNR a fost nevoită în 3 octombrie să ofere băncilor împrumuturi tip repo la termen de o săptămâna de un volum record, de 9,3 miliarde lei. De ce nu a injectat BNR mai devreme lichiditățile în piață bancară, pentru a preveni creșterea dobânzilor

De asemenea, în ședința de a două zi, din 4 octombrie, BNR a dat startul noului ciclu de înăsprire a politicii monetare, prin majorarea dobânzii la facilitatea de depozit de la 0,25% la 0,5%, în timp ce dobânda la faciliatea de creditare a continuat să scadă cu un sfert de punct, la 3%, dobânda de referință fiind menținută la 1,75%.

În octombrie, lichiditatea din sistemul bancar s-a menținut la 2,1 miliarde lei, astfel că dobânda ROBOR la 3 luni a înregistrat o crestre ușoară, de la 1,78 la 1,88%.

În ședința de la începutul lunii noiembrie, BNR a continuat să îngusteze coridorul dintre cele două facilități, prin reducerea dobânzii de creditare Lombard la 2,75% și majorarea dobânzii la facilitatea de depozit până la 0,75%, mențînând în continuare dobânda de referință la 1,75%.

De asemenea, BNR a anunțat schimbarea strategiei de politică monetară: trecerea la gestionarea strictă a lichidității, față de una adecvată până atunci, în paralel cu un curs de schimb valutar mai flexibil.

În noiembrie, lichiditatea din sistemul bancar a scăzut însă substanțial: depozitele băncilor la BNR au fost de doar 0,2 miliarde lei. Consecință: ROBOR la 3 luni a crescut de la 1,88% la 2,20%, deși banca centrală a continuat să furnizeze băncilor lichidități prin repo.

Lichiditatea băncilor a revenit însă la 2,3 miliarde în decembrie, astfel că ROBOR la 3 luni a mai scăzut la 2% pe an, iar BNR a întrerupt furnizarea de lichidități prin repo.

În ianuarie 2018 însă vedem o revenire a excesului de lichiditate pe piață bancară: volumul depozitelor băncilor la BNR a urcat la 15 miliarde lei, mai mult decât în inuarie 2017, când era de 14 miliarde lei.

Cu toate acestea, ROBOR la 3 luni nu a mai scăzut, mențînându-se aproape de 2%, nivelul dobânzii de referință a BNR, ultima cotație de astăzi fiind 1,97%.

Asta pentru că băncile se așteaptă că doanda de referință a BNR să mai crească, consecință fiind și o majorare a ratelor pieței interbancare ROBOR.

Se pune atunci întrebarea: ce facem cu excesul de lichiditate din piață bancară? Unde este controlul strict al lichidității anunțat de BNR? De ce preferă banca centrală să plătească băncile cu o dobânda mult mai ridicată decât cea cu care băncile își răsplătesc deponenții?

Să nu uităm că pe partea cealaltă, a creditării, volumul acesteia a fost în scădere în ultimele patru luni ale anului, pe fondul restricțiilor anunțate de BNR pentru împrumuturile populației, și probabil într-o măsură mai mică din cauza majorării dobânzilor.

* COTIDIANUL

* Roboții ne fură locurile de muncă

Deschiderea magazinului Amazon Go din Seattle ne aduce cu un pas mai aproape de sfârșitul unei ere în care omul este stăpânul propriului loc de muncă, se arată într-un amplu reportaj din The Guardian.

Este vorba despre un nou model de magazin care s-a deschis la subsolul sediului Amazon în luna ianuarie. Clienții intră, își scanează telefoanele, aleg ceea ce au nevoie de pe rafturi și pot pleca acasă. La Amazon Go nu există paznici, aparate-filtru și nici casieri. Este vorba despre ceea ce giganții din tehnologie numesc cumpărături "just walk out", posibile datorită unei noi generații de mașini care își pot da seama ce face fiecare client și ce ridică de pe rafturi. Într-un minut sau două de când cumpărătorul a părăsit magazinul, acesta va primi pe telefon o înștiințare și un bon pentru lucrurile cumpărate.

În cazul de față vorbim despre industria alimentară. Schimbările tehnologice se întâmplă rapid și au ramificații economice, sociale și etice. Există însă și un dezavantaj pentru Amazon Go, deși clienții beneficiază de prețuri mai mici și de lipsa statului la coadă. Însă magazinul este deschis numai pentru clienții care pot descărca o aplicație pe smartphone, ceea ce îi exclude pe cei care se bazează numai pe ștampilele alimentare. O constantă supraveghere înseamnă că nu se poate fura din magazin, dar asta aduce un iz de Big Brother, cu care nu toată lumea se poate simți confortabil.

Schimbările provoacă întotdeauna unele perturbări, dar în cazul acesta este un rezultat al unui nou val de automatizări. Mașinile fără șofer, de exemplu, sunt posibile datorită mașinăriilor inteligente care pot simți și pot avea "conversații" unele cu altele. Pot face lucruri - sau vor putea să facă lucruri - pe care înainte numai oamenii le puteau face. Asta înseamnă o creștere mai mare, dar și riscul ca proprietarii mașinilor să se îmbogățească din ce în ce mai mult, în timp ce oamenii înlocuiți să fie din ce în ce mai furioși.

Experiența revoluțiilor industriale anterioare sugerează că rezistența la schimbările tehnologice este în zadar. De asemenea, având în vedere faptul că automatizarea oferă unele beneficii tangibile - de exemplu, în ceea ce privește mobilitatea persoanelor în vârstă și cea în domeniul sănătății - aceasta este cea mai inteligentă dintre răspunsuri. O taxă pentru robot - o taxă pe care întreprinderile ar plăti dacă mașinile ar lua locul oamenilor - ar încetini ritmul automatizării, făcând mașinile mai scumpe, dar și costurile, mai ales pentru o țară precum Marea Britanie, care are o problemă cu investiții reduse, productivitate scăzută și o bază industrială redusă. Marea Britanie are 33 de unități de robot la 10.000 de lucrători, față de 93 în SUA și 213 în Japonia, ceea ce sugerează necesitatea unei mai mari automatizări, și nu mai mici. În plus, Marea Britanie are mai multe companii mici și mijlocii în domeniul inteligenței artificiale decât Germania sau Franța. Penalizarea acestor firme cu o taxă robot nu pare a fi o idee inteligentă, scriu analiștii de la The Guardian. România nu există într-un astfel de clasament.

Marea problemă nu este dacă roboții vin, pentru că ei vin. Și nici dacă aceștia vor stimula creșterea, pentru că o vor face. Problema nu este una de producție, ci de distribuție, dacă există o soluție în stil scandinav la provocările vârstei mașinii.

* CURENTUL

* Monica Macovei solicită Guvernului să activeze Mecanismul de Protecție Civilă al UE pentru o serie de pacienți

Europarlamentarul Monica Macovei consideră că Guvernul trebuie să ceară de urgență activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE pentru a solicita imunoglobulină din alte state membre. Este evident că Ministerul Sănătății a eșuat în încercarea de a găsi soluții pentru a asigura imunoglobulină pentru pacienții cu boli de imunitate.

Știrile de astăzi, care arată că pacienții nu și-au primit medicamentele nici în ianuarie, demonstrează impotența guvernanților și nepăsarea față de viața oamenilor.

Nu trebuie să moară oameni din cauza incompetenței celor care ne conduc!

Reamintesc că dl. Vytenis Andriukaitis, Comisarul pentru Sănătate, a răspuns scrisorii pe care i-am trimis-o, în luna decembrie, prin care îi atrăgeam atenția asupra situației critice în care se află pacienții cu boli de imunitate care nu mai primeau imunoglobulină.

Comisarul European preciza și ce poate face Guvernul României în această situație:

1. activarea Mecanismului de Protecție Civilă al UE

2. contactarea directă a producătorilor care fabrică imunoglobulină pentru a restabili neîntârziat aprovizionarea.

3. introducerea restricțiilor de export pentru medicamentele ale căror stocuri riscă să se epuizeze.

4. creșterea numărului și diversificarea produselor aflate în sistemul compensat, pentru a asigura mai mulți furnizori pe piața națională.

5. reorganizarea Centrului de Transfuzie Sanguină, care poate deveni o sursă locală de imunoglobulină

6. solicitarea de asistență tehnică prin intermediul Serviciul de Sprijin pentru Reforme Structurale (SSRS), pe baza unei cereri adresate Comisiei Europene.

* JURNALUL NATIONAL

* Fabrica de cablaje auto din Moldova Nouă se închide. 700 de oameni rămân șomeri

700 de persoane din Moldova Nouă vor rămâne fără loc de muncă, de la sfârșitul lunii martie. Asta, după ce fabrica de cablaje auto din oraș se va închide.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanții companiei de automotive Delphi Packard, fabrica din orașul Moldova Nouă va fi închisă din cauza "constrângerilor cauzate de forța de muncă limitată disponibilă în regiune". "În urma întalnirii avute în data de 19 ianuarie cu reprezentanții sindicatului, echipa de management Aptiv Electrical Distribution Systems Romania, a comunicat faptul că fabrica din Moldova Nouă nu mai poate să susțină un proiect complet din cauza constrângerilor cauzate de forța de muncă limitată disponibilă în regiune. Pentru a desfășura un proiect complet specific tipului nostru de industrie, bazat în principal pe forța de muncă, e nevoie de un număr mai mare de angajați decât am reușit să atragem din regiune. Am fost astfel nevoiți să luăm decizia de a ne ajusta operațiunile din România", a anunțat Delphi Packard. Potrivit reprezentanților companiei, activitatea de producție în Moldova Nouă va fi încetată la sfârșitul lunii martie, astfel că cei 698 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă. "Încetarea activităților de producție în Moldova Nouă va avea loc la sfârșitul lunii martie, cu impact asupra a 698 de angajați. Vom face toate demersurile necesare împreună cu părțile implicate pentru a minimiza impactul negativ și pentru a căuta soluții care să-i ajute pe angajații afectați de această măsură. În acest proces, ne-am angajat ca punerea în aplicare a deciziei să fie în conformitate cu legile și reglementarile locale. Echipa de Resurse Umane va colabora cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Caraș-Severin, pentru a acorda tot suportul necesar. De asemenea, va coopera cu alți angajatori în vederea găsirii unor oportunitati pentru angajați. În același timp, încurajăm angajații să aplice la posturile disponibile în fabricile noastre din Sânnicolau Mare, Ineu și Centrul de Inginerie din Arad, punându-le la dispoziție oferte de angajare", mai transmit reprezentanții companiei. Pe de altă parte, primarul orașului Moldova Nouă, Adrian Torma, ne-a declarat că se încearcă găsirea unui alt mare investitor. "Reprezentanții Delphi spun că își reduc activitatea pentru că nu-și pot duce proiectele în totalitate din cauza lipsei de forță de muncă la ceea ce-și doreau ei. Noi suntem în contact cu ei, mare parte din clădirea și terenul unde-și desfășoară activitatea Delphi este proprietatea primăriei și vom vedea cum vom parcurge pașii pentru a aduce alți investitori în zona Moldova Nouă. Suntem dispuși să oferim facilități unui eventual investitor care va veni la Moldova Nouă și, cu siguranță, va veni. Avem infrastructura existentă funcțională și în plus avem și forța de muncă calificată în zona de automotive", a afirmat Adrian Torma.

* NATIONAL

* Relațiile contractuale, hiba serviciilor de comunicații electronice

"Relația contractuală cu furnizorul de servicii de comunicații electronice face subiectul celor mai multe reclamații care au ajuns la Autoritate, fie că este vorba despre nerespectarea contractului, facturarea incorectă sau modalitatea de încheiere a contractelor la distanță. ANCOM verifică dacă furnizorii includ informațiile prevăzute de lege în contractele încheiate cu utilizatorii, precum și dacă sunt respectate condițiile de încheiere a contractelor la distanță, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

78% din totalul reclamațiilor trimise ANCOM în 2017 a vizat serviciile de comunicații electronice. Utilizatorii au fost nemulțumiți mai ales de aspecte care țîn de relația contractuală cu furnizorii de servicii de comunicații electronice, semnalând probleme privind facturarea acestor servicii (20% din totalul reclamațiilor primite), încetarea contractelor (11%) și derularea contractelor la distanță (7%). Procesul de portare a numerelor de telefon a fost întâlnit în peste 17% dintre reclamațiile din 2017. Pentru că în 2017 s-au modificat condițiile de utilizare a serviciilor de roaming în Spațiul Economic European (Roam like at home), 8% dintre sesizări au avut drept subiect probleme generate de aplicarea noilor prevederi europene.Potrivit ANCOM, reclamațiile s-au referit la serviciile furnizate de Vodafone România în proporție de 21%, Telekom România Mobile Communications - 19%, Telekom România Communications - 15%, RCS&RDS - 14% și Orange România - 12%.

22% din totalul reclamațiilor înregistrate la ANCOM anul trecut au avut că subiect furnizarea serviciilor poștale. Principalele probleme au fost legate de termenul de livrare a trimiterilor poștale (43%) și deteriorarea trimiterilor poștale (24%). Pe fondul accentuării preferințelor utilizatorilor pentru comerțul online, a crescut semnificativ și rolul livrărilor de colete. Cei mai reclamați furnizori de servicii poștale au fost Urgent Cargus (45% din totalul reclamațiilor referitoare la serviciile poștale), Fan Courier și Compania Națională Poștă Română (câte 12% fiecare).

* ROMANIA LIBERA

* UE dă un ultimatul Marii Britanii în privința post-brexitului

Marea Britanie trebuie să ofere clarificări privind tipul de relației pe care o vrea cu Uniunea Europeană post-Brexit, afirmă Michel Barnier, negociatorul-șef al Bruxellesului, somând Londra să "facă o alegere" și avertizând că barierele comerciale sunt "inevitabile".

Guvernul Theresa May a transmis luni că exclude posibilitatea rămânerii într-o uniune vamală cu Bruxellesul post-Brexit.

În acest context, Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene, a cerut Marii Britanii, după întrevederea cu premierul Theresa May și cu ministrul pentru Brexit, David Davis, să clarifice modul în care vede viitoarea relație bilaterală după 29 martie 2019.

"Singurul lucru pe care îl pot spune: fără o uniune vamală și în afara pieței unice, barierele comerciale pentru bunuri și servicii sunt inevitabile", a declarat Michel Barnier.

"A venit vremea" ca Marea Britanie "să facă o alegere. Avem nevoie de claritate și în legătură cu propunerile Marii Britanii privind viitorul parteneriat", a subliniat Barnier.

Londra analizează două posibile forme de relații vamale cu UE post-Brexit

Marea Britanie analizează două posibile forme de relații vamale cu Uniunea Europeană post-Brexit, a declarat luni un purtător de cuvânt al Guvernului Theresa May citat de agenția Reuters.

Guvernul Theresa May este favorabil unui parteneriat vamal ori unui acord vamal facil.

Purtătorul de cuvânt a subliniat că sunt analizate cele două variante, fără a fi stabilit vreun termen-limită pentru alegerea uneia.

Bruxellesul a avertizat Guvernul de la Londra că nu va putea menține accesul la piața comunitară dacă nu va contribui la bugetul UE și nu va accepta libera circulație a persoanelor, mărfurilor, serviciilor și capitalului.

* ZIARUL FINANCIAR

* Un semnal puternic pentru companii. Comisia Națională de Prognoză ridică miza: economia va crește în 2018 cu 6,1% pe baza investițiilor

Prognoza de creștere economică pentru 2018 a fost majorată de la 5,5% în prognoza din toamna lui 2017 la 6,1% în prognoza de iarnă 2018. Ipoteza unei creșteri atât de puternice ce vine după un avans al PIB de 7% în 2017 este un semnal ce poate fi interpretat ca o invitație adresată companiilor pentru a se extinde și a investi întrucât, deși mulți eco¬no¬miști cred că ținta este greu de atins, o creștere de 4-5%, oricum foarte bună și ea, este inclusă în aproape toate scenariile.

"Va fi greu să fie atinsă o creștere economică de 6% întrucât factorii care au condus la avansul PIB de 7% din 2017, bazat pe consum, și-au epuizat combustibilul. O creștere de 6% ar fi posibilă dacă motorul consumului este înlocuit cu cel al investițiilor. Dar investițiile nu vin peste noapte. Ele nu s-au făcut în ultimii ani. Dacă încep de anul acesta, rezultatul se va vedea în viitor, nu în 2018. Însă o creștere solidă va fi", comentează economistul Laurian Lungu.

INS a confirmat ieri avansul cu două cifre al con¬sumului în 2017, creșterea de aproape 11%, an/an, reprezentând cheia succesului eco¬nomic, ne¬¬anticipat de ni¬meni, nici mă¬car de Comisia Națională de Prognoză care, inițial, miza pe un avans de 5,2% al PIB. Chiar și această țintă a fost însă considerată, la acea vre¬me, de nerealizat de ma¬jo¬ri¬ta¬tea economiștilor. Iată că sce¬na¬riul se repetă, iar pesi¬¬mis¬mul prevalează și de această dată.

