REVISTA PRESEI 09.02.2018

* ADEVARUL

* Etapele măsurilor pe care UE le-ar putea lua împotriva României

Răspunsurile și acțiunile politicienilor din majoritatea PSD-ALDE în ceea ce privește respectarea statului de drept, de multe ori similare cu cele ale omologilor din țări ca Ungaria sau Polonia, ar putea atrage, în viitorul apropiat, pedepsirea atitudinii României de către instituțiile Uniunii Europene.

Respectarea principiilor statului de drept în România și modul cum are loc așa-zisa reformă a sistemului judiciar prin adoptarea legilor Justiției îi îngrijorează pe oficialii europeni, care nu o dată au tras semnale de alarmă în acest sens, fie că a fost vorba de reprezentanți ai Comisiei Europene (CE), ai Consiliului European și chiar eurodeputați din Parlamentul European (PE), după cum s-a putut observa și în ultima dezbatere a legislativului UE, desfășurată miercuri seară.

La dezbaterea intitulată "Statul de drept în România", eurodeputații din România au arătat din nou cât de divizată e scena politică de la București în ceea ce privește subiecte precum modificarea legilor Justiției, continuarea luptei împotriva corupției și modul cum e înțeleasă activitatea procurorilor și judecătorilor. Reprezentanții PNL și PMP din PE au subliniat că PSD și ALDE urmăresc să încetinească lupta anticorupție pentru a-i scăpa de închisoare pe liderii din partidele lor care au probleme cu Justiția și că nu au nicio intenție să respecte statul de drept. "PSD spune că face reforma Justiției. Cine poate avea încredere în PSD? Poți avea încredere într-un hoț să stabilească prețurile în magazinul din care fură?", s-a întrebat retoric eurodeputatul Traian Răzvan Ungureanu, în timp ce vorbea despre faptul că PSD a respins ultimele cereri de ridicare a imunității pentru aleșii săi și ai ALDE.

De cealaltă parte, PSD și ALDE au vorbit de faptul că în România autoritățile fac abuzuri care duc la condamnarea unor persoane nevinovate. "Un protocol secret intre DNA și serviciul secret a permis ca în România să se facă poliție politică", a răspuns Victor Boștinaru, unul dintre cei mai influenți PSD-iști din PE, în timp ce reproșa comisarului european Vera Jourova că reprezentanții Comisiei ar fi "tăcut" în ceea ce privește acest aspect. Pe un ton foarte ridicat s-a adresat audienției și Norica Nicolai, eurodeputat ALDE, cea care a spus discuția că din PE e politicianistă și i-a reproșat comisarului Jourova că nu a spus nimic când "sute de oameni au fost trimiși abuziv în închisoare".

De altfel, eurodeputații și-au apărat colegii de grup, excepția fiind o reprezentantă a social-democraților din Portugalia, care a avut un atac surprinzător la adresa colegului ei din familia europeană a PES. "OLAF a tras concluzia ca șeful PSD este responsabil pentru frauda cu fonduri europene. Eu citesc din nimic altceva decât din raportul OLAF. Deci întrebarea mea față de colegii din România este: cum este posibil ca această persoană să rămâna în funcție?", a afirmat Ana Gomes, eurodeputat social-democrat.

Însă toată această dispută tensionată nu se va concretiza, pentru moment, în adoptarea vreunui document care să spună că România trebuie să urmeze o cale sau alta, dar imaginea României e tot mai afectată de scandalul pe tema legilor Justiției. Cu toate acestea, potrivit unor surse politice, evoluția sau regresul României în ceea ce privește statul de drept ar putea avea două direcții de acțiune. Prima ar fi ca în Comisia LIBE din PE să fie discutată situația României, să fie desemnat un raportor pentru România, cum s-a întâmplat în cazul Ungariei, iar la final raportul acestuia să ajungă în plen pentru vot. Acest document nu ar avea putere legislativă, adică să impună anumite măsuri României, dar ar putea fi o "palmă simbolică" dată Puterii de la București.

Cealaltă variantă ar fi cea extremă, adică România să ajungă într-o asemenea situație încât să fie necesară activarea articolului 7 din Tratatul de la Lisabona, cum s-a întâmplat în cazul Poloniei, o decizie luată în urma unui proces dificil, dar nu imposibil. La finalul unei proceduri complexe se poate ajunge la o suspendare a drepturilor de vot al statului sancționat în cadrul Consiliului Uniunii, instanța din care fac parte cele 28 de state membre sau blocarea finanțărilor prin fonduri structurale europene. Însă eventuale sancțiuni - precum retragerea drepturilor de vot - pot interveni doar într-o a doua fază, care necesită, în vederea lansării ei, un vot în unanimitate al țărilor europene, evident fără cel vizat de aceste sacțiuni.

De altfel, comisarul Jourova a avertizat, la sfârșitul lunii ianuarie, că e posibilă condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept în viitorul cadru financiar multianual. Ea a confirmat atunci faptul că a primit din partea Colegiului Comisarilor sarcina să propună o definiție care să evidențieze că toate statele membre trebuie să respecte statul de drept, iar condiționarea fondurilor ar putea fi o soluție.

* BANCHERUL

Profitul BRD revine, după 9 ani, la recordul istoric din 2008, dinaintea crizei

BRD, subsidiară băncii franceze Groupe Societe Generale, a obținut anul trecut un profit net de 1,4 miliarde lei, aproape încă o dată mai mare decât anul precedent, câștigul fiind foarte apropiat de recordul istoric obținut în anul de euforie 2008 care a precedat criză financiară izbucnită la finalul aceluiași an.

Acțiunea BRD a crescut astăzi la BVB cu 3,41%, la 13,34 lei, comparativ cu un avans de doar 0,44% a titlului Băncii Transilvania (TLV) și 0,66% a indicelui BET.

Astfel, în 2017, profitul BRD la nivel de grup (banca și firmele de leasing, credite de consum, fonduri de investiții) s-a cifrat la 1,414 miliarde lei, aproape dublu față de cele 763 milioane lei din 2016.

În 2008, un an de euforie pe piață bancară și în economia românească supraîncălzită și cu politici fiscale și monetare prociclice, în ciuda semnalelor de criză din Statele Unite, BRD obținea un profit net de 1,573 miliarde lei, din care 87,5 s-au datorat vânzării participației la firma de asigurări Asiban, astfel că fără acest câștig excepțional profitul băncii a fost de 1,485 miliarde lei, foarte apropiat de cel de anul trecut.

Trebuie precizat că profitul foarte bun de anul trecut al BRD nu se datorează unei performanțe operaționale excepționale.

De ce a crescut atât de mult profitul BRD în 2017? Datorită riscului de credit. Mai exact, anul trecut banca nu a înregistrat nicio pierdere cu creditele neperformante, dimpotrivă, a înregistrat câștiguri de 359 milioane lei, față de pierderi de 483 lei contabilizate din 2016.

Ceea ce înseamnă că multe din pierderile cu creditele neperformante anticipate în 2016 sub formă provizioanelor nu s-au confirmat, astfel că banca a reușit să-și recupereze o bună parte din respectivele împrumuturi despre care credea că nu vor mai fi plătite de clienți, fiind vorba în special de firme.

În rest, indicatorii operationali ai BRD mai degrabă au stagnat anul trecut.

Astfel, profitul operațional a scăzut în 2017 cu 5,6%, la 1,312 miliarde lei, de la 1,390 miliarde lei în 2016, din cauza stagnării veniturilor la 2,7 miliarde lei și creșterii cu 6% a cheltuielilor, de la 1,3 la 1,4 miliarde lei.

Veniturile din dobânzile încasate pentru creditele acordate clienților au crescut marginal, cu 2,9% (53 milioane lei), la 1,860 miliarde lei, în condițiile în care grupul BRD și-a majorat soldul creditelor brute cu 2,1% (674 milioane lei), la 32,1 miliarde lei, în timp ce la nivelul băncii creditele brute au avansat cu 1,7% (0,5 miliarde lei), la 31,4 miliarde lei. Creditele depreciate au scăzut cu 31%, echivalentul a 1 miliard de lei, la 2,4 miliarde lei.

În același timp, dobânzile plătite de banca pentru depozitele clienților au scăzut substanțial, cu 36% (81 milioane lei), la 140 milioane lei.

BRD a reușit astfel să-și majoreze venitul net din dobânzi cu 8,4% (133 milioane lei), la 1,719 miliarde lei.

În același timp, veniturile nete din comisioane au scăzut ușor, cu 1,1%, la 763 milioane lei.

Pe de altă parte, BRD și-a dublat câștigul din schimburile valutare realizate pentru clienți, de la 179 la 359 miliarde lei.

Activele BRD (doar banca) au crescut cu 2,8 miliarde lei (5,6%) în 2017, la o valoare de 53,490 miliarde lei. Activele totale ale grupului au ajuns la 54,927 miliarde lei, cu 3 miliarde lei (5,8%) peste nivelul din 2016.

Indicatorul de solvabilitate la nivelul băncii a scăzut la 18,6% la finalul lui 2017, de la 19,8% în anul precedent.

Rată creditelor neperformante a coborât la 8,1%, de la 12,8%, iar gradul de acoperire cu provizioane a ceditelor neperformante a crescut de la 88,6% la 94,9%.

Principalii indicatori financiari ai BRD Groupe Societe Generale la 31 decembrie 2017 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

- Profit net de 1.415 milioane RON în 2017, în creștere cu +85,3% față de anul trecut, datorat veniturilor solide din activitatea de bază și costului de risc pozitiv

- Venit net bancar mai mare cu +4,9% excluzând elementele nerecurente, pe fondul unei creșteri foarte robuste a veniturilor nete din dobânzi (+8,4%)

- Performanță operațională îmbunătățită: rezultat operațional brut în creștere cu +5,9% după ajustarea cu elementele nerecurente

- Creștere comercială confirmată: portofoliu de clienți mai mare (+41 mii clienți activi), stoc în creștere de contracte de internet și mobile banking pentru clienți persoane fizice (+21% față de anul trecut), producție de credite noi în creștere pe segmentul clienților persoane fizice (+14% față de anul trecut), creștere robustă a portofoliului de credite (+5,3%* față de anul trecut)

- Cost net al riscului pozitiv, determinat de recuperări semnificative pe segmentul non retail, recunoașterea despăgubirilor din asigurări și câștigul din vânzarea de portofolii neperformante

- Îmbunătățire continuă a profilului de risc de credit: rată creditelor neperformante de 6,6% la sfârșitul lui 2017, față de 10,5% la sfârșitul lui 2016; grad de acoperire a creditelor neperformante de 74,2% față de 76,6% la finalul lui 2016

* COTIDIANUL

* Despre majorarea dobânzii cheie

Legea stabilește că dobândă legală este dobânda de referință calculată de BNR.

Ieri, aceasta a fost adusă la nivelul de 2,25%, după ce, în urmă cu circa o lună fusese stabilită la 2%. Dacă dobânda legală este de 2,25%, cum se numește o dobândă de 0,3-0,8 % (media dobânzilor la depozitele pe un an, depozite în care băltesc peste 60 mld. euro, "economii" ale populației sau ale firmelor)? Dobândă ilegală? Dobândă ilegitimă?

Poate nu se știe, dar în depozite bancare sunt, în prezent, peste 60 de mld. euro, din care mai mult de 45 de mld. euro sunt bani ai populației. Peste 90% din acești bani sunt în depozite mici, de până la 1.000 de euro. Dat fiind nivelul penibil al dobânzilor (0,5% pe an la euro, circa 0,8% pe an la lei), oamenii au ajuns să își țină banii în bănci nu pentru un oarecare câștig sau pentru păstrarea valorii lor de cumpărare, ci pentru "siguranță" și pentru un oarecare confort psihic (pentru unii dintre noi chiar contează să știm că avem economii păstrate în siguranță undeva). Cât de sigure sunt aceste economii în caz de bail-in (salvarea de la faliment a băncii cu banii deponenților) ne poate spune doar dl Isărescu. Sau nu.

Pentru cei ce nu cunosc acest "amănunt": prin efectul de levier al sistemului rezervei fracționare, băncile pot emite cu titlu de credit de 7 ori mai mulți bani-datorie decât cei deținuți în depozite, adică 420 de mld. de euro. Conform directivelor stabilite de BNR, coeficientul de multiplicare a banilor creați din nimic (bani-datorie, care sunt creați prin simplul act juridic al împrumutului) este dat de rezerva minimăobligatorie, care reprezintă o fracție de 1/7 din totalul împrumuturilor, această rezervă fiind construită practic din banii noștri. Aportul acționarilor băncii este infim. Iar "rezerva" asta este gratis, este un cadou pe care îl facem zilnic băncilor. Dobânda de 0,5% nu acoperănici măcar comisioanele de "frunză verde" practicate de banci* * . Cu toate acestea, băncile practică dobânzi comerciale de minin 5%. Diferența este de 1 la 10.

De ce insistă lumea în acest tip de "economisire" practicat în asemenea condiții? Pentru că BNR le spune că le asigură integritatea.

Dar mecanismul românesc de garantare a depozitelor în sistemul bancar nu este un instrument funcțional. Față de depozite ale populației de 45 mld. euro, dintre care doar 5% înseamna sume mai mari de 20 de mii de euro, mecanismul (care are la dispoziție un fond de garantare de cca 1,5 mld euro) este insuficient. Falimentul oricăreia dintre băncile din top 20 din România epuizează acest fond. La un al doilea sau un al treilea faliment bancar (ineluctabil în caz de bank running), nu mai ajung banii pentru toți deponenții. Oricum, mecanismul nu funcționeaza decât în favoarea persoanelor fizice. Depozitele firmelor (inclusiv fondurile de pensii și de investiții) nu sunt deloc garantate. Și vorbim, totuși, de cca 15 mld de euro...

Ce pot face milioanele de deponenți pentru a se apăra de aceste dobânzi ilegale și ilegitime, aflate la niveluri de 5 ori mai reduse decât dobânda legală?

Și deponenții sunt consumatori. Protecția legală se referă și la interesele lor economice. ANPC poate fi sesizată, la fel și Consiliul Concurenței. Și, desigur, instanțele pot fi sesizate. Este imoral ca răspunderea să fie, întotdeauna, diluată în masa mare a celor mici și mulți. Cel ce câștigă mult trebuie să răspundă într-un grad înalt. În persoana și patrimoniul proprii.

* CURENTUL

* Coaliția PSD-ALDE încalcă dreptul constituțional la educație al copiilor

Platforma România 100 cere Guvernului stoparea comasării și a închiderii iresponsabile a școlilor, atac direct la dreptul la educație al copiilor

Ministerul Educației pregătește în această perioadă, pentru aprobarea prin Hotărâre de Guvern, rețeaua școlară în baza căreia va funcționa învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019. În lipsa fondurilor necesare, generată atât de valoarea scăzută a costului standard per elev, necorelată cu nevoile reale ale școlilor, dar și de cheltuielile iresponsabile din bugetul public, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare județene să se încadreze în bugetele alocate anului 2018 și, astfel, să reducă din cheltuieli.

La nivel național, situația bugetară este atât de gravă, încât cele mai multe județe nu au fonduri pentru plata salariilor profesorilor, personalului auxiliar și celui administrativ pe ultimele 3 luni ale acestui an.

Puse în fața unor alegeri pur contabilicești, inspectoratele școlare au propus spre aprobare comasări și închideri de școli care ignoră cu bună știință interesele educaționale ale elevilor.

Astfel, odată cu aprobarea Hotărârii de Guvern privind rețeaua școlară, grădinițe, școli și licee din țară vor fi comasate și închise din toamna acestui an, iar reducerile vor afecta inclusiv resursa umană din sistemul preuniversitar de învățământ.

Cea mai gravă situație se va înregistra în comunitățile izolate din mediul rural (Delta Dunării, zone montane etc.), acolo unde se va pune lacăt școlilor pentru că inspectoratele școlare nu au bani să plătească salariile profesorilor. Copiilor nu li se va asigura nici transportul spre o altă școală, fie din lipsă de fonduri, fie pentru că deplasarea este dificilă în zonele respective.

Prin această măsură, sute sau chiar mii de copii vor fi abandonați de Guvern, condamnați la izolare și anulând șansele acestor copii la un viitor mai bun.

În condițiile în care abandonul școlar este una dintre cele mai grave probleme ale educației, cu o creștere exponențială a numărului copiilor care abandonează școala, măsura comasării și a închiderii școlilor este un act iresponsabil, cu impact extrem de grav asupra elevilor provenind din aceste comunități. Acțiunile de la nivel județean vor lovi exact în zonele cele mai vulnerabile.

Platforma România 100 atrage atenția că, prin aceste măsuri, Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene încalcă dreptul la educație al copiilor, o garanție constituțională a statului român, conferită prin Articolul 32 din Constituție. Mai mult, acest drept este conferit și de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, ratificată de România în 1990 și publicată în Monitorul Oficial în 28 septembrie 1990.

Solicităm, pe această cale, oprirea comasărilor și a închiderilor de școli care afectează în mod direct accesul la educație al copiilor. Cerem responsabilitate din partea tuturor autorităților în procesul de decizie asupra rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019.

Având în vedere gravitatea acestei situații, dar și faptul că deciziile referitoare la infrastructura școlară, cu impact major asupra sistemului de educație, se petrec în spatele ușilor închise, fără a asigura un demers transparent de consultare, Platforma România 100 lansează un apel către opinia publică să ne semnaleze cazurile punctuale în care copiilor li se încalcă dreptul la educație, prin închiderea școlilor sau comasări. Toate situațiile transmise până la data de 18 februarie 2018, la adresa educatie@ro100.ro, vor fi centralizate și vor sta la baza unui demers civic mai amplu al Platformei România 100, menit să apere dreptul la educație al copiilor români.

Facem un apel către organizațiile și asociațiile non-guvernamentale interesate să sprijine această inițiativă. Platforma România 100 intenționează să uzeze de instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a opri această inițiativă și pentru a apăra dreptul constituțional la educație al copiilor.

* JURNALUL NATIONAL

* Cine le ia românilor dreptul de a muri cu demnitate

În fiecare an, peste 160.000 de români - atât persoane în vârstă, cât și copii - au nevoie de îngrijiri paliative, însă mult prea puțini dintre pacienții cu boli terminale beneficiază de acest tip de asistență. Restul, cei mai mulți, mor acasă în dureri, singuri sau sub privirile disperate ale celor apropiați, care nu știu cum să le aline suferința. De mai bine de patru ani, Ministerul Sănătății are banii necesari construirii a peste 100 de centre de îngrijiri paliative, însă proiectul ce ar putea ajuta mii de suferinzi în fază terminală a zăcut într-un sertar, așteptând un simplu "da" din partea unui funcționar.

În țara noastră nu numai că se moare cu zile, statisticile internaționale clasându-ne pe locuri fruntașe la capitolul "decese evitabile", dar se moare și în chinuri. Ca urmare a creșterii incidenței cancerului, afecțiunilor neurologice și cardiologice invalidante, în ultimele decenii, România se confruntă cu o creștere progresivă a numărului de bolnavi incurabili, pentru a căror asistență specializată sistemul de sănătate nu a fost pregătit. Și nici nu prea s-a grăbit să fie.

Teoretic, un bolnav incurabil în stadii avansate sau terminale ar trebui să intre în sistemul serviciilor de îngrijiri paliative.

"Paliația presupune tot pachetul de îngrijiri medicale și suport spiritual/psihologic care permit ameliorarea vieții pacientului: controlul durerii, al simptomelor de tip greață/vomă, creșterea mobilității, evitarea și tratamentul escarelor, reluarea parțială a unor activități socio-profesionale etc. Este important și aspectul de solidaritate și empatie - pacientul nu este singur în lupta cu boala, ci o întreagă echipă îl ajută să depășească momente grele", a explicat, pentru Jurnalul, conf. dr. Elena Copaciu, șefa secției ATI de la Spitalul Universitar de Urgență București.

Practic, în România, când boala nu mai răspunde la tratament - atunci "când disperarea circulă prin sânge mai abitir decât globulele roșii", după cum povestea recent un pacient - bolnavul este trimis acasă. De ce? Pentru că în spitalele de stat din România există doar 745 de paturi pentru bolnavii care au nevoie de îngrijiri paliative, extrem de puține comparativ cu zecile de mii de bolnavi aflați în fază terminală. Mai există și câteva instituții private care oferă îngrijiri paliative, dar sunt puține, iar serviciile se plătesc. ONG-urile care le oferă gratuit nu fac față cererii.

"De multe ori, pacienții cu boli terminale sunt trimiși acasă și li se spune rece «nu se mai poate face nimic». Se mai pot face multe: îngrijirea paliativă înseamnă întărirea organismului în măsura în care se poate, controlul simptomelor, utilizarea opioidelor și a morfinei și managementul durerilor. Există o gamă largă de cancer care provoacă dureri cumplite, este traumatizant și absolut inuman să lași pacientul și familia să se confunte cu asemenea lucruri. Un diagnostic necruțător ascunde adevărate drame, atât pentru pacienți, cât și pentru familiile acestora", ne-a mărturisit Mirela Nemțanu, director executiv Hospice "Casa Speranței", precizând că orgnizația pe care o conduce acordă sprijin familiei în toată perioada în care pacientul se află în grijă lor, dar și după deces, pe o perioadă de până la trei ani.

În cei 26 de ani de existență, Hospice Casa Speranței a oferit îngrijire paliativă pentru peste 22.000 de pacienți și familiile lor, însă nevoia este cu mult mai mare. "Din estimările noastre, pentru că nu există date oficiale, în România sunt anual 160.000 de persoane care au nevoie de sprijin în lupta cu o boală incurabilă, însă doar 9% dintre pacienții cu prognostic limitat de viață au acces la servicii paliative, pentru a-și petrece cu demnitate și împăcare timpul rămas, alături de cei dragi", spune Mirela Nemțanu.

"Aceste servicii (paliative n.n.) nu sunt costisitoare și nu necesită decât organizare adecvată la nivel de sistem sanitar, inclusiv conectarea lor la cele de asistentă socială, atunci când este cazul", mai precizează dr. Elena Copaciu, șef ATI Sp. Universitar București

Centrele de îngrijire paliativă se adresează celor mai vulnerabile categorii sociale - bătrânii, copii bolnavi de cancer, oameni aflați în stadii terminale ale celor mai necruțătoare boli.

Conform Legii drepturilor pacientului (46/2003), orice persoană are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate, respectiv la îngrijiri atunci când nu mai este posibilă îmbunătățirea prognozei fatale a stării de boală, precum și îngrijirile acordate în apropierea decesului.

România și-a propus, după cum se arată în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, să dezvolte serviciile de îngrijiri paliative, însă pentru asta trebuie creat un cadru normativ adecvat. Bani erau din 2014, când România a primit de la Banca Mondială suma de 250 de milioane de euro pentru "reformarea sistemului de sănătate". Mai trebuiau hârtiile.

"Există în programul de reformă a sistemului sanitar sprijinit de Banca Mondială un capitol dedicat construcției a «100 long term care facilities», în care să fie îngrijiți pacienți cronici cu nivel ridicat de dependență ce nu mai necesită spitalizare în spitale de acuți și nu pot fi îngrijiți la domiciliu. Opțiunile actuale sunt extrem de limitate și spitalele de acuți sunt în dificultate, mulți pacienți rămân internați luni sau ani de zile, dar și familiile care îngrijesc acasă astfel de bolnavi se confruntă cu mari probleme. Pentru deblocarea proiectului era nevoie de un act normativ - regulamentul de funcționare pentru serviciile de terapie paliativă. A fost finalizat de comisia de specialitate din Ministerul Sănătății în decembrie 2016, discutat cu Direcția Asistență Medicală și Structuri de spital, dar nu a fost trimis mai departe în circuit de avizare internă din... lipsă de timp. Nu cred că există explicație pentru întârziere! Iar draftul era plimbat în Ministerul Sănătății de cel puțin 2 ani", spune dr. Elena Copaciu, subliniind că este mare nevoie de continuitate în proiecte, "mai ales că miniștrii se schimbă așa de des".

Concret, proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor de îngrijiri paliative prevede construirea a 29 de centre de îngrijire paliativă, 90 de ambulatorii și antrenarea a 90 de echipe de îngrijire a domiciliu. Deși proiectul era gata din decembrie 2016, a fost pus în dezbatere publică abia în decembrie 2017, etapă care s-a încheiat ieri.

Birocrația și, mai ales, indolența unor funcționari încă mai pot pune piedici. Următorul pas este publicarea documentului în Monitorul Oficial, înainte de aprilie 2018, când se va semna noul Contract Cadru între medici și CNAS. Pentru ca banii să poată fi folosiți, iar centrele și ambulatoriile paliative să fie construite, prevederile regulamentului de avizare trebuie să fie incluse în acest Contract Cadru.

* NATIONAL

* Nu vom mai schimba ora în UE

Deputații cer o evaluare a regimului actual al orei și, dacă este necesar, o revizuire a regulilor, în rezoluția adoptată joi. Inițiative cetățenești au arătat o anumită îngrijorare față de modificarea bi-anuală a orei, care marchează începutul și sfârșitul perioadei de vara și care are loc în prezent în ultimul weekend din martie și, respectiv, octombrie. Numeroase studii nu au reușit să tragă o concluzie clară, dar indică anumite efecte negative asupra sănătății umane, spun deputații. Ei cer Comisiei să evalueze în detaliu directiva privind ora de vara și, dacă este cazul, să propună revizuirea ei. În textul adoptat, Parlamentul cere Comisiei Europene să pună capăt schimbării orei de două ori pe an dar este necesar că executivul european să-i convingă pe liderii celor 28 de state membre. În cazul suprimării schimbării orei, un sistem unificat va fi menținut în toată Uniunea Europeană, mai precizează textul. Mai mulți deputați au invocat consecințele nefaste ale schimbării orei: perturbații ale bioritmului, accidente rutiere, probleme de sănătate dar și numeroase rapoarte medicale potrivit cărora există o relație de cauzalitate între schimbarea orei, consumul de somnifere și rată sinuciderilor. Rapoarte care au determinat Rusia să abandoneze în 2011 trecerea la ora de vara. Directiva privind aranjamentele actuale ale schimbării orei, care a intrat în vigoare în 2001, stabilește o dată și o ora comune pentru începerea și încheierea perioadei de vara în UE, cu scopul de a ajută funcționarea efectivă a pieței interne.

* ROMANIA LIBERA

* Teodorovici: Cei cu venituri din activități independente, declarație doar la finele anului

Contribuabilii care au venituri din activități independente vor depune o singură dată formularul specific și vor face o singură plată la final de an, a declarat joi seară la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

"Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă fiecare contribuabil: o declarație și o plată unică în timpul unui an. În primul rând, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o sumă estimată de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. red.) nu trebuie să o mai facă. Sunt vreo 38.000 de depuneri la ghișeu sau electronic de Formulare 600 pe vechea legislație, dacă nu mă înșel. Acești oameni nu trebuie să mai depună aceste formulare. Doar dacă ei consideră că sumele din aceste formulare sunt la fel cu estimările pe care vor să le facă pentru acest an... Dacă vor să facă o estimare sub aceste sume, atunci pot să o facă. Deci, are un formular în care depune estimarea și are o plată pe final de an. Să uităm cu toții de logica de până acum. Este vorba despre un singur formular de depunere a acelei estimări și o singură plată, moment la care, dacă sunt variații față de cea estimată inițial, se face în mod automat și reglarea, și plata atunci. Va fi, așadar, un singur formular și o singură plată la final de an și nu mai depun cei care au depus. Se merge pe estimare. Vor fi foarte multe lucruri normale, de bun simț în noua abordare", a explicat Teodorovici.

Ministrul Finanțelor a precizat, totodată, că până la finalul lunii februarie "acest mecanism va fi prezentat doamnei prim ministru, prezentat public și discutat, pentru ca lumea să fie mulțumită". Premierul Viorica Vasilica Dăncilă a declarat, pe 4 februarie, referindu-se la Declarația 600, că, până la 1 martie, Ministerul Finanțelor Publice va găsi o soluție astfel încât cei care au venituri din activități independente să depună o singură declarație.

"Domnul președinte Liviu Dragnea a cerut în ultimul Comitet Executiv să se prelungească termenul de depunere a Declarației 600 și, de asemenea, să rămână un singur formular. În consecință, am luat decizia, în prima ședință de Guvern, să prelungim termenul de depunere până pe 15 aprilie, pentru a da posibilitatea Ministerului Finanțelor Publice ca, până pe data de 1 martie - deci înainte de termenul de 15 aprilie, când trebuia depusă această declarație, dar și înainte de 25 martie, când trebuia făcută prima plată - (...) să propună un model care să prevadă o singură declarație și o singură plată anuală pe toți cei care au activități independente. Deci până la 1 martie avem o soluție", a menționat Dăncilă, într-o intervenție telefonică la România TV.

* ZIARUL FINANCIAR

* Marea schimbare la capitolul investiții străine. Companiile străine extrag din România profituri de 5 mld. euro pe an, dar aduc participații noi de capital de doar 3 mld. euro pe an

Pentru prima dată în ultimii 17 ani, de când au început practic investițiile străine în România la un nivel semnificativ, ieșirile de capital au fost mai mari cu aproape 2 miliarde de euro decât intrările în 2016 și 2017, arată analiza "Capitalul privat românesc", ediția 2018, realizată de Ziarul Financiar în colaborare cu Piarom.

Astfel, veniturile din investiții directe, care înseamnă profiturile extrase de companiile străine care au investit de-a lungul timpului în România, au fost de 5 mld. euro în 2016, în timp ce participațiile la capital, adică banii "aduși" de investitorii străini, au fost de 3,1 mld. euro.

Pe primele 11 luni din 2017, ieșirile de capital au fost de 5,6 miliarde de euro, iar intrările de doar 3,5 miliarde de euro.

Au fost comparate prin acești doi indicatori: "venituri din investiții directe" și "participații la capital" exclusiv fluxurile de intrare prin participații la capitalul social, deci un angajament pe termen lung al investitorului străin și nu un credit care poate fi retras intempestiv, și ieșirea de investiții străine prin plata de dividende, adică profitul extras de pe piața locală care apasă balanța contului curent.

Dintr-o dată, România devine în ultimii doi ani o țară exportatoare de capital net, a¬dică ieșirile de investiții străine, respectiv ex¬tra¬¬¬gerile de profit, sunt mai mari decât in¬tră¬rile de investiții străine, adică participațiile la capital. Și în 2013 s-a mai manifestat acest fenomen, dar la o proporție mult mai redusă. În acel an, veniturile din investiții directe au fost de 2,9 mld. euro, cu 200 de milioane de euro mai mari decât participațiile la capital.

În 2014, participațiile la capital au fost de 4,2 mld. euro, cu 2,4 mld. euro mai mari decât veniturile din investiții directe, adică un sold pozitiv semnificativ.

În rest, în toți anii între 2000 și 2012 participațiile la capital, adică angajamentul investitorilor străini pentru piața românească, au fost mai mari decât extragerea de profituri de pe piața locală, adică veniturile din investiții directe.

A fost extrasă doar perioada 2000-2016 pentru analiză, pentru că între 1990 și 2000 România nu a avut practic investiții străine directe la un nivel semnificativ, de măcar 1 mld. euro pe an.

Acela a fost de fapt și deceniul pierdut al României - 1990-2000, perioada în care situația de incertitudine politică și geostra¬tegică a României a ținut-o într-o zonă unde investitorii străini aveau reticențe să intre cu angajamente de anvergură, pe termen lung. Imediat ce a fost decisă direcția strategică de aderare la NATO și Uniunea Europeană, investițiile străine au început să vină.

În anii 2000-2003, nivelul investițiilor străine a fost de circa 1-1,4 mld. euro pe an. Imediat ce au venit, investitorii străini au început să extragă și profitul. Astfel, în 2000 profiturile extrase au fost de 64 mil. euro, în 2001, 102 mil. euro, iar în 2002 de 200 mil. euro. În perioada 2004-2008, participațiile la capital au fost anual de peste 5 mld. euro, iar extragerile de profit aferente au trecut de 2 mld. euro.

În 2004, aportul de capital a fost de 5,1 mld. euro, iar veniturile din investițiile directe, adică extragerea de profituri, s-a ridicat la 2 mld. euro. În acea perioadă, cel mai ridicat nivel al extragerii de profituri, adică al veniturilor din investițiilor directe, a fost în 2007, de 4,6 mld. euro.

Însă în acel an, al aderării la Uniunea Europeană, participațiile la capital, adică sumele aduse de investitorii străini în România, au fost de 7 mld. euro, deci netul pozitiv a fost 2,4 mld. euro.

După criza financiară internațională, investițiile străine s-au redus semnificativ. În 2010, participațiile la capital erau de doar 2,2 mld. de euro, iar veniturile din investiții, adică extragerile din profituri, căzuseră la 600 de mil. euro.

Însă numai patru ani mai târziu, în 2013, extragerea de profituri a crescut de aproape cinci ori, până la aproape 2,2 mld. euro.

Evoluția veniturilor din investiții directe și a participațiilor la capital între 2013 și 2017 arată că România a devenit o sursă substanțială de profituri pentru investitorii străini. Practic, în ultimii cinci ani, firmele străine au adus participații la capital în valoare de 16,6 mld. euro și au extras de pe piața românească profituri de 19,1 mld. euro.