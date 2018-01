REVISTA PRESEI 10.01.2018

* ADEVARUL

* Rezoluția privind autonomia Ținutului Secuiesc, pusă la zid de partide. "Un act de ostilitate la adresa statului român"

Lideri politici din partide ca PSD, ALDE, PNL și PMP au criticat dur rezoluția formațiunilor maghiare din România privind autonomia Ținutului Secuiesc, precizând că nu pot susține un asemenea demers.

Președintele Consiliului Național ALDE, Norica Nicolai, a declarat la RFI că rezoluția formațiunilor maghiare din România privind autonomia Ținutului Secuiesc este un act de ostilitate la adresa statului român, care este unul dintre cele mai prietenoase state europene cu minoritățile naționale. "Era previzibilă, eu cel puțin mă așteptam la o astfel de atitudine din partea formațiunilor maghiare românești, care nu au altă agendă decât cea care convine comunității maghiare din România. O pun în contextul alegerilor parlamentare din Ungaria.

Știm foarte bine că statul maghiar este foarte activ în ceea ce privește comunitatea maghiară din România. Nu exclud această dorință, care este o dorință aproape istorică a unei părți din elitele maghiare, poate și ale populației, dar este, după părerea mea, un act de ostilitate la adresa statului român, care este unul dintre cele mai prietenoase state europene cu minoritățile naționale", a afirmat europarlamentarul Norica Nicolai. Liderul PSD Liviu Dragnea consideră rezoluția semnată luni de cele trei formațiuni politice maghiare, UDMR, PPMT și PCM, privind obținerea autonomiei teritoriale a Ținutului Secuiesc drept neconstituțională și "de nenegociat".

PNL respinge solicitările UDMR, PCM și PPMT privind autonomia ținutului secuiesc, a anunțat luni președintele liberalilor, Ludovic Orban. "Le respingem categoric. Se știe foarte clar că în Constituție sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite". Nu în ultimul rând, PMP a anunțat că nu sunt de acord cu demersul UDMR. "Sunt de-a dreptul revoltat de această atitudine politică provocatoare pe care liderii maghiari au ales să o adopte la începutul anului în care sărbătorim Centenarul Unirii. Consider această abordare total neinspirată și dăunătoare. Semnalul dat astăzi de partidele maghiare din România este condamnabil și de nepermis, întrucât alimentează divizarea societății. Este de neînțeles cum oameni care au avut și au funcții în statul român își permit cu atâta imprudență să promoveze subiecte și acțiuni care în loc să unească, dezbină", a declarat deputatul Eugen Tomac.

* Cazul polițistului pedofil: cum au dovedit anchetatorii că a agresat o fetiță și în 2012. Parchetul Capitalei desființează afirmațiile ministrului Carmen Dan

După ce a fost identificat în cazul agresării sexuale a celor doi copii din Drumul Taberei, agentul Eugen Stan a ajuns principalul suspect într-un alt caz care a avut loc în 2012. Este vorba de agresarea sexuală a unei fetițe de șapte ani. În același timp, Parchetul Capitalei anunță că se desfășoară urmărirea penală in rem pentru agresarea, în 2009, a unui minor, contrazicând-o astfel pe Carmen Dan, care a spus că aceste fapte s-ar fi prescris.

Agresiunea din 2012 a avut loc în ziua de 22 octombrie, în jurul orei 14:00, în incinta unui bloc din sectorul 6. Agentul Eugen Stan a acostat-o pe fetiță și a agresat-o în lift și pe scările dintre etajele 4 și 5 ale imobilului. Conform anchetatorilor, Stan a pupat-o pe gură și a luat-o în brațe pe fată și, folosind forța, a obligat-o să-i atingă organul sexual. La vremea respectivă, cazul a fost semnalat poliției, și ancheta a fost demarată. Concret, în acest dosar, începând cu data de 24 octombrie 2012, au fost efectuate numeroase acte de urmărire penală în vederea identificării autorului. În primul rând, ca și cazul agresării celor doi copii, au fost vizionate imaginile surprinse de zeci de camere de supraveghere instalate în zona comiterii faptei, iar imaginile care îl surprindeau pe Eugen Stan în zona școlii Sfântul Andrei din sectorul 6, aflată în promixitatea locului săvârșirii faptei, au fost difuzate către mass-media, acestea rulând în repetate rânduri, pe toate posturile de televiziune. Și atunci au fost distribuite fotografii ale autorului la unitățile de poliție din București, în vederea prezentării acestora populației (la nivelul Poliției Capitalei, a fost întocmit și un plan de acțiune care viza securizarea perimetrului instituțiilor de învățământ din București).

Foarte important, cum în 2012 agresorul a ejaculat, s-a luat decizia ca o serie de probe biologice ridicate de pe hainuțele fetei să fie trimise la expertiză genetică. Așa a și fost stabilit profilul agresorului. Din păcate, la acea vreme, nimeni nu l-a putut identifica după imaginle publicate. Mai mult, în perioada 2012- 2017 au fost efectuate expertize genetice 15 persoane ale căror semnalmente sau profil personal corespundeau cu cele ale autorului faptei. Rând pe rând, expertizele au arătat că printre cei 15 nu se află și autorul. Apoi, au fost verificate în bazele de date circa 300 de persoane care corespundeau profilului autorului și au fost verificate 70 de informații primite de la public sau lucrători de poliție. În plus, au fost analizate aproximativ 150 de dosare penale cu obiect similar înregistrate la parchetele din Municipiul București (soluționate sau în curs de cercetare).

* BANCHERUL

* BNR ezita sa adopte masuri pentru a limita supraindatorarea populatiei cu credite la banci si IFN-uri

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a ajuns la concluzia ca "o proportie semnificativa (o treime) din populatia cu credite prezinta un risc ridicat de intrare in stare de neperformanta", intrucat rata la banca si IFN (gradul de indatoare) este mai mare de 55% din venituri si va mai creste din cauza majorarii dobanzilor, astfel ca si-a anuntat intentia de a impune bancilor o limita maxima de indatorare pentru fiecare client, pentru "mentinerea gradului de indatorare a populatiei la un nivel considerat sustenabil."

Insa o decizie de restrictionare a creditarii populatiei intarzie sa fie luata, intrucat parerile membrilor conducerii BNR in aceasta privinta par sa fie impartite, dupa cum sugereaza guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

El spune ca in cadrul BNR exista o confruntare de idei intre monetaristii pursange, majoritari, care ar dori sa controleze creditarea doar prin intermediul dobanzii, si vizionarii, de partea carora este guvernatorul, care considera ca "lumea se schimba si odata cu ea trebuie sa ne schimbam si noi", adica sa adopte si masuri de tip macroprudential, precum cea privind limitarea gradului de indatorare a populatiei.

"Ati adoptat masuri de restrictionare a creditarii populatiei?", l-a intrebat Bancherul.ro pe guvernatorul Mugur Isarescu, in cadrul briefingului de ieri dupa sedinta BNR in care s-a decis majorarea dobanzii de referinta la 2%.

Mugur Isarescu: "Acestea (restrictiile) fac parte din pachetul de masuri macroprudentiale pe care eventual le va hotari Comitetul Macroprudential, le va recomanda BNR, care va reactiona. Ceea ce pot sa va spun acum este ca le-am discutat in sedinta precedenta, dar nu am luat inca o decizie. Le-am discutat si in Comitetul de politica monetara, cu toate ca nu s-a dorit acest lucru. Monetaristii de la BNR vor sa ramana monetaristi mai puri, nu sa intervenim cu astfel de masuri. Dar asta e lumea spre care ne indreptam. Si tangential le-am discutat si in Consiliul de Administratie. Ele intra intr-un mix mai mare. Candva probabil se va spune (in comunicatul privind decizia de politica monetara) ca la mixul de politici monetare si fiscale se adauga si masurile macroprudentiale. E posibil, uitandu-ma la directia in care merge lumea. Ca sa fiu corect, multi dintre colegii mei nu sunt de acord cu ce v-am spus eu acum, dar v-am spus ca sa va dau o perspectiva si sa va arat ca lumea se schimba, incercam sa ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa mearga mai bine. Daca se vor lua asemenea masuri, probabil ca prin primavara."

In Raportul asupra stabilitatii financiare publicat de BNR in decembrie 2017 se arata ca "in septembrie 2017, circa 25 la sută dintre debitori aveau un grad de îndatorare mai mare de 55 la sută, ceea ce arată că o proporție semnificativă a populației prezintă un risc ridicat de intrare în stare de nepeformanță."

BNR a calculat ca un grad de îndatorare de peste 55% conduce la o probabilitate de nerambursare de aproximativ 5 ori mai mare în cazul creditului ipotecar și de 2 ori mai mare pentru cele de consum negarantat."

Iar rata creditelor neperformante asociată portofoliului de credite cu grad de indatorare de peste 55% este aproximativ dublă față de media aferentă întregului portofoliu de expuneri către populație.

* COTIDIANUL

* Macron, în luptă cu morile de vânt digitale

Președintele Emmanuel Macron, atacat în mediul online, victimă a "știrilor false" în timpul campaniei electorale din 2017, a avertizat că democrațiile liberale sunt în pericol și a propus un plan pentru blocarea site-urilor care propagă informații false, "pentru a proteja democrația."

Planul sugerat de președintele Franței a stârnit imediat o polemică. Ar fi o jumătate de măsură "iliberală" pentru protejarea "democrației liberale". Mai exact, Macron propune o lege care interzice știrile false online doar în perioada campaniilor electorale din Franța.

Proiectul lui Emmanuel Macron este îndreptat împotriva propagandei puterilor străine, nu a libertății de expresie, a sugerat un deputat al partidului La Republique en Marche, citat de Le Temps.

"Nu vom împiedica un partid politic să dea dovadă de demagogie sau ca un candidat să spună minciuni despre rivalii săi. Văd mai degrabă în intenția prețedintelui un mesaj către operatorii de telecomunicații sau către Google și Facebook. Ei și sursele știrilor false sunt în colimator."

Explicația nu îi mulțumește însă pe jurnaliștii francezi. De ce doar o interdicție în campaniile electorale? se întreabă susținătorii proiectului. De ce să nu se aplice astrologilor care greșesc predicțiile sau metaforelor inventate de agențiile de publicitate? se întreabă criticii. De ce să nu se aplice lobbyiștilor? "O știre falsă este o informație deliberat falsă pe care o publicăm pe rețelele sociale pentru a obține un avantaj politic sau financiar. De fapt, este ca și cu lobby-ul, doar că are greșeli gramaticale", scrie Christine Berrou pentru RTL. Concluzia criticilor lui Macron este că o asemenea interdicție simplistă și naivă riscă să eludeze o dezbatere necesară despre noile forme de comunicare, cele pe care ne bazăm deciziile politice, adică deciziile privind viitorul nostru.

* Congresul PSD

În decembrie anul trecut Adrian Năstase a inițiat un interviu la TVR1 pentru a le da pesediștilor un mesaj. Sub pretextul desemnării unui prezidențiabil, să se gândească la convocarea unui Congres, zicea el. Pesediștii au înțeles la ce este bun Congresul lor, acum, și faptul că pretextul este oportun. Deja au făcut publică intenția de a dezbate când să organizeze Congresul. Presa - cum îi stă bine - a început să semnaleze că Congresul va putea pune și problema confirmării (sau nu!) pe funcție a președintelui Liviu Dragnea.

Și așa, s-a ajuns acolo unde Năstase știa că se va ajunge: vestea că Dragnea ar putea fi schimbat la Congres are darul de a destabiliza o parte a protestatarilor. În orice caz, și dacă nu va demobiliza mulți haștagiști, vestea înlocuirii lui Dragnea va avea darul de a nu mobiliza noi participanți la proteste. Dacă Congresul va fi plasat undeva după 1 Aprilie, PSD va putea trece în liniște modificările la Codul penal și la Codul de procedură penală. Fără Congres, era mai de grabă de așteptat un vârf violent (sau pașnic) al protestelor în zilele când s-ar fi votat modificările cu privire la abuzul în serviciu.

Chiar și așa, așteptările ca acest vârf să apară a îngrozit-o și pe Alina Mungiu Pippidi, care a ieșit și ea pe TVR1 ca să spună că protestele sunt manipulate politic. Din păcate, politica acestei manipulări nu e doar de sursă internă. Adevărata sursă se află în nevoia UE de a avea un pretext puternic spre a lăsa România în zona secundară a Uniunii refondate. Ceea ce, dacă s-ar face fără un pretext convingător, ar putea conduce la renașterea naționalismului românesc.

Oricum, cu sau fără pretext, după ce România se va trezi în zona secundară, acest naționalism va cunoaște o escaladare mai lentă, ori mai rapidă, mai ales că și fondurile europene au să scadă pentru noi după ieșirea oficială a Angliei din UE.

Ne aflăm deja în paradigma altei logici a UE, deși pricepem greu asta, iar protestatarii habar n-au la ce pun ei umărul. Mult mai grav însă este că și președintele nostru pune umărul la nevoile diversioniste ale durilor din UE.

În tot acest balamuc, ­Dragnea e singurul care pierde puncte: pesediștii îl suspectează tot mai tare că face jocuri nepatriotice, dar nu cu ­statul paralel, ci cu "sindicatul" marilor corporații. În cele din urmă, s-ar putea ca acel Congres să scoată la iveală contestatarii din propriul partid.

* CURENTUL

* Parchetul de pe lângă Tribunalul București o spulberă pe țața de la Interne. Coafura rezistă

După ce ne-a zgâriat urechile cu "am decât" și "numele și pronumele", țața lui Dragnea ce conduce ministerul de Interne crede că a găsit momentul oportun să-l schimbe pe șeful de la Omoruri care a îndrăznit să critice în luna decembrie modificările propuse de PSD pentru codurile penale și pe care deja îl amenințase încă din 19 decembrie, vezi AICI. Carmen Dan a declarat "Niciun politist nu si-a asumat responsabilitatea pentru ca din 2009 si pana astazi nu s-a lucrat in primul dosar in care politistul era acuzat... Astept din partea sefului Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate, asa cum astept de la seful de la Control din cadrul Brigazii Rutiere".

Astăzi însă Parchetul de pe lângă Tribunalul București a transmis că opiniile exprimate în spațiul public denaturează adevărul și ignoră aspecte importante: "Precizăm faptul că în cauză se desfășoară urmărirea penală și cu privire la o infracțiune de agresiune sexuală comisă în anul 2009 față de o victimă minoră (urmărirea penală fiind începută in rem), faptă pentru care este necesară completarea probatoriului." au precizat procurorii.

* JURNALUL NATIONAL

* Parlamentarii cu degetul pe trăgaciul puștii

Vânătoarea pare a fi o îndeletnicire îndrăgită de politicieni, de la celebrele partide de vânătoare ale fostului dictator Nicolae Ceaușescu, trecând prin cele la care participa fostul premier Adrian Năstase, la cele organizate în zilele noastre. Nu mai puțin de 18 parlamentari din actuala legislatură sunt membri ai Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sporitivi din România, iar unii dintre ei au chiar funcții de conducere.

Deși proporția politicienilor activi care își declară fățiș pasiunea pentru vânătoare este mai scăzută decât în alți ani, aceasta există încă. Nu mai puțin de 10 deputați și 8 senatori din actualul Parlament și-au mărturisit în declarația de interese apartenența la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România. Din rândul deputaților, cele mai sonore nume sunt de PSD-iști. Președintele partidului, Liviu Dragnea, dar și Florin Iordache sau Cătălin Rădulescu fac parte din galeria politicienilor vânători. Potrivit declarației de interese, Liviu Dragnea are calitatea de membru simplu al AJVPS Teleorman, în vreme ce fostul ministru al Justiției Florin Iordache este vicepreședinte al AGVPS. Poate mai puțin suprinzătoare este prezența în această categorie a celui denumit "deputatul-mitralieră" Cătălin Rădulescu.

Acesta are calitatea de vicepreședinte al Asociației de Vânătoare și Pescuit "Anaconda Hunter's" și președinte al Asociației de Vânătoare și Pescuit "Wild Forest". Alți deputați social-democrați care fac parte din asociații de vânători sunt Gabriel Vlase, Costel Dunavă, Ioan Roman și Ioan Terea. Gabriel Vlase este membru al AJVPS Bacău, în timp ce colegul său Costel Dunavă este membru în două asociații (Asociația de Vânătoare - Rara Apri, din județul Bacău și AJVPS Bacău). Totodată, Ioan Sorin Roman este chiar președinte al asociației Pro Hunting. Lista PSD-iștilor este închisă de Ioan Terea, cel care este membru al Asociației de Vânătoare "Jderul". Din partea ALDE, singurul deputat vânător este Ion Cupă. Deputatul lui Tăriceanu este membru fondator al Asociației de Vânătoare și Pescuit "Acvila Cernei".

* Cel mai ghinionist parlamentar, judecat pentru porcării

DNA a trimis în judecată 18 persoane și două firme pentru fraude cu fonduri europene de 1,5 milioane de euro, destinate construirii unor ferme de porci în județul Iași. Printre ei se află și Sergiu Constantin Vizitiu, fost deputat de Vaslui, fără doar și poate cel mai ghinionist parlamentar din istoria României. Vizitiu a ajuns în 2012 deputat pe lista PDL din postura de milionar, fiind la acea dată parlamentarul cu cele mai multe proprietăți. La final de mandat, omul de afaceri era sărac lipit, executat de bănci, cu datorii de zeci de milioane și, ca bonus, o trimitere în judecată.

Fostul deputat Sergiu Constantin Vizitiu a fost trimis în judecată de DNA după ce, în 2011, ca reprezentant al firmei Urbis Design SRL, a solicitat și a primit un contract de finanțare nerambursabilă din fonduri europene pentru realizarea unei ferme de porci în localitatea ieșeană Andrieșești.

3.345.105, 58 lei, în cinci tranșe, a primit ilegal fostul deputat Sergiu Constantin Vizitiu de la Uniunea Europeană

Finanțarea a fost însă obținută pe baza unor documente false, susține DNA, astfel încât plățile făcute de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în contul firmei lui Vizitiu, începând cu 2013, când acesta era deja deputat, au fost ilegale.

Ferma de porci construită fraudulos de fostul deputat cu bani europeni merge destul de bine, dar lucrurile vor sta probabil altfel la terminarea procesului, când firma ar putea fi obligată să restituie fondurile obținute ilegal. Urbis Design SRL Iași are ca domeniu de activitate creșterea porcinelor și a raportat pentru anul 2016 afaceri de 4,7 milioane lei și un profit net de 41.000 lei, cu opt angajați. Era printre ultimele afaceri din care fostul deputat Vizitiu mai câștiga ceva bani.

* NATIONAL

* S-a terminat cu puterea romanilor la OMV

O veste-bomba vine dinspre OMV Petrom: Consiliul de Supraveghere al companiei a inlocuit-o, ieri, pe Mariana Gheorghe din functia de CEO. Pe romaneste, aceasta a fost matrasita incheind, practic, privatizarea Petrom.

Numirea Marianei Gheorghe la conducerea Petrom in 2005 a fost una dintre primele decizii legate de viata companiei dupa privatizare, la aproximativ un an de la achizitia celei mai mari companii din Romania de catre grupul austriac OMV.

Mariana Gheorge, un sprijin pentru ANAF

Mariana Gheorghe a fost recrutata de OMV de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare si avea deja 14 ani de banking in Londra. Sub conducerea ei, Petrom a trecut de la strategia unei companii de stat la aceea a unei corporatii. Iar doamna Gheorghe a fost de atunci amintita ca fiind cea mai puternica femeie din business-ul romanesc. Dar nu numai atat. CEO-ul OMV Petrom a fost si unul dintre cei mai buni colaboratori ai ANAF. Cum? Foarte simplu: an de an, ANAF calculeaza cum si ce s-a strans la buget, pana la incheierea socotelilor. Daca suma era prea mica, ANAF apela la puternicul OMV, rugand-o pe doamna Gheorghe sa plateasca cate ceva in avans. Ceea ce se si intampla si ANAF-ul era, din nou, salvat. Inlocuirea Marianei Gheorghe din fruntea importantei companii nu numai ca va da o lovitura grea Fiscului, ci anunta si incheierea unei ere: disparitia romanilor de la butoanele OMV!

Urmeaza Dan Pazara si Mona Nicolici?

Gheorghe va fi inlocuita, cel mai tarziu din 20 ianuarie, cu Christina Verchere, o scotianca de 46 de ani, cu o experienta de 19 ani in industria petroliera, ea defasurand activitati in acest interval doar la British Petroleum (BP), unul dintre giganti mondiali in acest domeniu. Verchere a fost in ultimii patru ani presedinte regional la British Petroleum, iar in perioada aprilie 2012-iunie 2014 presedinte si CEO BP Canada Energy Group. E limpede ca scotianca nu va raspunde la fel ca Mariana Gheorghe la solicitarile ANAF. In plus, este mai mult ca probabil ca si alti romani din OMV sa fie matrasiti, chiar si personaje cu nume sonore precum Dan Pazara sau Mona Nicolici.

* ROMANIA LIBERA

* Profit record din aglomerația de pe Aeroportul Otopeni. Aerogara nu a mai fost extinsă de șase ani

Traficul de pe aeroporturile Capitalei - Băneasa și Otopeni - a crescut anul trecut ca Făt Frumos din poveste, ajungând la aproape 13 milioane de pasageri.

Compania Națională Aeroporturi București a înregistrat în 2017 venituri totale de 1,08 miliarde de lei, cu 8,3% mai mult față de 2016, și un profit brut de 389,7 milioane de lei, cu 45% mai mult față de anul precedent.

Pe cele două aeroporturi ale Capitalei - Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu - s-a consemnat un număr record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decât în 2016, cu mult peste media europeană. Explozia traficului aerian de pasageri a fost determinată de o creștere a mișcărilor de aeronave, pe aeroporturile Bucureștiului înregistrându-se, anul trecut, 130.000 de aterizări și decolări, cu 7,7 % mai mult față de anul precedent.

"Rezultatele pe care le-am obșinut în anul 2017, atât din punct de vedere al creșterii traficului aerian, cât și din punct de vedere al îmbunătățirii parametrilor financiari ai CNAB, sunt efectele directe ale noii abordări manageriale, orientate către atragerea de noi companii aeriene, extinderea numărului de rute operate de la București, creșterea frecvențelor de operare pe rutele existente și, nu în ultimul rând, către optimizarea calității și siguranței infrastructurii aeroportuare", a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

* ZIARUL FINANCIAR

* De ce trebuie să se ferească angajatorii: Sunt situații în care angajații noi vin pe salarii cu 20-30% mai mari față de ceilalți. Riscul este ca cei din urmă să devină toxici

Angajatorii se feresc să acorde creșteri punctuale de salarii pentru a acoperi anumite nevoi de business imediate, ca să evite crearea unor dezechilibre în salarizarea angajaților care pot deveni periculoase pentru companie.



"Chiar dacă salariile sunt confidențiale, angajații discută adesea despre pachetele pe care le au, putând genera frustrări. De exemplu, pot apărea situații (din ce în ce mai frecvent întâlnite) în care angajați nou-veniți, care nici nu cunosc specificul business-ului, să pri­meas­că salarii cu 20-30% mai mari față de un angajat care lucrează de mulți ani în companie", a explicat Cristina Posto­lache, managing partner în cadrul companiei de activități în domeniul resurselor umane Big4HR. Ea spune că angajații vechi din companie cu experiență și competențe apropiate de cele ale noului angajat - care este mai bine plătit - pot deveni frustrați.

* Austriecii de la OMV dau frâiele strategicului Petrom unei scoțience din BP. Mariana Gheorghe pleacă înainte de terminarea mandatului. Care era graba? În peste un deceniu, profitul adus a fost de 23 de miliarde de lei

♦ Mariana Gheorghe (61 de ani) își încheie mandatul la conducerea OMV Petrom, singurul producător local de petrol și gaze. Mișcarea marchează una dintre ele mai puternice schimbări din mediul de business local și pune punct unui mandat început în vara anului 2006 care a produs transformări semnificative în structura acestei companii strategice. În mod normal, mandatul Marianei Gheorghe ar fi trebuit să se termine în primăvara anului 2019 ♦ În locul ei, a fost adusă o străină, Christina Verchere, un executiv de la gigantul BP, care va superviza inclusiv proiectul pe care Petrom îl are în desfășurare cu ExxonMobil în Marea Neagră. Christina Verchere a fost numită ieri până în aprilie 2019, adică pentru cât a mai rămas din mandatul Marianei Gheorghe, nefiind foarte clar ce se întâmplă după această dată ♦ Reprezentanții statului, care mai are 20% din Petrom, nu au putut fi contactați pentru a comenta mutarea oarecum surprinzătoare de la vârful celei mai mari companii din energia locală.

"Mă voi gândi dacă mai vreau sau nu un mandat la con­ducerea Petrom. Probabil voi lăsa ocazia și altcuiva să mă urmeze", spunea Mariana Gheorghe la finalul anului trecut în cadrul ultimului său interviu acordat ZF în funcția de CEO.

Anunțul privind schimbarea Marianei Gheorghe a fost făcut la scurt timp după întrevederea de ieri dintre Rainer Seele, CEO-ul OMV, grupul austriac care controlează Petrom, și președintele Klaus Iohannis.

Aceasta a fost prima întâlnire pe care președintele României a avut-o anul acesta cu un reprezentant al mediului de business, iar potrivit informațiilor disponibile Mariana Gheorghe nu ar fi participat la această întrevedere, delegația fiind compusă exclusiv din membri ai OMV.

"În ședința de astăzi (ieri, 9 ianuarie - n.red.), Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom S.A. a numit-o pe Christina Verchere în funcția de Președinte al Directoratului și Director General Executiv (CEO) al OMV Petrom SA. În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom SA, numirea a fost făcută pentru perioada rămasă din mandatul Marianei Gheorghe, până în data de 16 aprilie 2019. Christina Verchere a acceptat numirea și va prelua poziția, în funcție de disponibilitate, cel mai târziu începând cu 21 mai 2018. Înainte de ședința Consiliului de Supraveghere de astăzi, Mariana Gheorghe a renunțat la man­datul de Președinte al Directoratului și CEO al OMV Petrom SA. Renunțarea va deveni efectivă la momentul în care succesoarea va prelua funcția, cel mai târziu pe 20 mai 2018", au comunicat reprezentanții Petrom Bursei de Valori.