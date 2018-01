REVISTA PRESEI 11.01.2018

* ADEVARUL

* 2018 pentru elevi: fără telefoane, dar și fără uniforme

Elevii nu vor mai avea voie cu telefoane la ore. Totodată, va fi interzisă sancționarea școlarilor fără uniformă și folosirea notelor ca metodă de coerciție. În același timp, școlile nu vor mai avea voie să numească elevi de serviciu. Asta prevede noul Regulament-cadru de organizare a unităților de învățământ preuniversitar postat pe Facebook de Liviu Pop.

În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. Prin excepție de la această prevedere este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu afecteze procesul educativ", se arată în documentul transmis de Ministerul Educației.

Directorii de unități de învățământ spun că măsura poate fi implementată. "La noi în colegiu, elevii din gimnaziu își pun telefoanele în dulăpiorul din clasă, unde mai au și alte lucruri. Am dispus aplicarea acestei măsuri pentru că elevii mai mici se lasă mai ușor distrași de telefoanele mobile. Iar dacă vorbim de școli care nu au în dotare un astfel de mobilier, acestea pot achiziționa niște cutii de plastic (ieftine) unde să depoziteze telefoanele", a explicat directorul Colegiului Național "I.L Caragiale" din București, Andreia Bodea. La rândul său, profesoara de Română Cristina Tunegaru spune că a participat la activități pedagogice în școli unde telefoanele sunt deja depozitate, iar "orele de acolo se desfășoară fără nicio problemă".

De altfel, prin implementarea acestei măsuri, poate fi evitat și copiatul. "Sunt clase care își fac grupuri secrete pe Facebook unde postează rezultatele de la teste ca să poată vedea toți colegii și să poată copia", arată și președintele Asociației "Edu Cer" Ștefan Vlaston. Singurii care au criticat măsura sunt reprezentanții elevilor. ,,Avem de-a face cu o limitare a dreptului la proprietate", a declarat președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE) Ioana Băltărețu.

Elevul nu va mai putea fi pedepsit cu note slabe

O altă modificare a Regulamentului-cadru prevede că "rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale." Atât profesorii, cât și elevii susțin că era necesară o reglementare mai clară a acestui aspect întrucât sunt mulți dascăli care se folosesc de note pentru a-i constrânge pe elevi. "Catalogul a devenit un instrument de pedepsire a elevului, ceea ce nu este deloc în regulă. Sunt profesori care îi amenință pe elevi că le dau nota 2 sau 3 dacă mai vorbesc neîntrebați la ore. Însă nu aceasta este soluția la o astfel de problemă. Nu poți să-i dai o notă proastă unui elev la Română sau la orice altă materie doar pentru că s-a comportat necuviincios. Notarea la o disciplină are de-a face numai cu competențele elevilor, nu cu atitudinea sa. Pentru asemenea cazuri, în calitate de cadru didactic, poți cere scăderea notei la purtare sau alte sancțiuni", este de părere profesoara Tunegaru.

Tudose cere demisia lui Carmen Dan: Cu un ministru care mă minte nu mai pot să lucrez. Nu sunt premierul SRI, nu eu am tăiat porci acolo. Nu vreau șefia PSD

Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seară, de ce nu l-a demis pe șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, și de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care așteaptă demisia.

Premierul Mihai Tudose a explicat, miercuri seară, de ce nu l-a demis pe șeful Poliției Române, Bogdan Despescu, și de ce nu mai poate lucra cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ministru de la care așteaptă demisia.

Principalele declarații ale premierului Mihai Tudose:

Cum de a fost posibil ca un polițist să facă ceea ce a făcut? Ministrul de Interne cere demisia șefului Poliției Române acum. Ați spus că aveți timp de gândire și de evaluare pentru a lua o decizie corectă. De ce?

Să explic pentru că piața a fost inundată de informații, unele reale. Nu toate. Eu mă bazez pe informațiile reale, nu pe speculații. Am solicitat de luni un raport a ceea ce se întâmplă. Fac o paranteză. Dacă e să judecăm real: eu dacă eram ministru de Interne îi dădeam pe toți afară de duminică seară. Cazul acesta, al pedofilului, e grav în sine. Măsuri de genul acesta de tăiat cu barda instantaneu au mai fost. Cazul Perla, de exemplu. Atunci a fost demis șeful Poliției Capitalei. Apoi a mai fost cazul studentei japoneze.

Sub imperiul momentului te revolți. Mai ales când afli că făptuitorul e polițist. Dacă ai trecut de acel moment devii rațional, ceri informații. Raportul oficial a fost gata azi dimineață. M-am uitat azi pe raport. Lucrurile sunt complicate. I-am cerut domnului Despescu ca în maximum o săptămână să vină cu rezultate: adică vinovații și șefii ierarhici. De la colegii care nu l-au recunoscut până la șefi. Ăștia trebuiau primii dați afară. Nu am spus că nu accept demisia domniei sale. Stați să vedem.

Al doilea set de măsuri pe care îl aștept e cel referitor la măsurile de sistem. Cum refacem încrederea în polițiști. Nu toată Poliția Română trebuie blamată. Nu pot să-l acuz acum pe șeful Poliției că la nu știu ce secție nu știu ce polițist are dosar. Nu avea de unde să știe. Demiterea șefului de la Omoruri iar mi se pare puțin exagerată. De ce cel de la Omoruri și nu de la Rutieră? Sunt întrebări la care am solicitat răspuns.

Al doilea element important la decizia de azi a fost că șeful Poliției trebuia înlocuit. Am aflat că propunerea aceea, domnul chestor nu dorește funcția. Nu puteam să demit pe cineva fără a avea pe cine să pun când am de făcut o anchetă. Am să divulg un lucru. Am întrebat dacă e adevărat, dacă refuză. Mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor, că se vehiculau informații.

Am să vă dezvălui supărarea mea față de doamna ministru. Am întrebat-o dacă omul acela dorește funcția. A zis că își dorește. L-am sunat pe om. A fost un om din media care a asistat la discuții, domnul Bogdan Chirieac. Răspunsul lui a fost exact așa: Domnule prim-ministru, permiteți să raportez, în cursul dimineții m-am prezentat la doamna ministru cu un raport că nu-mi doresc această funcție.

Nu mai am ce să lucrez cu un asemenea ministru de Interne care mă minte în halul acesta. Domnia sa s-a exprimat că începând de luni e dispusă să-și dea demisia. Eu i-am spus că, în momentul ăsta, eu cred că i-o accept, dacă și-o dă. (...) Eu cred că domnia sa, dacă va fi lăsată, își va da demisia.

* Cresc facturile la gaze, de luna viitoare. Asociație: Nu se impunea o majorare a prețurilor în mijlocul unei luni de iarnă

Chiar înainte ca iarna să își intre pe deplin în drepturi, prețul gazelor naturale va crește. Scumpirea nu va fi mare, ca procent, dar românii vor simți cu siguranță majorarea în portofel, de luna viitoare, mai ales odată cu scăderea mai puternică a temperaturilor, când și consumul atinge cele mai ridicate niveluri.

Prețul gazelor naturale pentru populație a fost majorat, începând de miercuri, 10 ianuarie, fiind estimată o creștere medie de 5,6% a prețului final, potrivit Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE). Procentul diferă însă de la un furnizor la altul, iar impactul se va vedea încă de luna viitoare, când vor fi emise facturile ce conțin această majorare.

Decizia de creștere a prețului pentru consumatorii finali a venit din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care a anunțat că furnizorii au solicitat acoperirea costurilor, după ce au crescut prețurile de achiziție a gazelor. Această creștere a venit odată cu liberalizarea pieței, de la 1 aprilie 2017, de când prețul cu care furnizorii cumpără gazul de la producătorii interni nu mai este stabilit de autorități, fiind rezultatul evoluției cererii și ofertei din piață. Și deși furnizorii au cerut actualizarea acestor costuri cu valori între 0,8-1,1 bani/kwh, ANRE a hotărât o majorare mai mică, de numai 0,68 bani/Kwh, începând cu data de 10 ianuarie 2018. Potrivit ANRE, "impactul unitar în prețurile practicate de furnizorii clienților casnici reglementați este de 0,68 bani/Kwh, ceea ce reprezintă o creștere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/lună/loc de consum".

Asociație: Nu se impunea o creștere a prețului

Asociația Energia Inteligentă, înființată de expertul în petrol și gaze Dumitru Chisăliță, apreciază că majorarea prețului gazelor la populație trebuie reanalizată, cu o analiză corespunzătoare și o abordare înteleaptă. Potrivit asociației, prețul gazelor din producția internă cu livrare în anul 2018 achiziționate pe bursă de către unul din cei mai mari furnizori de gaze catre populație a generat un cost de achiziție mai mic decât cel stabilit de ANRE.

* Dobânzile fixe la credite au devenit mai mici decât cele variabile cu ROBOR

În luna octombrie 2017, când ROBOR a început să crească brusc, cea mai mică dobânda la creditele de consum era la CEC Bank: 8,46%, calculată după formulă ROBOR la 3 luni plus o marja fixă de 7%, costul total (DAE) ajungând la 10,74% pe an.

Acum, la început de an 2018, când ROBOR la 3 luni a crescut la 2,05%, de la 1,58% la finalul lunii septembrie 2017, iar ROBOR la 6 luni a atins valaorea de 2,25%, de la 1,69% în ultima zi din septembrie 2017, creditul cu dobânda variabilă al CEC Bank a coborât pe locul trei în topul celor mai mici dobânzi practicate de cele mai mari șapte bănci românești: BCR, BT, BRD, Raiffeisen, Unicredit, ING și CEC Bank.

Cel mai ieftin credit de nevoi personale a devenit cel oferit de Banca Transilvania (BT), cu DAE de 10,23%, în scădere de la 11,88% cât era în octombrie.

* Carmen Dan, pe fărașul lui Tudose

Premierul Mihai Tudose a acuzat-o miercuri seară pe Carmen Dan că l-a mințit în cazul propunerii de la vârful Poliției, precizând că ministrul de Interne își va da demisia "dacă va fi lăsată".

Tudose a spus că nu mai poate lucra cu Carmen Dan.

"Supărarea mea față de ministrul de Interne este următoarea. Am întrebat-o dacă e adevărat că refuză (Cătălin Ioniță, propus de Carmen Dan interimar la conducerea Poliției Române - n.r.) și mi-a spus că nu. La prânz l-am sunat pe domnul chestor să îl întreb eu. Dialogul a fost cam așa: < Sunt premierul, doriți această funcție? > și mi-a spus < Domnule premier, permiteți să raportez: M-am prezentat cu un raport la doamna ministru în care i-am spus că refuz, de atunci stau în antecameră, mi-a zis să aștept >. Un ministru care își permite să mă mintă în halul acesta... nu mai am ce să mai lucrez. Domnia sa și-a exprimat luni, începând de luni că e dispusă să-și dea demisia. În momentul ăsta, eu cred că i-o accept, dacă și-o dă. Eu cred că domnia sa, dacă va fi lăsată, își va da demisia", a declarat Mihai Tudose la Antena 3.

Premierul a contestat și dorința ministrului de Interne ca șeful de la Serviciul Omoruri să plece din funcție.

* Ungaria, veriga slabă

La finele anului 2017, Comisia Europeană a luat o decizie riscantă - activarea procesului de suspendare a dreptului de vot al Poloniei în UE, din cauza noilor legi ale justiției adoptate de regimul controlat de Jaroslaw Kaczynski. Acțiunile guvernului Poloniei, precum și ale Bruxelles-ului vor viza influențarea deciziei Ungariei de a se opune sau nu pedepsirii Poloniei, o decizie care poate afecta uriaș unitatea UE.

Prima vizită oficială a noului premier polonez, Mateusz Morawiecki, a fost grăitoare - a ales ca destinație Budapesta, nu o capitală vestică. Vizita a fost interpretată diferit în Polonia și în Vest. Presa europeană consideră că vetoul Ungariei împotriva activării Articolului 7 este garantat. Presa poloneză consideră ca Moraviecki s-a întâlnit cu Viktor Orban nu pentru a-i mulțumi pentru sprijin, ci pentru a obține un sprijin deloc sigur.

* Surse: umilită de premier, Carmen Dan ar vrea să demisioneze de la MAI dar nu o lasă Dragnea

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o întâlnire cu premierul Mihai Tudose, în biroul premierului, după finalizarea ședinței de Guvern, în debutul căreia, premierul Mihai Tudose a refuzat să-l demită pe șeful Poliției Române, Bogdan Despescu așa cum ceruse Carmencita, ba mai mult l-a și lăudat. Premierul Mihai Tudose a anunțat, miercuri, că i-a cerut șefului IGPR, Bogdan Despescu, ca într-o săptămână să îi prezinte măsurile luate pentru remedierea situației de la nivelul Poliției Române, precizând că agentul acuzat de agresiune asupra a doi copii a fost prins în două zile.

După această întâlnire din biroul premierului, Carmen Dan a fost văzută intrând în Parlament, la Camera Deputaților. Cum Liviu Dragnea nu se află în Capitală, Carmen Dan nu se întâlnește cu liderul PSD la Parlament.

Surse din guvern susțin că ministrul de Interne ar dori să demisioneze însă nu este lăsată de Liviu Dragnea, cel care insistă ca ea să rămână în Guvern.

Premierul Mihai Tudose, la Sinteza Zilei: Eu nu mai am ce să discut cu ministrul de Interne, m-a mințit. Dacă-și dă demisia, o accept!

Principalele declarații ale premierului Mihai Tudose:

"Piața a fost inundată de informații, o parte dintre ele au fost reale. Eu mă bazez pe informațiile reale, din rapoarte oficiale, nu pe speculații. Am cerut un raport oficial. Dacă e să judecăm ca niște oameni normali, eu cred că dacă eram ministru de Interne îi dădeam afară pe toți, duminică seara. Cazuri de acest gen au mai fost: cazul Perla, cazul studentei japoneze ucise. Sub imperiul momentului, te revolți, când afli că e polițist, furia ajunge la paroxism. Dacă ai trecut de momentul acela, devii rațional, te bazezi pe o anchetă oficială. I-am cerut doamnei ministru un raport oficial. Raportul a venit astăzi. M-am uitat pe el. Lucrurile sunt complicate. I-am solicitat domnului Despescu să vină cu două rapoarte: vinovații - începând d ela colegii de tură care au stat două zile cu poza respectivului și nu și-au recunoscut colegii, până la șefii ierarhici. Ăștia trebuiau primii dați afară. Dăm afară șeful Poliției? Eu nu am spus că nu îl dau, dar să vedem cu ce vine. Al dollea set de măsuri care să rezolve problemele de sistem. Nu toată poliția trebuie blamată. Nu poți să-l acuzi pe șeful Poliției că la secția cutare, un necunoscut, că nu era mare sculă, dosarul lui a fost ținut ascuns.Demiterea șefului de la Omoruri mi se pare exagerată, înțeleg că e un polițist extraordinar. De ce nu a plecat acasă consilierului doamnei ministru, care înțeleg că a fost coleg cu pedofilul.

* Dumitru Coarna, goarna politica a Politiei

Daca a cazut un politist la datorie, Dumitru Coarna stie. Asa e si normal, sa stie si sa-i apere pe politisti. De asta e lider de sindicat si are afaceri imobiliare profitabile in zona Ghencea. Scuze, asta e din alt text. E unul mai vechi, al colegului Catalin Tache.

Stie si daca politicul e de vina ca Politia. Ca Politia ce? Ca Politia! Atat! Domnul Goarna stie si ca... Am gresit, scuze, e domnul Coarna. Domnu' Mitica, deci, ca sa fie mai limpede, stie ca Politie fara politic nu exista. Si nici invers. Goarna lui suna adunarea imediat daca se iveste vreun pericol la orizont. Doar cand a vrut la PNL i-a tacut. Cica i-ar fi inchis aia usa in nas si a trebuit sa se multumeasca doar cu leafa de la sindicat. 2.000 de euro? Buni si aia, ca doar mai vin proteste in care el o sa faca balet intre Politie si Carmen Dan, ministresa de la Interne. Vede el cum si pe cine sustine.

* Tudose:"Nu mai am ce să lucrez cu un ministru care mă minte în halul acesta"

Tudose a confirmat informația cu privire la discuția în care Carmen Dan a afirmat că este dispusă să-și dea demisia, iar premierul a răspuns că este dispus să o accepte. Potrivit lui Tudose, Carmen Dan își va da demisia doar dacă "va fi lăsată", fără să precizeze de către cine.

"Dacă eram ministru de Interne, îi dădeam pe toți afară din Minister. Măsuri de genul acesta de tăiat cu barda instantaneu au mai fost. A fost cazul Perla, când a fost demis șeful Poliției Capitalei. A fost cazul studentei japoneze. Sub imperiul momentului, te revolți. Când afli că făptuitorul e polițist, revolta ajunge la paroxism. Am aflat că propunerea de înlocuire a șefului poliției nu dorește funcția, că o refuză. Nu puteam să las Poliția fără șef în acest moment. Am să vă dezvălui supărarea mea față de doamna ministru. Am întrebat-o dacă omul acela dorește funcția. A zis că își dorește. L-am sunat pe om. A fost un om din media care a asistat la discuții, domnul Bogdan Chirieac. Răspunsul lui a fost exact așa: Domnule prim-ministru, permiteți să raportez, în cursul dimineții m-am prezentat la doamna ministru cu un raport că nu-mi doresc această funcție. Nu mai am ce să lucrez cu un asemenea ministru de Interne care mă minte în halul acesta. A spus că e dispusă să demisioneze, eu i-am spus că o accept. Dacă va fi lăsată, își va da demisia", a declarat premierul Mihai Tudose.

* Ce spune șeful BRD despre piața bancară românească în 2018: Piața va deveni mai competitivă, serviciile trebuie oferite la o viteză foarte mare, iar principala provocare va fi găsirea modelului rentabil care să includă populația rurală

Consolidarea tot mai accentuată din sectorul bancar pune și mai multă presiune pe jucătorii rămăși în piață, determinându-i să fie mai competitivi și să aibă o viteză de reacție mai mare în oferirea produselor și serviciilor către clienți, consideră François Bloch, director general al BRD, a treia bancă din piața locală după dimensiunea activelor.

"Ca urmare a procesului de consolidare în curs, piața va deveni tot mai competitivă. Produsele și serviciile, fiind mai mult sau mai puțin similare, trebuie oferite la o viteză foarte mare și conform cu un model de distribuție bine rafinat, pe baza unei segmentări precise și a preferințelor clienților", a explicat șeful BRD.

Dincolo de provocările din sfera competitivității aduse de restrângerea numărului de jucători, principala provocare pentru sistemul bancar va fi găsirea unui model rentabil care să includă populația din zonele rurale, este de părere șeful BRD. Pe de altă parte, el spune că piața creditelor are în continuare un potențial bun de creștere.

* Începe bătălia pentru contracte de 100 mil. euro: 15 mari companii ar putea contracta peste 100.000 mp de birouri în 2018

Unele dintre cele mai mari companii din România iau în calcul mutarea într-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor.

Deschiderea noului pol de birouri din zona Orhideea, anun­­țul cu privire la viitoarele pro­iec­te of­fice din Expo­zi­ți­ei dar și cele din zona Uni­rii și Timpuri Noi, alături de apro­­pie­rea ter­menului de ex­pi­rare a con­tractelor curente pot de­clan­­șa o adevărată re­vo­luție în pia­ța de office din Capitală. Cine se mută?

Miza o reprezintă birouri pen­tru cel puțin 10.000-15.000 de cor­-po­ratiști și venituri totale din chirii de peste 15-16 mil. euro anual, venituri care în contracte semnate pe cinci ani pot genera venituri de până la 100 mil. euro pentru dez­vol­tatorii proiectelor.