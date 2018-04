REVISTA PRESEI 13.04.2018

* ADEVĂRUL

* PSD coace încă o remaniere. Cine sunt miniștrii vizați

Trei miniștri din Guvernul Dăncilă își vor pierde funcția înainte de vacanța de vară, potrivit unor surse politice. Motivul: "au mers doar cu viteza întâi".

La mai puțin de trei luni de la instalare, premierul Viorica Dăncilă pregătește schimbări în Guvern, au declarat surse politice pentru "Adevărul". Oficial, Viorica Dăncilă spune că nu se pune problema unei remanieri. "Este adevărat că unii (miniștri - n.r.) merg cu viteza întâi, alții cu a doua. Eu sper că vor recupera din distanță și se vor încadra în foaia de parcurs", a declarat premierul la Antena 3. Surse social-democrate susțin însă că Viorica Dăncilă a discutat deja cu Liviu Dragnea câteva mutări în Executiv, care vor fi puse în practică până la sfârșitul sesiunii parlamentare, când se va intra oficial în vacanță. "Sunt vizați cel puțin trei miniștri care au avut prestații sub așteptări. Dar, deocamdată, nu e nimic bătut în cuie", susțin sursele citate.

Cei trei miniștri, potrivit mai multor surse politice, ar fi: Dănuț Andrușcă (Economie), Valentin Popa (Educație) și George Ivașcu (Cultură).

* Ambasadorul rus la ONU nu exclude un război cu SUA: Am văzut mesajele care vin de la Washington. Ele sunt foarte belicoase

"Prioritatea este să se evite pericolul unui război", a declarat joi ambasadorul rus la ONU Vasili Nebenzia, la finalul unei reuniuni cu ușile închise a celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU consacrată situației din Siria, relatează AFP.

Întrebat dacă se referă la un război între Statele Unite și Rusia, diplomatul a răspuns că "nu putem să excludem nicio posibilitate, pentru că am văzut mesajele care vin de la Washington. Ele sunt foarte belicoase". "Prioritatea imediată este să prevenim riscul unui război", a declarat ambasadorul rus la ONU, îndemnând Statele Unite și aliații lor să se abțină de la orice acțiune militară contra Siriei, ca represalii față de presupusul atac chimic de la Duma din weekendul trecut. "Ei știu că noi suntem acolo. Sper că va avea loc un dialog cu privire la acest subiect prin canale adecvate, pentru a se evita orice evoluție periculoasă", a continuat ambasadorul Rusiei.

* S-au inmultit reclamatiile la Biroul de Credit: cum va puteti sterge restantele, in cazul raportarii ilegale

Cei care au avut restante la credite si au fost raportati la Biroul de Credit fara sa fie anuntati in prealabil sau daca inscrierea datelor a fost facuta gresit pot cere bancilor sau IFN-urilor sa le stearga respectivele inregistrari, pentru a putea obtine un nou imprumut, iar in cazul unui refuz se pot adresa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor Personale (ANSPDP).

"Persoanele fizice care apreciază că prin prelucrările realizate li s-au încălcat drepturile garantate de lege (ex: dreptul de intervenție, opoziție), în calitate de persoane vizate, în conformitate cu art. 25 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, modificată și completată, au posibilitatea de a se adresa în prealabil operatorilor (instituții financiare bancare/ nebancare) care le prelucrează datele cu caracter personal, cu o cerere scrisă, semnată și datată.

Operatorii sunt obligați să răspundă în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, potrivit prevederilor din Legea nr. 677/2001. În cazul în care, după împlinirea termenului de 15 zile, nu se primește un răspuns sau persoana este nemulțumită de modul de soluționare a cererii, aceasta poate înainta o plângere Autorității de supraveghere. Plângerea va fi însoțită de dovada faptului că s-a adresat operatorului", a precizat ANSPDP, la solicitarea Bancherul.ro.

"În urma investigațiilor efectuate, în multe cazuri s-a constatat faptul că operatorii au încălcat prevederile legii și ale deciziei susmenționate, în special în ceea ce privește lipsa unei informări prealabile cu privire la transmiterea datelor negative la biroul de credit, cu 15 zile anterior raportării, conform Deciziei 105/2007, conținutul incomplet al notificărilor prealabile, nerespectarea termenului de transmitere a datelor raportat la data scadenței (după 30 de zile) și exactitatea datelor transmise", a mai precizat ANSPDP.

Reclamatiile cu privire la inscrierea in Biroul de Credit au crescut foarte mult in ultima perioada, mai ales la adresa IFN-urilor, a caror numar (34) a devenit mai mare decat al bancilor (31) care-si raporteaza clientii rau-platnici in baza de date a datornicilor.

Din cauza faptului ca IFN-urile acorda multe credite, de valori mici, in conditii speciale, precum online, prin agenti de vanzari, in magazine sau prin carduri de credit, au aparut multe probleme in corecta informare a clientilor cu privire la raportarea la Biroul de Credit.

"Am fost raportat la Biroul de Credit fara sa fiu anuntat, pentru un card de cumparaturi pe care Raiffeisen mi l-a dat printr-o oferta prin telefon. Eu nu am activat niciodata cardul, pentru ca am fost plecat in strainatate, si l-am rambursat bancii in plicul sigilat, cand am venit acasa, pentru ca nu avem nevoie de el. Acum, cand am vrut sa fac un credit, am aflat ca sunt raportat la Biroul de Credit cu datorii. Am fost la o agentie Raiffeisen din Oradea dar nu m-au gasit in calculator, am sunat si la centrala Raiffeisen, dar nici ei nu-l mai gasesc in baza de date, mi s-a spus ca e posibil sa fie vandut catre o firma de recuperare", este una dintre reclamatiile primite pe site-ul Reclamatiibanci.ro.

* Facebook, o audiere tragicomică în Congresul SUA

Mark Zuckerberg a apărut în fața Congresului SUA într-un "proces" în care șeful Facebook a vrut să pară un student timid și palid, pus la stâlpul infamiei de către aleșii poporului american, revoltați că Facebook nu respectă dreptul alegătorilor la intimitate. Audierea nu a fost nimic mai mult decât un bine gândit exercițiu de PR, pentru spălarea imaginii unei companii fără de care echipele de campanie nu ar mai putea închipui o strategie electorală.

În urma scandalului Cambridge Analytica, audierea lui Zuckerberg în Congresul SUA ar fi trebuit să ducă la asumarea responsabilității platformelor sociale pentru conținutul publicat online, la obligativitatea transparenței colectării datelor personale, la obligativitatea facilitării accesului utilizatorilor la datele colectate, la obligativitatea ștergerii lor după un interval de timp stabilit prin lege.

Zuckerberg a venit cu capul plecat în fața aleșilor americani, recurgând la o autocritică care, cel puțin în estul Europei, aduce aminte de alte vremuri. "Nu am avut o perspectivă a responsabilității suficient de largă, iar aceasta a fost o mare eroare. A fost o eroare și îmi pare rău. Eu am fondat Facebook, conduc compania și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă în companie", a spus Zuckerberg la audierea din Senat, ce a avut loc marți. "Este clar că nu am făcut suficiente lucruri pentru a evita ca aceste instrumente să fie folosite în scopuri negative. Mă refer la difuzările de știri false, la ingerințele străine în alegeri, la discursurile de ură, precum și la folosirea datelor cu caracter personal. Nu este suficient să asigurăm interacțiunea dintre oameni. Trebuie să ne asigurăm că aceste interacțiuni sunt pozitive", a spus acesta miercuri, în Camera Reprezentanților.

Spectacolul șefului Facebook a fost completat de cel oferit de congresmani. Multe publicații americane arată că aleșii americanilor nu pricep mai nimic din modul în care funcționează platformele sociale. "Congresmenii n-au mai făcut presiune asupra lui Zuckerberg și în multe situații au arătat că nu știu cum funcționează Facebook", scrie The Washington Post. În acest fel, audierea ce trebuie să ducă la o dezbatere amplă și la o nouă legislație a condus mai mult la bancuri despre congresmenii trecuți de 60 de ani, care nu ar mai putea ține pasul cu vremurile actuale. Zuckerberg a primit multe întrebări nerelevante și a reușit să se eschiveze ușor atunci când a avut de dat răspunsuri mai dificile. "Dacă Congresul nu înțelege Facebook, ce șanse sunt ca alegătorii, utilizatorii, să o înțeleagă?", se întreabă revista Wired.

Congresmenii nu știu cum funcționează Facebook și alte platforme sociale, însă pentru asta își plătesc echipele de campanie și consilierii. Congresmenii știu însă bine la ce folosește Facebook, dincolo de facilitarea interacțiunilor între cei două miliarde de utilizatori.

Aleșii americani știu bine că generalul Michael Flynn, fost șef al spionajului militar american, a declarat public că Facebook a schimbat radical modul de culegere a informațiilor de către structurile specializate ale statului. La fel stau lucrurile în cazul fiecărei mai puteri și nu e de mirare că, în China, Facebook este interzis și locul îi este luat de companii chineze controlate de regim, în timp ce în Rusia, regimul Putin a privilegiat, urmărind aceleași scopuri ascunse, o variantă autohtonă a platformei, VKontakte.

Precum un iceberg din care doar o mică parte este accesibilă utilizatorilor obișnuiți, iar adevărata mină de aur este bine ascunsă și criptată, platformele sociale nu sunt doar companii private ce trebuie să se supună legilor statelor în care operează, ci sunt adevărate companii publice de importanță strategică pentru statele în care au fost fondate, sunt o pârghie eficientă a așa-zisei "soft power" a statelor puternice. De ce ar vrea congresmanii să restrângă capacitatea Facebook de a penetra viețile a miliarde de contribuabili și alegători din întreaga lume, când datele astfel obținute pot fi folosite pentru proiectarea acelei soft-power, începând de la oamenii simpli și până la înalți oficiali și mari firme de PR din alte state? "Să spargem FB? Companiile tech sunt un bun de preț pentru America; spargerea lor întărește China", scria pe una dintre cele două pagini din notițele lui Zuckeberg, pe care șeful Facebook le-a "uitat" prea aproape de fotografii agențiilor de presă.

* Ministrul "Ceolofan" nu e doar agramat; fiți atenți cum adună el câte trei numere

Vrând să justifice de ce a tăiat locurile bugetate de la Universitatea București și le-a mutat la Suceava unde a fost el rector, catastrofalul ministru al Educației Valentin Popa a transmis un comunicat:

"Spre exemplu, Universitatea din București, în anul universitar 2017 - 2018, are un portofoliu de 106 programe de studii universitare de licență, din care însă 80 de programe au un număr de studenți bugetați cuprins în intervalul 20 - 40 studenți bugetați/an de studiu, 65 programe de studii au un număr de studenți mai mic de 20 studenți bugetați/an de studiu și 36 de programe cu mai puțin de 10 studenți bugetați/an de studiu, în condițiile în care sustenabilitatea financiară impune un minim de 40 de studenți/an de studiu."

Măi "pamblica"-rule, 80+65+36=181 ≠ 106

În continuarea comunicatului ministrul explică: "Cu privire la programele de studii universitare de master, cifrele sunt chiar mai îngrijorătoare: în anul universitar 2017 - 2018, Universitatea din București are un portofoliu de 190 programe de studii universitare de master, din care însă 44 de programe au un număr de studenți bugetați cuprins în intervalul 20 - 25 studenți bugetați/an de studiu, 144 programe de studii au un număr de studenți mai mic de 20 studenți bugetați/an de studiu și 86 de programe cu mai puțin de 10 studenți bugetați/an de studiu, în condițiile în care sustenabilitatea financiară impune un minim de 25 de studenți/an de studiu."

Așa că dacă adunăm și "celălanți" (n.r. ministrul mai spune și furton și ghiuvetă) studenți obținem: 44+144+86=274 ≠ 190.

Așa a făcut el alocarea. Oare câștigă Universitatea la instanța de contencios? Măi nea Caisă, matale ai un doctorat cum poți atât de...?

* Secretele rețelei Soros, "sparte" la tribunal

Finanțarea rețelei Soros din România, un secret bine păstrat al "Societății Deschise", a ajuns în instanță în Statele Unite. Judicial Watch, organizație nonprofit din Washington, a depus în 23 martie o plângere la Curtea districtului Columbia pentru încălcarea de către Departamentul de Stat și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a Legii accesului la informații (FOIA - Freedom of Information Act). În fapt, JW reclamă faptul că a solicitat în repetate rânduri celor două instituții guvernamentale informații legate de finanțarea din bani publici a activităților politice ale Fundației pentru o Societate Deschisă din România (OSFR), dar nu a primit răspunsuri concludente.

Plângerea civilă depusă la instanța menționează că informațiile cerute se refereau la înregistrări privind contracte, subvenții sau alte alocări/plăți de fonduri către OSFR, personalul acesteia sau orice filiale sau afiliate. Solicitarea menționa explicit "toate înregistrările comunicărilor dintre toți oficialii, angajații sau reprezentanții Departamentului de Stat, inclusiv ale ambasadorului Hans Klemm, cu toți oficialii, angajații sau reprezentanții Fundației pentru o Societate Deschisă-România și ai filialelor sau subsidiarelor acesteia". Sunt incluse în cererea în baza FOIA și accesul JW la rapoarte, evaluări sau înregistrări similare privind activitatea OSFR. Un alt punct privește "toate comunicările via Departamentul de Stat prin sistemul SMART trimise sau primite de angajați ai guvernului SUA care funcționează sub autoritatea șefului Misiunii de la București și care se referă la OSFR".

Înregistrările solicitate vizează perioada de la 1 ianuarie 2015 până în prezent.

* "Prima Casa" e mai scumpa!

Raportul economic al Bancii Transilvania analizeaza pe baza datelor statistice ale INS si Eurostat cum au evoluat preturile pe piata imobiliara. Concluzia studiului este ca in 2017 preturile au crescut cu 6 fata de 2016.

"Preturile caselor au crescut cu un ritm trimestrial de 1,2% in trimestrul al IV-lea din 2017, dupa ajustarea cu 1,6% din trimestrul al III-a, conform Eurostat. Dinamica an/an a decelerat de la 6,2% in trimestrul al III-lea la 5,6% in trimestrul al IV-lea, pe fondul majorarii costurilor nominale de finantare si a tensiunilor din sfera echilibrului macroeconomic. In 2017, preturile caselor au urcat cu 6% an/an (ritm similar cu cel inregistrat in 2016), evolutie sustinuta de mix-ul relaxat de politici economice (inclusiv Programul "Prima Casa"), arata economistul-sef al BT, Adrian Radulescu.

Asa cum arata datele INS, salariul real mediu net pe economie a crescut cu 6,2% (dupa scaderea inflatiei), ceea ce inseamna ca indicele preturilor locuintelor urmareste destul de fidel cresterile salariale in termeni reali.

Datele Eurostat indica cresterea preturilor caselor cu un ritm trimestrial de 0,9% in trimestrul al IV-lea din 2017, dinamica anuala accelerand la 4,2%, evolutie sustinuta de nivelul scazut al costurilor reale de finantare si de climatul pozitiv din piata fortei de munca si din piata financiara. In 2017 preturile caselor in Uniunea Europeana au consemnat o crestere medie de 3,9% an/an.

* Atâta timp cât cursul și Robor nu cresc, creșterea inflației la 5% nu reprezintă o amenințare pentru Isărescu (cea mai citită știre pe ZF a fost despre moartea actriței Carmen Stănescu, și nu despre inflație). Problema va fi când deficitul comercial va exploda, ceea ce va implica corecții dureroase

În martie 2018, inflația a crescut la 5% față de martie 2017, cel mai ridicat nivel din ultimii 6 ani. În februarie 2018 față de februarie 2017, inflația a fost de 4,7%. În martie față de februarie, creșterea prețurilor a fost de 0,3%.

Această creștere a inflației extrem de ridicată, deși a fost anunțată de BNR încă de la finalul anului trecut și începutul acestui an, are mai mult un impact mediatic, constituind un bun prilej pentru PSD și liderii partidului să-i atragă atenția guvernatorului BNR Mugur Isărescu că de acum înainte nu trebuie să vină ei la BNR să discute despre problemele macro, ci Isărescu trebuie să vină la Guvern, la Parlament și poate la partid să dea explicații.

Săptămâna trecută, premierul Viorica Dăncilă, care și-a asumat prin hotărâre de guvern șefia comitetului de trecere la euro, l-a chemat pe Isărescu la Palatul Victoria să discute despre această problemă. Asta în condițiile în care la BNR este un comitet de trecere la euro de mai mulți ani.

Creșterea inflației la 5%, explicată și justificată de BNR prin creșterea unor prețuri administrate și mai puțin prin decizii de politică monetară, încă nu s-a văzut în cursul leu/euro și nici în dobânzile de pe piața interbancară, unde ROBOR la trei luni, indicatorul de referință pentru împrumuturile în lei, a rămas la 2,07% pe an.

De la începutul anului, cursul a crescut de la 4,6597 lei pentru un euro la 4,6617, adică insesizabil. La o asemenea creștere a inflației la 5%, cursul ar fi trebuit poate să crească cu 5%, iar dobânzile să urce spre 3-4%, nu să fie blocate la 2%.

Aproape 60% din creditele din România sunt denominate în lei, adică depind de ROBOR și de ce se întâmplă pe piața interbancară. Restul de 40% sunt legate de evoluția cursului leu/euro sau leu/dolar.

Companiile și persoanele fizice încă nu resimt inflația în portofelul lor, având în vedere că nici ROBOR și nici cursul nu au crescut.

Cei care resimt cel mai mult creșterea inflației sunt cei care își țin economiile în bănci în lei, acolo unde dobânzile sunt de 1-2,25%. La o inflație de 5% și o dobândă bonificată la depozit de 2%, pierderea reală din valoarea banilor este de 3%. Chiar dacă acest lucru se întâmplă într-o lună.

Până în prezent, Isărescu a cerut de două ori public băncilor să majoreze dobânzile la depozite pentru că au spațiu, iar lichiditatea excedentară din sistem este temporară.

Nicio bancă nu l-a ascultat, bancherii știind că nu există alternativă de investiții reală la depozitele bancare, iar în aceste condiții deponenții nu scot banii să-i ducă în altă parte. Și atunci de ce să majoreze dobânzile la depozite?

Pentru a nu intra și mai mult în gura lui Liviu Dragnea, liderul PSD, Isărescu și consiliul de administrație al Băncii Naționale au decis să țină pe loc săptămâna trecută dobânda de referință la 2,25% pentru a nu tulbura și mai mult apele.

Isărescu spune că cele două majorărări de dobândă operate de BNR de la începutul anului - de la 1,75% la 2% și apoi de la 2% la 2,25% - își vor face simțite efectele în lunile următoare, când se așteaptă ca inflația să scadă și să intre în prognoza BNR de 3,5%.

Prin administrarea cursului și a dobânzilor la lei, BNR poate liniști apele câteva luni, pentru ca această creștere a inflației la 5% sau chiar peste să treacă fără repercusiuni.

Problema este că în acest moment nu există corecții macro pentru reducerea deficitului comercial, care are un plus de 35% în februarie față de februarie 2017.

Creșterea cererii, venită din majorări salariale, dobânzi scăzute și ținerea cursului leu/euro sub control, a dus la creșterea substanțială a importurilor, mai ales în sectorul agroalimentar. România, o țară agricolă care ar putea hrăni jumătate din Europa fără probleme, a avut în 2017 un deficit agricol de 2,5 miliarde de euro. Expor­tăm materie primă, importăm produse finite.

Deficitul comercial, care se mărește în fiecare lună, are impact pe deficitul de cont curent, iar în final, pentru aducerea lucrurilor sub control, va trebui operate ajustări. Gâdiți-vă că în 2008-2009, când a izbucnit criza, România a avut un deficit de cont curent de 13-14 miliarde de euro, ceea ce a necesitat în doar câteva luni un împrumut de la FMI de 20 de miliarde de euro. În acest moment, deficitul de cont curent este la jumătate, dar crește. Iar dacă ne uităm în dinamică, ne vom izbi de un zid care va implica din nou luarea unor măsuri dureroase: creșterea cursului leu/euro, majorarea dobânzilor la lei, noi taxe, care vor duce la implicații directe în business, scăderea vânzărilor și apoi corecții pentru reducerea cheltuielilor companiilor, adică reduceri de personal și scăderea salariilor.

În 2009, Isărescu nu a plătit pentru ce s-a întâmplat, dar în 2018/2019 va fi găsit țap ispășitor.

Vom vedea în următoarele luni cât de dure vor fi aceste corecții. [ tipărește articolul ]