REVISTA PRESEI 15.02.2018

* ADEVARUL

* NATO face pași spre un Schengen militar

Ministrul german al Apărării Ursula von der Leyen a anunțat că Alianța Nord-Atlantică vrea un sistem de mișcare mai rapidă a trupelor sale în Europa.

"Vrem să introducem un fel de Schengen militar în Europa, care ar permite mișcarea rapidă și directă (a trupelor - n. red.), fără multă birocrație și cu o viteză mai mare", a spus Ursula von der Leyen, înaintea unei reuniuni a miniștrilor Apărării din cadrul NATO, la Bruxelles, transmite agenția de presă DPA, citată de Agerpres în pagina electronică. Potrivit ministrului german, țara sa se oferă pentru găzduirea centrului de comandă al acestui sistem. Germania "este în inima Europei" și "are o mare experiență logistică", a explicat von der Leyen. Miniștrii Apărării din cadrul NATO urmează să aprobe înființarea a două centre de comandă, notează DPA. Este vorba de centrul sus-menționat, dar și de Centrul de comandă pentru Atlantic, cu sediul în Statele Unite. Centrul de comandă pentru Atlantic se va concentra "pe protejarea liniilor maritime de comunicare între nordul Americii și Europa, precum și alte infrastructuri critice", a subliniat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Dialog dificil la NATO pe tema Europei Apărării Temerile americane cu privire la inițiativa în domeniul Apărării Europene și tensiunile dintre Statele Unite și Turcia pe tema situației din Siria aruncă o umbră asupra reuniunii ministeriale a NATO, riscând să pună la încercare unitatea Alianței Nord-Atlantice, comentează agenția France-Presse, preluată de news.ro. Reuniunea miniștrilor Apărării a început cu abordarea cheltuielilor militare. "Este un îndemn ca europenii să facă mai mult pentru apărarea lor", a spus Jens Stoltenberg înainte de reuniune. "Avem nevoie de mai mulți bani, de mai multe capacități și de mai multe contribuții", a insistat el. Aliații s-au angajat să își ridice cheltuielile militare la 2% din PIB până în 2024.

* AFP: Boom-ul economiei românești îngrijorează

România nu face decât să adune avertismente: deși este o stea europeană a creșterii economice prin consum viguros, neglijează însă investițiile și se pregătește pentru un viitor dificil, consideră analiștii, potrivit unei analize AFP.

"Creșterea economică nu este întotdeauna sinonimă cu dezvoltarea. Economia românească a crescut pe împrumut, fără a fi realizat vreun kilometru de autostradă nouă", menționează drept exemplu Cristian Păun, profesor de finanțe internaționale din București. Analiștii se așteptau ca România să înregistreze o estimare de creștere spectaculoasă, de 6 până la 7%, după o creștere de 8,6% în primele trei trimestre, ceea ce ar trebui să facă din România campioana europeană a creșterii. Departe însă de a felicita România, țara cu cel mai scăzut nivel de trai în UE după Bulgaria, instituțiile internaționale au crescut avertismentele. "Principalul motor al creșterii a fost consumul gospodăriilor, stimulat de reducerea impozitelor și a creșterilor salariale, iar investițiile publice au scăzut pentru al doilea an la rând", a arătat Comisia Europeană. Dar nevoile acestei țări de 20 de milioane de persoane sunt uriașe în termeni de sănătate, educație, transport. România are doar 550 km de autostrăzi, iar rețeaua feroviară se deteriorează, trenurile călătorind în prezent cu o medie de 44 km/h, față de 78 km/h în 1990. "Niciun ban a fost cheltuit în 2017 pentru a achiziționa material rulant, în timp ce căile ferate au fost modernizate pe distanțe foarte scurte", a spus pentru AFP Viorel Istrate, șeful unei uniuni feroviare. "Situația va fi și mai dramatică în 2018, bugetele au fost reduse din nou", se plânge el.

* BANCHERUL

* Topul celor mai ieftine carduri de credit: dobanzile pornesc de la 14% si ajung la 39%

Dobanda medie la cardurile de credit din ofertele unui numar de 16 banci romanesti se ridica la 28% pe an, de aproape trei ori mai ridicata decat DAE (Dobanda Anuala Efectiva) pentru un credit de nevoi personale, de 10% pe an.

Cel mai ieftin card de credit il gasim la Libra Bank, cu o dobanda (DAE) de 14,5%, iar cel mai scump este cel al Credit Europe Bank (Card Avantaj), care are o DAE de 39%, de aproape trei ori mai mare.

Pe locul doi in topul cardurilor de credit cu cea mai mica dobanda este cel oferit de CEC Bank, cu o DAE de 17%, care este aproape inca o data mai mica decat dobanda la cardul de credit al BCR, cea mai mare banca romaneasca.

De ce exista o diferenta atat de mare intre dobanzile la cardurile de credit?

Una dintre explicatii ar putea fi data de functiile suplimentare aferente unor carduri, si anume plata in mai multe rate fara dobanda si bonusul (cash-back sau puncte) primit pentru fiecare plata la magazine.

Astfel, cardurile de credit cu cele mai mici dobanzi ale Libra Bank si CEC Bank nu ofera utilizatorilor si posibilitatea de a plati cumparaturile in mai multe rate fara dobanda sau de a primi bonusuri pentru cumparaturi, pe cand cardurile mult mai scumpe mizeaza pe aceste beneficii.

De exemplu, cardul de credit al Unicredit, cu cele mai multe rate fara dobanda, 36 de luni, precum si cash-back de 2% din fiecare tranzactie, are o dobanda de 32% pe an, dubla fata de cele mai ieftine doua carduri de credit.

Raiffeisen si Banca Transilvania, bancile cu cele mai multe carduri de credit, au planuri de rate fara dobanda pe maxim 12 luni. In plus, Banca Transilvania are avantajul punctelor bonus in valoare de 1 leu fiecare, de 0,3% din fiecare tranzactie in orice magazin din Romania sau de 0,1% in cele straine. Pentru platile in magazinele partenere, bonusul ajunge la 15%.

* COTIDIANUL

* Guvernarea incompetenței artificiale

Ne-am obișnuit deja cu prezența inteligenței artificiale în lumea de azi, inteligență indusă de știință în roboți, dispozitive, aparate și sisteme care să lucreze în favoarea oamenilor și, astfel, oamenii să nu mai intervină cu erorile și alegerile lor subiective. În România însă s-a instalat o guvernare - numele prim-ministrului nu prea contează, de vreme ce am avut trei într-un an - care a indus în societate nu inteligența, ci incompetența. O răsturnare la 180°. Cei trei piloni ai unei guvernări normale, adică regimul de fiscalitate, cel de salarizare și cel al pensiilor, sunt supuși la presiunea absurdă a modificărilor permanente și haotice. Pe acest drum, pericolul, precum în fizica materiei, este ruptura. Fac această afirmație gravă pentru că incompetența în guvernarea țării nu pare să mai fie astăzi, cât de cât, echilibrată de celulele de rutină mai profesionale din interiorul ministerelor și altor administrații publice. Avem incompetență indusă în pârghiile birocratice ale statului prin faptul de netăgăduit al plasării în aceste servicii a multor "preferați" ai partidelor. Un partid - acum PSD - aflat la cârma țării, care în mod permanent se susține cu oameni loiali (poate), dar cel mai des incompetenți, pe care îi promovează în funcții (mari și mici) administrative, e un partid care "dăunează grav sănătății" națiunii prin promovarea voluntară (artificială, iar nu obiectivă) a oamenilor fără calitate și fără experiență. Rezultatul e golirea instituțiilor de oameni capabili și umplerea lor cu oameni lipsiți de sentimentul răspunderii, căci n-au avut vreun parcurs profesional real, ci doar unul în partid. Exemplul cel mai dăunător se află în birocrația incompetentă din domeniul accesării fondurilor europene. Am reajuns în mod dramatic la starea pe care am trăit-o sub regimul comunist, îndeosebi în anii "80, când orice măsură sau reglementare stupidă impusă de șefi, începând cu Ceaușescu, era acoperită de vorba "las' că merge ș-așa". Dar n-a mers astfel decât din rău în mai rău, fapt pe care încă îl mai plătim și astăzi. În 1981 am aflat de un schimb de replici între un șef mare de partid și un recunoscut om de cultură îngrijorat de realitate. Intelectualul îl avertiza pe șef că ceea ce susține e contrar adevărului, iar șeful i-a răspuns: "Cu atât mai rău pentru adevăr". Parcă a reapărut această disprețuitoare atitudine. Conducerea țării, prin definiție, e vremelnică, însă incompetența artificială instalată e foarte greu de înlăturat. Nu are cum guvernarea să facă ce trebuie și bine când se vede clar că nu știe ce înseamnă bine, adică transformarea unei voințe politice într-o realitate construită temeinic, tenace și minuțios.

* CURENTUL

* Procurorul General cere CSM să apere sistemul judiciar

Parchetul General anunță că "având în vedere informațiile vehiculate în ultimele zile în mass-media, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazăr:

- dezavuează campania desfășurată împotriva instituțiilor justiției, în mod deosebit a Ministerului Public, de persoane aflate în proceduri judiciare în curs, unele condamnate definitiv;

- respinge ferm generalizarea la nivelul întregii activități a procurorilor a incidentelor procesuale și a cazurilor particulare de magistrați procurori cercetați disciplinar. Sistemul judiciar are proceduri legale riguroase de verificare a suspiciunilor de abateri disciplinare, inclusiv de genul celor lansate în media;

- dezavuează acțiunile de instigare publică la intervenția politicienilor în activitatea judiciară pentru demiterea unor procurori cu funcții de conducere, prin ignorarea procedurilor judiciare clar prevăzute de art. 51 al. 2 și 7 din Legea nr. 303/2004, precum și prin înfrângerea principiului constituțional al separației puterilor în stat;

- cere conducerii Consiliului Superior al Magistraturii garantul independenței justiției să adopte o poziție publică în apărarea sistemului judiciar în fața acestor atacuri;

- procurorul general își manifestă încrederea în capacitatea sistemului judiciar din România de a-și îndeplini misiunea de înfăptuire a justiției la nivelul standardelor europene. De asemenea, își manifestă încrederea în capacitatea de autoreglare a sistemului judiciar prin identificarea și rezolvarea conform procedurilor legale a tuturor incidentelor procesuale și a cazurilor particulare de abateri disciplinare.

* JURNALUL NATIONAL

* Carmen Dan solicită revocarea detașării polițiștilor care apar în înregistrările privind activitatea DNA Ploiești

Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a solicitat șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea detașării celor doi polițiști care apar în înregistrările care privesc activitatea DNA - Serviciul Teritorial Ploiești, a anunțat, miercuri, MAI.

Potrivit unui comunicat al MAI, este vorba de comisarul șef de poliție Mihai Iordache și comisarul șef de poliție Gabriela Florea.

"Potrivit OUG 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, revocarea din funcție, înaintea împlinirii termenului de detașare, a polițiștilor de poliție judiciară detașați la DNA se face prin ordin motivat al procurorului șef. Solicitarea a fost făcută în cursul zilei de marți, 13 februarie 2018", arată sursa citată. AGERPRES

* Laura Codruța Kovesi cere raport scris de la DNA Ploiesti

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, susține miercuri, la sediul DNA, o conferință de presă, anunță Biroul de Informare și Relații Publice.

Kovesi a anuntat ca a cerut DNA Ploiesti un raport cu privire la aspectele care au fost sesizate in spatiul public ca fiind presupus ilegale.

Sefa DNA a precizat, totodata, ca in cauzele in sunt anchetati membri ai familiei Cosma, cererile acestora au fost respinse in camera de procedura preliminara.

* NATIONAL

* Che Guevarii de la PSD insista: Vine revolutia si in administratie

Dupa succesul repurtat de cele doua revolutii anterioare, fiscala si salariala, administratia publica a ajuns si ea in vizorul social-democratilor.

Declansarea ostilitatilor in administratie a fost anuntata de ministrul Finantelor, care a precizat ca "tot ce inseamna cheltuiala publica" va ajunge sub lupa pentru a se vedea care se justifica si care nu. Care nu va zbura din buget, sustine Eugen Teodorovici, iar in cazul cheltuielilor justificate se va incerca trecerea lor, pe cat se poate, in zona fondurilor europene. "Fondurile europene exista pentru tot ceea ce putem sa cheltuim, asa a spus Comisia Europeana. Ca principiu, aceasta va fi abordarea in toata zona publica", a decretat Teodorovici. O alta masura concreta de reducere a cheltuielilor prezentata de Teodorovici este eliminarea trimiterii, de catre Fisc, a informarilor catre contribuabili prin Posta: "Cheltuiala anuala a acestui serviciu este de 10 milioane de euro anual. Total nejustificat! Trebuie sa evitam trimiterea prin posta a acestor plicuri pe care, de foarte multe ori cei care sunt vizati nu le ridica. Este un exemplu mic, dar cumulat cu alte masuri veti vedea ca sumele sunt foarte mari". Iar daca tot am pomenit de Fisc trebuie spus ca se urmareste "schimbarea perspectivei" in domeniu, respectiv eliminarea obligatiei care-i impune Fiscului sa-i instiinteze pe cetateni cu privire la datoriile pe care le au la stat. In noua formula contribuabilul va fi cel care va trebui sa se intereseze ce datorii are de platit. Toate bune si frumoase, asta pana la transpunerea intentiilor in fapte. Nu de alta, dar pesedistii au demonstrat deja (vezi salarizarea si Codul Fiscal) ca sunt incapabili sa parcurga cu bine drumul de la teorie la practica.

* ROMANIA LIBERA

* DNA încearcă să arunce "pisica moartă" în curtea SRI

Noile interceptări prezentate de Realitatea TV marți, 13 februarie, par să mute atenția scandalului de la DNA Ploiești către SRI după ce procurorul Mircea Negulescu discută cu Vlad Cosma despre ce șefi din Serviciul Român de Informații l-ar fi ajutat pe Sebastian Ghiță să fugă.

Deși înregistrările de la Realitatea TV nu au fost asumate oficial de nimeni, ca acelea de la Antena 3 de către Vlad Cosma, este evident că cele de la Realitatea au fost scoase de oameni apropiați actualei conduceri a DNA și apropiați de cei doi "zmei" de la Ploiești, Onea și Negulescu.

Scandalul interceptărilor din interiorul Serviciului Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție ar putea lua o cu totul altă turnură decât cea inițială. Postul Realitatea TV a prezentat marți, 13 februarie, la emisiunea lui Rareș Bogdan, o serie de interceptări cu discuții între procurorul Mircea Negulescu, atunci la DNA Ploiești, și Vlad Cosma.

Surse judiciare spun că după cum arată stenograma acelor discuții, cel care a interceptat discuțiile este chiar procurorul Negulescu. Din tonul folosit în comunicare, care este unul pur profesional, în care un anchetator încearcă să afle informații de la un posibil denunțător, în cazul nostru Vlad Cosma, este evident că procurorul Negulescu, dacă nu a înre-gistrat personal, măcar știa că discuția se înregistrează.

* ZIARUL FINANCIAR

* Ce folos să crești cu 7%? Nu înseamnă că mănânci din viitor când dai astăzi pe salariile bugetarilor banii care ar fi trebuit să meargă în șosele, canalizare, rețele de gaz metan, școli și spitale?

Statistica a anunțat ieri o creștere a produsului intern brut de 7% în 2017, cel mai bun ritm din 2008 încoace. Economiei i-au trebuit 10 ani să revină la un ritm de creștere care să ofere speranța recuperării, într-un orizont de timp vizibil, a decalajelor față de Europa Occidentală.

Din păcate, foarte multe reacții sunt de nemulțumire la adresa acestei evoluții, și pe bună dreptate. Oamenii nu văd în jurul lor prosperitatea care ar trebui să fie indicată de aceste evoluții excepționale ale parametrilor macroeconomici. Nu este puțin pentru o economie să crească cu 7% și este foarte probabil ca România să fi ajuns anul trecut la un nivel al PIB-ului în euro mai mare decât al Cehiei sau al Portugaliei.

De unde vine însă această nemulțumire? O privire asupra utilizării veniturilor suplimentare la buget create de această creștere economică este edificatoare. Astfel, creșterea PIB nominal de la 760 de miliarde de lei la 850 de miliarde de lei a adus o majorare a veniturilor bugetare de la 224 miliarde de lei la 252 miliarde de lei, deci cu 28 miliarde de lei.

Aceasta înseamnă 6 mld. euro. Este foarte bine, nu, să ai un plus de 6 mld. euro la buget! Dar ce s-a făcut cu acești bani suplimentari? Din cele 6 miliarde de euro venituri suplimentare, 2,5 miliarde de euro au mers la creșterea salariilor bugetarilor, 2,5 miliarde de euro la creșterea pensiilor și restul de un miliard de euro în alte direcții.