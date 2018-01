REVISTA PRESEI 16.01.2018

* ADEVĂRUL

* Tudose a demisionat. Ce urmează: De la suspendarea președintelui la dizolvarea Parlamentului. Toate scenariile posibile

Demisia premierului Mihai Tudose poate provoca o criză politică de amploare: PSD nu mai e sigur de guvernare, Iohannis ar putea fi suspendat sau Parlamentul ar putea fi dizolvat. iohannis nu poate refuza demsia lui Tudose, dar apoi îl poate propune din nou premier.

Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stănescu pentru a asigura interimatul la Palatul Victoria. Potrivit Constituției, președintele Klaus Iohannis are dreptul să-l refuze pe Paul Stănescu și să numească un alt membru al Guvernului pe funcția de premier interimar. Există și un precedent, tot cu PSD. În 2015, după ce a demisionat, Victor Ponta l-a propus interimar pe Mircea Dușa, la acea vreme ministru al Apărării, însă Iohannis n-a fost de acord și l-a numit pe Sorin Câmpeanu, ministrul Educației. Potrivit Constituției, interimatul poate dura cel mult 45 de zile, însă conducerea PSD se va reuni marți dimineață la ora 11.00 pentru a-i alege succesorul lui Tudose.

Ce va face Iohannis? În primul rând, PSD riscă să piardă guvernarea, căci e greu de crezut că președintele Klaus Iohannis va desemna și a treia oară premierul propus de PSD. "Dacă și acest guvern (condus de Mihai Tudose - n.r.) ar cădea, atunci va trebui să îmi pun întrebarea, la modul extrem de serios, dacă PSD-ul mai are capacitatea să guverneze", spunea Iohannis la jumătatea lunii octombrie. În urmă cu câteva zile, și Ludovic Orban, liderul PNL, partid apropiat de Iohannis, spunea: "Am convingerea că președintele Iohannis nu va mai nominaliza un premier de la PSD, ceea ce poate deschide drumul spre anticipate". Până la anticipate, procedura este următoarea: Parlamentul trebuie să respingă de două ori premierul propus de șeful statului, care, potrivit Constituției, are libertate totală de a alege. Aceasta este marea frică a social-democraților: Iohannis să-i ignore și să propune un premier neagreat de PSD. Această slăbiciune a fost exploatată și de Mihai Tudose în ședința de ieri. Premierul le-a transmis clar baronilor locali că, dacă îi retrag sprijinul politic, vor pleca de la masa puterii, deci au câștigat degeaba alegerile.

Pe de altă parte, liderul PSD Liviu Dragnea a încercat să liniștească partidul, spunând că Iohannis va propune tot un premier de la PSD, întrucât Opoziția nu poate strânge o majoritate parlamentară. Mai există și alt scenariu: Iohannis îl poate propune din nou pe Tudose, care ar putea aduna o majoritate, în condițiile în care parlamentarii PSD nu sunt foarte doritori să ajungă la alegeri anticipate, deci să-și riște mandatele. În schimb, Iohannis, prin desemnarea unui premier ostil PSD, poate forța alegerile anticipate, iar sondajele arată că partidul lui Dragnea este în picaj, deci ar avea șanse infime să mai ajungă la guvernare. Cum joacă PSD PSD are în mânecă o singură carte: suspendarea președintelui, un scenariu vehiculat și la începutul anului trecut. E mai puțin important dacă Iohannis ar ajunge să fie demis printr-un referendum. Miza este perioada dinaintea votului popular, când locul vacantat de Iohannis va fi ocupat de președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care, din postura de președinte-interimar, are dreptul de a desemna un premier, iar acesta ar urma să fie cel agreat de Liviu Dragnea. Apoi s-ar ține și referendumul pentru demiterea președintelui. Dacă trece, Klaus Iohannis e demis. Dacă nu trece - cea mai probabilă variantă - Iohannis se întoarce la Cotroceni, dar găsește un Guvern PSD gata instalat.

* BCR iși taxează clienții cu dobânzi duble la refinanțarea creditelor, față de cele atrase de la alte bănci

Banca Comercială Română (BCR) își taxează clienții proprii care vor să-și refinanteze creditele (pentru a-și diminua rată lunară sau pentru a obține o suma suplimentară de bani) cu dobânzi duble față de cele practicate pentru cei care au credite la alte bănci și vor să le refinanteze la BCR.

Astfel, pentru refinanțarea creditelor de consum (denumite Divers BCR) de la alte bănci, BCR aplică o Dobânda Anuală Efectivă (DAE), indicatorul pentru costul total al unui împrumut, de 8,29% pe an, fixă pe toată durata rambursării banilor, cea mai mică dobânda de pe piață. (vezi tabelul)

În schimb, pentru propriii clienți care au credite mai vechi la BCR, banca este dispusă să le refinante la costuri duble, cu o DAE de 16,06% pe an. Cei care-și încasează salariul sau pensia la BCR beneficiază de o dobânda mai mică, de 9,91% (DAE), dar tot mai mare cu aproape două puncte față de cea aplicată clienților atrași de la alte bănci.

Care să fie, oare, rațiunea BCR pentru această discriminare aplicată clienților proprii, când, de fapt, normal ar fi că un furnizor de servicii să-și fidelizeze clientela, care ar trebui să beneficieze de dobânzi chiar mai mici decât cele aplicate clienților altor bănci?

Responsabilii cu comunicarea ai BCR nu au răspuns la întrebările trimise de Bancherul.ro, astfel că ne rămâne doar să speculăm că, pe de o parte, ar putea fi vorba de o strategie agresivă a băncii de a atrage clienții altor bănci.

Pe de altă parte, se pare că dobânzile mari aplicate propriilor clienți pot fi justificate doar de faptul că aceștia se află într-o poziție de captivitate față de banca, din diverse motive, precum supraindatorarea, astfel că în lipsa unor alternative de finanțare de la alte bănci, BCR profită de ei pentru a-i refinanța cu dobânzi foarte ridicate.

Și alte bănci au dobânzi mai mici pentru refinanțarea creditelor de la alte bănci, însă diferența de dobânda nu este atât de mare că la BCR.

De exemplu, Banca Transilvania refinanteaza creditele de consum de la alte bănci cu o dobânda variabilă de 10,02% (7,75% plus ROBOR 6M), aceeași că pentru clienții care-și încasează veniturile la banca, dar numai cu un punct mai redusă decât dobânda standard, de 11,02%.

În cazul unei refinanțări cu dobânda fixă, nivelul acesteia (9,4% standard și 8,9% cu încasarea venitului în banca) este identică atât pentru propriii clienți, cât și pentru clienții altor bănci.

BRD nu are o oferta destinată refinanțării creditelor de la alte bănci. Dobânzile pentru refinanțarea creditelor, indiferent dacă sunt de la alte bănci sau de la BRD, au același nivel cu creditele noi: 9,95% fixă standard sau 8,95% cu încasarea veniturilor în banca și variabilă, compusă din 7,9% plus ROBOR la 6 luni standard sau 6,9% plus ROBOR la 6 luni dacă se încasează venitul într-un cont al băncii.

Și Raiffeisen Bank are un credit special pentru refinanțarea creditelor de la alte bănci, cu dobânzi variable sau fixe, diferențiate pe tranșe valorice și în funcție de încasarea venitului sau de aplicarea online.

Astfel, pentru valori între 3.000 și 7.000 de euro, dobânda variabilă standard pentru creditul de refinanțare este 12,78% (ROBOR la 6 luni plus 10,5%), aceeași că cea aferentă unui credit nou.

Dobânda fixă are aceeași valoare că cea variabilă, 12,78%, fiind cu doar o jumătate de punct mai mică decât cea standard aferentă creditelor noi cu dobânda fixă.

Nici Unicredit nu are dobânzi mai mici pentru creditele de refinanțare decât cele standard, deși banca are un credit special destinat refinanțării împrumuturilor.

La ING, refinanțarea creditelor se face, de asemenea, cu aceleași costuri valabile și în cazul împrumuturilor noi: dobânda fixă standard de 11,95% sau redusă cu trei puncte (8,95%) în cazul încasării salariului la banca și contractarea unei asigurări de viață.

Acceași strategie o întâlnim și la CEC Bank: banca nu are o politică de tarife diferită în cazul creditelor de refinanțare față de creditele standard. În prezent, CEC Bank derulează o campanie promoțională cu o dobânda fixă de 9,9% pe an și fără comision de analiză dosar.

* Guvernul Tudose a supraviețuit aproape șapte luni

Guvernul condus de Mihai Tudose a fost în funcție aproape șapte luni, după ce a fost învestit în data de 29 iunie 2017. Este al doilea Cabinet schimbat de la formarea majorității PSD-ALDE, după ce Guvernul Grindeanu a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD.

Mihai Tudose, împreună cu miniștrii săi, a depus jurământul în data de 29 iunie 2017.

La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau să înșel încrederea acordată. Voi fi prezent în Parlament de câte ori va fi nevoie, de câte ori voi fi chemat sau de câte ori o lege importantă va necesita susținere la cel mai înalt nivel guvernamental. Le voi cere, de asemenea, tuturor miniștrilor să facă același lucru, să participe la procesul de dezbatere, atât în plen, cât și la comisie. Cred, în egală măsură, că partidul care și-a asumat guvernarea și programul de guvernare, PSD, împreună cu partenerul său de coaliție, ALDE, au dreptul la legitimitatea de a controla săptămânal, lunar sau de câte ori consideră necesar, ritmul de implementare a programului de guvernare".

Mihai Tudose venea după Sorin Grindeanu, cel care a stat în fruntea Palatului Victoria șase luni și a reușit să bifeze și o premieră. A fost demis prin moțiune de cenzură de propriul partid care l-a trimis acolo, liderii social democrați acuzându-l că a uitat cine l-a trimis la Palatul Victoria și a ales să se "baricadeze" în Guvern ca să nu piardă postul.

"Premierul desemnat, Mihai Tudose, ar trebui să fie conștient - și eu cred că este conștient de acest lucru - și să se pregătească pentru momentul de peste câteva luni, când îi va veni rândul. Eu știu că lui Mihai îi place șahul, așa că să pregătească foarte bine mișcările viitoare", i-a transmis la acea vreme Sorin Grindeanu lui Tudose.

Prin declarațiile sale, Mihai Tudose lăsa să se înțeleagă că Sorin Grindeanu a fost un caz izolat și că membrii PSD știu cine îi trimite în funcții și cui se raportează.

Și totuși, la trei luni, premierul bătea cu pumnul în masă. Fie pleacă miniștrii cu probleme din partid, adică Rovana Plumb și Sevil Shhaideh, sau cei care nu au performanță, cum ar fi Răzvan Cuc, fie își depune mandatul. O situație complicată pentru PSD care risca să nu mai obțină o nominalizare de la Iohannis pentru scaunul de la Palatul Victoria. O situație și mai complicată pentru Dragnea, având în vedere că cei vizați de Tudose îi erau colaboratori vechi.

După o ședință de cinci ore, informațiile care ajungeau la presă erau că Tudose este la un pas de demisie. O discuție de 15 minute doar între Dragnea și Tudose a tranșat însă lucrurile. Întorși în sala de ședință, a fost cum a spus Tudose.

"Aproape toată lumea a plecat supărată", a declarat Dragnea, după ședința CEx din 12 octombrie 2017, care s-a lăsat cu demisiile miniștrilor menționați.

Pentru premier era însă o mare victorie în fața lui Liviu Dragnea.

Perioada ce a urmat a dus și mai mult la răcirea relațiilor între premierul Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea. În cele din urmă, tensiunea din partid nu a mai putut fi ascunsă.

Scandalul polițistului pedofil a adus în lumina reflectoarelor un alt om apropiat al lui Liviu Dragnea din Guvern: Carmen Dan. Nemulțumită de anchetă și comunicarea în cazul agentului Eugen Stan, Carmen Dan a cerut demiterea șefului Poliției Române, Bogdan Despescu. Premierul nu numai că nu a acceptat dar i-a și transmis ministrului de Interne că nu poate munci cu cineva care minte (referitor la înlocuitorul lui Despescu) și semnează oricând demisia.

Imediat a apărut în discuție relația Dragnea-Tudose și faptul că ministrul de Interne este un pion pe tabla de șah. De altfel, Tudose a transmis un semnal către Liviu Dragnea, spunând că ministrul de Interne va demisiona, "dacă este lăsată".

De cealaltă parte, Carmen Dan a răspuns că va demisiona doar dacă partidul i-o va cere, pentru că Guvernul este unul politic.

Declarațiile publice și mesajele transmise arătau, înaintea ședinței Consiliului Executiv, de luni, că Mihai Tudose are alături de el organizații puternice, cum ar fi cele conduse de Marian Oprișan, Niculae Bădălău sau Adrian Țuțuianu.

"Fără cele 10 organizații care îl sprijină pe Tudose, dintre care Iași, Constanța, Buzău, Dâmbovița, Giurgiu, Caraș, Timiș, care au mulți parlamentari, nu au majoritate să demită guvernul", au declarat surse din PSD pentru agenția de presă MEDIAFAX.

Pe de altă parte, 30 de lideri ar fi fost de acord să semneze un act prin care ar fi arătat că sunt împotriva șefului Guvernului.

Pus în fața membrilor Comitetului Executiv, Tudose nu a mai avut de ales. Cei mai mulți i-au cerut demisia din cauza tensiunilor, iar acesta a ales să nu se repete scenariul Grindeanu.

Luni seara, Tudose a anunțat că în sfârșit are o relație bună cu Liviu Dragnea. Nu va asigura însă vreun interimat la Guvern.

Rămâne de văzut dacă președintele Klaus Iohannis este de acord, ca în decurs de un an, să accepte al treilea premier PSD.

* PÎCCJ a sesizat CSM pentru tergiversarea dosarelor penale ale plutonierului ce o consiliază pe Dan

Parchetul General a transmis luni un comunicat conform căruia "prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus efectuarea unui control cu privire la modul în care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale având ca obiect cercetarea agentului șef principal de poliție Rîciu Valentin, în prezent consilier al ministrului afacerilor interne, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune (art. 244 Cod penal), ultraj (art .257 alin. (2) Cod penal) și abuz în serviciu (art. 297 Cod penal).

Controlul a constat în verificarea celor trei cauze sub aspectul respectării normelor procedurale care reglementează activitatea de urmărire penală, precum și a ritmicității efectuării actelor de cercetare.

În urma verificărilor efectuate a rezultat că, în dosarele aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 București, procedurile s-au prelungit nejustificat, în cele două cauze nefiind efectuate acte de urmărire penală cu celeritate, ambele fiind repartizate pentru cercetări lucrătorilor de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere - Biroul control intern. În dosarul aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 București, procurorul de caz a dispus măsurile necesare efectuării cu celeritate a actelor de urmărire penală, delegând în acest sens lucrătorii de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, Biroul control intern. Totodată, constatând neefectuarea în termen a actelor dispuse, procurorul de caz a intervenit prompt, dispunând noi măsuri și stabilind un nou termen de efectuare a cercetărilor.

Având în vedere cele menționate anterior, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus următoarele măsuri:

Sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării verificărilor prealabile ce se impun sub aspectul prelungirii nejustificate a procedurilor în cele două dosare ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 București, pentru a se stabili eventuala existență a indiciilor săvârșirii vreunei abateri disciplinare din cele prev. de art. 99 lit. h) și t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Efectuarea de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Serviciul de îndrumare și control a unui control tematic având ca obiectiv verificarea modului de exercitare de către procurorii de la parchetele competente a activității de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de către lucrători de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, Biroul control intern."

* Shinzo Abe la București: Prima vizită in România a unui prim-ministru japonez

Președintele Klaus Iohannis îl va primi, marți, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, în cadrul vizitei oficiale pe care înaltul demnitar nipon o întreprinde la București.

Este prima vizită în România a unui prim-ministru al Japoniei și vine în contextul celebrării a cinci ani de la convenirea, în 2013, a Parteneriatului Reînnoit dintre cele doua tari. La Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri în format restrâns, în plenul delegațiilor, declarații de presă și un dineu oficial pe care președintele Iohannis îl va oferi în onoarea oaspetelui sau, a anunțat Administrația Prezidențială.

Premierul Abe întreprinde un turneu diplomatic în Europa Centrală și de Est, care cuprinde Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Serbia și România, în contextul în care Japonia încearcă să obțină sprijin pentru politica sa fermă față de Coreea de Nord.

''Vreau să confirm cooperarea noastră în dosarul nord-coreean și alte chestiuni urgente cu care se confruntă comunitatea internațională'', declara șeful Executivului nipon înaintea plecării în acest turneu european. Abe este însoțit de reprezentanții a peste 30 de companii japoneze.

Reprezentantul companiei de vânzări online Rakuten a fost în Estonia, țară extrem de avansată în domeniul serviciilor online și tehnologiei informației. Reprezentantul corporației Mitsubishi s-a aflat in delegatia premierului în toate cele șase țări vizitate, iar cel al Fujitsu în cele trei state baltice și Bulgaria.

În Bulgaria, Serbia și România se va deplasa și reprezentantul NTT Data, filiala concernului NTT specializat în servicii de telecomunicații. ''Europa de Sud-Est oferă o mână de lucru înalt calificată'', a Abe cu referire la Bulgaria, România și Serbia.

Japonia încearcă să-și consolideze prezența în această regiune unde China dezvoltă rapid legături. Cele șase țări vizitate de Shinzo Abe fac parte din grupul de 16 state din Europa Centrală și de Est și din Balcani care participă anual la un summit cu China.

* Firea a lasat baltă Bucureștiul ca să deszăpezească PSD-ul

Bucureștenii ghinioniști au fost nevoiți să patineze ieri, fie pe roți, fie pe propriile tălpi. Și asta pentru că iarnă nu a ținut cont de prioritățile politice și a dat buzna peste Capitală într-un moment complet nepotrivit, acela în care pesediștii se bat că chiorii pe putere și influență, atât în Guvern cât și în partid. Iar cum primărița generală este mare lider al PSD București și visează la mai mare, nimeni nu a mai avut grijă că străzile și trotuarele Capitalei să fie curățate. În fond, alegeri sunt abia peste doi ani și bucureștenii trebuie și ei să știe că iarnă nu-i că vara. În plus, stratul de zăpadă nu a fost prea mare iar cum meteorologii au anunțat că de astăzi vremea se va încălzi lucrurile se pot rezolva și de la sine, asta spre deosebire de măcelul din PSD. Un măcel de pe urmă căreia edilita care i-a prostit pe bucureșteni la localele din 2016 speră să-și consolideze poziția în partid și să-și deschidă cărare către Cotroceni. În fond, nu toate blondele sunt proaste iar dată fiind penuria de cojones de pe sena politică românească o damă hotărâtă din fire își poate înfige tocul în cel mai mare partid iar dacă are un noroc porcesc chiar și în pragul Președinției.

Păgubiți rămân locuitorii Capitalei, care n-au nimerit-o bine nici cu schimbarea de sex. Au ales o doamna pe principiul că femeile sunt mamoase și bune gospodine, dar au dat greș. Este suficient să socotim serbările și concertele organizate și să comparăm rezultatul cu numărul străzilor reparate și cu acela al mijloacelor de transport în comun cumpărate în ultimii doi ani. Gabriela Firea nu este o gospodină dornică să-și curețe luna ograda și să facă lucrurile să meargă șnur. Gabriela Firea visează la mari demnități și lumina reflectoarelor, așa că interesul acordat cetății se va limita și în acest an la câteva prim-planuri artistice făcute cu plugul de zăpadă alături, la convocarea comandamentelor de iarnă și la niște căni de ceai înmânate cu înmănușată grație unor oameni ai străzi. Cât privește troienele periculoase și hâde, străzile înghețate, mașinile distruse de sarea aruncată pe caldarâm, bălțile care îneacă trecerile de pietoni, toate acestea vor face parte și în acest an din peisajul bucureștean. Că doar ne-am ales primar cu ie că să fim siguri că se păstrează tradiția, nu?

Și pentru că fulgii au vizitat, tandru, Bucureștii, Gabi Firea, care avea de fapt treaba la CEx, s-a gândit că în treacăt să sancționeze firmele de salubritate din Capitală pentru că nu au dat, preventiv, cu material antiderapant. În mod normal, le-ai plânge pe bietele firme, dar după ce vezi amenzile, te umflă râsul. Amenzile se ridică la 30.000 lei de cap de firma furajată, și au fost aplicate de miliția locală. "Operatorii de salubrizare ar fi trebuit să țînă cont de avertizările meteo de ninsoare și să aplice material antiderapant din cursul nopții. În schimb, tratamentele au fost aplicate în această dimineață, motiv pentru care s-a format polei. Până la această ora situația a fost remediată, traficul rutier a fost reabilitat, dar solicit operatorilor să acționeze în permanentă pentru a asigura un trafic fluent, astfel încât bucureștenii să poată circulă în condiții normale", a tunat, grijulie, Gabriela Firea. Bre, nu încerca să ne mai duci de nas, pe bune, crezi că noi nu știm că lupta Dragnea - Tudose e ceea ce te apasă, ieri? Că să ieși cumva bine și de aici, doar o carieră politică poate să aibă omul, nicidecum două. Bun, acum i-ai amendat pe salubritanici, și cum se circulă în București? A fost ucis poleiul? Ați dat gata fulguială? Ai alungat gerul cu milițienii locali? Ține minte, Gabi. Zmeul se naște zmeu, nu se vopsește în zmeu!

* România pierde doi metri din teritoriu în fiecare an

În perioadele în care debitul Prutului este foarte mare, nivelurile crescute ale apelor determină o la fel de mare presiune asupra digurilor. O situație disperată a fost în iunie 2006, când digul de la Prut a fost pe punctul de a ceda la "kilometrul 8" al incintei "Brateșul de Jos", care ar fi însemnat inundarea Cartierului Portului din Galați și a Platformei Industriale Est, unde funcționează zeci de companii, dar și inundarea a mii de hectare de culturi agricole. Au venit la Galați ministrul de Interne, Vasile Blaga, și ministrul Mediului, Sulfina Barbu, au venit și șefi ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și, în disperare de cauză, a fost adoptată soluția anihilării celor 15-20 infiltrații din dig prin acoperirea zonei infiltrațiilor cu o folie impermeabilă. Atunci au fost promise măsuri de consolidare a digurilor, de renaturare a zonei dintre Prut, Dunăre și Lacul Brateș, o zonă vulnerabilă și din cauza nivelurilor ridicate ale pânzei freatice. Marea promisiune a fost renaturarea a 530.000 de hectare din Lunca Dunării, un proiect la care au lucrat cinci institute de cercetări, dar care a fost uitat, la concurență cu interesele marilor latifundiari care cultivă zeci de mii de hectare luate în concesiune de la ADS. Tot atunci s-a discutat prima oară și despre erodarea digului din zona vărsării Prutului în Dunăre, ca urmare a faptului că, în perioadele în care debitele și nivelurile Prutului și Dunării sunt mari, în zona de confluență se produce fenomenul de remuu, o "întoarcere" spre amonte a apelor Prutului din cauza "rezistenței" întâmpinate la vărsarea în Dunăre. Primul efect era presiunea foarte mare a apelor asupra digurilor din zona de confluență.

S-au făcut studii cu privire la situația digului din zona vărsării Prutului în Dunăre. Unul dintre acestea e studiul de evaluare "Reabilitare dig râu Prut în incinta Brateșu de Jos, județul Galați", realizat de firma Econova SRL din Iași pentru Administrația Națională "Apele Române". Specialiștii care au realizat studiul în august 2016 și l-au refăcut în martie 2017 avertizează că porțiunea finală a digului, de la podul rutier dintre Vămile Galați și Giurgiulești (Moldova) până în zona confluenței Prutului cu Dunărea, este supusă constant eroziunii, principalul efect fiind reducerea teritoriului României cu până la 2 metri liniari în fiecare an. "Proiectul de reabilitare a digului pe malul drept al râului Prut în aval de podul rutier Giurgiulești pe o distanță de 380 de metri reprezintă o necesitate imediată din cauza accentuării procesului de eroziune a malului drept care duce la pierderea teritoriului național cu 1-2 metri -anual. (...) De exemplu în anii 2008 și 2010 s-au înregistrat viituri istorice din cauza descărcărilor de debite de peste 850 mc/s din Lacul Stânca Costești. Aceste viituri au depășit capacitatea de transport a râului Prut și au dus la modificarea configurației și morfologiei terenului și la eroziuni pu-ternice ale malului drept. Eroziunea malului drept înseamnă inclusiv pierdere de teritoriu național", se spune în studiul Econova. "Mutarea" graniței cu 2 metri în fiecare an, dar pe un front de 500 de metri, înseamnă că din 2006 până în prezent harta României s-a "micșorat" cu aproximativ un hectar.

A existat și un proiect, care a fost demarat în 2008. Pentru lucrările de "consolidare a malului drept al râului Prut" a fost eliberată de Consiliul Județean Galați o autorizație de construire care era valabilă trei ani, până pe 4 decembrie 2011. Era timp suficient pentru consolidarea a 500 metri de dig, cât se stabilise inițial. Dar au urmat 2-3 ani în care proiectul fost uitat și, când a fost redescoperit, s-a constatat că documentația de execuție nu mai era valabilă.

Printr-un ordin al Ministerului Mediului și Pădurilor a fost aprobată o nouă documentație, în care a fost scurtat de la 500 la 380 de metri sectorul de dig care va fi consolidat. După încă un an, Consiliul Județean Galați a emis o nouă autorizație de construire.

Dar, chiar dacă era vorba de a fi stopată inclusiv "retragerea" frontierei de stat, Guvernul n-a găsit banii necesari pentru consolidarea digului. S-au făcut ceva lucrări pe principiul "de câți bani ai", dar au fost lucrări superficiale, care nu au schimbat cu nimic nici situația, nici riscurile "Din lipsă de fonduri proiectul nu a mai fost executat în întregime. În perioada 2008-2010, s-au realizat lucrări de reabilitare a digului de apărare din zona Brateșu de Jos, în limita fondurilor disponibile. Lucrările care au fost executate nu sunt suficiente deoarece, în perioada din 2010 până prezent (martie 2017 - n.red.) eroziunea de pe malul drept al râului Prut în aval de podul rutier (drumul E87 care face legătura cu Republica Moldova) Vama Giurgiulești este foarte activă, producându-se avansări de 1-2 m anual", se spune în studiul Econova. În concluzie, a existat un proiect, s-au cheltuit niște bani, s-au făcut ceva lucrări, dar rezultatul e "zero".

* Ce putem învăța de la Estonia, țara care a deținut timp de 6 luni președinția UE în 2017: s-a concentrat pe ce știa mai bine, digitalizarea. Este campioana europeană a digitalizării serviciilor publice și are cea mai mică datorie din UE

Mai întâi a fost Skype, apoi e-guvernarea. Estonia, o mică națiune de la granița de est a UE, s-a transformat dintr-o fostă republică sovietică într-una dintre cele mai digitalizate țări din UE. În ultimele șase luni ale anului trecut a deținut președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene, poziție din care, după cum se laudă liderii politici, a realizat progrese în zece domenii.

Estonia, o țară cu o populație de doar 1,3 milioane de locuitori, se poate lăuda și cu progrese pe plan economic și social, în condițiile în care relațiile cu unul dintre cei mai importanți parteneri economici, Rusia, i-au fost erodate pe de o parte de teama unor agresiuni rusești, iar pe de cealaltă de sancțiuni occidentale contra Moscovei și de sancțiuni rusești contra UE. Anul trecut, Estonia a avut cea mai mică datorie raportată la PIB din UE. Unii analiști consideră că Estonia are cel mai competitiv cod fiscal din OCDE. De asemenea, politicenii estonieni se laudă că țara lor are cel mai mare număr de start-up-uri per capita. Analizele Comisiei Europene arată că Estonia este campionul european la furnizarea serviciilor publice online.

Cele mai recente date ale Eurostat, din 2016, arată că PIB per capita exprimat în standardele puterii de cumpărare al Estoniei este de 75% din media UE, un nivel mai bun decât, spre exemplu, cel al Greciei, Ungariei și Poloniei. În cazul României, indicatorul este de 58% din media UE.

Președinția Consiliului UE s-a dovedit a fi pentru Estonia cu 7 milioane de euro mai ieftină decât s-a așteptat. Bugetul alocat pregătirii și președinției în perioada 2014-2018 a fost de 74,9 milioane euro (din care 65% reprezintă costuri economice, 33% costuri cu forța de muncă și 2% investiții), însă costurile au fost cu 10% mai mici, în parte pentru că Marea Britanie a decis să iasă din UE și Estonia a trebuit să-și ocupe postul cu șase luni mai devreme. Banii care au rămas se duc în bugetul de stat. În total, 1.300 de persoane au fost implicate în președinția UE a Estoniei. Costurile pentru Bulgaria, țara care a luat locul Estoniei, sunt estimate la peste 75 de milioane de euro.

Estonia a făcut progrese, mai mari sau mai mici, în toate domeniile de politică fiscală și financiară stabilite pentru președinția ei, a anunțat ministerul de finanțe, notează Baltic News Service. Astfel, la inițiativa Estoniei, statele membre ale UE au ajuns la un acord prin care afacerile din economia digitală nu sunt taxate la fel ca firmele din alte domenii. Pe baza discuțiilor conduse de Estonia, Consiliul European a decis să ceară Comisiei Europene să prezinte la începutul acestui an o directivă privind taxarea economiei digitale. De asemenea, Estonia a condus cu succes discuțiile privind bugetul UE pentru 2018, de 160 de miliarde de euro, din care jumătate va fi direcționat către investiții care sprijină crearea de locuri de muncă, cercetarea și inovarea. Apoi, sub ghidajul micii țări baltice, au fost introduse amendamente privind TVA în comerțul electronic care vor proteja companiile și vor încuraja competiția onestă. Tot sub ghidajul Estoniei a fost introdus un nou model de management de criză pentru cazul în care o bancă are probleme. A cincea realizare este extinderea mandatului și creșterea resurselor pentru Fondul European pentru Investiții Strategice. A șasea este realizarea unei liste cu țările care nu cooperează suficient în privința combaterii evaziunii fiscale. A șaptea realizare este simplificarea regulilor privind folosirea fondurilor UE, a opta - promovarea uniunii piețelor de capital, a noua - reducerea poverii administrative în domeniul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și a zecea - reguli mai clare și mai stricte privind stoparea terorismului financiar și a spălării de bani.

Dintre toate, de realizările din domeniul digital liderii Estoniei sunt cel mai mândri. Digitalizarea a fost întotdeauna o prioritate pentru țara lor. Spre exemplu, potrivit datelor biroului național de statistică, anul trecut 11.096 de persoane au aplicat pentru un program de e-reședință, cu 827 mai multe decât numărul copiilor născuți în Estonia în aceeași perioadă. În acest ritm, până în 2021 Estonia va avea 150.200 de e-rezidenți, majoritatea veniți din Marea Britanie, scrie portalul de știri Emerging Europe. Scopul programului este de a majora economia și piața digitală prin atragerea de noi clienți și noi investiții și de a stimula inovarea.

E-reședința a avut un efect pozitiv asupra economiei. Potrivit Deloitte, proiectul a adus un profit de 14,4 mil. euro și ajută la stabilitatea economică. Rezultatele vor crește, arată estimările: profitul net va urca la 31 de milioane de dolari până în 2021, iar beneficiile nete socio-economice indirecte la 194 de mil. euro.

"Este destul de ușor pentru un investitor străin să facă afaceri în Estonia. Printre avantaje se numără sistemul de taxare simplu, nivelul redus al birocrației, utilizarea la scară largă a sistemelor digitale, achiziționarea rapidă a diverselor permise și tratate pentru evitarea taxării duble cu peste 50 de state și altele. Străinii pot cumpăra proprietăți imobiliare ca localnicii, iar clădirilor nu li se impune taxa imobiliară", spune Toomas Prangli, partener la firma de avocatură Sorainen. În plus, în Estonia nu este taxat profitul reținut (pentru plata datoriilor, spre exemplu) sau reinvestit al companiilor.

Inițiativa e-reședință permite înființarea și administrarea unei companii online, independent de țara unde se află proprietarul. O problemă este reticența băncilor, care refuză frecvent să deschidă conturi pentru e-rezidenți din cauza presiunilor în creștere de a nu permite spălarea de bani.

Guvernul estonian a lăsat indicii pentru cei care vor să-i calce pe urme: crearea unei platforme descentralizate și distribuite care permite componentelor existente să fie conectate și elementelor noi să fie ușor de adăugat, indiferent dacă sunt dezvoltate de entități publice sau private; asigurarea că sistemul de achiziții permite accesarea celor mai bune instrumente și sisteme; folosirea sistemelor care deja au avut succes, acestea putând fi implementate mai rapid, notează Forbes.

Un risc major pentru economia estoniană este penuria de forță de muncă, o problemă întâlnită la toate țările est-europene. Pentru că salariile sunt sub media UE (salariul minim este de 500 de euro pe lună de la 1 ianuarie), oamenii talentați pleacă din țară, ceea ce afectează competitivitatea economică. De aceea, spun unii analiști, Estonia trebuie să atragă forță de muncă din alte părți, incusiv din afara Europei.

Estonia are din partea Standard & Poorís ratingul "AA-", același pe care-l are Cehia, cea mai bogată economie est-europeană. [ tipărește articolul ]