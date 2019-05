REVISTA PRESEI 16.05.2019

Adevărul

• Cioloş: "Nu aş fi nominalizat-o pe Dăncilă premier". Care e diferenţa esenţială dintre Alianţa USR-PLUS şi PNL

Publicaţia "Adevărul" scrie că Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat miercuri seară, la Realitatea TV, că el nu ar fi desemnat-o pe Viorica Dăncilă premier. Cioloş a vorbit şi despre relaţia dintre preşedintele Klaus Iohannis şi PNL în campania electorală, dar şi despre diferenţele dintre Alianţa USR-PLUS şi PNL. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Cum a ajuns PSD să-şi anuleze marele miting din Capitală. Motivul prin... "Nu ştiu cât de mare motor devine sau nu (Klaus Iohannis pentru PNL - n.r.), eu cred că până la urmă oamenii o să judece după candidaţi, după programele politice", a declarat Dacian Cioloş la Realitatea TV, citat de G4Media. În acest context, Cioloş a prezentat câteva diferenţe dintre Alianţa 2020 USR-PLUS şi PNL. "Sincer n-am văzut programul celor de la PNL. L-au scos şi târziu, a apărut mi se pare că de o săptămână. Noi, imediat după ce am depus lista de candidaţi, am prezentat şi programul electoral. Noi am fost înainte. Fiecare partid are strategia lui. Candidaţii nu au fost puşi cu mâna de preşedinţii partidului. Noi am avut o procedură clară şi transparentă de selecţie a lor şi în consecinţă am anunţat candidaţii relativ de vreme. Am fost, cred, printre primele partide care au anunţat candidaţii pentru europarlamentare", a explicat Dacian Cioloş.

Bancherul

• BNR intareste politica monetara, dar nu prin majorarea dobanzii de referinta, ci printr-o seceta de lichiditati si cresterea dobanzilor la depozite

"Bancherul" scrie că In zona euro, inflatia a crescut la 1,7%, dar Banca Centrala Europeana tine in continuare dobanda la 0%. In Ungaria, inflatia a urcat la 3,9%, dar dobanda de referinta a ramas la 0,9%. Asa ca de ce sa crestem noi dobanda mai mult de 2,5%, desi inflatia a ajuns la 4,1%?

Acesta a fost principalul argument invocat astazi de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, pentru justificarea deciziei bancii nationale de a lasa dobanda de referinta la locul ei, o miscare anticipata, de altfel, de analisti.

Un diferential prea mare intre dobanda din Romania si cele din alte tari ar fi in dezavantajul nostru, pentru ca ar putea atrage prea multe capitaluri speculative, care ar determina o apreciere nesustenabila a leului fata de alte valute, desi aceasta ar putea ajuta, pe de alta parte, la scaderea inflatiei.

Desi dobanda de referinta nu creste, politica monetara va fi inasprita in continuare, a declarat guvernatorul Isarescu, printr-un control mai strict al lichiditatii din piata bancara, adica mentinerea unui deficitit de lichiditate care determina cresterea dobanzilor din piata interbancara, inclusiv a indicilor de referinta pentru credite, o masura anuntata de banca centrala in precedenta sedinta, din 2 aprilie.

Cotidianul

• Fiul Doinei Cornea îi dă decisiva lui Iohannis!

Publicaţia "Cotidianul" scrie că: "Fiul disidentei anticomuniste Doina Cornea, Leontin Horaţiu Iuhas, îndeamnă la boicotarea ceremoniei anunţate de Klaus Iohannis pentru 20 mai, dedicată declarării lui 2019 drept "Anul omagierii victimelor comunismului". Acesta a făcut un apel la invitaţii la eveniment "să se gândească bine dacă participă sau nu la această manifestare".

"Mi s-a reproşat că de ce am făcut această scrisoare publică (mai jos - nr.), pentru că dacă doream să-i spun ceva preşedintelui puteam să i-o spun foarte frumos prin răspunsul meu pe care să-l trimit la Cotroceni, dar care e rostul?

Păi rostul e acela că părându-mi-se că această invitaţie nu are chiar scopul pe care aparent l-ar avea, aş fi vrut să atrag atenţia - şi fac un apel acum la toţi cei care sunt în această categorie cu mine, invitaţi ca şi persoane care au suferit în timpul comunismului, să se gândească bine dacă participă sau nu la această manifestare", a spus Iuhas miercuri seară la Antena 3.

Fiul Doinei Cornea a anunţat săptămâna trecută că refuză invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis de a participa, în 20 mai, la ceremonia publică de comemorare a Revoluţiei din Decembrie 1989, afirmând că nu înţelege care este motivul pentru care un astfel de eveniment are loc în luna mai. Acesta se întreaba dacă nu cumva o astfel de ceremonie are loc în mai din motive electorale şi spune că nu vrea să participe la un miting electoral şi nici la un eveniment în care există riscul ca victimele regimului comunist să fie sărbătorite tocmai de torţionarii lor. Leontin Iuhas a publicat zilele trecute pe pagina sa de Facebook scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Iohannis/ Iată scrisoarea integral:

Naţional

• Pintea: "Nevaccinarea face mult rău"

Publicaţia "Naţional" notează că: " Sorina Pintea, a declarat ca pentru adoptarea in Parlament a unei legi a vaccinarii este nevoie de consens, intrucat documentul va afecta sanatatea populatiei. Ministrul Sanatatii a precizat ca in textul actului normativ ar fi necesar sa existe cuvantul "obligativitate".

"Am vorbit cu colegii de la PSD, dar fiind o lege cu impact atat de mare cred ca se procedeaza corect. Pentru a putea adopta o astfel de lege e nevoie de un consens, este o lege care va afecta sanatatea publica. Deocamdata, in Comisia de sanatate, exista inca multe discutii si nu neaparat parlamentarii PSD nu sunt de acord. Parerea mea personala - este nevoie sa avem in lege cuvantul obligativitate, pentru ca, daca nu avem aceasta sintagma, nu am rezolva problema. Discutiile sunt intre obligativitatea vaccinarii si obligativitatea informarii", a spus Pintea, la Palatul Victoria, dupa ce a fost intrebata de ce nu se adopta mai rapid legea vaccinarii in Parlament. "Copiii au murit pentru ca nu au fost vaccinati, nu din cauza ca nu exista legea vaccinarii. Pot sa va spun si de ce. Am inceput anul trecut, impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si UNICEF, o campanie de vaccinare in comunitatile sarace ale Romaniei. Anul acesta, prima actiune a fost la Tandarei. pintea 1 Pintea: nevaccinarea face mult rauDaca nu facem acest tip de campanii in acele zone nu va conta ca avem sau nu legea vaccinarii. Pentru acesti oameni nu conteaza daca exista legea sau nu, ei nu au acces la media, nu sunt inscrisi pe listele medicilor de familie, nu i-a cautat nimeni pana la un moment dat. Din punctul meu de vedere, nevaccinarea face mult rau, sunt campanii antivaccinare sustinute de niste organizatii nonguvernamentale, care ar trebui sa functioneze cu mai multa prudenta. Venind de la Brasov pe Valea Prahovei o sa vedeti panouri antivaccinare. Nu ar avea ce cauta acolo. Cred ca ar trebui cu totii sa facem o campanie anti-antivaccinare", a mai afirmat Sorina Pintea.