REVISTA PRESEI 17.01.2018

* ADEVARUL

* Viorica Dăncilă, primul angajament: modificarea legilor Justiției

Viorica Dăncilă, propusă premier de PSD, le-a promis baronilor susținere totală pentru modificarea legilor Justiției, spre deosebire de Tudose, care a șovăit. Dăncilă a susținut și Ordonanța 13 la Bruxelles.

Liderii PSD au decis aproape în unanimitate să o propună pentru funcția de premier pe Viorica Dăncilă, social-democrată din Teleorman, care în prezent e șefa eurodeputaților PSD din Parlamentul European și președintă a Organizației femeilor social-democrate. Întrebat dacă a contat pentru alegere faptul că e din Teleorman, Liviu Dragnea, originar din același județ, a răbufnit: "Nici vorbă. Toți din Teleorman trebuie să plecăm din țară?". Propunerea a venit din partea lui Niculae Bădălău, numărul doi în partid și contestatar temporar al faptului că Liviu Dragnea nu se consulta cu el și conducerea formațiunii când trebuiau numiți oameni în diferite funcții. "În final, a fost votată Viorica Dăncilă, șefa delegației PSD din Parlamentul European, doar cu o abținere. În rest, am votat toți colegii.

A fost propusă și doamna Andronescu, care și-a retras candidatura spre final. Eu și colegii mei i-am pus foarte multe întrebări. Viorica Dăncilă a fost propusă de Niculae Bădălău", a declarat Liviu Dragnea, după ședința Comitetului Executiv. De asemenea, acesta a precizat faptul că Viorica Dăncilă va respecta programul de guvernare și se va ocupa și va susține și modificarea legilor Justiției. "Nu s-a dezis niciodată de programul de guvernare. Susține demersul de a modifica legile Justiției", a completat Dragnea, acest lucru fiind confirmat și de Lia Olguța Vasilescu, ministru care a povestit că întrebată de senatorul Șerban Nicolae dacă e de acord să se meargă cu aceste legi în Parlament până la capăt, Dăncilă a confirmat că da.

* Cum și-a bătut joc PSD de vizita istorică a premierului Japoniei

Guvernul a anulat ceremonia oficială de primire a lui Shinzo Abe, primul premier al Japoniei care a vizitat România. Abe avea programtă o întâlnire cu Mihai Tudose, însă, cu o seară înainte, PSD și-a trântit pentru a doua oară premierul. Iar Tudose, în semn de răzbunare, n-a vrut să asigure interimarul, așa că Abe, care a sosit în România alături de importanți oameni de afaceri, în loc să fie primit la Guvern, a fost plimbat prin Muzeul Satului.

"Îmi pare bine că am vizitat Grădina Japoneză din București și mulțumesc pentru primirea foarte călduroasă care mi s-a făcut în această țară, în România", a spus, protocolar, Shinzo Abe. În acest timp, delegația oficială japoneză a fost primită pe ușa din dos la Palatul Victoria de reprezentanți ai mediului de afaceri românesc. "Demisia domnului premier Tudose a făcut imposibilă întâlnirea din punct de vedere protocolar la nivelul Guvernului. Era nevoie de șefi de Guvern, adică de persoane la același nivel. Am avut o discuție cu delegația japonează și au înțeles foarte bine. S-au întâmplat asemenea lucruri și în alte țări", a spus ministrul de Externe Teodor Meleșcanu. Liderul PSD Liviu Dragnea, care a provocat noua criză politică, n-a avut mustrări de conștiință. "Vicepremierul japonez s-a întâlnit cu vicepremierul României, iar premierul s-a întâlnit cu președintele. A fost o întâlnire bună", a spus Dragnea. Într-adevăr, spre seară, Shinzo Abe a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis. "Am decis împreună cu domnul prim-ministru Abe să lansăm demersurile necesare pentru ca, în viitorul nu foarte îndepărtat, să ridicăm relația dintre România și Japonia la nivel de Parteneriat Strategic", a spus șeful statului.

* BANCHERUL

* Băncile nu mai trebuie să ne spună ce rol au în economie, ci cum îl joacă

"Băncile au un rol important în economie asigurând intermedierea financiară, prin atragerea de depozite și plasarea de credite. Prin intermediul creditelor, băncile ajută la finanțarea nevoilor persoanelor fizice și ale companiilor care pot întoarce acești bani în economie prin consum și investiții, în timp ce prin atragerea de depozite băncile protejează economiile populației și ale companiilor."

Aceasta este principala concluzie a studiului "Impactul economic si social al bancilor in Romania", realizat de firma de consultanta PwC, prezentat astazi de Asociatia Romana a Bancilor (ARB).

Dar de ce oare este nevoie, dupa aproape 11 ani de la aderea la Uniunea Europeana, sa ni se prezinte un studiu in care sa ni se demonstreze ca bancile au un important rol economic si social? E cineva care mai pune la indoiala aceasta paradigma?

Poate pentru ca in ultimii ani bancile au fost asaltate de critici acerbe din partea clientilor, de legi populiste si extremise (legea darii in plata sau conversia creditelor in franci la cursul istoric), de masuri in forta ale autoritatilor (ANPC, Ministerul Finantelor) sau de numeroase procese in justitie, care le-a afectat serios imaginea.

Si totusi, sub acest fum de petarde, bancile si-au vazut de treaba si au acordat tot mai multe credite, atat persoanelor fizice cat si firmelor.

Sunt destul de multi cei care au inca probleme vechi nerezolvate cu bancile, insa ponderea covarsitoare a populatiei si firmelor, peste 90% din total, au o relatie normala cu bancile, in care-si pastreaza banii, fac plati si de la care obtin credite.

De aceea, oare n-a venit timpul ca bancherii sa se concentreze pe cei 90% din total, care nu mai au demult nevoie sa li se spuna ca o banca are un rol benefic in societate? In schimb, acestia au acum alte asteptari de la bancheri.

In primul rand, asteptari mult mai mari decat studii simpliste precum cel de fata.

Ce valoare are un document, oricare ar fi el, cand proiecteaza, dintr-un singur unghi, cu reflectoare cat mai colorate si puternice, o lume bancara perfecta, fara pic de autocritica sau de lumini de contrast? Si mai cu seama o lume care se concentreza pe profit, in timp ce latura sociala si de relationare (digitala) cu consumatorul, ca sa nu-i spunem de protectie a consumatorului, devine tot mai importanta?

* COTIDIANUL

* Românii au fost amețiți: în 2017 s-au modificat 1.400 de legi, ordonanțe și hotărâri

România ocupă primul loc în topul regional al modificărilor legislative în 2017 după ce au fost adoptate 1.388 de acte normative (cu excepția ordinelor ministerelor), din care: 278 de legi, 117 de Ordonanțe de urgență, 30 de ordonanțe simple și 963 de Hotărâri de Guvern. La acestea se mai adaugă miile de ordine emise de ministere. La Ministerul Finanțelor, de exemplu, s-au înregistrat 3.344 de ordine iar la Ministerul Muncii 1.907, se arată într-o minitorizare făcută de Patronatul IMM-urilor (CNIPMMR). Actele normative în 2017 au fost inițiate de Guvern (79.97%), fără a lua în calcul și numărul ordinelor ministerelor. Parlamentul, ca principală putere legislativă, a adoptat 278 de legi (20,03%), din care foarte multe pentru aprobarea ordonanțelor emise de Guvern.

Codul Fiscal a fost modificat pe parcursul anului trecut prin 11 acte normative ce au schimbat/completat 290 de articole. Media europeană a modificărilor anuale ale Codului Fiscal în Europa este de 50. Reprezentanții patronatului IMM-urilor au atras atenția că niciuna dintre aceste modificări nu a respectat normele de tehnică legislativă și principiile fiscalității. Normele de tehnică legislativă instituite prin art. 91 din Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, prevăd consultarea obligatorie a organizațiilor reprezentative ale întreprinderilor mici și mijlocii privind conținutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact și a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziției lor, documente ce vor însoți proiectul de act normativ până la adoptare. Pentru asigurarea unui mediu favorabil inițierii și dezvoltării afacerilor, în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, inițiatorii vor respecta principiul "Gândiți mai întâi la scară mică", precum și principiul numărului constant. Principiul "Gândiți mai întâi la scară mică" presupune ca inițiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi și cu precădere, asupra activității întreprinderilor mici și mijlocii. Principiul numărului constant stabilește că introducerea unor noi sarcini administrative - obligații de raportare/ conformare - pentru întreprinderi mici și mijlocii trebuie să aibă loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente. Evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative se face prin aplicarea Testului IMM. Testul IMM se efectuează de către inițiatorul actului normativ, înainte de demararea procesului de avizare a acestuia, și constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potențialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecțiilor care se impun în definitivarea proiectului de act normativ.

* CURENTUL

* Lucan a depus un fals la instanță ca să scape de arest? Avocatul spune că e doar o eroare materială

Profesorul Mihai Lucan, reținut de DIICOT în 21 decembrie 2017 nu a fost arestat preventiv de judecătorii Tribunalului București pentru că a depus în instanță o copie de pe un document, intitulat "Statement" și semnat de managerul fimei MGP din Cehia, conform căruia, în 2006, firma a livrat, gratuit, fără a avea nevoie de compensații sau de returnarea produsului, un aparat "Seednet Model FP5T5" către profesorul Mihai Lucan.

Declarația e datată 6 noiembrie 2007. Intervievat de Adevărul, actualul manager al ICUTR, Silviu Moga, a declarat că e vorba despre două aparate produse de aceeași firmă, Galil, dar că în 2006 aparatul se numea Oncura 200 Golden SeedNet 2. De altfel, Moga ți-a făcut doctoratul pe de pacienți tratați între 2006 și 2010 exact pe acest aparat, tema fiind: "Crioterapia Primară, metodă de tratament minim invaziv la cancerul de prostată". Modelul FP5T5 a ajuns la ICUTR abia în 2012.

Așadar pare că Lucan a contrafăcut documentul pentru a scăpa de arestul preventiv, fiind suficient să modifice data livrării și data emiterii declarației.

Unul dintre avocații lui Mihai Lucan, Eugen Iordăchescu, a declarat pentru "Adevărul": "E vorba despre o eroare materială, de o literă greșită, dar asta nu are relevanță în ceea ce privește actul de donație care din punctul nostru de vedere dovedește că aparatul a fost și este în proprietatea exclusivă a lui Mihai Lucan".

Litera greșită în opinia avocatului este în loc de "Oncura 200 Golden SeedNet 2" e "Seednet Model FP5T5".

Conform Codului Penal, falsul în înscrisuri sub semnătură privată se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă iar uzul de fals cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

* JURNALUL NATIONAL

* Alina Bica a plecat în... Costa Rica. De tot!

Fosta șefă a DIICOT Alina Bica, trimisă în judecată în mai multe dosare, a plecat în Costa Rica și nu s-a mai prezentat la procese, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în procesul în care este judecată alături de fostul ministru Adriean Videanu, iar avocatul acesteia ar fi anunțat în sala de judecată că este plecată în Costa Rica unde intenționează să lucreze ca avocat.

Alina Bica nu a venit nici la începutul lunii decembrie 2017 la proces, iar avocații au depus atunci în instanță acte medicale care confirmau că ea ar fi suferit un accident în Spania, au mai spus sursele.

Fosta șefă a DIICOT poate părăsi teritoriul României, ea neavând nicio interdicție în acest sens.

Alina Bica a fost condamnată în două dosare penale, însă deciziile nu sunt definitive.

Astfel, în noiembrie 2016, ea a fost condamnată de Instanța supremă la patru ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului. În același dosar, fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat pentru complicitate la abuz în serviciu.

De asemenea, în ianuarie 2017, Alina Bica a primit 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, în legătură cu intervenții pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu.

* NATIONAL

* Opozitia să-și dea demisia de onoare!

Ramasi fara Iliescu, Cozmanca, Nastase, DIP, Mitrea, Hrebenciuc, Agathon etc., pesedistii isi bat joc nu doar de ei ci si de tara. Lucru imposibil insa daca asa numita opozitie de dreapta nu s-ar fi autodistrus.

Originala prin definitie, democratia post-decembrista s-a dus definitiv dracului dupa castigarea alegerilor din 2016 de catre PSD. Formula de fapt gresita pentru ca PSD nu a castigat nimic ci PNL a pierdut ca un ghertoi prost alegerile. Un ghertoi care a crezut ca da lovitura si ajunge in fruntea bucatelor dupa o falsa fuziune cu PDL si un simulacru de logodna cu Ciolos. Si asta dupa ce PNL se urcase deja in patul comun USL cu dusmanul de moarte al dreptei, PSD. Combinate cu lipsa liderilor autentici (impunerea doamnelor Gorghiu si Turcan a fost doar o gluma proasta iar Blaga nu are fata si verb de presedinte) si haosul creat de lupta data in PNL pentru putere, decizia imbecila de a inghiti ca pelicanii guvernul tehnocrat impus de Iohannis plus non-combatul din campania electorala le-a dat lovitura de gratie liberalilor.

PNL-ul a ajuns la o cota parlamentara de rahat, 20%, cu care nu poti face mai nimic, dar liberalii sa nu uite ca sunt singurii vinovati. Culmea este ca lumea i-ar fi iertat daca se trezeau si readuceau PNL-ul la stadiul de partid in toata firea, capabil sa faca opozitie si sa tina PSD-ul in fraul democratic.

N-au facut-o, permitand PSD-ului sa o ia razna, lucru care nu s-ar fi intamplat daca PNL ar fi iesit cu un program de guvernare solid, cu alternative reale la ministrii social-democratii, cu acuzatii concrete si cu pozitii politice credibile in loc sa se multumeasca sa miaune de fiecare data ca PSD nu este capabil sa guverneze si isi bate joc de tara. Asa, si? Ce faceti voi, liberalii, in aceasta situatie? Ii cereti presedintelui alegeri anticipate? Bateti campii si o stiti. Recunoasteti ca nu aveti nici macar o umbra de premier pe care sa-l propuneti? Mersi, stim. Tocati lupta interna din PSD si puseurile de vechil ale lui Dragnea? Nu e treaba voastra, vedeti-va de conflictele din PNL. Beti o cafea cu USR si Ciolos si dupa aceea trambitati viitoarea mare unire a dreptei lesinate? Va spunem noi ca USR este deja istorie iar Ciolos si-a ratat cu brio cariera politica. Voi liberalii, marii urmasi ai respectabililor Bratieni, nu sunteti in stare sa faceti nimic dupa ce ati distrus echilibrul scenei noastre politice.

* ROMANIA LIBERA

* MAI, demisie zguduitoare. Valentin Rîciu, consilierul lui Carmen Dan, este vizat în trei dosare

Valentin Rîciu, consilierul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, care este vizat în trei dosare penale, și-a anunțat demisia din funcție, marți seară.

El spune că a luat această decizie nu pentru că situația sa juridică s-ar fi schimbat, ci pentru că așa vede el responsabilitatea, informează news.ro.

Anunțul demisiei este făcut de Valentin Rîciu pe Facebook, el precizând că a decis, marți, să își înceteze activitatea la cabinetul ministrului Afacerilor Interne.

"Nu pentru că situația mea juridică s-ar fi schimbat cu ceva. După cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzație penală, iar comunicatul public al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este lămuritor. Am discutat astăzi cu ministrul și decizia aceasta este. Nu am pretenția de a fi exemplu pentru cineva, dar așa văd eu ca polițist responsabilitatea", scrie Valentin Rîciu.

Parchetul instanței supreme a anunțat luni că făcut un control privind modul în care au fost instrumentate de către parchete trei dosare penale în care este cercetat, pentru înșelăciune, ultraj și abuz în serviciu, agentul șef principal de poliție Valentin Rîciu, consilier al ministrului de Interne Carmen Dan, și s-a stabilit că în două dintre dosare, aflate pe rolul Parchetului Judecătoriei Sector 3 București, procedurile s-au prelungit nejustificat, "nefiind făcute acte de urmărire penală cu celeritate", "ambele fiind repartizate pentru cercetări lucrătorilor de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere - Biroul control intern".

Astfel, procurorul general Augustin Lazăr a dispus sesizarea Inspecției Judiciare pentru prelungirea nejustificată a procedurilor în cele două dosare, precum și efectuarea de către Parchetul General a unui control pentru verificarea modului de exercitare de către procurorii de la parchetele competente a activității de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de către lucrători de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, Biroul control intern.

În dosarul aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 București, procurorul de caz a dispus măsurile necesare efectuării cu celeritate a actelor de urmărire penală, delegând în acest sens lucrătorii de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, Biroul control intern. Totodată, constatând neefectuarea în termen a actelor dispuse, procurorul de caz a intervenit, dispunând noi măsuri și stabilind un nou termen de efectuare a cercetărilor, mai spunea Parchetul General.

De asemenea, Lazăr a dispus efectuarea de către Parchetul General a unui control privind verificarea modului de exercitare de către procurorii de la parchetele competente a activității de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de către lucrători de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, Biroul control intern.

* ZIARUL FINANCIAR

* Mesajul mediului de business către PSD: "Puteți să vă schimbați între voi, dar nu schimbați nimic în economie!" Cursul leu-euro a resimțit puternic schimbarea intempestivă a Guvernului și a scăzut cu 0,7%

♦ Cursul leu-euro a resimțit puternic ieri schimbarea intempestivă a Guvernului și a scăzut cu 0,7% ♦ Oamenii de afaceri vor stabilitatea legilor, chiar dacă sunt schimbate guverne sau miniștri.

Cursul și bursa au reacționat ieri la criza politică, astfel că euro a ajuns din nou la aproape 4,66 lei, după o creștere de 0,74%, iar bursa a scăzut cu 0,3%. Oamenii de afaceri sunt îngrijorați de faptul că un nou guvern va veni cu alte propuneri legislative care ar putea bulversa economia.

"Minunat ar fi - și asta este marea mea spe­­ranță - dacă ar veni cineva mâine la guver­nare și ar zice: «Dragilor, nu mai schim­băm ni­mic în următoarele 12 luni!». Predictibi­lita­tea și stabilitatea ar fi ideale pentru mediul de busi­ness", a spus Mihai Marcu, CEO și preșe­dintele consiliului de administrație al MedLife, cel mai mare jucător din sectorul serviciilor medicale private.

Despre nevoia de stabilitate vorbește și Adrian Mihai, unul dintre acționarii și fondatorii FAN Courier, cea mai mare companie de curierat din România.

"Mi-aș dori de la următorul guvern sta­bilitate și predictibilitate, ca să ne facem pla­nu­rile bazându-ne pe niște legi care să fie stabile pentru o pe­rioa­dă mai lungă de timp", a spus Adrian Mihai, care con­duce o com­pa­nie cu 5.730 de salariați.

* Ce poate învăța România de la vecini: Bulgaria este prima țară aflată sub monitorizare specială a Bruxellesului care preia președinția UE. Juncker spune că are încredere că acest stat marcat de corupție și sărăcie va livra rezultate pozitive pentru Europa

Bulgaria, o țară despre care se spune că este cea mai săracă și coruptă din Uniunea Europeană, are șansa să-și îmbunătățească imaginea odată cu preluarea președinției prin rotație a UE. Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene și, mai nou, un prieten al statelor estice, crede că Bulgaria se va ridica la nivelul provocării. Această țară, ca și România, este sub monitorizarea specială a CE prin Mecanismul de Cooperare și Verificare. Preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de un stat cu un astfel de statut este o premieră pentru UE.

România va deține președinția Consiliului UE în perioada ianuarie-iunie 2019, când ordinea europeană va fi, probabil zguduită dur de șocurile Brexitului. Guvernul bulgar, format din partidul conservator GERB al premierului Boiko Borisov și, pentru prima dată, dintr-un grup de formațiuni de extremă-dreapta, a marcat preluarea președinției UE prin anunțarea accelerării eforturilor de a adopta euro și prin provocarea colegilor din UE să spună de ce n-ar vrea ca Bulgaria să intre în zona euro.

Preluarea președinției a fost marcată și de alte evenimente. Pe 12 ianuarie, când guvernul lui Borisov găzduia o delegație a Comisiei Europene în palatul culturi, o clădire din era comunistă, parlamentarii au respins vetoul președintelui țării dat unei noi legi anticorupție, aceasta în numele angajamentului față de CE, scrie EUobserver.