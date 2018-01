REVISTA PRESEI 18.01.2018

* ADEVARUL

* Guvernul Vasilica Viorica Dăncilă. Iohannis merge iar pe mâna PSD

Președintele Klaus Iohannis a uitat că în octombrie îi amenința pe PSD-ști că e posibil să nu le mai desemneze un al treilea premier dacă-l dau jos pe Mihai Tudose și a decis să o desemneze pe Viorica Dăncilă în funcția de șef al Guvernului, pentru a mai da "o șansă PSD-ului".

Șeful statului a dat majorității parlamentare mai puține emoții decât ar fi crezut aleșii Opoziției. Klaus Iohannis a acceptat propunerea de premier a PSD, europarlamentarul Vasilica Viorica Dăncilă, cu toate că la ultima remaniere guvernamentală, din luna octombrie, îi avertizase pe social-democrați și pe cei din ALDE că s-ar putea să nu mai numească un reprezentant al lor la Palatul Victoria dacă își schimbă pentru a doua oară propriul premier. Deși în discursul său a arătat că a luat în calcul nu doar opțiunile politicienilor, ci și opinia societății, exprimată inclusiv pe rețelele de socializare, președintele Ionannis a făcut desemnarea fără să schițeze nici cel mai vag gest de rezistență: "În primul rând, această decizie trebuie să fie conformă cu Constituția și cu deciziile CCR în materie de desemnare și aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară. În Parlament, după consultări, îmi e foarte clar, PSD dispune de o majoritate și, atunci, cântărind toate argumentele, ținând cont de situația concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o șansă și să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă", a declarat președintele Klaus Iohannis.

Liderul de la Palatul Cotroceni a făcut doar câteva remarce la adresa guvernării PSD din ultimul an, pe un ton mult mai moale față precedentele sale ieșiri publice. "Dar, acum, PSD trebuie să performeze. Românii au mari așteptări. Și eu am mari așteptări. PSD a promis și în campania electorală și după campanie lucruri importante. PSD a promis salarii, pensii, școli, manuale, spitale, infrastructură, dar până acum prea puțin s-a realizat. Acum, PSD trebuie să dovedească că ce a promis face", a completat Iohannis.

Reacția lui Liviu Dragnea la acceptarea desemnării Vioricăi Dăncilă a fost laconică: "Președintele a ales stabilitatea în ciuda presiunilor partidelor din Opoziție și a altora. Îi mulțumim pentru asta și apreciem deosebit", a spus șeful PSD într-o declarație de presă alături de propunerea de premier. Mai mult, președintele PSD a promis că partidul său și al lui Călin Popescu Tăriceanu vor face tot posibilul ca pe 29 ianuarie să fie votul de învestitură al Guvernului Dăncilă. Declarația lui Dăncilă a fost, de asemenea, scurtă: "Aștept să avem votul în Parlament, pentru că pentru noi este importantă punerea în practică a programului de guvernare, pentru România și pentru români", a afirmat Dăncilă.

Principalele partide ale Opoziției au dat impresia că mimează disputa politică pe care o au cu PSD. În primul rând, Ludovic Orban a spus că PNL ar vrea atât să ajungă la guvernare fără PSD, lucru aproape imposibil, dar că ar vrea și anticipate, ceea ce e puțin probabil. Întrebat ce le-a spus Iohannis la consultări referitor la anticipate, Orban a ocolit răspunsul. Ideea anticipatelor le-a surâs și celor din USR, lucru recunoscut și de noul președinte al formațiunii, Dan Barna.

Spre deosebire de alți lideri ai partidelor de opoziție, Traian Băsescu a arătat că încă e un "președinte-jucător", venind cu două propuneri de premier și explicându-le jurnaliștilor cum ar rupe el din diferite partide suficienți deputați și senatori pentru ca viitorul șef al Guvernului să nu mai fie de la PSD. "Am făcut două propuneri. Una pentru primul Guvern, dacă va cădea, și al doilea pentru al doilea Guvern, care nu mai are cum să pice. Prima propunere este Siegfried Mureșan, care, spre deosebire de doamna Dăncilă de la Videle, a fost negociatorul bugetului UE pentru anul 2018. Dacă domnul președinte are timp să compare cei doi europarlamentari, cu certitudine va opta pentru Siegfried Mureșan. A doua propunere este Eugen Tomac", a declarat Băsescu. Mai mult acesta a ironizat și competențele lingvistice ale Vioricăi Dăncilă prin comparație cu prima sa propunere, Siegfried Mureșan, politician vorbitor a patru limbi străine. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că din punctul de vedere al UDMR, responsabilitatea guvernării este a celor care au câștigat alegerile în 2016, dar că deocamdată nu se poate propunța nici pentru, nici împotriva Vioricăi Dăncilă, pentru că nu o cunoaște. "Noi am sus că nu o cunoaștem, nu avem argumente nici pro, nici contra. Nu am văzut-o, nu știm ce gândește, nu știm ce vrea să facă", a spus liderul UDMR. Acesta a punctat că în cazul în care e acceptată de Iohannis, vor cere să stea de vorbă cu Dăncilă înainte de a anunța dacă vor vota sau nu un cabinet condus de aceasta. Liderul deputaților minorităților naționale, Varujan Pambuccian, a declarat, că nu știe dacă mai poate avea încredere în coaliția PSD-ALDE și că ideea opoziției pentru organizarea unor alegeri anticipate este "absolut nerealistă". "Așteptăm prim-ministrul desemnat și vom avea o discuție în urma căreia vom lua o decizie de cum vom vota", a afirmat Pambuccian. O parte a reprezentanților grupului minorităților votează în mod tradițional cu PSD, în timp ce alții își exprimă opțiunea pro sau contra, de la caz la caz.

* BANCHERUL

* Băncile din Cehia, Polonia și România sunt cele mai sigure din Estul Europei

Băncile din Cehia, Polonia și România sunt cele mai sigure din Estul Europei, conform tabloului de risc al sistemelor bancare europene publicat ieri de Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

ABE a luat în calcul un număr de 22 de indicatori pentru evaluarea sistemelor bancare europene. În urmă comparației a șapte cei mai importanți dintre aceștia, rezultă că în Cehia, Polonia și România sunt cele mai solide sisteme bancare din regiune, urmate de Ungaria, iar la coadă este Bulgaria. (vezi tabelul)

Pentru a face un clasament al celor cinci țări din regiune, am acordat note de la 10 la 6 în funcție de locul ocupat în clasamentul respectivilor indicatori. Băncile din România și Cehia au acumulat câte 61 de puncte, cele din Polonia doar 51 de puncte iar băncile din Bulgaria și Ungaria au însumat fiecare câte 54 de puncte.

Dacă ne uităm la tabloul de risc, vedem că Cehia este singură cu toți indicatorii de risc scăzut, cu culoarea verde, în timp ce România are încă două riscuri ridicate: la rată creditelor neperformante (NPL) și rată creditelor restructurate.

Aceleași două riscuri ridicate la regăsim și în Ungaria și Bulgaria, însă per total, indicatorii din România sunt mai buni decât ai celor două țări.

Sistemul bancar din Polonia nu are niciun risc ridicat, însă are risc mediu la cinci dintre cei șapte indicatori, în timp ce România are, pe de altă parte, cinci indicatori cu risc scăzut, astfel că după însumarea notelor pentru fiecare indicator rezultă că țară noastră este a două cea mai puțîn riscantă din regiune, după Cehia.

Băncile românești au primit doi de 10 pentru cea mai bună rată de acoperire cu provizioane a neperformantelor (coverage ratio of NPL) și cel mai scăzut raport credite/depozite.

În schimb, sistemul bancar autohton are doar notă 7, fiind pe penultimul lor, la volumul creditelor restructurate (level of forbearance), cu 6,1% din totalul creditelor, și notă 8 la rată creditelor neperformante, cu 8,4%, indicatori care sunt în zona de risc ridicat, conform normelor ABE.

Pentru a intră în zona cu risc mediu, rată NPL trebuie să coboare sub 8%, iar ponderea restructurărilor să scadă sub 4%.

Indicatorul privind rată creditelor neperformante publicat de ABE, de 8,4% în septembrie în cazul sistemului bancar românesc, este diferit de cel raportat de BNR (Rată Expunerilor Neperformante - NPE, conform ABE, de 7,96% în septembrie, în scădere la 7,64% în octombrie și 7,31% în noiembrie), este mai mic decât în Ungaria (10,1%) și Bulgaria (11,7%), dar încă mult mai ridicat față de Polonia (6%) și Cehia (1,6%).

Valoarea creditelor neperformante din România se ridică la 2,2 miliarde euro în septembrie 2017, în scădere de la 2,3 miliarde în iunie, 2,5 miliarde în martie și 2,7 miliarde euro în decembrie 2016.

În Ungaria, volumul de neperformante este dublu: 4,2 miliarde euro, în scădere de la 5,1 miliarde euro în 2016.

În Bulgaria, volumul neperformantelor este la nivelul de la noi, 2,1 miliarde euro, ridicat pentru mărimea acestei țări vecine, care însă are o intermediere financiară dublă față de noi, ceea ce înseamnă că și volumul de credite acordate de bănci este mare: 18,1 miliarde euro, față de 26,1 miliarde euro în România.

În Ungaria, băncile au credite în valoare de 41,3 miliarde euro, în Polonia - 109 miliarde euro iar în Cehia - 124 miliarde euro.

În privința acoperirii creditelor neperformante cu provizioane, băncile românești stau în continuare cel mai bine din Europa, cu un indicator de 68,8% în septembrie 2016, comparativ cu 58,1% în Bulgaria, 62% în Cehia și 59,8% în Polonia.

Totalul activelor băncilor românești se ridică la 38 miliarde lei în septembrie 2017, comparativ cu 141 miliarde euro în Polonia, 58 miliarde euro în Ungaria, 21 miliarde euro în Bulgaria și 149 miliarde euro în Cehia.

Sistemul bancar românesc este pe locul trei în topul profitabilității din Europa, după Ungaria și Cehia, arată ultimele date publicate ieri de Autoritatea Bancară Europeană (ABE).

Astfel, indicatorul de profitabilitate ROE (Return on Equity), adică rentabilitatea capitalului, a fost 15,6% în România, în septembrie 2017, în creștere de la 15,4% în iunie, dar în scădere de la 16,1% în decembrie 2016.

Comparativ, în Cehia, ROE a fost mai mare în septembrie - 16,1%, că și în Ungaria - 18,1%, care a avut cel mai înalt nivel al acestui indicator.

La finalul anului trecut, băncile românești au fost pe locul doi în topul profitabilității, cu ROE de 16,1%, față de 16,4% în Ungaria și 14,1% în Cehia.

În privința capitalizării, băncile românești se clasează pe locul doi, cu 18%, după Bulgaria, cu 20,5%, iar la eficientă (raportul cost/venit) sunt abia pe locul trei, după Bulgaria și Cehia.

Conform tabloului de risc publicat de ABE cu indicatorii aferenți trimestrului trei din 2017, băncile europene au continuat să-și majoreze capitalurile, indicatorul CET1 ratio urcând cu 30 de puncte de baza, la 14,6%, iar Tier 1 capital ratio a ajuns la 16%.

De asemenea, băncile europene și-au îmbunătățit și calitatea creditelor, cu indicatorul non-performing loans (NPL) coborând la 4,2%. Totuși, avertizează EBA, volumul ridicat al creditelor neperformante, de 854 miliarde euro în total, rămâne o vulnerabilitate pentru sectorul bancar european.

Riscul de credit este clasat, de altfel, că principalul risc al sistemului bancar european în harta riscurilor publicată de ABE, urmat de riscurile de piață și de riscul operațional, după care urmează riscurile de concentrare, reputațional și legal, riscul de profitabilitate, accesul la finanțare și structura finanțării, cel de reglementare și mediu, de fragmentare și în final riscul suveran, indus de politică.

Și profitabilitatea băncilor rămâne o provocare, cu indicatorul return on equity (ROE) crescând marginal, la 7,1% în septembrie 2017, de la 6,9% în iunie

* COTIDIANUL

* Londra: departe de Trump și mai aproape de UE

Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat marți că britanicii ar fi bineveniți să rămână în Uniunea Europeană, pe fondul reînceperii disputei britanice pe marginea apartenenței la UE și al răcirii relației dintre Londra și președintele Donald Trump. "Dacă Guvernul Marii Britanii își va păstra poziția de a părăsi UE, Brexit va deveni o realitate, cu toate consecințele sale negative, în luna martie a anului următor. Asta doar dacă nu va exista vreo schimbare în inima prietenilor britanici", a declarat Tusk. "Noi, cei de pe continent, nu ne-am schimbat părerea. Inimile noastre sunt încă deschise pentru voi", a mai spus Tusk.

Problemele guvernului de la Londra se înmulțesc. Președintele Donald Trump și-a anulat vizita în Marea Britanie, anunțată pentru luna februarie, pentru inaugurarea noii ambasade SUA, semnalând că încheierea unui parteneriat economic bilateral, esențial pentru a compensa ieșirea Regatului Unit din piața unică europeană, nu se va produce prea curând. Relațiile dintre Londra și Washington au suferit în ultimele luni: Trump a publicat pe Twitter clipuri islamofobe postate de un lider al extremei dreapta din Marea Britanie, iar apoi a recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului, intrând în contradicție cu Londra. Ultimele sondaje arată că 72% din britanici îl consideră pe Trump o amenințare la adresa stabilității mondiale. Printre ei sunt și multi dintre alegătorii conservatorilor aflați la putere, care acum se află în fața unei dileme: să continue apropierea de SUA lui Trump sau să stea în expectativă, cu toate riscurile pe care le implică un Brexit fără sprijinul economic al SUA. "Relația istorică dintre cele două țări se bazează pe principii prea prețioase pentru a fi sacrificate pe altarul narcisismului colosal al lui Trump".

* CURENTUL

* Rectorii Universităților din București, Cluj și Timișoara transmit un protest lui Pop față de schimbările preconizate la Institutul Limbii Române

Rectorii celor mai prestigioase universități din România sunt semnatarii unei scrisori deschise adresate Ministrului Educației, Liviu Marian Pop, în legătură cu Institutul Limbii Române (ILR).

Rectorul Universității din București, prof. Mircea Dumitru, alături de rectorul Universității ,,Babeș Bolyai' din Cluj-Napoca, acad. prof. Ioan Aurel Pop, și de rectorul Universității din Vest din Timișoara, prof. Marilen Pirtea, protestează față de intenția anunțată de conducerea ILR, de a schimba componența Consiliului de coordonare a instituției.

Cei trei rectori arată în scrisoarea deschisă că ,,solicitarea de înlocuire a membrilor vine la doar un an de la intrarea în funcțiune a actualului Consiliu și apreciind că activitatea desfășurată în acest interval de către membrii acestuia a avut efecte benefice pentru consolidarea eficienței și a prestigiului instituției, conducerile universităților semnatare consideră că inițiativa directorului Institutului Limbii Române este inadecvată, lipsită de temei.'

Mai mult, aceștia își exprimă adeziunea față de proiectele propuse de actualul Consiliu privind reorganizarea ILR, ,,care se înscriu în linia durabilă a activităților de promovare a limbii, literaturii, culturii și civilizației românești peste hotare.'

Rectorii prof. Mircea Dumitru, acad. prof. Ioan Aurel Pop și prof. Marilen Pirtea solicită public menținerea în funcție a Consiliului de coordonare, în actuala sa componență.

* JURNALUL NATIONAL

* Andronescu: CExN a decis ca primul ministru să nu mai ceară niciun aviz pentru miniștri

Premierul desemnat Viorica Dăncilă nu va solicita niciunei instituții a statului român niciun aviz pentru viitorii miniștri din cabinetul său, a declarat, miercuri seară, într-o emisiune la TVR 1, vicepreședintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.

Potrivit acesteia, Comitetul Executiv Național (CExN) al PSD a decis, în ultima sa ședință, ca premierul să nu mai ceară serviciilor de informații avize pentru membrii Guvernului.

"Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru să nu mai ceară niciun aviz pentru niciun ministru", a afirmat Andronescu.

* NATIONAL

* Rareș Bogdan iubește banii liberali

Îl știți de la televizor, e băiatul ăla care se laudă singur că e mare patriot, un naționalist cum altul nu-i și un antibolsevic perfect încă din pantecul mamei lui. În rest, iubește paralele... liberale.

Nu știam de ce se agită Rareș Bogdan atât de tare când vine vorba despre liberali. Acum, după dezvăluirea celor de la Pressone, lucrurile s-au limpezit foarte mult. El nu îi iubește pe liberali, ci banii pe care aceștia își permit să-I dea presarilor. Altfel spus, omul nostru, marele deontolog de sub papucul lui Gușă, suge de la două mame. De al Realitatea (care e în insolvență de ani buni), și de la Bușoi pe de altă. Dar ia să vedeți ce au scris concitadinii lui Rareș din Cluj, adică ziariștii de la Pressone. Aceștia au făcut o investigație despre relațiile comerciale dintre jurnaliști și europarlamentari. Și tot ei au aflat că realizatorul Realitatea TV, Rareș Bogdan, și fratele sau, au o firma care prestează servicii pentru liberalul Cristian Bușoi. Cel cu mulți euroi. Dară Bușoi a spus că ar colabora numai cu Horia Bogdan, fratele lui Rareș Bogdan și nu și cu marele patriot. Greșit, nu mai colaborează formal, căci megajurnalistul Realitatea TV a părăsit funcția de administrator al Trend Communication, firma care-l deservește pe Bușoi, în 2016. Bineînțeles, asta nu înseamnă cu nu îi mai vin bănuți liberali și lui Rareș, nu numai lui Horia. Colac peste pupăză, în firma mai este asociat și civilizatul Octavian Hoandră, și el realizator la Realitatea TV. Așa spun datele de la Registrul Comerțului. Când vine vorba despre bănuți, băieții de la Pressone au constatat că "în situația în care un jurnalist vrea să afle care este valoarea contractului dintre Trend Communication și Cristian Bușoi, Parlamentul European nu oferă niciun temei legal. Cu alte cuvinte, la nivelul UE nu există o reglementare așa cum este în România Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public". Transparent și Parlamentul asta European... Concluzia este una: acum știți de unde are sau a avut combustibil patriotismul lui Rareș Bogdan. Naționalism pe pârâii lui Bușoi, cum ar veni!

* ROMANIA LIBERA

* Cum arată ciorna Guvernului Dăncilă

Președintele Klaus Iohannis a acceptat să o desemneze premier pe Viorica Dăncilă, propusă de PSD. Șeful statului ar fi preferat varianta Mihai Fifor, actualul premier interimar. Între timp, Liviu Dragnea negociază lista viitorului Guvern.

"Îmi este foarte clar după consultări că PSD-ul dispune de majoritate", a explicat șeful statului. "Am decis să dau PSD-ului încă o șansă și să desemnez candidatul propus de PSD. Dar acum, PSD trebuie să performeze. PSD a promis salarii, pensii, școli, manuale, spitale, infrastructură, dar până acum prea puțin s-a realizat", a comentat președintele Klaus Iohannis.

Decizia a fost luată după o rundă de consultări cu partidele parlamentare, urmată de o întâlnire dintre președintele Iohannis și Viorica Dăncilă. Pentru a deveni premier, Dăncilă trebuie să fie votată de Parlament, ceea ce va fi o simplă formalitate. PSD și ALDE au majoritate și ar putea beneficia și de sprijinul UDMR. Viorica Dăncilă are un termen de zece zile pentru a se prezenta în fața Legislativului cu lista miniștrilor și programul noului Guvern.

Potrivit unor surse de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis ar fi preferat să-l numească premier pe minstrul Apărării, Mihai Fifor, care este și premier interimar. Și aceasta pentru că, în ultima perioadă, Fifor și-ar fi construit o relație bună cu partenerii din SUA. Totuși, pentru Iohannis ar fi fost dificil să respingă propunerea majorității parlamentare, pentru că o asemenea decizie, deși constituțională, ar fi prelungit criza politică.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a condus delegația PSD-ALDE la Cotroceni, renunțând la strategia de a boicota acțiunile de la Palatul Cotroceni. După o întâlnire de 20 de minute cu șeful statului, Dragnea a declarat că i-a prezentat propunerea ca Viorica Dăncilă să fie premier, precum și susținerea de care aceasta beneficiază. "I-am prezentat președintelui un tabel cu parlamentarii PSD-ALDE care are în spate o susținere semnată de fiecare, asta pentru că au apărut tot felul de informații că am pierdut majoritatea, că nu există susținere, să informăm corect că nu există niciun fel de problemă în majoritatea parlamentară", a anunțat Dragnea. Lista avea 247 de semnatari, în condițiile în care majoritatea parlamentară este de 233 de voturi.

Conștienți că președintele va fi forțat să le dea un răspuns pozitiv, social-democrații au făcut anticameră la Cabinetul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, pentru a intra sau rămâne în noul Guvern. Ecaterina Andronescu ar fi obținut sprijinul lui Liviu Dragnea pentru a reveni la Ministerul Educației, după ce a renunțat să candideze la postul de premier. La Sănătate, actualul ministru, Florian Bodog, ar urma să fie înlocuit de fosta deputată Rodica Nassar, în prezent secretar de stat la Ministerul Sănătății. Liviu Dragnea ar putea renunța și la ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa. Plecarea ministrului Transporturilor, Felix Stroe, și a lui Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, care l-au susținut pe Mihai Tudose, sunt deja certitudini.

Ca argument suplimentar, președintele PSD a menționat că a avut discuții cu șeful UDMR, Kelemen Hunor, iar acesta i-a transmis că nu are vreun motiv să nu fie de acord cu nominalizarea Vioricăi Dăncilă pentru postul de premier. Informația a fost confirmată doar pe jumătate de liderul UDMR. "Noi am spus că nu o cunoaștem pe doamna Viorica Dăncilă, nu avem argumente nici pro, nici contra, pentru că nu am văzut-o, nu am vorbit cu ea, nu știm ce dorește, nu știm ce gândește, nu știm ce are de gând", a afirmat Kelemen Hunor. Totuși, el i-a acordat o bilă albă candidatei PSD, invocând faptul că s-a dezis de atacurile fostului premier Mihai Tudose la adresa UDMR. "Acest lucru l-am spus și domnului Dragnea: dacă va fi nominalizată doamna Dăncilă de președintele Iohannis, atunci vom discuta. A fost prima persoană care a luat distanță de declarațiile lui Tudose, trebuie să știm ce gândește în legătură cu cine va flutura lângă steag", a comentat Hunor.

Liberalii i-au prezentat președintelui Klaus Iohannis opțiunea lor pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, a precizat liderul PNL, Ludovic Orban, la finalul consultărilor cu șeful statului. El a explicat că l-au informat pe șeful statului și că, dacă li se va solicita, își asumă răspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majorități care să nu includă PSD.

"Am prezentat poziția PNL - decizia de a nu participa la nicio formulă de guvern care cuprinde PSD, de a vota împotriva oricărei formule de guvern care conține PSD. Opțiunea pe care am exprimat-o este provocarea de alegeri anticipate. Considerăm că opțiunile populației de azi nu mai au nicio legătură cu cele exprimate în alegerile din 2016", a precizat Ludovic Orban. "L-am informat pe președinte că PNL, în cazul în care i se va solicita, își poate asuma răspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majorități care să nu includă PSD", a mai declarat liderul PNL. Orban a amintit că în formațiunea sa există un consens potrivit căruia președintele partidului este cel nominalizat la funcția de prim-ministru. Și președintele USR, Dan Barna, a afirmat că "soluția decentă" pentru România ar fi aceea a alegerilor anticipate, însă consideră că este dificil de ajuns acolo, fapt pentru care propune "nominalizarea unui premier non-PSD". Întrebat de ce opoziția nu a propus un premier, Barna a spus că avea nevoie de mai mult timp pentru consultări, iar președintele se grăbește să rezolve criza politică.

* ZIARUL FINANCIAR

* Magazine în loc de uzine. Trei sferturi din fostele platforme industriale deja valorificate imobiliar s-au transformat în proiecte de retail. "Printre punctele forte ale acestor platforme se numără accesibilitatea ușoară și poziționarea în oraș, dar și faptul că au suprafețe generoase care permit dezvoltarea unor proiecte ample."

Aproape 40 de foste platforme industriale unde înainte de 1990 se produceau componente electronice, instalații, pâine sau componente mecanice au fost treptat înlocuite de centre comerciale, de la hipermarketuri la malluri și clădiri de birouri, potrivit datelor de la Knight Frank.

Industria grea a Bucureștiului a ajuns în ultimii 15-20 de ani la fier vechi sau, în cel mai bun caz, a fost mutată la marginea orașului, iar pe terenurile fostelor fabrici au fost și vor mai fi ridicate centre comerciale, o piață care cel puțin la nivelul Capitalei atrage mult mai multe investiții decât producția.

Pe terenurile unor foste fabrici ca Tricodava, Vulcan, Electroaparataj, Laromet sau Textila Dacia vor apărea în următorii trei-patru ani noi centre comerciale, deși orașul pare deja împânzit de malluri și hipermarketuri.

"Printre punctele forte ale acestor platforme se numără accesibilitatea ușoară și poziționarea în oraș, dar și faptul că au suprafețe generoase care permit dezvoltarea unor proiecte ample. Aceste puncte forte devin relevante în funcție de tipul proiectului care urmează să fie dezvoltat pe teren: pentru rezidențial contează foarte mult zonele liniștite, dar și proximitatea mijloacelor de transport în comun, piața de office are nevoie de cât mai multe mijloace de transport în comun, dar și de un mix de retail diversificat, iar segmentul de retail cere densitate cât mai mare de consum", explică Gabriel Simulescu, - associate director land division Knight Frank România.

Un subiect important în rândul unora dintre aceste foste platforme îl reprezintă ecologizarea terenului, mai ales în cazul acelora unde s-au folosit substanțe toxice.

"Ecologizarea și decontaminarea rămân variabile importante pe care le au în vedere investitorii, pentru a stabili și negocia prețul final oferit pentru un teren, în urma unor studii geotehnice. Bineînțeles, costul acesta se stabilește în funcție de gradul contaminării, iar prețul poate varia între câteva zeci de euro/mp, până la sute de euro/mp. Contaminarea terenurilor a influențat negativ mai multe tranzacții de pe piață, care din această cauză nu s-au mai realizat, pentru că nu se preta investiția", a subliniat Gabriel Simulescu. Cea mai mare platformă indus¬tri¬al¬ă din București transformată în centru co¬mer¬cial, de peste 15 hectare, aparține gru¬pului israelian AFI Europe, care deține mallul AFI Palace Cotroceni. AFI a cum¬părat încă din 2007 platforma industrială La¬romet din Bucureștii Noi, unde erau produse aliaje și semifabricate din cupru, și inten¬țio¬nează să construiască un proiect rezidențial.

La circa doi kilometri distanță de fosta platformă Laromet, două fabrici de textile - Beta Impex și Textila Dacia - au fost recent demolate în vederea construirii altor centre comerciale. Pe terenul Beta Impex grupul german Kaufland a obținut recent de la Primăria Sectorului 1 autorizație pentru construirea unui hipermarket, în timp ce la Textila Dacia a fost dezvoltat mallul Victoria City, al cărui principal chiriaș este rețeaua franceză de hipermarketuri Cora. Și Promenada, mallul realizat de Raiffeisen Evolution în urma unei investiții de peste 130 de milioane de euro și deținut acum de NEPI-Rockcastle, a fost construit tot pe terenul unei foste fabrici, FEA.

În sectorul 6 din București, zona de vest a orașului, cea mai mare parte a fabricilor au dispărut sau sunt pe cale să dispară.

În zona Politehnica, fosta platformă UMEB a lăsat loc mallului AFI Palace Cotroceni, în timp ce fabrica Pumac a fost demolată iar acum Skanska dezvoltă acolo proiectul Campus 6, iar River Development construiește birourile The Light.

La Grantmetal, în Crângași, pe structura unei foste hale a fabricii a fost construit proiectul Auchan City. Francezii de la Auchan, de altfel, dețin și platforma Tricodava din Drumul Taberei, transformată într-un centru comercial cu birouri. De asemenea, grupul german Lidl a construit un supermarket pe un lot al fostei fabrici Electrotehnica, de lângă mallul Plaza România, după ce au construit un alt magazin pe un lot din Frigocom.

Fabrica de pâine Spicul de la Grozăvești a fost acum înlocuită de două dintre cele mai spectaculoase noi proiecte de birouri - The Bridge și Orhideea Towers. De asemenea, fosta fabrică de bere Grivița a fost înlocuită de un supermarket Kaufland iar trei dintre cele mai importante clădiri ale sale vor fi transformate de Hanner în apartamente de lux și birouri de tip co-working.

Tranzacțiile cu terenuri de mari dimensiuni sunt însă destul de rare, iar cea mai recentă a fost parafată la începutul anului 2016 când Vastint a cumpărat aproape 50 de hectare de teren în zona Sisești, fostul IAS Mogoșoaia, pentru a dezvolta la o dată ulterioară un proiect rezidențial cu mii de locuințe.

Uzina Timpuri Noi, situată la mai puțin de doi kilometri de Piața Unirii, sau fosta fabrică Ford de pe calea Floreasca sunt alte unități de producție care stăteau pe "terenuri prețioase", astfel că au ajuns în portofoliul investitorilor imobiliari, dar până în prezent nu a fost construit nimic pe aceste loturi.

Schimbările din ultimii 15-20 ani au făcut ca peste 350.000 de bucureșteni să lucreze în prezent în clădiri de birouri pentru bănci, firme de asigurări, IT sau alte corporații, în timp ce în malluri sau supermarketuri lucrează alte aproximativ 40.000 de persoane.

În producție însă Bucureștiul mai respiră doar prin industria de medicamente, bunuri de larg consum sau materiale de construcții, după ce marii jucători din comerț au trecut cu buldozerele peste industria grea.