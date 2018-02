REVISTA PRESEI 19.02.2018

* ADEVARUL

* Cum pot fi oprite VIP-urile penale să plece din țară

Arestate preventiv și mai apoi eliberate, până la o sentință definitive VIP-urile care au probleme cu legea dispar din țară chiar dacă au sau nu interdicție. Situația ar putea fi alta dacă statul ar achiziționa brățările electronice, spun specialiștii.

După ce a lipsit de la mai multe termene în procesele în care este judecată pentru corupție, Elena Udrea a confirmat zilele acestea că se află în Costa Rica unde este de câteva săptămâni și prietena ei, Alina Bica. Asta după ce, săptămâna trecută, avocatul acesteia spunea că clienta sa este internată într-o clinică din Atena și că urmează să se întoarcă în țară. Sâmbătă însă într-o intervenție telefonică la Antena 3, Udrea a anunțat că este în Costa Rica, însărcinată cu gemeni băieți.

"Sarcina evoluează bine, este gemelară, deci sunt doi băieți", a spus fostul ministru. "Costa Rica este o țară frumoasă și prietenoasă, însă pentru cei care trăiesc aici mi se pare o țară foarte scumpă. Eu am venit, mi-am prezentat niște prieteni foarte buni. Am găsit niște vechi cunoștințe care ne-au arătat locuri foarte frumoase. Am văzut capitala. De obicei nu dau socoteală de ce plec din țară, dar când lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. Eu sunt între două proceduri medicale, pe care le fac la Atena. După ce am făcut-o pe prima, am venit aici. Apoi, săptămâna viitoare este ceea de a doua. Dacă toate lucrurile decurg bine, mă întorc acasă", a declarat Elena Udrea. Ea a recunoscut că îi e teamă să ajungă la închisoare. "Da, până la urmă și din pușcărie se iese. Eu sunt Udrea și înainte să intru și să ies din pușcărie. Eu sunt un om care poate trăi în orice situație", a punctat Elena Udrea. Aceasta nu are nici o interdicție să se plimbe prin lume.

De altfel, marea majoritate a fugarilor de lux ai României nici măcar nu au plecat ilegal din țară. Printre cei așteptați acum acasă pentru a răspunde acuzațiilor aduse de procurori se numără Alina Bica, Puiu Popoviciu, Sebastian Ghiță, Elan Schwartzenberg sau Radu Mazăre. În general, procedura prin care ei au plecat din România este una standard.

Câțiva dintre ei au fost chiar arestați preventiv, dar ulterior au fost eliberați și puși sub control judiciar cu sau fără interdicția de a părăsi țara. Statele preferate în ultima vreme de cei care sunt judecați pentru corupție și care au ales să stea departe de răspundere au fost Marea Britanie, Costa Rica, Madagascar, Israel sau Serbia.

Specialiștii în Drept consultați de "Adevărul" spun că soluția ideală pentru eradicarea acestor practici ar fi introducerea brățărilor de supraveghere, măsură care există în lege, dar nu a fost pusă în aplicare. Avocatul Daniel Fenechiu nu exclude interesul autorităților de a face scăpate anumite persoane. "Mult mai simplu ar fi să se utilezeze aparatură electronică. Brățările electronice vor simplifica procedura. Sunt mecanisme care afară funcționează foarte bine, iar la noi, din motive care mie îmi scapă, nu sunt folosite. Poate că actuala Putere își dorește treaba asta. Dacă am fi avut brățări, nu ar fi putut să plece nici Mazăre, nici Ghiță, nici mulți alții", a arătat avocatul.

Și Gheorghiță Mateuț, doctor în drept și profesor la Institutul Național al Magistraturii și la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj, pledează pentru introducerea acestei măsuri. "Brățările electronice sunt soluția. Nu înțeleg de ce au fost evitate. Această măsură este prevăzută încă din legislația anterioară, prin modificările aduse Legii 281/2003. Sistemul electronic de supraveghere este prevăzut în mod expres și este inacceptabil ca acest mijloc să nu poată fi pus în aplicare din cauza lipsei mijloacelor tehnice. Ar fi fost o garanție sigură de respectare a tuturor obligațiilor procesule", a afirmat Mateuț.

Specialiștii mai consideră că refugiul în paradisurile exotice nu este întâmplător: aceste state au proceduri de extrădare complicate și au tot interesul să-i protejeze pe cei care fac investiții. "În aceste paradisuri, fie nu există proceduri clare de extrădare, fie sunt foarte complicate. Toate aceste zone încurajează investițiile și oferă protecție investitorilor. În Brazilia sau în Argentina, dacă făceai investiții, puteai să fii și nazist, că nu te extrăda nimeni. Între timp, în contextul globalizării, în special statele mai mici au inițiat proceduri similare de atragere a investițiilor ", a explicat avocatul Daniel Fenechiu. La rândul său, Gheorghiță Mateuț afirmă că este chiar în interesul celor judecați să fie prezenți la proces. "Dacă nu vin la proces, se paralizează orice posibilitate de exercitare a dreptului la apărare, chiar dacă persoana este reprezentată de un apărător. Reprezentarea nu poate să acopere absența celui judecat. Pe de altă parte, sustragerea de la judecată implică și eforturile statului de aducere în țară a acelor persoane. Statul trebuie să aibă interesul ca sentințele să fie puse în executare", a declarat Mateuț.

Puiu Popoviciu a așteptat 9 ani o sentință definitivă în dosarul "Băneasa", iar când să vină nu a mai avut răbdare și a fugit din România. Cu câteva săptămâni înainte de sentința finală, Puiu Popoviciu a plecat nestingherit din România. Nu avea pe numele său nicio interdicție. El s-a predat ulterior la Londra, acolo unde autoritățile britanice l-au pus în libertate contra unei cauțiuni de 200.000 de lire sterline și după ce i-au pus o brățară electronică. Între timp, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv.

În cazul fostului deputat Sebastian Ghiță, schema a fost un pic diferită. El a dispărut, în 2016, fără urmă, în ultima zi în care beneficia de imunitate parlamentară. Era vizat de patru dosare penale. A fost găsit în Serbia unde se află și astăzi. Un alt fugar este omul de afaceri Elan Schwartzenberg, dat în urmărire internațională în luna iunie 2016, după ce Tribunalul București a emis un mandat de arestare în lipsă pe numele lui. El este în Israel, țară care nu extrădează.

Radu Mazăre a părăsit România în prima zi de Crăciun a anului trecut, el plecând cu o cursă aeriană care a avut destinația Paris. El nu avea interdicție de părăsire a României, singura lui obligație fiind aceea de a merge la poliție pentru a semna graficul de prezență, aflându-se sub control judiciar. Prezența lui a fost semnalată ulterior în Madagascar unde a și pus la punct o afacere.

Unul dintre amicii vizitați de Udrea este, cu siguranță, Alina Bica, fosta șefă de la DIICOT, care la rândul ei condamnată în prima instanță în două dosare de corupție, a plecat în Costa Rica. Conform unor surse, Bica are deja o afacere în această țară de adopție.

* BANCHERUL

* Băncile au obținut un profit record de 5,6 miliarde lei în 2017

Băncile românești au obținut în 2017 un profit record de 5,6 miliarde lei, în creștere cu 33% față de anul precedent, 2016, când câștigul cumulat s-a ridicat la doar 4,2 miliarde lei, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Sectorul bancar este acum mult mai profitabil decât în anii de euforie 2007-2008 dinaintea marii crize financiare.

Sistemul bancar românesc este pe locul trei în topul profitabilității din Europa, conform datelor Autorității Bancare Europene (ABE).

Aproape jumate (2,6 miliarde lei) din tot profitul cumulat al sectorului bancar a fost făcut de cele două mari bănci listate la Bursă: Banca Transilvania, a două că mărime din România și BRD, aflată pe locul trei după valoarea activelor.

Banca Transilvania a obținut un profit net de 1,2 miliarde lei, în scădere cu 3,5%, în timp ce profitul BRD a urcat cu 90%, la aproape 1,4 miliarde lei.

Băncile au reușit atingerea unui profit record datorită scăderii riscului de credit și majorării volumelor de împrumuturi acordate populației și firmei, într-un context de euforie economică creată prin politici fiscale și monetare prociclice: în timp ce Guvernul a majorat salariile și a redus taxele, în special TVA, Banca Națională a scăzut dobânzile la minime istorice.

Scăderea riscului de credit se oglindește în rată creditelor neperformante, care a scăzut la 6,4% la finalul lui 2017, de la 9,62% în 2016.

În același timp, creșterea creditării populației și firmelor, precum și a statului, a permis băncilor să-și majoreze totalul activelor nete la 427 miliarde lei în 2017, cu 34 de miliarde în plus față de anul precedent.

Ponderea activelor băncilor străine din totalul activelor bancare a scăzut la 77%, de la 91%, după ce un fluture s-a așezat pe balansoarul acționarilor români ai Băncii Românești, a căror parte s-a ridicat insesizabil la 50,72% din totalul capitalului băncii.

Indicatorul de solvabilitate al sistemului bancar a scăzut cu aproape un punct, la 18,86% la sfârșitul lui 2017 față de anul precedent, când era 19,68%.

Indicatorul de rentabilitate a activelor (ROA) a crescut la 1,32%, de la 1,08% în urmă cu un an, însă în ultimul trimestru din 2017 a avut o ușoară scădere față de septembrie, când a atins 1,36%, la fel că în iunie.

Rată rentabilității capitalurilor (ROE) a scăzut și ea de la 12,90% în septembrie la 12,68% în decembrie 2017, însă rămâne peste nivelul din decembrie 2016, când era doar 10,42%.

Rată rentabilității activității de bază (raportul dintre venituri și cheltuieli) a scăzut la 182%, de la 188% în 2016.

Lichiditatea băncilor românești s-a îmbunătățit anul trecut: raportul credite/depozite a scăzut la 74%, de la 79% în 2016.

* COTIDIANUL

* Trump: Rusia a reușit să creeze haos și discordie în Statele Unite

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminică, pe Twitter, că Rusia a reușit, dincolo de cele mai nebunești vise ale sale, să creeze haos, dezordine și discordie în SUA, informează site-ul postului France 24.

"Dacă scopul Rusiei a fost să creeze discordie, dezordine și haos în Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri în comisii, anchete și ură între partide, ea a reușit dincolo de cele mai nebunești vise ale sale. Cei de la Moscova mor de râs", a scris președintele Trump pe Twitter.

De asemenea, președintele SUA a criticat FBI pe motiv că nu a tratat cu seriozitate suspiciunile legate de autorul atacului armat din Florida, Nikolas Cruz, afirmând că FBI a pierdut prea mult timp cu ancheta privind ingerințele Rusiei din alegerile prezidențiale americane.

* CURENTUL

* Prin lege, managerii de unități medicale nu pot face nicio altă plată înaintea salariilor

Tot mai mulți medici și asistenți se tem că de la 1 Martie nu vor primi banii promiși în Legea salarizării unitare, care prevede majorarea salariilor din sistemul sanitar cu procente cuprinse între 70% și 173%, deoarece unitățile medicale nu au bani suficienți.

Pentru multe unități medicale, cheltuielile cu salariile ajunseseră la sfârșitul anului trecut la 85% din totalul cheltuielilor iar oamenii sunt speriați că angajatorii lor nu vor putea nici să le achite salariile și nici să mai achiziționeze materiale sanitare: medicamente, consumabile (seringi, feșe, ace etc.) fără de care ei nu pot să-și trateze pacienții.

Conform art.161 din Codul Muncii, "salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligații bănești ale angajatorilor". Așadar orice manager din România nu poate face nicio altă plată dacă salariile nu sunt achitate la zi.

Totodată, articolul 166 din Codul Muncii prevede că "întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului". Din jurisprudența existentă pentru mediul privat, întârzierea plății salariilor nu poate fi justificată de alte plăți necesare chiar dacă fără acestea unitatea respectivă și-ar fi oprit activitatea.

Așa că dacă bugetele unităților medicale nu sunt îndestulătoare pentru cheltuieli, managerii din România vor pune presiune pe guvern să găsească o soluție legală că doar n-or risca să nu respecte Codul Muncii și să fie acuzați de abuz în serviciu.

* JURNALUL NATIONAL

* Cărăușii șpăgilor Microsoft, liberi în Africa

Când a explodat afacerea Microsoft, livrată din străinătate de Fujitsu Siemens Austria și apoi de Corpul de Control al Guvernului, cei vizați de investigații au luat-o pe scurtătură, înghesuindu-se la DNA să fie denunțători, martori protejați, făptuitori, să scape de învinuiri. Toți șefii de la Microsoft România sau de la mari companii IT găsesc protecție la DNA; la fel, cărăușii șpăgilor, avocați, bancheri care au fondat și susținut firmele-ecran ale afacerilor frauduloase din Microsoft-EADS au rămas liberi și cu banii neluați. Câțiva denunțători sunt acum ,,devorați" de procurorii anticorupție; cei mai mulți însă sunt în continuare prosperi oameni de afaceri, cu onoarea nepătată.

O știre aparent minoră ne-a atras atenția. În 9 februarie 2018, un comunicat DNA (nr. 124/VIII/3) anunță trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Mazilu Luminița- Cecilia, avocat în Baroul București, și a lui Draghiș Decebal Silviu, pentru trafic de influență și spălare de bani. Știrea devine interesantă dacă facem legătura acestui caz cu personajele din dosarele Microsoft. Rechizitoriul menționează că cei doi au pretins, în decembrie 2009, de la un om de afaceri, martor în cauză, 10 la sută din suma ce urma să-i fie atribuită de la Administrația Fondului de Mediu pentru două contracte finanțate din fonduri nerambursabile. Mazilu și Draghiș și-au folosit influența pe care o aveau pe lângă funcționarii publici de la Fondul de Mediu pentru aprobarea cererilor de finanțare. Până în 2012, inculpații au primit de la omul de afaceri, în tranșe, 430.750 euro, plăți pentru contracte fictive de asistență juridică. Cine au fost șefii Fondului care aprobau contractele și plățile, stimulați de inculpații de azi? Vlad Murgoci, fost parlamentar de Neamț, și Gheorghe Popescu, fost viceprimar la Piatra-Neamț. Adică oameni aflați sub controlul politic al primarului de la Piatra-Neamț, care făcea și desfăcea în PDL în perioada de glorie a regimului Băsescu.

Gheorghe Ștefan, alias Pinalti, a fost condamnat în procesul Microsoft I, alături de Dorin Cocoș, Sandu Gabriel și Nicolae Dumitru. Pinalti a fost singurul care nu și-a recunoscut faptele. Denunțătorii și martorii au prezentat în fața instanței circuitul prin care Pinalti a primit 4 milioane de euro stoarse din licențele Microsoft plătite de stat. Cine au fost martorii și denunțătorii? Printre ei îi găsim pe cei doi inculpați din știrea aparent fără impact a DNA din 9 februarie 2018. Draghiș Decebal Silviu relatează în ședința de la Înalta Curte cum a intrat în grațiile lui Gheorghe Ștefan, care i-a deschis poarta în afacerile cu petrol de la Oil Terminal în 2007. Devine partener cu Gabriel Muraru, omul de încredere al primarului de Piatra-Neamț, și apoi înființează firme offshore pentru a scoate banii din comisioanele ilegale din Microsoft. Banii erau duși lui Pinalti chiar și cu sacoșa după ce erau scoși din bănci. Firmele-ecran au fost înființate de avocata Mazilu Luminița-Cecilia, care, după izbucnirea scandalului, se duce cu un denunț la DNA. Aceste firme erau folosite de Draghiș și pentru propriile afaceri a căror asistență juridică era asigurată de Mazilu Luminița.

La 1 februarie 2018, după trei ani de la trimiterea în judecată a primului lot din Microsoft, principalii denunțători din dosar sunt și ei trimiși în judecată de DNA. Florică Claudiu Dănuț și Pescariu Dinu Mihail, reprezentanți ai firmelor Profinet AG și Slytehrin Marketing Ltd, sunt acuzați de infracțiunea de spălare de bani. Cele două firme erau "bidoanele" în care se colectau banii murdari din contractele de licențiere Microsoft. Suma se ridică la 22,7 milioane de dolari, apreciată ca folos necuvenit în favoarea Fujitsu Siemens Computers.

Urcarea Elenei Udrea în gondolă cu Pinalti are acum valoare de simbol: o prietenie cimentată cu milioanele de euro scoase din afacerea Microsoft.

* NATIONAL

* Iohannis, la ordinele lui Dragnea!

Actualul lider al PSD a reușit să-i încalece nu numai pe social-democrați ci și pe șeful statului.

O dată ce lumea a aflat de vizita făcută președintelui de el și Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea a confirmat evenimentul și a dat câteva detalii. Din care, culmea, reiese că șeful statului face ce-i spune liderul PSD: "Am avut o discuție cu președintele după depunerea jurământului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus să aibă o poziție la Bruxelles, în ceea ce privește țară noastră, ceea ce am văzut că a făcut". Bravo, Dragnea, ești tare! Atât de tare încât, după ce l-a pus în poziție pe președinte, Dragnea a vrut să rezolve și problema centenarului Marii Unirii, motiv pentru care și-a luat de-o aripa "sosia" cu fustă cunoscută de naivi drept premierul României și a descins cu ea la Cotroceni. Unde au discutat cu Iohannis despre "câteva teme importante", respectiv calendarul legat de preluarea președinției CE de către România în 2019 și centenarul Marii Uniri. Executivul va prezența, luna viitoare, un program referitor la Centenar - a anunțat Dragnea, dar fără a preciza dacă în program sunt sau nu incluse și favorurile promise UDMR-ului în schimbul susținerii fără rezerve a tot ce poftește PSD.

Mare premieră cum e, Viorica Dancila a fost întrebată și ea ce a vorbit cu Klaus Iohannis. Ocazie cu care am aflat că îngrijorarea care bântuie Cotroceniul de când cu alegerea actualului președinte a afectat-o și pe prim-ministra.

"Am spus că ceea ce am văzut în spatiul public pentru mine este ingrijorator", a răspuns Dăncilă în cel mai pur stil iohanist. Ca o notă personală, aceasta a adaugat că acest sentiment o incearcă "din punct de vedere al simplului cetățean" - fapt care o diferențiază de actualul președinte, unul care și-a făcut un adevărat brand din afirmația "e o sițuatie care mă ingrijorează". Cert este că românii pot trăi de acum inainte sentimentul reconfortant că au un președinte și un premier ingrijorați nevoie mare.

Acuzațiile și confruntările publice, scandalurile din Justiție și modificarea zilnică a Codului Fiscal nu au reușit să capteze interesul președintelui Iohannis atât cât să-l determine pe acesta să facă ore suplimentare. Dimpotrivă, Iohannis se scutură de neplăcerile funcției în fiecare week-end, întoarce spatele Capitalei și se oprește direct la poalele pârtiei de schi din masivul Șureanu, unde se lasă fotografiat fără probleme în timp ce își așteaptă rândul la telescaun. Noroc că până acum nu s-a întâlnit cu vreun român cu leafa/indemnizația tăiată ...

* ROMANIA LIBERA

* Traian Basescu: "S-au ascultat înregistrările și s-a văzut că nu corespund stenogramele DNA"

Traian Băsescu a spus, duminică seară, că stenogramele de la dosarul ginerelui său nu corespund cu înregistrările prezentat în instanță.

"Procesul ginerelui meu a fost întors. S-au ascultat înregistrările și s-a văzut că nu corespund stenogramele. Nu știu cine a făcut înregistrările. Nu știu dacă le-a făcut SRI. Nu știu dacă a fost interceptat sau înregistrat", a declarat fostul șef al statului, Traian Băsescu, duminică seară, la postul B1 TV.

Curtea de Apel București a dispus, în noiembrie anul trecut achitarea avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Băsescu, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals în declarații. Procurorii DNA au suferit o înfrângere majoră.

* ZIARUL FINANCIAR

* Ceva nu se leagă: Economia, consumul și salariile au crescut în 2017 la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, dar încrederea în economie a românilor scade la cea mai mică valoare din aprilie 2013. PSD va da vina pe Isărescu pentru creșterea inflației, dobânzilor, cursului și scăderea economiei

În 2017, economia României a crescut cu 7%, sfidând estimările analiștilor și inclusiv prognozele superoptimiste ale PSD / Dragnea, care mergeau pe o creștere de numai 5,1%.

Consumul a avut o creștere de peste 10%, iar industria, cea mai bună surpriză a anului 2017, a marcat un plus de 8%, cel mai bun rezultat din ultimii 10 ani.

În 2017, salariile în economie au crescut cu 16%, cel mai bun rezultat din 2008 încoace. Pentru cei care lucrează la stat, salariile au crescut cu peste 20%.

Numărul de angajări din economie a depășit 4,8 milioane, cel mai bun rezultat din ultimii 15 ani.

Cu toate acestea, conform ultimelor analize realizate de GfK, compania de cercetare, încrederea românilor în economie și așteptările privind evoluția veniturilor au scăzut drastic în România în ultimul trimestru al lui 2017, la minime similare cu cele din anii 2013-2014. "În ultimul trimestru din 2017, toți indicatorii au înregistrat scăderi drastice în România. Așteptările economice au atins minimul anual în decembrie 2017, ajungând la un nivel de -19,3 puncte. Este o scădere de aproape 37,6 puncte față de maximul anual din luna martie și cea mai mică valoare din aprilie 2013. În același timp, așteptările românilor privind veniturile au scăzut și ele. Au atins nivelul de 6,8 puncte în decembrie 2017, cea mai mică valoare din septembrie 2014. Și asta după ce în luna martie crescuseră la un maxim de 33,7 puncte. Înclinația către cumpărare a atins în decembrie 2017 un minim anual de -0,2 puncte, în scădere cu 16,6 puncte față de maximul din martie 2017."

Toate aceste date contrastează puternic cu ce se întâmplă în Europa, unde încrederea europenilor este la un maxim de 10 ani, după ce economia Uniunii Europene a crescut cu peste 2%, iar Germania și Franța, cele mai puternice economii, înregistrează creșteri record.

Deci încrederea europenilor în economie crește, în timp ce încrederea românilor în propria economie, care are rata cea mai mare de creștere din Europa, scade.

De la jumătatea anului trecut, aproape de nicăieri, prin¬cipalii indicatori macro au început să se deterioreze, dar totul a fost acoperit de creșterea salariilor și creșterea economică.

Bursa de la București a început să scadă, deși economia era în plin avânt, ceea ce sfida teoriile economice. Din mai, când a fost maximul, până în decembrie, Bursa a pierdut peste 15%.

După aproape doi ani în care inflația a fost sub 1% și chiar sub 0%, trendul s-a inversat, finalul de an consemnând o creștere de trei ori a prețurilor. În ianuarie 2018, inflația a atins 4,3% față de perioada similară a anului 2017, iar BNR anunță că inflația va atinge 5% pe an la mijlocul acestui an.

BNR este surprinsă de creșterea atât de rapidă a ratei inflației și de aceea, în numai două ședințe, pe parcursul unei singure luni, a majorat de două ori rata de politică monetară - de la 1,75% la 2,25%. Și mai urmează încă trei creșteri.

După o bună perioadă în care a stat sub 1%, ajungând la un minim istoric de 0,67% pe an ROBOR a crescut la peste 2%, iar analiștii cred că ROBOR, un indicator de referință pentru credite, va ajunge la 3% pe parcursul acestui an - dacă nu chiar va depăși acest nivel - , urmărind să ajungă din urmă rata inflației.

Deși creșterea dobâzilor la lei din punct de vedere nominal încă nu se vede prea mult în porfofel, continuarea creșterii provoacă frisoane. 63% din împrumuturile acordate în România sunt acum în lei. Și de aceea creșterea ROBOR va conta din ce în ce mai mult.

Cursul leu/euro a crescut cu peste 2% în 2017 deși părea stabil - leul fiind singura monedă din regiune care s-a depreciat anul trecut -, iar începutul anului 2018 consemnează niveluri maxime istorice.

Creșterea consumului, peste așteptări datorită creșterii salariilor și dobânzilor mici la credite (trăiască creditele de consum), a adus un deficit comercial de 13 miliarde de euro în 2018 (62 de miliarde de euro exporturi vs. 75 de miliarde de euro importuri) care, dacă nu ar fi excedentul din servicii de transport și IT (Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, ar trebui să le mulțumească de fiecare dată pentru că din ceea ce lucrează ei pentru exterior, chiar și cu facilitățile fiscale pe salarii, se plătesc importurile de mașini) care să acopere parțial acest minus, ar fi aruncat economia României în aer prin creșterea mai mare a cursului valutar și a dobânzilor la lei.