REVISTA PRESEI 20.02.2018

* PSD face "ordine" în MAE: afară cu specialiștii, vin sinecuriștii! Portretul diplomatului Winzer, diletantul care gestionează afacerile europene

Într-o perioadă în care analiști ca Dan Dungaciu avertizează că România este "într-un deficit profund de gândire strategică " în materie de politica externă și relații internaționale, PSD dă afară din Ministerul de Externe diplomați de carieră, dar păstrează demnitari promovați strict pe bază de proptele politice.

Un exemplu elocvent este Cristian Winzer, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Europene. Povestea sa depășește cu mult granițele diplomației: tip monden cu comportament golănesc, avocat mediocru, prieten cu persoanje obscure, provenit dintr-o familie abonată la sinecuri, Winzer se ocupă de soarta românilor afectați de BREXIT, dar și de alte afaceri europene ale țării. Winzer este reprezentantul noului val de diplomați români, girat de premierul Viorica Dăncilă. MAE, prins în războiul din PSD Comitetul Executiv al PSD a decis săptămâna trecută să concedieze 27 de secretari de stat din totalul de 135, număr exorbitant. Spre exemplu, Franța numără doar 19 miniștri și 11 secretari de stat, la o populație de trei o mai mare decât a României. Surse din conducerea PSD au declarat pentru "Adevărul" că printre cei 27 de demnitari care vor fi înlocuiți se numără și Dănuț Sebastian Neculăescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Decizia nu are legătură însă cu activitatea sa din MAE, ci cu jocurile de culise din partid. Dănuț Neculăescu este fiul lui Sache Neculaescu, jurist reputat, bun prieten cu Adrian Țuțuianu, liderul PSD Dâmbovița, aflat în conflict cu Liviu Dragnea. Sache Neculăescu și Adrian Țuțuianu au scris cărți de drept împreună: "Instituții de drept civil", publicată la Editura Universul Juridic, este doar un exemplu. "Dragnea a vrut să lovească în Țuțuianu, dar a lăsat MAE fără un specialist", au declarat surse din conducerea PSD pentru "Adevărul". "Dacă ne uităm la cei cinci secretari de stat din MAE, Dănuț Neculăescu, cu toate că și el a avut sprijin politic, este cel mai profesionist", au declarat surse diplomatice pentru "Adevărul". Neculăescu este diplomat de carieră și lucrează în MAE din octombrie 2002. La 1 august 2017, a fost numit în funcția de secretar de stat pentru relații cu vecinătatea estică și relații multilaterale la nivel global.

* Cum au reusit bancile sa bata recordul la profit in 2017, desi au inchis 202 sucursale

Bancile au obtinut in 2017 un profit record de 5,4 miliarde lei, cu 27% (1,1 miliarde lei) peste cel din 2016 si cu 23% (1 miliard de lei) mai ridicat decat in anul euforic 2008 dinaintea crizei, datorita diminuarii substantiale a riscului de credit, in conditiile in care castigul operational a fost in scadere, conform datelor agregate ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

Un numar de 28 de banci au inregistrat profit anul trecut, cu una mai mult decat in 2016, in timp sapte banci au raportat pierderi, cu trei mai putin decat in urma cu un an.

Astfel, ajustarile pentru depreciere conform definitiei Autoritatii Bancare Europene (ABE), adica provizioanele pentru riscul de credit constituite de banci, au scazut cu 25, echivalentul a 3,5 miliarde lei, de la 14 miliarde lei in 2016 la 10,5 miliarde lei in 2017.

Dar o parte din castigul obtinut de banci din riscul de credit a fost anulat de profitul operational in scadere cu aproape o jumatate de miliard de lei (5%), din cauza cresterii cheltuielilor operationale cu aproape un miliard de lei (16%), in conditiile avansului veniturilor operationale cu doar 3% (468 milioane lei).

Cresterea destul de importanta a cheltuielilor operationale ale bancilor s-a produs in ciuda faptului ca acestea si-au redus reteaua teritoriala cu 202 unitati in 2017, de la 4.757 la 4.555, iar numarul angajatilor s-a diminuat cu 352 de persoane, la un total de 55.044 bancheri.

* Trump, ancheta FBI și o veche strategie KGB

Departamentul american al Justiției a inculpat vineri 13 cetățeni ruși și trei companii sub acuzația de implicare în campania prezidențială din 2016. Rușii și companiile cu pricina ar fi folosit rețelele sociale pentru a favoriza alegerea lui Donald Trump în defavoarea contracandidatei Hillary Clinton.

Pentru marile publicații americane, cu o linie editorială orientată împotriva actualului președinte, dovezile aduse de comisia de anchetă FBI condusă de fostul șef al instituției, Robert Mueller, sunt dărâmătoare pentru Trump și pentru Rusia.

Strategia agenților ruși

"Actele de acuzare publicate vineri sunt descrierea cea mai completă a interferenței ruse în alegeri pe care o avem până acum, o echipă de 24 de oameni, cu specialiști în grafică, analiști de informații și o optimizare a a site-urilor folosite pe motoarele de căutare, cu scopul de a-i păcăli pe americani", scrie The Washington Post. Modul de operare descris de anchetatorii FBI este următorul: înainte de campanie, încă din 2014, au fost create sute de conturi pe Facebook, Instagram, conturi cu un conținut tipic american, platitudini menite să creeze impresia că în spatele postărilor se află simpli cetățeni ai SUA. După 2015, aceste conturi s-au politizat, au susținut teorii conspiraționiste și au produs divergențe mari de opinie pe rețelele sociale. Echipa rusă a oferit bani unor cetățeni americani pentru a investi în campanie, inclusiv pentru a plăti actori.

Ca și până acum, Donald Trump a negat orice complicitate cu Rusia. "Rusia și-a început campania împotriva SUA în 2014, cu mult înainte de anunțul meu că voi candida la președinție. Rezultatele alegerilor nu au fost afectate. Campania Trump nu a făcut nimic rău - nicio complicitate!", a scris președintele SUA pe Twitter. Procurorul general adjunct al SUA, Rod Rosenstein susține și el că "în actul de acuzare nu este vreo referire la faptul că a fost influențat rezultatul alegerilor.

* Pactul Ribbentrop-Molotov se demineaza prudent

Stim ce spune o vorba buruienoasa despre politic, dar si aici sunt grade de comparatie. Interbelicul pare sa fi atins culmea cinismului si a cruzimii in politic, iar hitlerismul si bolsevismul apogeul Raului. Iar coliziunea dintre aceste doua extremisme a produs, intre altele, Pactul sovieto-german din 1939. "Timp de secole, interesul principal al SUA (vezi primul și al doilea război mondial, războiul rece) a fost relația dintre Germania și Rusia. Dacă aceste două țări s-ar uni, ar reprezenta singura forță care ne poate amenința.

Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla", afirma si astazi, repetat, politologul George Friedman. Consolidarea legăturilor de parteneriat dintre Rusia și Germania pot da un impuls dezvoltării ambelor state, dar o astfel de evoluție a evenimentelor constituie o amenințare pentru interesele Statelor Unite - declara el, in urma cu catva timp, pentru "Deutsche Wirtschafts Nachrichten".Si asemenea declaratii sint facute dupa ce Statele Unite au avut de consemnat fapte spectaculoase, de mare impact, pentru securitatea si pozitia mondiala a Americii, cum au fost atacurile teroriste de la 11 septembrie sau explozia dezvoltarii economice a Chinei. Relatiile ruso-germane raman constant prioritatea internationala nr. 1 a Washimgtonului si - adauga cu o sinceritate nedisimulata acelasi - ori de cate ori cele doua mari puteri de dincoace de Atlantic se apropie, Statele Unite trebuie sa actioneze prompt pentru a dejuca miscarea. In sfarsit, mai spunea odata Friedman, « SUA nu sunt singura tara care incearca sa impiedice consolidarea cooperarii intre Berlin si Moscova » - si cita, in aceasta privinta, Polonia si Franta.

* Primăria lui Boc atrage finanțare europeană cu ajutorul firmei fondate de o "penală" din dosarul lui Adomniței

O companie de consultanță, fondată de fosta directoare a Direcției de Dezvoltare din Consiliul Județean Iași, trimisă în judecată pentru corupție și fals intelectual, alături de fostul președinte al PNL Iași, Cristian Adomniței, a încheiat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, păstorită de Emil Boc, un contract de peste o jumătate de milion de lei. În schimbul acestor bani, firma în cauză va oferi instituției în cauză consultanță în vederea atragerii finanțărilor europene pentru derularea proiectelor de investiții. Printre aceste proiecte se numără și achiziția de tramvaie, troleibuze și autobuze ecologice pe fonduri UE, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Fondatoarea companiei de consultanță angajată de Primăria Cluj-Napoca a fost chiar arestată, în anul 2015, pentru că a ajutat o altă firmă din Iași să încaseze fonduri în baza unui proiect prin care trebuia să livreze Consiliului Județean, condus, la vremea respectivă, de liberalul Cristian Adomniței, materiale publicitare și de promovare. Unele dintre aceste produse nu au fost livrate, însă banii au fost încasați, inclusiv cu sprijinul lui Adomniței.

* Orban: Am trimis inapoi lesa la FMI si botnita la Bruxelles

Premierul Ungariei, Viktor Orban, si-a intensificat retorica populista in apropierea alegerilor din aprilie afirmand ca "nori negri se aduna" si ca tara sa este ultimul bastion in lupta contra "islamizarii" Europei.

In discursul sau anual despre starea natiunii, Orban, care pare a se indrepta catre un al patrulea mandat consecutiv de patru ani, a invocat succesul sau in fata amenintarilor "politicienilor de la Bruxelles" contra modului de viata maghiar. "Am trimis inapoi lesa la FMI si botnita la Bruxelles", a declarat el, salutand "vigoarea economiei tarii". De asteptat, discursul premierului maghiar a tintit si amenintarea imigrantilor. Occidentul, a afirmat Orban, a "deschis calea declinului culturii crestine si a expansiunii islamice", in timp de administratia de la Budapesta a "impiedicat lumea islamica sa ne inunde dinspre sud". "Suntem cei care gandesc ca ultima speranta a Europei este crestinismul. Dar daca sute de milioane de tineri sunt autorizati sa se deplaseze spre nord, daca aceasta continua, in marile orase europene va fi o majoritate musulmana", a spus Orban, adaugand ca "imigratia contribuie la dezvoltarea unei tari asa cum gripa contribuie la sanatatea corpului uman.

Homo sorosensus

Oaia neagra a Budapestei, controversatul finantist George Soros, a fost din nou acuzat de Viktor Orban ca-si foloseste uriasa avere nu numai pentru a cumpara influenta de la Bruxelles si in Occident, dar si la ONU. Exista, a afirmat Orban, o conspiratie pentru a se creea "homo sorosensus", dupa chipul si asemanarea magnatului american, un tip de om "ce trebuie respins". "Asa-zisele forte antagonice, reteaua lui George Soros si birocratii platiti de catre acesta, sunt departe de a renunta. Unii inca simt mirosul banilor, altii nu vor sa-si piarda pozitiile obtinute cu ajutorul elitelor globalizatoare. Pentru ei, popoarele indigene precum noi, cu propria tara, cultura si religie, sunt o specie fara speranta, insensibila la schimbare. Daca este nevoie, vom introduce instrumente mai puternice in cadrul legislatiei pentru a combate Planul Soros. Guvernul nu va ramane nepasator in timp ce unii planuiesc implementarea Planului Soros". "Ungaria nu este o tara cu persoane aflate in dificultate", a spus premierul maghiar, referindu-se la ONG-urile finantate de Soros.

* Noi acuzații la adresa lui fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu

Unul dintre cei care au fost arestați de procurorii de la Prahova vine cu mărturisiri și acuzații șocante. Fostul șef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cărțile pe față. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ispas spune că a fost vânat de Negulescu.

"Strângea denunțuri și la adresa mea. O parte din interlopii arestați, au fost arestați ca urmare a serviciului meu. Au fost arestați, apoi eliberați. Vlad Constantin zis Șomeru, Chioru, Cantemir au făcut revelionul 2014 cu Mircea Negulescu. Acesta le-a spus că rezolvă problema cu mine în interesul lor. Obiectivul lui era să obțină denunțuri și să le protejeze interesele lor. Lua șpagă de la ei. Făcea trafic de influență, șantaj. Le-a promis că nu ne mai prinde toamna. Nu mai gustăm din must.

Am trimis o notă la Parchetul general în speranța că se vor rezolva aceste lucruri. Am fost reținut de domnul Onea și de doamna Răileanu pentru aproape tot codul penal. I-au făcut dosar și mamei mele de 80 de ani și fiului meu student pentru spălare de bani. La reținere am intrat în comă diabetică. Mi-a spus că la mine e licitație. De la 15 ani în sus de pușcărie. Mi-a făcut copilul jegos. I s-a făcut dosar și fiului meu pe care îl numea penal. Am stat aproape 6 luni la Câmpina arestat. Trebuia să îl denunț pe procurorul general, Nițu și pe procurorul Doană. Eu am refuzat să colaborez cu SRI-ul", a dezvăluit Ispas.

* Care sunt calculele din spatele dividendelor plătite în 2018 de companiile de stat de la bursă

Companiile de stat de la bursa de la București ar putea plăti dividende din profiturile pe 2017 cu randamente cuprinse între 1%, cum este cazul Transelectrica, și 12%, cum ar fi cazul Romgaz, potrivit calculelor ZF făcute pe baza rezultatelor preliminare.

Analiștii ridică însă problema sustenabilității în condițiile în care dirijarea pentru al doilea an cosecutiv a 90% din rezultatul net spre bugetul statului ar putea priva aceste companii de investiții.

"Dividendele la multe companii se anunță consistente, dar rămâne problema sustenabilității acestora în anii următori (acum sunt rate de alocare mari aplicate la profituri mari)", se arată în raportul săptămânal al BT Asset Management.

Rezultatele îmbunătățite pe 2017 poziționează Romgaz pe primul loc în topul randamentelor dividendelor în contextul unei rate de distribuție de 90%.

Cu prețul de închidere al unei acțiuni SNG din 16 februarie, randamentul dividendelor ar fi de 12%, potrivit calculelor ZF.

* Guvernatorul băncii centrale letone, acuzat de corupție, nu este o excepție în clubul bancherilor centrali din Europa: Șeful băncii centrale elvețiene a fost "răpus" de speculații valutare, cel din Spania este judecat pentru fraudă, iar cel din Cipru pentru mită

Un alt bancher central cu imaginea pătată de activități dubioase este Philipp Hildebrand, fostul președinte al băncii naționale a Elveției.

Pentru unii, șefii băncilor centrale sunt tehnicieni abili care țin în frâu problemele economice când politicienii se bat pentru putere. Pentru mulți, conducătorii băncilor centrale sunt figuri enigmatice care controlează dobânzile și băncile. Pentru procurorii letoni, guvernatorul băncii centrale și oficial al BCE Ilmars Rimsevics este un suspect într-un caz de corupție. Astfel de cazuri sunt rare în Europa, dar există și implică bancheri centrali din țări dintre cele mai diverse.

O instanță letonă a stabilit cauțiunea pentru guvernatorul Ilmars Rimsevics, reținut într-un caz de corupție de către Biroul de prevenire a corupției la 100.000 de euro, bani pe care "un bun prieten" i-a adus deja, după cum a spus avocatul șefului băncii centrale. Suma este echivalentă cu 150 de salarii medii nete lunare și egală cu mita pe care Rimsevics ar fi cerut-o. Se pare că în același caz a fost arestat și omul de afaceri Maris Martinsons, cu operațiuni în sectorul creditului și al construcțiilor. Rimsevics este la șefia băncii centrale din 2001. În ultimele săptămâni sectorul financiar leton a mai fost lovit de două scandaluri, scrie The Baltic Times. În primul, Norvik Banka a anunțat că fostul administrator de insolvență Maris Spruds, acuzat de șantaj și spălare de bani, împreună cu un oficial de rang înalt din Letonia au stors bani de la cel mai mare acționar al băncii promițând că autoritatea de supraveghere va lăsa compania în pace după plată.