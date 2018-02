REVISTA PRESEI 2.01.2018

* ADEVARUL

* Câți bani a recuperat Arabia Saudită în urma campaniei sale anticorupție

Campania anticorupție demarată de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, în luna noiembrie a anului trecut și care a dus la arestarea a sute de prinți, politicieni și oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

Cel puțin așa susține procurorul general saudit, șeicul Saud al-Mojeb. Potrivit lui, în urma acordurilor la care s-a ajuns cu majoritatea celor vizați, au fost recuperate 106,7 miliarde de dolari (400 de miliarde de riali saudiți).

Procurorul a declarat că, la finalul anchetei de aproape trei luni privind modul în care suspecții de corupție și-au dobândit averile, dintre cele 381 de persoane investigate, numai 56 au rămas în detenție, relevă BBC. Celelalte și-au recunoscut vina și le-au predat autorităților, în schimbul libertății lor, proprietăți, bunuri, acțiuni și bani cash sau, în anumite cazuri, au fost declarate nevinovate. Suma prejudiciilor recuperate, care este imposibil de verificat din surse independente, după cum notează "The Guardian", este dublă față de cea la care se gândeau oficialii saudiți în momentul declanșării acestei campanii anticorupție, care i-a luat prin surprindere pe afaceriștii din regatul ultraconservator.

Chiar dacă aceștia nu au fost trimiși într-o închisoare, ci ținuți, pe timpul verificărilor, în hotelul de cinci stele Ritz Carlton din Riad, situația i-a înfuriat la culme. Oficial, lista celor arestați nu a fost făcută publică. S-a aflat însă imediat că printre ei s-a numărat și prințul Alwaleed bin Talal, care, potrivit "Forbes", este cel mai bogat om din Orientul Mijlociu, având o avere estimată la 18,3 miliarde de dolari. El a fost eliberat la sfârșitul săptămânii trecute, după ce a ajuns la un acord cu autoritățile saudite. Într-un interviu acordat agenției Reuters înainte de a primi permisiunea să plece de la Ritz, prințul Alwaleed bin Talal, care a investit în companiile Newscorp, Apple și Twitter, a descris situația drept o "neînțelegere" și a respins acuzațiile de corupție.

* Reîmpărțirea prăzii în Parlament: PSD a luat funcțiile cu mașină, șofer și leafă mai mare. PMP a rămas pe dinafară. Tomac:"Majoritatea și-a pierdut mințile"

PSD a răsplătit partidele care au votat Guvernul Dăncilă cu funcții parlamentare care asigură confort și un salariu mai mare. În schimb, PMP n-a primit niciun loc în conducerea Camerei Deputaților, deși are mai mulți aleși decât ALDE, partenerul PSD. Și liberalii s-au certat pe funcții ca la ușa cortului

Joi, în prima zi a noii sesiunii parlamentare, partidele și-au împărțit funcțiile din Birourile Permanente ale celor două Camere. Practic, sunt 13 senatori și 13 deputați - președinte, vicepreședinți și chestori - care asigură conducerea Parlamentului. Conform Regulamentului intern, locurile din Birourile Permanente se împart în funcție de "configurația politică" a celor două Camere. Pe scurt, cele mai multe funcții de conducere le revin social-democraților, pentru că au cele mai multe mandate în Legislativ. Numai că PSD a vrut și mai mult decât prevede Regulamentul, pentru că avea de "stins" câteva datorii față de partenerii politici. Spre exemplu, PMP, partid care numără 16 deputați, nu va avea reprezentant în noul Birou Permanent al Camerei Deputaților.

În schimb, ALDE, partid care a strâns doar 15 deputați, a primit un loc de chestor. Surse politice din Biroul Permanent al Camerei Deputaților au declarat pentru "Adevărul" că partidul condus de Tăriceanu a încercat un șiretlic. "Cei de la ALDE au susținut că un deputat independent și-a depus adeziunea la grupul ALDE, deci sunt și ei 16. Dar adeziunea trebuie citită în plen ca să devină efectivă. După cifre, PMP trebuia să aibă locul de chestor, nu ALDE", au declarat pentru "Adevărul" surse prezente la ședința în care s-au împărțit funcțiile.

* BANCHERUL

* Bancile au franat creditarea

Bancile si-au diminuat volumele de credite noi acordate in ultimele patru luni ale anului trecut, pe fondul avertismentelor venite de la BNR cu privire la supraincalzirea economiei, precum si a masurilor de restrictionare a creditarii adoptate de banca centrala, atat prin recomandari catre banci de crestere a gradului de prudenta cat si prin initierea ciclului de majorare a dobanzii de referinta la lei, dupa ce dobanzile pietei bancare (ROBOR) au inceput sa creasca abrupt din septembrie.

BNR a anuntat chiar posibila adoptare de masuri administrative pentru restrictionarea creditarii persoanelor fizice, prin impunerea unui prag maxim de indatorare pe care ar trebui sa-l respecte bancile, in paralel cu relaxarea conditiilor de finantare a firmelor, un raspuns la asa-zisul mix de politici monetare si fiscale vizand reducerea ponderii consumului si cresterea investitiilor in Produsul Intern Brut (PIB).

(BNR) a ajuns la concluzia ca "o proportie semnificativa (o treime) din populatia cu credite prezinta un risc ridicat de intrare in stare de neperformanta", intrucat rata la banca si IFN (gradul de indatoare) este mai mare de 55% din venituri si va mai creste din cauza majorarii dobanzilor, astfel ca si-a anuntat intentia de a impune bancilor o limita maxima de indatorare pentru fiecare client, pentru "mentinerea gradului de indatorare a populatiei la un nivel considerat sustenabil." (vezi aici detalii)

Conform statisticilor BNR, creditele noi in lei acordate de banci au scazut cu 13,1%, echivalentul a 2,1 miliarde lei, in ultimul trimestru al anului trecut, fata de trimestrul anterior, de la 16,6 la 14,4 miliarde lei.

De altfel, creditele noi au fost in scadere in ultimele patru luni ale anului precedent. (vezi graficul)

Fata de trimestrul patru al anului precedent, 2016, scaderea din ultimele trei luni ale anului trecut a fost de 9,2%, echivalentul a 1,5 miliarde lei.

In privinta tipului de credite noi acordate de banci, statisticile BNR arata ca imprumuturile noi pentru consum au scazut in ultimele patru luni din 2017, creditele pentru locuinte au stagnat, in timp ce la finantarile pentru firme se observa, de asemenea, un ritm neconvingator, mai degraba de stationare decat de crestere. (vezi aici statisticile pe tipuri de credite).

* CURENTUL

* Directorii de la ANAR s-au ascuns în birouri. Cei 10.000 de angajați stau pe un butoi de pulbere

Situația din "Apele Române" este explozivă. Angajații protestează deocamdată sub formă de grevă japoneză în speranța că directorii de la București le vor rezolva situația. Oamenii sunt nemulțumiți că sunt obligați să înapoieze sporuri încasate începând cu anul 2014, că nu li s-au mărit salariile ca să se acopere pierderea prin "revoluția fiscală" a PSD-ALDE și că nu se aplică Legea salarizării unitare.

La cererile Federației Aquarom, directorul general al instituției, Victor Sandu, fost șef de service auto până la numirea pe criterii politice în această funcție și Eminența Cenușie Relu Adam au răspuns de parcă ar fi lucrat la un service auto din Moinești: "odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.153/2017, prevederile acesteia privind salarizarea precum și reîncadrarea personalului sunt de strictă interpretare și aplicare".

Sindicatul Independent "Dreptate si Adevar" Iasi, din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Prut Barlad, afiliat la Federatia Sindicatelor Democratice AQUAROM, le-a transmis premierului Dăncilă și Ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, o scrisoare deschisă pe care v-o prezentăm integral:

"Sindicatul Independent "Dreptate si Adevar" Iasi, din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Prut Barlad, afiliat la Federatia Sindicatelor Democratice AQUAROM va aduce la cunostinta in scopul dispunerii unor masuri urgente si de substanta, neajunsurile majore ale membrilor nostri de sindicat, exprimate si prin adresa nr.101/2018 a Federatiei ca revendicari catre institutia publica de interes national A.N.Apele Romane din Bucuresti.

Principala nemultumire este generata de aplicarea incorecta a prevederilor Contractului Colectiv de munca nr. 1804 din 19.12.2016 incheiat intre conducerea A.N.Apele Romane si Federatiile Sindicale AQUAROM si APEHID, si apoi a Legii nr.153/2017, cu referire la incadrarea in grilele de salarizare corespunzatoare si acordarea salariilor stabilite de lege, majoritatii angajatilor Administratiilor Bazinale de Apa din subordinea A.N.Apele Romane.

* COTIDIANUL

* Legile justiției, adevăr și pretexte

Lupta devine din ce în ce mai sîngeroasă, chiar dacă Liviu Dragnea a declarat că este de acord cu ce a spus Klaus Iohannis la Bruxelles în legătură cu legile justiției. Toate legile acestea ale justiției "vor fi puse de acord cu deciziile Curții Constituționale", a spus șeful PSD. Ce înseamnă asta? La prima vedere, ai zice că ar fi vorba despre o cedare uriașă. Dragnea va fi de acord cu orice, numai să nu se umfle președintele în pene. Adică PSD și ALDE vor schimba macazul și vor munci din greu la niște legi pe placul președintelui Klaus Iohannis, pe placul Comisiei Europene și al SUA și chiar al Binomului. Ca să nu zic și de dragul mișcării #Rezist, sub a cărei plapumă se ascund cam aceiași. Ei bine, eu nu cred într-un asemenea pas înapoi. Și pace bună. În primul rînd, că legile justiției așa cum sunt arată a operă Băsescu - Kovesi - SRI - Monica Macovei și au fost aranjate (drese sau cîrpite, cum vreți dumneavoastră) pentru a-i ține în frigare pe toți adversarii politici și de afaceri ai marinarului. O renunțare la modificarea legilor justiției ar fi un fel de autoîngropare definitivă a PSD. O înmuiere sau o capotare ar fi totuna cu sfîrșitul partidului. Și cu încălecarea definitivă a României de această specie aparte alcătuită din Kovesi - Negulescu - Bucurică - Eva - Papici și Augustin Lazăr. Plus plutoanele de gradați fără epoleți ale SRI-ului. A rămîne la actualele legi ale justiției este egal cu a cere încremenirea pe veci la trasul în țeapă de pe vremea lui Vlad Țepeș, operațiune pe care Traian Băsescu a actualizat-o cu al său tras în țeapă al pungii împreună cu posesorul.

După părerea mea, PSD și ALDE nu se vor lăsa impresionate și vor continua lupta. Modificarea legilor justiției va merge mai departe. Ca atare, nu mai există nicio ieșire prin reconciliere. Dacă PSD-ul se retrage, poate fi luat pe sus, decapitat și lăsat fără conducere. Dacă se opune, nu-i exclus ca DNA-ul și SRI-ul să-i aresteze la pachet pe toți cei care muncesc din greu la modificarea legilor justiției. Toată prefăcătoria și tot jocul nostru de-a democrația s-au cam dus dracului. Craii politicii și ai polițiilor secrete (între care includem și procurorii) au trecut la o luptă pe viață și pe moarte. Iar aliații României acceptă această aparență pentru că au nevoie de resurse, de piață și de pozițiile de tragere.

* JURNALUL NATIONAL

* OLAF precizează că a deschis o investigație la Metrorex. Care este motivul

O echipă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis o investigație cu privire la o serie de acuzații ce vizează existența unor nereguli în derularea proiectului Magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei), care beneficiază de finanțare europeană, a confirmat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al OLAF, Silvana Enculescu.

"În cadrul acestei investigații, a fost derulată o verificare la fața locului. Cu toate acestea, având în vedere că investigația este în derulare, OLAF nu poate face alte comentarii", potrivit sursei citate.

În altă ordine de idei, purtătorul de cuvânt al OLAF precizează că nu există un termen fix pentru finalizarea investigației, durata acesteia depinzând de mai mulți factori.

"Durata depinde de mai mulți factori, inclusiv complexitatea fiecărui caz, numărul de state și persoane implicate, amploarea în care serviciile Comisiei și părțile implicate cooperează și exercitarea dreptului la apărare", spune acesta.

Ca exemplu, în anul 2016, durata medie a unei investigații a fost de 18,9 luni.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a efectuat timp de trei zile un control la Metrorex, obiectul fiind Magistrala 5 de metrou, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Transporturilor.

Potrivit acestora, OLAF a cerut documentele, fără să menționeze dacă sunt probleme cu acest contract și fără să spună nimic la sfârșitul controlului, care s-a încheiat miercuri.

"OLAF este auditul Comisiei Europene și poate veni în control pe orice proiect pe fonduri europene. Având în vedere că acest proiect (al Magistralei 5 de metrou - n. r.) este spre finalizare și suma extrasă este foarte mare, OLAF poate veni oricând în control. Cei de la OLAF au fost timp de trei zile la metrou, au verificat documente pe M5, dar nu au spus 'Am venit să facem verificări pe speța asta' și 'Ăsta este verdictul nostru' când au terminat controlul. Ei au dreptul să controleze oricând și nu au spus 'Am venit să controlăm asta și asta'. Au cerut doar documentele de la M5", au explicat sursele.

* NATIONAL

* Firea e "sifon" cu acte!

Desi fostul presedinte a trimis- o direct " pe Centura" politicii, Gabriela Firea pare sa fie facuta din acelasi aluat cu Traian Basescu, doi politcieni care nu au mama, nu au tata atunci cand vine vorba de urmarirea propriilor interese. Si poate astfel se si explica de ce, cu toate ca se aflau in plin razboi mediatic, dupa jignirile aduse de catre Basescu, Firea a lasat-o mai moale cu "reperarea onoarei" in instanta, mai ales ca negociatorul secret al "marii impacaciuni" se pare ca a fost un membru al familiei lui Joe Biden. Fostul vicepresedinte american care i-a tinut atata vreme spatele politic lui Basescu si, poate cel putin la fel de important, are un fiu care cu ceva vreme in urma incerca sa-si mute epicentrul imperiului energetic pe care vroia sa il construiasca in Estul Europei chiar in Voluntariul pastorit de Florentin Pandele.

Astfel ca nu ar trebui sa ne mire totusi prea mult informatiile care se regasesc in documentele procurorilor de la o structura de elita. Unde, dupa cum sustin sursele noastre judiciare, din actele aflate la intocmirea unui dosar spectaculos, dar dupa urma caruia statul roman are si acum extrem de serios de suferit, ancheta ar fi pornit in urma "stropelii" facute de catre chiar Gabriela Firea. Desigur, a colabora cu organele statului este cat se poate de onorabil, numai ca lucrurile s-ar putea complica serios daca incep sa se confirme suspiciunile conform carora structurile ar fi putut fi puse pe un drum gresit, cu sau fara intentie...

L-a "stropit" pe un om de afaceri

Primarita generala a Capitalei, pana sa se lanseze in cursa prezidentiala pe care parca se agita prea mult sa o dezminta, ar putea fi lovita de un "tsunami" la care s-ar astepta mai putin, desi tot ea l-a provocat in urma cu mai multa vreme.

Atunci cand una dintre structurile "statului paralel" s-a napustit asupra unui om de afaceri in urma unor "stropeli" care le-a facut "partie" procurorilor pentru un dosar care se anunta spectaculos din prima.

* ROMANIA LIBERA

* Controversele fratelui șefului SIE. A fost creierul atacului la familia Adamescu

Gabriel Predoiu, fratele șefului operativ al SIE Silviu Predoiu, implicat în afacerea cu prostituate a unor chinezi, a lucrat după ce a plecat din SRI cu mai multe personaje controversate. Printre altele, a fost creierul atacului la afacerile lui Dan Adamescu

Conform surselor FLUX 24, Gabriel Predoiu pe care Cătălin Tolontan l-a pomenit în afacerea cu prostituate ar fi plecat din SRI în 2007. El a lucrat anterior la ContraSpionaj, nu la Crimă Organizată așa cum eronat a scris presa.

Plecarea lui Predoiu din SRI s-a făcut prin demisie. Conform surselor citate el era unul din liderii fracțiunii anti Coldea din SRI.

După plecarea din SRI, Gabriel Predoiu a fost consilier al lui Șahin Yuksek, regele comerțului cu legume și fruncte, cetățean turc de etnie kurdă.

Poreclit "Vameșul", Sahin este de ani buni liderul clanului Yuksek. El a venit ca șofer în România acum douăzeci de ani, înființând aici prima firmă de import export, alături de tatăl său, Sabri. Procurorii români îl cercetează, alături de fratele său Abbas și de alte persoane, pentru că ar fi constituit un grup infracțional organizat implicat în ample operațiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Desi la vedere Sahin a fost implicat in doar cateva firme, el este suspectat de procurori ca a patronat o retea cu zeci de companii implicate in comertul cu legume si fructe, companii pe care le falimenta dupa doar cateva luni activitate, pagubind bugetul de stat cu sume uriase, scria Rise Project.

Gabriel Predoiu a plecat de lângă Șahin Yuksek înainte ca acesta să fie arestat.

Yuksek Șahin a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, la 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendare pentru fapte de corupție în 2014. El ar fi mituit un șef al ANAF.

După ce a lucrat pentru turc, Gabriel Predoiu a fost mâna dreaptă a lui Carmen Palade Adamescu, fosta soție a lui Dan Adamescu, decedat în închisoare. Potrivit surselor FLUX 24, Predoiu a fost creierul războiului purtat de Carmen cu fostul ei soț, bătălie care continuă în prezent și cu fiul lui Adamescu, Alexander.

* ZIARUL FINANCIAR

* Peste 100 de beneficiari ai Start-up Nation își vând proiectele pe OLX. Ilan Laufer, fost ministru pentru mediul de afaceri: "Nu mi se pare nimic anormal. Dar eu nu recomand nimănui să cumpere proiecte, fiindcă nu va fi un proiect exact așa cum și-l dorește omul respectiv, ci va fi gândit și făcut de altcineva."

♦ Prima ediție a programului Start-up Nation se încheie pe 29 septembrie 2018, când cei 8.400 de antreprenori ale căror planuri de afaceri au fost acceptate ar trebui să primească granturi de până la 44.000 de euro fiecare ♦ Până acum doar circa 300 de antreprenori și-au primit banii.

Pe platforma de anunțuri OLX sunt publicate peste 100 de anun­țuri active prin care bene­fi­cia­rii programului Start-up Nation încercă să își vândă fir­mele care au câștigat finanțări de la stat de până la 44.000 de euro.

Restaurante, grădinițe, burtării, dar și alte businessuri sunt scoase la vânzare la un preț mediu de 4.000- 5.000 de euro, potrivit reprezentanților OLX.

"În total, în ultimele 6 luni, s-au publicat circa 200 de anunțuri pentru vânzarea de proiecte Start-up Nation. Peste 80% dintre proiecte au fost scoase la vânzare în ultimele 3 luni, iar în acest moment avem puțin peste 100 de anunțuri active. Ca prețuri, cele mai multe sunt la prețul de 4.000-5.000 de euro, însă sunt și proiecte care sunt scoase la vânzare la prețuri mai mari de atât. Din punctul de vedere al moderării, afacerile de tip Start-up Nation nu se diferențiază de orice altă afacere vândută pe OLX", au declarat pentru ZF reprezentanții OLX.

* Oficial, peste 280.000 de români câștigă peste 1.000 de euro net pe lună, dublu față de acum cinci ani

"Numărul angajaților cu salarii de peste 1.000 de euro va crește. Sunt tot mai mulți români care lucrează din România pentru companii din alte țări."

Aproape 283.000 de angajați români au salarii de peste 1.000 de euro net pe lună, nu­mărul acestora fiind de peste două ori mai mare față de acum cinci ani, arată calculele ZF realizate pe baza informațiilor de la Ministerul Mun­cii. Astfel, în 2013 existau aproximativ 132.000 de români cu salarii nete de peste 1.000 de euro net pe lună (care reprezentau mai puțin de 3% din totalul angajaților din eco­nomie), iar în toamna anu­lui trecut nu­mărul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentând a­proa­pe 6% din totalul angajaților din economie.