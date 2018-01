REVISTA PRESEI 22.01.2018

* ADEVARUL

* Ironii în interiorul PSD. Cătălin Ivan: Ne-am amuzat când Dragnea a suspendat o ședință ca să vadă "Suleiman Magnificul". Filmul ar trebui interzis

Europarlamentarul Catalin Ivan povestește, într-o postare pe Facebook, că el și colegii din PSD s-ar fi amuzat într-o zi în care liderul formațiunii ar fi suspendat o ședință la partid ca să vadă serialul Suleiman Magnificul. Ivan e unul dintre cei mai mari critici ai lui Dragnea din formațiunea social-democrată.

"Recunosc că nu l-am privit niciodată cu atenție pe Liviu Dragnea (...) A știut să se faca util, să își facă loc discret, cu rabdare, sa exploateze slăbiciunile celor din jur. Și am ajuns aici, cu el controlând aproape toate instituțiile importante ale statului", a scris eurodeputatul Cătălin Ivan pe Facebook. Eurodeputatul continuă printr-o poveste mai veche de la partid. "Ne-am amuzat când a suspendat o ședință la partid ca să vadă Suleiman Magnificul. Vazându-i însa evoluția, acel moment capăta o simbolistică nouă. După criza Sheidehh a urmat criza Plumb si Sheidehh, apoi criza Carmen Dan și acum catastrofa Dăncila. Concluzia este că filmul Suleiman Magnificul ar trebui interzis. Pe fondul lipsei de cultură, poate crea monștri", a completat Ivan, unul dintre cei mai mari critici din PSD ai lui Liviu Dragnea.

* Curaj, PSD! Ești singurul partid capabil să provoace alegeri anticipate 21 ianuarie 2018, 19:48

Ecaterina Andronescu este un monument de nesimțire când spune că protestele de stradă prejudiciază imaginea României, că pot da senzația de țară neguvernabilă. Cum poate să spună așa ceva reprezentantul unei majorități care și-a schimbat trei guverne într-un singur an? Nu știu dacă doamna e ruptă total de realitate sau doar recită sloganuri de la partid, dar să-i acordăm prezumția de bună-credință și să-i mai explicăm o dată ce se întâmplă.

Pornim de la premisa că nu doar doamna Andronescu, ci că întreg partidul este rupt de realitate, că nu înțelege ce se întâmplă și nu-și explică de ce sunt atâtea tensiuni în societate. Dacă vrea să înțeleagă, partidul trebuie, ca un prim pas, să se concentreze asupra unui singur cuvânt: încredere. Încrederea opiniei publice. Și să contabilizeze de câte ori a înșelat această încredere pe parcursul unui an. Înșelăciune a fost în ziua de 18 ianuarie anul trecut, când Guvernul Grindeanu avea pregătite două ordonanțe de urgență, una privind grațierea și alta privind dezincriminarea unor infracțiuni specifice politicienilor. Este irelevant că ordonanțele n-au mai fost adoptate la intervenția președintelui Iohannis, importantă pentru opinia publică a fost intenția. Înșelăciune a fost pe 31 ianuarie anul trecut, când Guvernul a adoptat Ordonanța 13.

Este irelevant că ordonanța a fost aborgată la intervenția străzii, importantă pentru opinia publică a fost intenția. Iar demisia lui Florin Iordache de la Ministerul Justiției a fost departe de a diminua suspiciunea, căci a fost urmată de un gest de-a dreptul sfidător, care a sporit-o: numirea acestuia la conducerea Comisiei parlamentare de modificare a legilor justiției și a legislației penale. Înșelăciune a fost pe 23 august, când Tudorel Toader a anunțat, printre altele, trecerea Inspecției Judiciare în subordinea Ministerului Justiției. Este irelevant că apoi a renunțat cu totul la promovarea Legilor Justiției și le-a pasat Comisiei Iordache.

Importantă pentru opinia publică a fost intenția. Înșelăciune a fost și valul de amendamente la codurile penale, depuse în decembrie anul trecut sub pretextul implementării unei directive europene, și care tind să transforme România într-un paradis penal. Încă nu știm ce soartă vor avea acestea, dar acest lucru este deja irelevant: le-am aflat intenția. Tehnologia înșelăciunii a fost, de fiecare dată, aceeași. Inițial, s-au enunțat public obiective legitime: implementarea unor directive europene, punerea în acord a legilor cu decizii ale CCR, aglomerarea pușcăriilor de care acum nu se mai plânge nimeni și așa mai departe. De aceste deziderate legitime s-au agățat apoi și obiective aflate pe agenda ascunsă a partidului, despre care nu a suflat un cuvințel în campania electorală din 2016.

* BANCHERUL

* Cea mai ieftina plata in euro tip SEPA este... non-SEPA!

Bancile din zona non-euro, inclusiv Romania, au fost obligate, din 31 octombrie 2016, sa treaca si ele la platile si transferurile de bani in euro tip SEPA (zona unica de plati in euro), prin care s-au eliminat comisioanele de banci corespondente (cunoscute drept speze SWIFT), care ajungeau, la unele banci, chiar si la 20 de euro pentru o plata in euro.

Un alt mare avantaj al SEPA pentru clientii bancilor romanesti, in plus fata de reducerea masiva a comisioanelor, a fost scurtarea, de asemenea substantiala, a timpului de efectuare a unui transfer sau plati in euro: de la 3-4 zile la maxim doua zile in prezent.

Revenind la comisioane, dupa cum am spus, acestea au scazut cu pana la 20 de euro, in functie de fiecare banca. Asta, cel putin teoretic. Pentru ca in practica, ca intotdeauna, este altceva.

Sa vedem ce se intampla efectiv cu comisioanele pentru platile SEPA efectuate de persoanele fizice, pornind de la o intrebare primita pe site-ul Reclamatiibanci.ro, dedicat educatiei financiare practice, prin rezolvarea problemelor oamenilor care au diverse probleme cu bancile sau au nevoie de sfaturi utile privind o situatie cu care se confrunta in acest moment, nu in general si la modul teoretic.

"Am tot incercat sa caut o banca cu cele mai mici comisioane pentru tranzactii cu euro, dar in principal toate bancile retin un comision de minim 10 - 15 euro la plati in tarile din SEPA (din ce am aflat normal nu ar trebui sa aibe asemenea comisioane pentru plati in astfel de tari).

Intrebarea mea este ce banca ati recomanda pentru un cont curent in euro, pentru a economisi cel mai mult. Ma intereseaza doar operatiile de depunere/retragere euro si plati/incasari din tarile SEPA."

Asa incat am analizat tarifele aferente platilor in euro publicate pe site-urile proprii de cele mai mari zece banci romanesti si am constatat urmatoarele: la o serie de banci mari, precum BCR si Unicredit, SEPA nici macar nu exista in lista lor de tarife si comisioane, in timp ce altele, precum Alpha Bank sau OTP Bank, aplica vechile comisioane SWIFT si pentru platile SEPA, desi sunt interzise de un Regulament al Uniunii Europene.

* COTIDIANUL

* Comisia pentru alegerile din 2009 își prezintă concluziile

Concluziile Comisiei speciale de anchetă a Senatului și Camerei pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial vor fi prezentate, luni, într-o conferință de presă, de președintele acestui for, deputatul PSD Oana Florea.

Comisia a fost înființată după ce PSD și ALDE au cerut, în aprilie 2017, anchetă parlamentară pentru clarificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009, dar și de rezultatul scrutinului prezidențial, ca urmare a dezvăluirilor făcute de Dan Andronic cu privire la noaptea alegerilor și persoane aflate în anturajul lui Traian Băsescu.

Andronic a publicat un articol în care susținea că în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2009 a mers la locuința lui Gabriel Oprea, în calitate de consultant politic, unde se aflau, printre alții, George Maior, șef al SRI la momentul respectiv, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, și Laura Codruța Kovesi, la momentul acela procuror general al României.

Dan Andronic scria că Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi erau preocupați, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.

Comisia a debutat cu stângul, Raportul privind constituirea sa fiind întors înapoi la comisii din cauza "interferenței" Parchetului General, care a cerut o anchetă in rem.

Astfel, în data de 20 aprilie 2017 s-a înaintat conducerii celor două Camere proiectul de constituire a Comisiei speciale de anchetă, având 17 obiective, printre care și determinarea posibilei implicări a unor instituții sau persoane, altele decât prevăzute de lege, în organizarea procesului electoral din 2009.

În data de 24 aprilie, PÎCCJ a solicitat o anchetă in rem privind existența unor suspiciuni în procesul electoral din 2009 și implicarea unor autorități publice și/sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege.

Raportul a fost retrimis la Comisiile juridice reunite, care au "clarificat" obiectivele Comisiei de anchetă.

Majoritatea parlamentară a modificat, în consecință, și Regulamentul Camerei, fiind instituită astfel obligativitatea persoanelor solicitate să se prezinte în comisiile de anchetă. Eforturile politice pe care PSD-ALDE le-au desfășurat pentru ca această Comisie să se înființeze au fost vizibile, intuiția arătând faptul că interesul politic viza aducerea în fața Comisiei a lui Kovesi, Coldea și Maior.

* CURENTUL

* Locul ales de Firea și Pandele pentru spitalul metropolitan încalcă normativele în vigoare

Gabriela Firea vrea neapărat ca și ea și Pandele să mai prindă câte un mandat ca primari așa că a propus construirea spitalului metropolitan aproape de intrarea în Voluntari. Pentru acest proiect Firea avea nevoie de votul a 2/3 dintre consilierii generali așa că nu a reușit să treacă hotărârea prin CGMB. Consilierul USR Octavian Alexandru Berceanu a explicat de ce a votat împotriva amplasamentului din Pipera:

"Am votat NU pentru propunerea Primarului General Gabriela Firea privind construirea Spitalului Metropolitan in Pipera 55. Unul din cele doua voturi negative imi apartine.

1. Locatia sustinuta pana in panzele albe de catre Primarul General nu este sprijinita pe niciun studiu de prefezabilitate.

2. Au lipsit dezbaterile publice si dezbaterile cu specialistii in domeniu din Ministerul Sanatatii, cu reprezentanti ai Politiei Capitalei, cu specialistii in dezvoltare urbana, cu cetatenii.

3. Suprafata desemnata dupa bunul plac se afla la limita teritoriala a Municipiului Bucuresti, la 6,5 km de centru orasului si la 45 de minute de acces auto din acelasi punct, dar la 50 m de limita administrativa a orasul Voluntari si a caii ferate ruta Bucuresti-Constanta.

3. Traficul zonal este infernal, caracterizat de blocaje rutiere pe toata durata zilei, iar accesul cu metroul prin statia de metrou Aurel Vlaicu este cel mai greoi din tot bucurestiul.

4. Amplasamentul este in contradictie probabil cu prevederile normelor privind construirea unitatilor spitalicesti. Un spital cu 2000 de paturi presupune integrarea in trafic a peste 4000 de oameni care nu au acces facil la mijloacele de transport in comun, sunt supusi stresului deplasarii la marginea orasului si blocajelor in trafic specifice zonei Pipera.

5.Nu am fost consultati, nu au fost expuse si alte variante mai usor accesibile cetatenilor privind amplasarea acestui spital.

* JURNALUL NATIONAL

* Cu Administrația Prezidențială la Tribunal. Motivul: Regulamentul de Ordine Interioară e la secret

Administrația Prezidențială a cerut Înaltei Curți de Casație și Justiție strămutarea, de la o instanță inferioară, a unui proces în care un cetățean a solicitat ca instituția condusă de Klaus Iohannis să-i pună la dispoziție, integral, Regulamentul de Ordine Interioară. Procesul, care durează de aproape doi ani, a fost câștigat de către cetățeanul în cauză, pe fond, instanța obligând Administrația Prezidențială să-i pună la dispoziție atât documentul solicitat, cât și să-i plătească acestuia 1.500 de lei daune morale. Președinția României a făcut, însă, recurs și, în final, a cerut strămutarea procesului.

Administrația Prezidențială a cerut Înaltei Curți de Casație și Justiție strămutarea, de la o instanță inferioară, a unui proces în care un cetățean a solicitat ca instituția condusă de Klaus Iohannis să-i pună la dispoziție, integral, Regulamentul de Ordine Interioară. Procesul, care durează de aproape doi ani, a fost câștigat de către cetățeanul în cauză, pe fond, instanța obligând Administrația Prezidențială să-i pună la dispoziție atât documentul solicitat, cât și să-i plătească acestuia 1.500 de lei daune morale. Președinția României a făcut, însă, recurs și, în final, a cerut strămutarea procesului.

* NATIONAL

* Natiunea, inamicul absolut al lui George Soros

George Soros promite sa lupte, cu toate fortele sale, impotriva nationalismului, pe care l-a definit drept "ideologia dominanta " din lume.

Intr-un interviu acordat Financial Times, George Soros, magnatul american de origine maghiara a subliniat ca miscarea sa progresista se confrunta "cu un nou val de patriotism si populism". "Este un deja vu, dar cu o mare schimbare - ideologia dominanta in lume este acum nationalismul", a spus Soros. "Uniunea Europeana este pe cale sa se prabuseasca. Rusia este puterea renascuta, bazata pe nationalism", a declarat Soros. Deci, trebuie lupata si impotriva Rusiei, intelegem noi. Magnatul in varsta de 87 de ani spune ca s-a gandit sa renunte la Fundatiile pentru o Societate Deschisa, dar, observand "ascensiunea nationalismului la scara mondiala, in contrast cu "societatea deschisa" si globalizarea pe care le promoveaza, a decis recent sa transfere 18 miliarde de dolari din propriul patrimoniu in reteaua de "organizatii filantropice", angajandu-se sa ramana presedinte inca cinci ani sau mai mult. "Sunt destul de norocos cu dusmanii mei", a spus Soros. "Ma simt gata sa reactionez si sa apar ceea ce este bine". Soros are o avere de cel putin 25 miliarde de dolari si este supranumit in Marea Britanie "omul care a falimentat Banca Angliei", dupa ce a pariat masiv impotriva lirei sterline, in 1992 si a obtinut peste un miliard de dolari.

* ROMANIA LIBERA

* Dosarul Lucan: Florian Coldea a fost vineri la Cluj. S-a văzut cu Vasile Dîncu?

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a prezentat fotografii cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, vineri, 19 ianuarie, pe Aeroportul din Cluj. Ungureanu sugerează că Florian Coldea s-a văzut la Cluj cu Vasile Dîncu în contextul dosarului Lucan

"Aceasta este ceafa domnului Coldea, fostul șef foarte operativ al SRI. Ceafa lui de la Cluj a fost în ultimii ani un domn pe nume Simion Cecan, acest individ alunecos a fost adus de Coldea de la SRI Târgu-Mureș pentru a ne apăra de ungurii răi care vor să ne fure Transilvania. Nu ne-au furat ungurii Ardealul dar Lucan a jefuit mii de clujeni sub ochii reci și indiferenți ai fostului șef SRI Cluj, Cecan, omul lui Coldea. Pe Coldea și pe Cecan i-au durut fix în ceafă și de infecțiile nosocomiale și de alte probleme grave din spitale care ne bagă în mormânt înainte de vreme. Domnul Coldea își plimbă ceafa prin Cluj foarte des în ultimul timp. Acum, spre exemplu, se află în avion și o să aterizeze pe tărâmul lui Boc, prietenul lui Lucan. Nu vă duceți să îl întâmpinați cu flori pe Florian Coldea, s-ar putea să provocați un moment stînjenitor, se aude că vine însoțit de domnul Vasile Dâncu și nu e frumos să nu aveți un buchet și pentru domnia sa. Patria a Priori!", scrie pe contul său de Facebook deputatul Emanuel Ungureanu.

* ZIARUL FINANCIAR

* Nu înțeleg de ce nu vă place, de ce urâți guvernarea PSD, pe Dragnea sau râdeți de noul prim-ministru - Liviu Vasilica? Toți sunt produsul deciziilor voastre și a faptului că o duceți bine, că aveți un job și un salariu relativ bun, că sunteți corporatiști și că nu vă confruntați acum cu o criză economică

Cei mai mulți dintre voi nu îl plăceți deloc pe Liviu Dragnea - liderul autocratic al PSD (am înțeles că e fan Suleiman Magnificul), partid care conduce guvernul și administrația locală cu mână forte.

Nu sunteți de acord, cel puțin public, și cu noua opțiune a lui Dragnea de a o pune pe Viorica Dăncilă, fana lui, în funcția de prim-ministru, al treilea premier într-un an de când s-a reinstalat oficvial la Palatul Victoria. Niciun lider nu și-a dat jos cu atâta forță premierii puși de el care i-au stat în cale.

Sorin Grindeanu și Mihai Tudose n-au avut nici cea mai mică șansă în fața forței lui Dragnea.

Nimeni nu a scos în stradă peste 200.000 de oameni împotriva lui și nu numai că nu a pierdut puterea, dar chiar și-a întărit-o.

Nimeni nu a predicat atât de mult pe marginea unui program de guvernare considerat utopic, dar care în 2017 nu numai că nu a dus România în colaps fiscal, ci chiar a generat creșteri importante de salarii și în final o creștere ecomică de 7%, aproape dublu față de cele mai optimiste previziuni.

Nici revoluția fiscală - trecerea contribuțiilor, TVA split și mai nou declarația 600 - nu a stat în calea determinării lui Dragnea și a programului lui de guvernare.

Luptele din PSD, cel puțin cele de la televizor, pentru că în realitate votul a arătat că Dragnea nu are niciun adversar serios, nu au creat nicio criză politică și nicio criză economică, ci dimpotrivă.

De ce?

Dragnea, Viorica Dăncilă, PSD sunt produsul vostru, al nostru, al deciziilor voastre, al faptului că cei care lucrează în marile orașe, în marile județe, care fac 70% din businessul României și angajează 80% din forța de muncă la nivel național, o duc bine. [ tipărește articolul ]