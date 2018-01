REVISTA PRESEI 23.01.2018

* ADEVARUL

* Căderea Guvernului Tudose a salvat Casa Regală. Principesa Margareta rămâne în Palatul Elisabeta

După cădrea Guvernului Tudose, ostil Casei Regale, Principesa Margareta negociază cu RAAPPS prelungirea termenului până la care poate rămâne la Palatul Elisabeta. Termenul legal expiră în data de 5 februarie. Între timp, Parlamentul va adopta legea inițiată de PSD-ALDE privind statutul Casei Regale, care i-ar oferi Principesei Margareta dreptul legal de a rămâne în continuare în reședința oficială din centrul Capitalei.

În urmă cu 10 zile, Principesa Margareta anunța că va părăsi Palatul Elisabeta, în condițiile în care Guvernul condus de Mihai Tudose, prin RAAPPS, nu i-a făcut nicio ofertă de chirie pentru a rămână în continuare în reședința din centrul Capitalei. Chiar dacă a fost confiscat de comuniști, din punct de vedere juridic, Palatul Elisabeta aparține statului, iar fostul premier Mihai Tudose a criticat dur Casa Regală pentru că a cerut să locuiască în clădire și după moartea Regelui Mihai. Familia Regală era prinsă și în conflictul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea, în condițiile în care liderul PSD i-a promis Principesei Margareta că va da o lege privind statutul Casei Regale, iar premierul a refuzat categoric orice discuție. Căderea Guvernului Tudose a schimbat radical datele problemei.

* Liberation: România își pierde tinerii cu studii superioare

Istoviți de corupție și instabilitate guvernamentală, tot mai mulți tineri români înalt calificați aleg să emigreze în Occident. Este un fenomen de amploare care, pentru moment, nu îngrijorează prea mult puterea, scrie Liberation.

Cotidianul de stânga francez începe reportajul cu prezentarea cazului lui Armin Florescu, un economist de 39 de ani cu o viață bună în România dar decis să se stabilească în altă țară. "Am luat decizia de a părăsi România în ianuarie 2017, din cauza instabilității politice și economice, a corupției, a încercării noii puteri de a scoate țara din civilizație și de a o reorienta către Est", spune Armin, care ezită încă între Paris și Londra pentru a-și muta familia. Nu există niciun indiciu că acest bărbat se află în situația de a emigra, având în vedere că este proprietarul casei sale, deține un post bine plătit în domeniul noilor tehnologii și are o familie fericită, remarcă Liberation. Mirela vorbește deja cu nostalgie: "I-am avertizat pe prietenii mei: luna viitoare voi fi în Germania". Inginer IT într-o companie mare, cu un salariu echivalent cu cel al omologilor săi occidentali, nici această femeie de 35 de ani nu are profilul obișnuit al candidaților la emigrare. Dar decizia sa este luată. A obținut deja, fără dificultate, un loc de muncă echivalent la Frankfurt. Asemenea lui Armin și Mirelei, mulți pleacă din România de la preluarea puterii de către Partidul Social Democrat (PSD), în decembrie 2016.

Într-un an, PSD s-a preocupat mai ales de modificarea legilor justiției și codurilor penale, mergând până la amenințarea statului de drept, diminuarea drepturilor opoziției și puterilor președintelui. Pe lângă aceste probleme, instabilitatea politică, cu trei guverne într-un an, este la fel de îngrijorătoare. Nominalizarea la conducerea Guvernului a eurodeputatei Viorica Dăncilă, cunoscută pentru fidelitatea sa față de Liviu Dragnea, liderul PSD, nu liniștește apele. În aceste condiții, forța înalt calificată și activă fuge din țară, un fenomen care nu mai era considerat posibil după emigrarea masivă din anii '90.

* BANCHERUL

* Dobanda la creditele ipotecare a mai urcat cu o jumatate de punct, la 6,1%; o singura banca, BRD, ofera rata fixa pe toata perioada de rambursare

Dobanda (DAE) medie la creditele ipotecare acordate de cele mai mari sapte banci romanesti (BCR, BT, BRD, Raiffeisen, Unicredit, CEC si ING) a mai crescut cu o jumatate de punct in ultimele doua luni, de la 5,6% 6,1%, din cauza majorarii dobanzii interbancare ROBOR.

In total, in ultimele patru luni, din septembrie, atunci cand dobanzile pietei interbancare au inceput sa creasca abrupt, pana in prezent, costul creditelor ipotecare a crescut cu peste un punct, conform evolutiei ROBOR.

ROBOR la 3 si 6 luni, indicii in functie de care bancile isi seteaza dobanzile la credite, a crescut cu peste un punct in ultimele patru luni, din septembrie pana in prezent: ROBOR la 3 luni a urcat de la 0,92% cat era la 1 septembrie 2017 la 1,98% in prezent, in timp ce ROBOR la 6 luni s-a majorat de la 1,13% la 2,22% in aceeasi perioada.

Conform statisticilor BNR, dobanda anuala efectiva (DAE) medie la creditele noi pentru locuinte a crescut cu 0,62 puncte din septembrie 2017 pana in noiembrie 2017, respectiv de la 3,96% la 4,58%. Probabil ca in urmatoarele doua luni, pana in ianuarie, dobanzile vor mai urca cu o jumatate de punct, pana la peste 5%.

In cazul creditelor in derulare, care se ajusteaza in functie de ROBOR, dobanda medie (mai mica decat DAE, intrucat nu contine comisioanele) a urcat de la 3,56% in septembrie la 4,25% in noiembrie 2017.

Doar BRD are dobanda fixa pe toata perioada de creditare

O singura banca, BRD, are in oferta un credit ipotecar cu dobanda fixa pe toata perioada de rambursare, care confera imprumutatului siguranta ca rata achitata lunar nu se modifica indiferent de ce se intampla pe piata bancara a dobanzilor ROBOR, unde se inregistreaza fluctuatii in perioadele de criza financiara si instabilitate politica.

Restul bancilor s-au multumit cu dobanzi fixe la creditele ipotecare valabile doar in primii trei sau cel mult zece ani de rambursare a acestor imprumuturi, care se acorda pe perioade indelungate, de pana la 35 de ani.

* COTIDIANUL

* Alina Mungiu-Pippidi: Trebuie să-i cheme la comisie pe Dragnea și Pahonțu

Politologul Alina Mungiu-Pippidi consideră că se impune audierea de către Parlament a șefului SPP Lucian Pahonțu, în urma declarațiilor recente făcute de către Liviu Dragnea. Politologul a adresat o scrisoare deschisă în acest sens.

Stimate domnule președinte,

În cursul săptămînii trecute au fost făcute declarații de o mare gravitate despre serviciile secrete românești, care at juca un rol în criza politică actuală.

E vorba de declarația domnului președinte al Camerei Deputaților confirmată prin declarația domnului Codrin Ștefănescu.

Presa semnalase anterior ca SPP, serviciul vizat, a devenit oficial serviciu secret și a primit facilități economice secrete, cu încălcarea Constituției și cu girul Președinției, printr-o ordonanță guvernamentală și o decizie CSAT.

Am rugămintea să vă faceți datoria și să îl convocați deîndată pe generalul Lucian Pahonțu, cel nominalizat în aceste denunțuri publice, pe autorii denunțurilor și pe presupușii martori asupra cărora s-ar fi făcut presiuni.

De asemenea, e de datoria Parlamentului să investigheze cum anume a devenit SPP serviciu secret sub guvernul Victor Ponta, ocolind suveranitatea parlamentară și, posibil, unele legi în vigoare.

Ca inițiator al Alianței pentru o Românie Curată și expert în bună guvernare pentru mai multe instituții europene îmi exprim stupoarea că a trecut deja o săptămînă de la aceste declarații publice fără să existe un parcurs explicit și transparent de investigare a lor. În Germania, șeful serviciului secret ar fi demisionat deja, pînă la lămurirea situației, cînd ar putea demisiona cei care l-au acuzat, dacă acuzația se dovedește falsă.

Nu am nici o îndoială că Parlamentul e capabil să rezolve această sitiație, chiar dacă presupune colaborarea cu alte comisii și organisme abilitate. Vă rog, nu lăsați să mai treacă zilele fără a rezolva o situație care pune la îndoială unul din fundamentele unui regim democratic, controlul forțelor armate de către organismele civile alese.

* CURENTUL

* PSD dezincriminează abuzul în serviciu dar reînființează închisoarea datornicilor, desființată în lumea civilizată în secolul XIX

Chiar înainte de a intra la ședința CEX a PSD, Cătălin Rădulescu, poreclit deputatul Mitralieră, le-a mărturisit jurnaliștilor că între amendamentele propuse pentru modificarea Codului Penal va propune și dezincriminarea abuzului în serviciu.

"În weekend am stat cu toți avocații, am eliminat multe dintre amendamente, erau peste 100 și ceva de amendamente, am modificat multe dintre ele ca și formă, uitându-mă cum era forma în Codurile Penale din alte state. (...)Abuzul în serviciu, de exemplu, propunerea mea va fi să îl dezincriminăm pentru că în 90% dintre state este dezincriminat. Deci pragul nu-și are rostul.", a declarat Cătălin Rădulescu.

Totodată, ministrul de Finanțe Ionuț Mișa a conceput o ordonanță de urgență pe care Tudose a amânat să o adopte prin care cei care declară taxele dar întârzie plata lor să facă până la șase ani de închisoare. Asta în condițiile în care ANAF a avut anul trecut încasări record deci oamenii se conformează și plătesc și fără să fie amenințați cu închisoarea.

Ora 19.00. Liviu Dragnea susține că PSD nu va dezincrimina abuzul în serviciu dar desigur că odată depus jurământul de către guvernul Dăncilă, aceasta poate da orice ordonanță de urgență dorește și nimeni în afară de Victor Ciorbea nu ar putea reclama la CCR actul normativ.

* JURNALUL NATIONAL

* Tel Drum cere intrarea în faliment

Un dosar în care societatea Tel Drum cere intrarea în faliment a fost înregistrat la Tribunalul Teleorman, primul termen fiind stabilit pentru data de 29 ianuarie, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată.

Dosarul, ce are ca obiect deschiderea procedurii falimentului la cererea debitorului, a fost înregistrat pe 17 ianuarie.

Potrivit informațiilor de pe portalul instanțelor, cererea a fost formulată de Tel Drum SA Alexandria, în calitate de debitor.

Tot pe 17 ianuarie, procurorii DNA au dispus extinderea urmăririi penale față de compania Tel Drum pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul.

Inițial, în noiembrie 2017, compania Tel Drum a fost pusă sub acuzare pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, între care obținerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanțări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri județene din județul Teleorman.

Conform unui comunicat al DNA, în dosar a fost pus sechestru asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale SC Tel Drum SA, precum și poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmează a fi virate de terți, cu orice titlu, în conturile bancare deținute aceasta, până la concurența sumei de 32.118.589 lei, reprezentând suma foloaselor necuvenite și suma cu care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat.

* NATIONAL

* Dragnea risca sa se-ncurce in fuste

Liviu Dragnea declara vara trecuta ca lui ii plac femeile. Cum afirmatia a fost facuta in fata femeilor social-democrate, acestea au luat-o de buna si ca sa-i faca o placere sefului au dat buzna langa el, in Guvern.

Acum, nu se stie daca Dragnea se gandea, atunci cand a decretat ca ii plac femeile, exact la Viorica Dancila, Rovana Plumb, Rodica Nassar, Olguta Vasilescu, Ecaterina Andronescu, Carmen Dan si Gratiela Gavrilescu (toate aceste sapte doamne vor face parte din viitorul guvern, conform deja datelor cunoscute si a ultimelor informatii avansate pe surse), dar cu asta l-a daruit soarta si cu ele trebuie sa defileze de acum incolo.

Iar daca s-a demonstrat ca Dragnea nu are mana buna la barbati, ramane de vazut daca liderul PSD se pricepe mai bine la partea femeiasca. Deocamdata, cert este ca invatatura populara avertizeaza ca acolo unde se strang multe muieri este loc si de multa cearta.

Nu ca Guvernul ar fi mers uns pana acum, dar va fi interesant de vazut ce se va intampla in cazul aparitiei vreunui conflict intre amazoane. Pe banii alocati ministerelor la o rectificare bugetara, de exemplu, asta ca sa ramanem in zona strict profesionala. In plus, unii dintre ministrii cu fuste au si ambitii politice iar asta se poate solda cu intrigi bagate atat in Guvern cat si in PSD - unde unic jupan este in prezent Liviu Dragnea. De abia atunci se va vedea daca Dragnea nu va incepe sa-i regrete brusc pe Grindeanu si pe Tudose si daca va mai fi in stare sa declare public (si sincer) ca el iubeste femeile. Pe toate la gramada, indiferent de varsta, ambitii, caracter si functii.

* ROMANIA LIBERA

* Tăriceanu, către președintele Franței și către ambasadorii străini: Uită-te în ograda proprie

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a susținut, luni seară, că oficialii străini, inclusiv șefii de stat, ar trebui să fie mai rezervați când critică ceea ce se întâmplă în România.

"Atitudini ale unor ambasade la București sau chiar ale unor oficiali străini se întâmplă pentru că ei vor merge atât de departe cât li se va permite. Dacă în ultimii ani în România nimeni nu i-a atras atenția ambasadorului x sau y: 'Vedeți că v-ați depășit limitele mandatului!' (...) Dacă nu i-a spus nimeni și a văzut că o dată, de două ori merge, se simte liber să facă în continuare. Este ridicol. Vine președintele Franței, pentru care am tot respectul și așteptări foarte mari pentru că eu vreau să reușească să readucă Franța la un nivel care să poată să contribuie la funcționarea motorului european cu doi cilindri - Franța și Germania, vine la noi și pledează (...) și când se întoarce în Franța are alt discurs. (...) Există totuși o minimă decență. Nu vii în altă parte și începi să dai lecții. Uită-te la tine, în ograda proprie, și fii puțin mai rezervat. Dar nu e valabil numai pentru Franța. E valabil și pentru celelalte țări care am văzut că s-au grăbit", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Antena 3.

* ZIARUL FINANCIAR

* Execuția bugetară confirmă ce vedem toți: guvernul Grindeanu -Tudose - Dragnea a fost cel mai prost din ultimul deceniu pentru infrastructura rutieră. Banii alocați pentru autostrăzi și șosele naționale au fost de trei ori mai puțini decât în perioada 2009-2013

Toți se întreabă de ce nu avem autostrăzi și șosele modernizate, dar răspunsul este simplu pentru cine se uită pe alocările bugetare: în 2017 au mers pentru investiții în infrastruc­tura rutieră doar 1,6 mld. lei, față de 6-7 mld. lei pe an în perioada 2009-2013.

Cu toate că puterea economică a statului român s-a dublat în ultimul deceniu, adică veniturile și cheltuielile la bugetul general consolidat s-au dublat, corespunzător cu dublarea nominală a PIB-ului, cheltuielile pentru autostrăzi și drumuri naționale s-au redus la o treime în valoare absolută.

Există o întreagă discuție în spațiul public privind alocările de bani pentru investiții. Unele evaluări includ fonduri europene, altele nu. Unii spun: noi am alocat cei mai mulți bani pentru investiții, record ca procent din PIB. Alții spun - sunteți la minim istoric. Care este adevărul? Cum să te descurci în noianul de cifre și tipuri de măsurători?

Cea mai corectă reprezentare a atitudinii fiecărui guvern în ceea ce privește investițiile în infrastructură este dată de execuția bugetului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), fostă CNADNR - Compania Autostrăzilor și Drumurilor Naționale.

Pe baza execuțiilor bugetare publicate de Ministerul de Finanțe din 2006 și până în 2017, care prezintă datele defalcate, rezultă un fapt simplu: banii alocați pentru investiții în infrastructura rutieră au scăzut în fiecare an din 2013 încoace.