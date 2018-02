REVISTA PRESEI 23.02.2018

* ADEVARUL

* ANALIZĂ Rusia, China și UE se luptă pentru Balcani

Comisia Europeană a relansat procesul de extindere a Uniunii cu șase țări din Balcanii de Vest: Serbia, Kosovo, Albania, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Macedonia. Dar pentru această regiune se bat și alți actori precum Rusia și China.

Uniunea Europeană încearcă să protejeze țările balcanice, în special Serbia, de influența crescândă a Moscovei și Chinei. Piotr Iskenderov, de la Institutul rus de studii slave, a explicat pentru portatul RBC că "UE este interesată de integrarea Serbiei pentru a o îndepărta de Rusia". Analistul Serghei Manukov spune că Bruxellesul nu-și permite să "abandoneze această regiune, importantă din punct de vedere strategic, unde Rusia, China sau Turcia, și-au mărit semnificativ influența în ultimii ani. UE dorește să mențină Serbia și Muntenegru în sfera sa de influență . În mod cert, cerințele de combatere a corupției și a criminalității nu sunt cele mai importante. Principala solicitare se va referi la distanța politică față de Rusiei și susținere a Occidentului. Experții ruși sunt de părere că această nouă alianță între Balcanii de Vest și UE va afecta relațiile rusești cu regiunea, dar nu de o manieră gravă. Maxime Samorukov, cercetător la Centrul Carnegie din Moscova spune că "aderarea la UE și NATO nu împiedică Ungaria și Bulgaria să dezvolte proiecte energetice cu Rusia. Ca urmare, interesele economice rusești în Serbia sunt perfect compatibile cu viitoarea integrare în UE", susține acesta.

* Revocarea șefei DNA: Capcana în care s-a trezit Iohannis. Cum va juca Dragnea

Președintele Klaus Iohannis are o singură opțiune: să refuze revocarea șefei DNA. Dar cum va reacționa Liviu Dragnea? Va accepta decizia constituțională a președintelui? Nici gând. E ultima șansă ca PSD să scape de Kovesi, e marea șansă ca Liviu Dragnea să pună un trofeu pe masa baronilor hăituți ani în șir de procurori. Indiferent care va fi deznodământul, Iohannis va învăța o lecție: cu PSD nu se poate negocia. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ales să nu se facă de râs în fața lui Codrin Ștefănescu și a lui Liviu Dragnea. Partidul a fost deasupra carierei sale de om al legii, pe care a compromis-o defintiv. E drept, Tudorel Toader, ca fost judecător CCR, poate sta liniștit: aruncându-se la picioarele celor fără de lege n-a încălcat niciun articol din Constituție. Dar și-a încălcat singur dreptul la demnitate.

Tudorel Toader a fost butonul care a declanșat ofensiva anti-Justiție. Propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi va ajunge acum pe masa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit unor surse din conducerea PSD, Liviu Dragnea mizează pe faptul că CSM va da aviz pozitiv pentru demiterea șefei DNA. Deși consultativ, un eventual aviz pozitiv va pune o presiune și mai mare pe șeful statului, care oricum va fi tocat mediatic. Majoritatea în CSM este pe muchie de cuțit. Potrivit calculelor făcute la partid, balanța stă într-un singur vot, în acest moment pro-PSD. Așadar, e foarte posibil ca șeful statului să primească propunerea de revocare în următoarele condiții: presat de propaganda PSD, cu un aviz favorabil de la CSM și amenințat cu suspendarea de Liviu Dragnea.

Strict politic, Iohannis are o singură variantă: să refuze revocarea șefei DNA, pentru a recupera electoratul pierdut după desemnarea Vioricăi Dăncilă ca premier, dar și pentru a impulsiona electoratul de dreapta pasiv. Orice altă mișcare anti-Kovesi îl scoate pe Iohannis din cărți pentru al doilea mandat de președinte. În procedura de revocare a șefei DNA, Iohannis are și litera, și spiritul legii de partea sa, spre deosebire de momentul în care a desemnat-o pe Viorica Dăncilă premier, când ar fi trebuit să forțeze Constituția ca să refuze nominalizarea făcută de majoritatea PSD-ALDE. Așadar, strict legal, refuzul președintelui de a semna propunerea venită de la Tudorel Toader via CSM ar trebui să închidă discuția, fără să existe și riscul suspendării. Dar Dragnea a pornit un tăvălug care nu mai poate fi oprit.

* Raiffeisen Bank devine mai responsabila: intra in legalitate in privinta comisioanelor pentru un cont de baza

Raiffeisen Bank, una dintre bancile care au acordat cele mai multe credite in franci elvetieni inainte de criza din 2008, devine un pic mai responsabila. De data aceasta cu privire la chestiunea contului de baza, a carui lege a intrat in vigoare de la inceputul acestui an.

Este vorba de Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, in vigoare din 27 ianuarie 2018.

Legea, o transpunere interna a unei directive europene, obliga bancile sa ofere persoanelor care nu mai au in prezent niciun cont bancar un cont cu comisioane mai mici decat un cont standard, pentru cresterea bancarizarii.

Raiffeisen Bank a publicat tarifele aferente contului de baza, la trei zile dupa intrarea in vigoare a legii, insa Bancherul.ro a constatat ca banca nu respecta legea in totalitate.

Raiffeisen nu a respectat legea in prima faza

Legea impune bancilor sa ofere clientilor cu venituri mici (persoane vulnerabil financiar, conform jargonului juridic), adica sub 1.500 de lei lunar, un numar de 10 plati si transferuri gratuite in fiecare luna pe teritoriul UE, asadar atat in lei cat si in valuta, la ghiseele bancilor, la bancomate sau online.

De asemenea, prevede legea, platile tip SEPA in euro "nu pot depasi nivelul comisioanelor percepute pentru plati in lei."

Dar conform listei de tarife pentru contul de baza publicata atunci de Raiffeisen (vezi foto), comisionul unei plati in lei era de maxim 10 lei, in timp ce o plata in euro costa minim 50 de lei, asadar de cinci ori mai mult.

* Portocală se plînge că e "paradit" de ziariști? Kovesi se "spovedește" în biserică?

Aceste două știri au fost difuzate aproape simultan și m-au făcut să mă gîndesc la cît de ciudată este firea umană. Și nu numai firea umană, căci aceste două episoade îmi amintesc de o strofă din copilărie: "Cățeluș cu părul creț / Fură rața din coteț / El se jură că nu fură / Dar l-am prins cu rața-n gură"! Exact așa fac și aceste două personaje: credincioasa Zeiță a dreptății și Portocală, cel care "paradea cetățenii".

Aceste rînduri sînt scrise cu cîteva ore înainte de anunțul ministrului Justiției, deci nu au absolut nici o legătură cu decizia acestuia și nici cu ce ceea ce vom vedea cu toții, adică rezultatul negocierilor dintre Iohannis, Dragnea, Toader pe marginea situației de la DNA. Sînt doar un comentariu față de știrile șocante transmise de cîteva televiziuni.

Am aflat mai întîi că Laura Codruța Kovesi are un preot duhovnic, că se spovedește deseori și că ține toate posturile religioase. La prima vedere, cineva ar putea, deci, s-o considere un bun credincios, cu condiția să ignore fariseismul acestui personaj.

Știm din Biblie că prima condiție pentru ca propriile păcate să fie iertate este să le mărturisești ("Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: "Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!" Și Tu ai iertat vina păcatului meu", Ps. 32.5), or, din ceea ce am văzut în direct în numeroasele apariții în emisiuni sau la conferința sa de presă, în locul mărturisirii, Kovesi a preferat să mintă aproape la fiecare propoziție!

Dar, dacă nu are curajul mărturisirii propriilor păcate, Kovesi ar mai avea la îndemînă o soluție: să ierte ea însăși păcatele altora: "Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos" (Efeseni 4.32). Însă, la fel de superficial cum a "înțeles" și Codul de procedură penală, la fel a înțeles Kovesi și Biblia, trăgînd concluzia că trebuie să-i ierte pe procurorii din subordinea sa pentru "păcatele" lor din timpul deja celebrelor anchete! Așa se explică faptul că, în loc să-i dea de-a dura pe scările DNA, Kovesi le-a luat apărarea, justificîndu-le acțiunile ilegale prin care au distrus numeroase destine!

Dacă este real că Laura Codruța Kovesi se duce deseori la spovedanie, înseamnă că această taină fundamentală deja a fost pervertită de șefa DNA, căci Taina spovedaniei este o Taină a pocăinței. Nu știu dacă Laura Codruța Kovesi a citit vreodată aceste cuvinte spuse de Sfîntul Ioan Gură de Aur: "

* Profesor universitar: Sistemele informatice ale autorităților publice centrale nu sunt adaptate secolului în care trăim

Profesorul universitar și deputat PNL Dumitru Oprea îi solicită Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Petru Bogdan Cojocaru, să prezinte o analiză privind situația infrastructurii IT din sistemul public, în condițiile în care, în dauna contribuabilului, instituții precum ANAF, continuă să folosească pixul și hârtia ca metodă uzuală de înregistrare a documentelor.

În ultimii ani, industria tehnologiilor informaționale și de comunicații a cunoscut o adevărată explozie în România și tinde să dețină, în următorii ani, un procent important din PIB.

Pe de altă parte, în ciuda unor sume uriașe cheltuite pentru modernizarea infrastructurii IT a instituțiilor publice (de la baze de date, softuri specializate și până la site-uri web, care să vină în sprijinul cetățeanului), în afara unor anchete privind licitații trucate și cheltuirea defectuoasă a banilor, nu am avansat câtuși de puțin în sensul modernizării statului român. ANAF continuă să folosească pixul și hârtia ca metodă uzuală de înregistrare a documentelor, cetățenii sunt invitați să depună în urne special amenajate "declarațiile online" ș.a.

În aceste condiții, deputatul PNL Dumitru Oprea îi solicită Ministrului Petru Bogdan Cojocaru să prezinte o analiză transparență a situației exacte în care se află infrastructura IT din sistemul public.

* Ministrul sănătății, după reuniunea miniștrilor din sud-estul Europei: Mi-a fost rușine

Ministrul sănătății, Sorina Pintea, a declarat miercuri că a fost chemată marți "imperativ" să participe la o reuniune a miniștrilor din țările Europei de Sud-Est privind vaccinarea.

"Avem nevoie urgentă de această lege pentru a putea face lucrurile așa cum trebuie. Ieri am fost chemată imperativ la o reuniune a miniștrilor din țările din sud-estul Europei privind vaccinarea. Nu am înțeles de ce. Primisem invitația pe minister în primele două zile de mandat. Am declinat, am rugat un secretar de stat să îmi țină locul, dar în final cei de la OMS au insistat să merg și abia ieri am înțeles de ce. Pentru că este o reală îngrijorare la nivelul OMS față de ce se întâmplă în România și pentru că au apreciat luările mele de poziție foarte ferme privind pro-vaccinarea. Acolo m-am convins încă o dată că avem absolută nevoie. Mi-a fost rușine - vă spun încă o dată, sincer - să aflu că alte țări precum Albania, precum Bulgaria, precum Muntenegru au cifre mult mai bune decât ale noastre și soluții mult mai viabile, campanii de promovare agresive, ceea ce noi nu am reușit să facem până acum", a spus demnitarul.

Sorina Pintea a amintit că în marea majoritate a țărilor UE vaccinarea este obligatorie.

Reprezentanta MS a afirmat că i-a solicitat directorului regional al OMS pentru Europa, Zsuzsanna Jakab, să vină în România și să prezinte în Parlament un raport.

"Poate eu nefiind medic nu voi putea să conving și atunci am rugat-o pe directoarea regională a OMS pe Europa, doamna Jakab, să vină în România în Parlament și să prezinte un raport. Poate ea va fi mai convingătoare", a spus Pintea.

* Procurorul general a reactionat dupa anuntul ministrului in privinta sefei DNA

Pe fondul anuntului pe care l-a facut in aceasta seara Tudorel Toader, acela ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA-ului, Laura Codruta Kovesi, Augustin Lazar a transmis un mesaj.

Reactia exprimata in urma cu doar cateva zeci de minute este in aceeasi nota cu cea exprimata anterior de catre procurorul general pe parcursul zilei, si anume ca este de parere ca nu ar exista vreun motiv pentru revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. "Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie reafirma pozitia exprimata constant, in sensul ca nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi", este mesajul postat pe pagina oficiala de Facebook a Ministerului Public.

Va amintim ca Toader a mai precizat, in declaratia de presa de joi seara, ca va trimite propunerea de revocare atat presedintelui Iohannis, cat si Sectiei pentru procurori a CSM-ului.



* Președintele României, în continuare mulțumit de activitatea DNA

La scurt timp după conferința de presă ținută de ministrul Justiției, Tudorel Toader, prin care acesta a cerut revocarea din fruntea DNA a Laurei Codruța Kovesi, Administrația Prezidențială a reacționat prompt .

"Referitor la Raportul privind activitatea managerială a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de către ministrul Justiției, Administrația Prezidențială face următoarele precizări:

Din cauza lipsei de claritate în prezentarea Raportului privind activitatea managerială a DNA și având în vedere că evaluarea activității DNA și a conducerii acestei instituții de către Președintele României diferă de cea a Ministrului Justiției, se impune o analiză aprofundată a acestui document, care urmează să fie realizată la nivelul Administrației Prezidențiale de către departamentele de specialitate. În repetate rânduri, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, s-a declarat mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale, punct de vedere pe care și-l menține în continuare.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va uza de toate prerogativele constituționale pentru asigurarea funcționării unei justiții independente și pentru consolidarea statului de drept", se afirmă într-un comunicat de presă al Cotroceniului.

* Atenție. Avocatul Cătălin Micu, ZRP: Salariile nete ale unor bugetari vor scădea cu 20%. Cu siguranță cei afectați vor da statul în judecată. Precedentul creat în 2010, când guvernul Boc a tăiat salariile cu 25%, va fi considerat în fundamentarea acțiunilor în instanță

Transferul contribuțiilor de la angajator la angajat se traduce printr-o scădere a veniturilor nete în cazul unor categorii de bugetari, iar cei afectați se vor adresa instanțelor de judecată pentru recuperarea prejudiciilor, este de părere avocatul Cătălin Micu, managing Associate în cadrul casei de avocatură Zamfirescu Racoti & Partners (ZRP).

"Declarația doamnei Olguța Vasilescu (ministrul muncii - n.red.) - «Toți bugetarii vor avea o creștere pe brut la 25% de la 1 ianuarie 2018, echivalentul de 4% net» - surprinde în mod corect principiul enunțat în legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Acest principiu este, însă, diluat semnificativ de alte două dispoziții. Prima dintre acestea stabilește un plafon al creșterii cu 25%, care a fost deja atins în cazul unui număr semnificativ de categorii de bugetari. În această situație, majorarea cu 25% nu se aplică în cazul acestor categorii. A doua dispoziție, care conduce la scăderea veniturilor nete, este cea prin care contribuțiile sociale în cuantum de aproximativ 20% din salariul brut au fost transferate de la angajator la angajat. Astfel, categoriile de bugetari pentru care salariile brute au rămas la nivelul din 2017 își văd diminuate veniturile nete cu aproximativ 20%", a explicat Cătălin Micu, avocat specializat în dreptul muncii.

El spune că majorarea salarială pentru unii bugetari a rămas doar la nivel de intenție și că, în final, aceștia nu au beneficiat de creșterea salariilor brute cu 25%, deși statul a economisit neacordând aceste sume. [ tipărește articolul ]