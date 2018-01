REVISTA PRESEI 26.01.2018

* Adevarul

* Ce riscă România după sfidarea Comisiei Europene

Semnal de alarmă de la Bruxelles. România va ajunge pe lista neagră alături de Polonia pentru că pune în pericol independența Justiției. Cel puțin așa susțin jurnaliștii publicației EUObserver.

România merge încet, încet, pe urmele Poloniei și riscă activarea "soluției nucleare", adică a Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, care prevede sancțiuni radicale pentru statul care nu mai respectă valorile și deciziile comunitare. O spun surse din Comisia Europeană citate de jurnaliștii de la EUObserver. România ar putea intra astfel în aceeași categorie cu Polonia, țară împotriva căreia a fost declanșat deja mecanismul care ar putea să o lase fără drept de vot. Și în cazul Poloniei, problema o constituie tot reforma justiției despre care oficialii UE spun că amenință statul de drept.

Supranumit "soluția nucleară", Articolul 7 din Tratatul de la Lisabona este procedura cea mai dură dintre sancțiunile posibile ale Uniunii. Asta pentru că măsura poate conduce, la finalul unei proceduri complexe, la o suspendare a drepturilor de vot al statului sancționat în cadrul Consiliului Uniunii, instanța din care fac parte cele 28 de state membre. Însă eventuale sancțiuni - precum retragerea drepturilor de vot - pot interveni doar într-o a doua fază, care necesită, în vederea lansării ei, un vot în unanimitate al țărilor europene, evident fără cel vizat de aceste sacțiuni. Nu este în pericol doar pierderea dreptului la vot, dar și blocarea finanțărilor.

Astfel, accesul la fondurile structurale europene ar putea fi condiționat de respectarea valorilor și deciziilor UE. Tratatul de la Lisabona (inițial cunoscut ca Tratatul de Reformă) este o concenție internațională care amendează două tratate care constituie forma bazei constituționale a Uniunii Europene. Documentul a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

* STUDIU De ce sunt românii nefericiți în comparație cu ceilalți europeni

Românii nu sunt foarte fericiți și nici foarte optimiști comparativ cu alți europeni. Fac cu greu față problemelor financiare, nu își achită la timp facturile, amână consultațiile la medic și renunță la carne și fructe pentru a economisi.

Datele se desprind din cel mai recent raport European Quality of Life Survey. Aceleași probleme le au și croații, ciprioții și grecii, arată documentul care evidențiază modul în care schimbările sociale și economice au influențat în bine sau în rău calitatea vieții cetățenilor europeni. Concret, media europeană privind fericirea este 7.4 din 10.00, în timp ce media europeană privind calitatea vieții este 7.1 din 10.00, România fiind în ambele situații sub media europeană. Dacă în alte state europene, nivelul de satisfacție privind calitatea vieții este constant pe parcursul vieții, la români scade odată cu înaintarea în viață. "Satisfacția vieții și fericirea românilor are explicații multiple. Pe de o parte, e legată de satisfacția locului de muncă, o sănătate bună și a avea finalizate studiile universitare. Persoanele cu scoruri ridicate pe aceste trei dimensiuni au și o satisfacție a vieții ridicată. Pe de altă parte, românii sunt persoane fără încredere de sine, negativiști și care se lamentează într-un mod exagerat. Deci, deși vorbim de un nivel de trai scăzut, insatisfacția față de resursele financiare și oportunități sau planuri de viitor, caracteristicile noastre culturale ca popor ne influențează răspunsurile", a explicat, pentru "Adevărul", Mihai Copăceanu, psiholog.

De ce a dispărut optimismul românilor Românii nu sunt nici foarte optimiști, fiind plasați tot în jumătatea inferioară a clasamentului european. De pildă, procentul de optimism exprimat de români era de 63% în 2016, la mare distanță de suedezi, danezi și irlandezi, care sunt optimiști inclusiv cu privire la viitorul propriilor copii. "Instabilitatea economică-social-politică influențează în mod considerabil așteptările românilor față de un viitor predictibil și stabil, ceea ce are efect asupra satisfacției vieții. Nu trebuie uitat factorul cultural. În România, așa cum rezultă din studiu, bunăstarea subiectivă a rămas relativ stabilă de-a lungul anilor", a completat Mihai Copăceanu.

* Bancherul

* BCR introduce un comision de 18 lei lunar pentru aplicatia de internet banking utilizata de firme

BCR a introdus la finalul anului trecut un comision lunar pentru administrarea serviciului de internet banking (Click 24 banking) destinat firmelor, in valoare de 18 lei, sub cel practicat de alte banci concurente.

Pana in 18 decembrie 2017, serviciul de internet banking al BCR nu era taxabil. ING ramane astfel singura banca din grupul primelor sapte, in functie de marime, care ofera gratis aplicatia de internet/mobile banking.

Cel mai scump abonament pentru online banking este cel al Raiffeisen Bank, de 40 de lei lunar, dublu comparativ cu restul bancilor concurente.

Clientii Raiffeisen care vor sa utilizeze si aplicatia de mobile banking trebuie sa achite pentru aceasta inca un comision de 5 lei lunar, fata de 0 lei la ING, CEC Bank, BCR si Unicredit.

De altfel, Raiffeisen Bank este cea mai scumpa banca pentru o firma, cu cele mai mari comisioane aferente un cont curent standard cu card atasat, conform unui clasament care insumeaza un numar de 20 dintre cele mai frecvente operatiuni bancare. (vezi foto)

De exemplu, Raiffeisen are cel mai ridicat comision si pentru retragerile de numerar de pe card la bancomatele altor banci din Romania: 0,75% din suma retrasa, fata de o medie de 0,5% minim 2,5 lei la alte banci.

Raiffeisen este, de asemenea, singura banca, cu exceptia BCR, care incaseaza un comision pentru orice suma de bani intrata in conturile clientilor din alte conturi ale bancii (incasari intrabancare), cu toate ca aceasta operatiune nu presupune niciun serviciu oferit de banca sau de alte institutii de decontare, precum Transfond.

Si in ciuda faptului ca nu exista comisioane de acest gen (intrabancare) pentru operatiunile in valuta.

Un al comision exagerat al Raiffeisen este cel pentru alertele SMS, care costa 0,15 eurocenti fiecare, adica 70 de bani, comparativ cu doar 25 de bani la BT.

* Cotidianul

* Cehia, între Est, Vest și interesul național

Președintele Cehiei, Milos Zeman, "încă arborează drapelul UE la Castelul din Praga, dar în curând, steagul acesta ar putea fi însoțit de cele ale Rusiei și Chinei", spunea un activist ceh, citat de The New York Times.

Începând de vineri la amiază și până sâmbătă, cehii vor vota în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Pentru mare parte din presa occidentală este limpede: cehii au de ales între Milos Zeman, un candidat prorus, populist, demagog, colportor de informații false, mare consumator de alcool și antivegetarian, admirator al președintelui rus Vladimir Putin, și Jiri Drahos, un candidat corect politic, proeuropean, care, după cum el însuși spune, vrea să readucă instituției președinției "demnitatea, prin moderație, chibzuință și adevăr."

Zeman, 73 de ani, a câștigat primul tur cu 38,6% din voturi. Este primul președinte al Cehiei ales prin vot direct, după modificarea sistemului electoral, în 2012. Zeman a devenit un dușman al politicii proimigrație a Berlinului și Bruxelles-ului. Este și un susținător al Rusiei lui Putin, declarând chiar că, "trebuie să ne obișnuim cu ideea că Crimeea este a rușilor." Despre Zeman, The New York Times scrie că își calculează replicile pentru a lovi în elita intelectuală pragheză și o face atât de bine, încât este considerat cel mai bun orator din politica cehă.

Jiri Drahos, chimist, fost președinte al Academiei, cu o experiență cvasi-inexistentă în politică, este lipsit de verbul și carisma lui Zeman. A obținut 26% din voturi în primul tur. Drahos nu susține aderarea Cehiei la zona euro, însă are o poziție mult mai apropiata de Vest în ce privește imigrația și orientarea strategică a țării. Drahos își acuză rivalul că este susținut de serviciile ruse de informații și de propaganda Kremlinului.

* Curentul

* DNA cere judecătorilor să interzică insolvența Tel Drum SA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția Judiciară Penală au solicitat Tribunalului București luarea, pentru o durată de 60 de zile, a măsurii preventive constând în interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice S.C. Tel Drum S.A. ori, după caz, suspendarea acestor proceduri în situația în care, la data judecării prezentei cereri, acestea au fost deja inițiate.

S.C. Tel Drum S.A. a fost trimisă în judecată, ca persoană juridică, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, la data de 27 decembrie 2017 (detalii în comunicatul nr. 1276/VIII/3 din 27 decembrie 2017).

De asemenea, într-un dosar separat aflat în faza de urmărire penală, față de S.C. Tel Drum S.A. s-a dispus urmărirea penală, având calitatea de suspectă pentru săvârșirea infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul.

La data de 17 ianuarie 2017 s-a adus la cunoștință S.C. Tel Drum S.A., prin reprezentat, calitatea de suspectă și dispunerea măsurilor asigurătorii în cauză (detalii în comunicatul nr. 72/VIII/3 din 17 ianuarie 2018).

Tot la data de 17 ianuarie 2017, pe rolul Tribunalului Teleorman s-a înregistrat solicitarea debitorului Tel Drum SA Alexandria de deschidere a procedurii insolvenței, cererea având termen la data de 29 ianuarie 2018.

Cererea procurorilor adresată Tribunalului București a fost formulată pentru următoarele motive:

SC Tel Drum SA a solicitat deja deschiderea procedurii de insolvență, ceea ce creează riscul lichidării și radierii în termen scurt a inculpatei persoană juridică, astfel încât aceasta să nu mai poată fi trasă la răspundere penală. Prin urmare, se consideră că măsura solicitată este necesară pentru buna desfășurare a procesului penal.

* Jurnalul National

* Neagu Djuvara, într-un interviu pentru Jurnalul: Nu pot să spun că aș vrea să reîncep viața asta

În septembrie 2009, Neagu Djuvara acorda un interviu pentru Jurnalul, în care a vorbit mult despre viața sa și în care spunea printre altele: "M-am născut în timpul unui prim război, am participat la un al doilea, am fost exilat din țară timp de 45 de ani... Am fost, în fond, destul de nenorocit... Nu pot să spun că aș vrea să reîncep viața asta".



● Jurnalul Național: Humanitas a lansat, nu demult, cea mai recentă carte a dvs: "Amintiri și povești mai deocheate", specificând, însă, faptul că dorința dumneavoastră era ca acest volum să fie lansat abia după moarte. Totuși, într-o notă adresată editurii, scriați: "Dacă credeți de cuviință să le publicați, nu vă voi face proces. Și cum însă testamentele «e făcute» să fie stricate, faceți cum credeți". De ce după moarte?

● Neagu Djuvara: Preferam să nu se știe acum, dat fiind faptul că sunt considerat un istoric serios. Să vin acum cu aceste șotii... Încetul cu încetul, însă, m-au convins...

● Jurnalul Național: Începeți cartea evocând o amintire din copilărie, la mare, unde vă aflați cu mama dvs... Aveți o memorie uimitoare, se regăsesc în carte detalii fantastice...

● Neagu Djuvara: Deși multă lume nu vrea să mă creadă, am amintiri de la vârsta de doi ani, de când a murit taică-meu, în România. Aveam eu un an când tata ne-a trimis, prin Rusia, către Franța, fiindcă în Moldova se murea de foame. În acea perioadă, bunicul meu era ministru plenipotențiar ­ Ministrul României în Belgia, iar Guvernul și Curtea Belgiană erau retrase în Franța... Dar ca să revin la poveste... Ne aflam, când aveam doi ani și trei luni, în Elveția, într-un hotel pe care-l țin foarte bine minte, și, de asemenea, rețin ziua în care mama a aflat de moartea tatei. De altfel, tata a murit de gripă spaniolă la câteva zile după armistițiu. Căpitan de Geniu, reluase uniforma și se apucase din propria inițiativă, împreună cu alți ofițeri, să păzească Palatul Cotroceni. De aceea nu iubesc eu Cotroceniul astăzi. Din cauza lui a murit tata.

* National

* Dragnea, e belea. Gabi vrea Ministerul Firea!

O mai tineti minte pe doamna Firea? Doamna aceea care, acum un an si jumatate, a fost votata primar din motive care mie imi scapa? Doamna care si-a incununat activitatea tragand o dunga de-a lungul Bucurestiului, de a aruncat in aer tot transportul? Doamna care nu a reusit sa aduca nici macar un tramvai cu cai, darmite un autobuz nou? S-o fi scumpit si fanul, nu zic nu, dar tot e mai ieftin decat motorina. Este doamna care decongestioneaza urbea lasand hipermarketurile in oras si mutand spitalele la dracu" cu carti.

I s-a reprosat ca a organizat cele mai hidoase targuri, promovand kitschul la nivel de arta nationala. Ca a cheltuit "j de mii de mii pe concerte aiurea. Ca a organizat concursuri "Cel mai frumos balcon" si "Cel mai curat trotuar", dar a uitat sa asfalteze si sa bage canalizare la periferie.

Vrea, dar nu are cu cine

Eu cred ca ea nu are nicio vina ca s-a intamplat asa, dupa cum nu are nicio vina si ca a iesit primar. Nici oamenii care au votat-o nu sunt vinovati. Si nici Dragnea, care n-a aflat cine i-a luat feng-shui-ul politic la misto. Spiritul Zen, in ziua aia, cred ca era atat de beat incat abia se putea tine de marginea urnelor. In fine, nu doamna Firea are vreo vina, asta voiam sa evidentiez. Ea vrea, dar nu are cu cine. Poate, dar nu are cu ce. De ce nu merg lucrurile in Bucuresti asa cum ar vrea ea? Adica ii vine o idee, bate din palme si imediat apare Speranta Cliseru, mana ei dreapta care a fost la un pas sa dea declaratii daca nu ratau procurorii flagrantul, si se apuca de treaba. Se construiesc strazi, pasarele pietonale, parcari supraetajate, pasaje rutiere, cresc cabinetele stomatologice in scoli, dispar maidanezii de pe strazi, copacii nu vor mai cadea decat in picioare, ca politicienii dupa congrese si remanieri de ochii lumii.

Da" cu primaria ce ai?

Ce ii lipseste Bucurestiului ca sa fie capitala europeana? Un minister, zice doamna Firea. Ministerul Bucuresti! La naiba, Gabi, ia-ma usor! Nimanui nu i-a trecut prin cap cat de simplu este. Tare de tot, dar cu primaria ce facem? Nu de asta exista, ca sa administreze orasul?

La 1864, cand a fost infiintata, apoi luata sub primul mandat al generalului Barbu Vladoianu, nimeni nu s-a gandit ca, peste 154 de ani, va veni doamna Firea si va spune ca e nevoie si de un minister. Ia uite ce bine le spune ea, ca in Anglia exista Ministerul Londra. De ce sa nu avem si noi macar un secretariat de stat? Adanc gandit! Numai ca Regatul Unit nu este Romania. Apoi, Londra nu are si nu a avut niciodata un primar ca Firea. Unul caruia sa-i placa autobuzele jegoase, dar in care sa instaleze wi-fi. Unul care sa inventeze companii municipale de tocat bani. Unul care sa puna accent mai mult pe coafura decat pe realizari. Unul care sa apara la televizor mai des decat buletinele de stiri, vorbind despre cuvinte. Unul care sa spuna mai mult despre ce va face, decat despre ce-a facut.

* Romania Libera

* România este țara împotriva căreia s-au depus cele mai multe plângeri la CEDO

Cele 9.900 de plângeri depuse de cetățeni români reprezintă 17,6% din numărul total al dosarelor de pe rolul acestei instanțe, a indicat marți președintele CEDO, Guido Raimondi, în conferința de presă de prezentare a raportului pe anul 2017 al Curții de la Strasbourg, precizează comunicatul CEDO.

Conform președintelui CEDO, în cazul României este vorba aproape în exclusivitate de probleme legate de suprapopularea carcerală.

Guido Raimondi a aminitit că, în urmă cu câteva zile, a primit vizita ministrului român al justiției, Tudorel Toader, care a prezentat planul de acțiune vizând reducerea populației din penitenciare.

''Mă bucur că, făcând acest lucru, el încearcă să tragă concluziile deciziei noastre pilot din cazul Rezvimeș din 25 aprilie 2015. Sper că acest plan va avea rezultate'', a menționat Raimondi.

În statistica prezentată de președintele Curții, la data de 31 decembrie, cele mai multe cazuri aflate spre soluționare erau îndreptate împotriva României (17,6%), urmată de Rusia, cu 7.700 de plângeri (13,8% din total), Turcia cu 7.500 de plângeri (13,3%), Ucraina cu 7.100 (12,6%), Italia cu 4.600 (8,3%).

Potrivit raportului pe 2017, cele mai multe decizii în care s-a constatat cel puțin o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului au fost dictate împotriva Rusiei (305), Turciei (116), Ucrainei (87), României (69), Bulgariei (39) și Greciei (37).

În ce privește Ungaria, care se afla printre primele țări în acest clasament în urmă cu un an, din cauza numărului foarte mare de plângeri legate de suprapopularea carcerală, CEDO a subliniat că o nouă lege care instituie recursuri a intrat în vigoare în urma deciziei pilot a Curții în cazul Varga. Aceasta constata existența unei probleme generale de disfuncționalitate a sistemului penitenciar din Ungaria. În baza noii legi, CEDO a respins 6.000 de plângeri, considerând că a fost sesizată în mod prematur.

Per total, Curtea de la Strasbourg a statuat în peste 85.950 de dosare, o creștere cu 123% față de 2016, numărul hotărârilor pronunțate fiind de 1.068.

Președintele Guido Raimondi a mai arătat că, în 2017, a scăzut cu 28% numărul deciziilor referitoare la cereri de măsuri provizorii. CEDO a dat câștig de cauză petenților în 117 cazuri și a respins alte 533 de solicitări, majoritatea vizând situații de expulzare.

* Ziarul Financiar

* Ce bănci din România nu au voie să aibă probleme: BNR a clasificat 9 bănci de importanță sistemică, conform listei actualizate

În sistemul bancar românesc sunt nouă bănci de importanță sistemică, potrivit listei actualizate de Banca Națională.

Cele nouă bănci sistemice sunt BCR, Banca Tran­silvania, BRD - SocGen, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, CEC Bank, Alpha Bank România, Bancpost și Garanti Bank. Instituțiile de credit de importanță siste­mică sunt entitățile de dimensiuni mari comparativ cu activele sistemului financiar ansamblu și/sau cu economia reală.

În anul 2015, pe lista băncilor sistemice au fost incluse zece instituții de credit, iar ulterior numărul a fost extins la 11 bănci.

Banca Națională evaluează periodic instituțiile de credit din perspectiva importanței sistemice. Metodologia este armonizată cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene. Printre criteriile luate în considerare pentru identificarea băncilor de importanță sistemică figurează nivelul activelor, importanța (valoarea plăților efectuate la nivel, național, depozitele atrase de la sec­to­rul privat și creditele acordate populației și companiilor), precum și complextitatea și interconectivitatea.

Începând cu 1 ianuarie 2018, cinci bănci respectiv BCR, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania trebuie să mențină, la nivel consolidat, un amortizor de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, în timp ce Alpha Bank România, CEC Bank, Bancpost și Garanti Bank vor menține amortizorul de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, dar aplicat la nivel individual.