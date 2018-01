REVISTA PRESEI 27.01.2018

* ADEVARUL

* Cum a împărțit PSD ministerele. Dragnea a răsplătit filialele din Moldova pentru victoria în fața lui Tudose. Gabriel Firea, marea pierzătoare

Organizațiile din Moldova, care l-au sprijinit decisiv pe Liviu Dragnea în războiul cu Mihai Tudose, au obținut portofolii importante în Guvernul Dăncilă. De partea cealalta, organizația București, condusă de Gabriela Firea, aflată în relații reci cu Dragnea, a primit doar Ministerul Culturii, pentru care oricum nu se lupta nimeni. O lecție a primit și Gabriel Petrea, liderul TSD, acuzat de trădare: partidul i-a desființat cu totul ministerul.

În urmă cu două săptămâni, aflat în plin război cu Mihai Tudose, președintele PSD Liviu Dragnea a plecat, însoțit de vicepremierul Paul Stănescu, unul dintre oamenii săi de încredere, într-un turneu prin nordul țării, unde și-a asigurat susținerea baronilor locali, mai mari sau mai mici. După câteva zile, în ședința Comitetului Executiv (CEX) al PSD, Mihai Tudose a demisionat, în condițiile în care majoritatea covârșitoare a fost de partea lui Dragnea. Vineri, când PSD a împărțit ministerele, organizațiile din nordul țării, care au fost fără ascunzișuri alături de Dragnea în conflictul cu Tudose, au obținut portofolii cu greutate. Spre exemplu, Valentin Popa, susținut de filiala Suceava, și-a adjudecat funcția de minsitru al Educației, într-o competiție cu mult mai titrata Ecaterina Andronescu, susținută de Gabriela Firea, șefa organizației București, una dintre cele mai puternice din țară.

Noul ministru al Economiei este Dănuț Andrușcă, parlamentar anonim de Neamț, județ condus de Ionel Arsene, unul dintre liderii fideli lui Dragnea. Un alt lider PSD din Moldova, Dumitru Buzatu, aflat și el în relații extrem de strânse cu Dragnea, a impus-o în Guvern pe Ana Birchall, ca vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice. Lucian Șova, susținut de organizația Bacău, a fost mutat de la un minister mai de mâna a doua - Comunicațiile - la Ministerul Transporturilor, unul dintre portofoliile cele mai râvnite în PSD. Pentru Viorel Ștefan, parlamentar de Galați, organizație care n-a trădat, PSD a mai creat o funcție de vicepremier. Deși nu are stabilit un portofoliu fix, Viorel Ștefan, fost ministru de Finanțe în Guvernul Grindeanu, va coordona activitatea din zona buget-finanțe. Și pentru filiala Iași s-a găsit un portofoliu, mai mărunt. Bogdan Cojocaru, liderul organizației de tineret, a fost numit în funcția de ministru al Comunicațiilor, în locul lui Lucian Șova.

În schimb, organizația București, condusă de Gabriela Firea, a plecat cu mâna goală din CEX. Firea a susținut-o pe Rodica Nassar, șefa PSD Sector 2, pentru Ministerul Sănătății. A pierdut. Firea a susținut-o pe Ecaterina Andronescu pentru Ministerul Educației. A pierdut. Firea a mai susținut-o pe Rovana Plumb pentru funcția de vicepremier. Rovana Plumb a primit, până la urmă, Ministerul Fondurilor Europene, nu și funcția de vicepremier. Firea l-a mai suținut pe actorul George Ivașcu pentru funcția de ministru al Culturii. A câștigat, în condițiile în care n-a fost niciun alt doritor. Surse din PSD au declarat pentru "Adevărul" că Dragnea a vrut astfel să taxeze jocul dublu făcut de Gabriela Firea. Potrivit surselor citate, Dragnea a bănuit-o pe Firea de alinață cu Tudose, deși, pulbic, primarul Capitalei îndemna la împăcare între tabere. O lecție dură a primit și Gabriel Petrea, liderul TSD și unul dintre oamneii apropiați de Dragnea până de curând. Înainte de CEX-ul în care Tudose și-a dat demisia, Gabriel Petrea, pe atunci ministru pentru Dialog social, a publicat o scrisoare în care cerea mai multă democrație în partid, adică exact retorica folosită de tabăra Tudose. Acum, PSD nu doar că l-a scos pe Gabriel Petrea din Guvern, dar i-a desființat cu totul ministerul.

BANCHERUL

* Nextebank preia aproape 45% din Banca Carpatica, cu 98 milioane lei, cele doua banci urmand sa fuzioneze

După ce fondul american de investiții JC Flowers a renunțat să mai cumpere Banca Comercială Carpatica (BCC), după eșecul negocierilor de preluare a Piraeus Bank, banca din Sibiu a anunțat că Nextebank, deținută de un alt fond de investiții, Emerging Europe Accession Fund (EEAF), administrat de Axxess Capital, condus de Horia Manda, a acceptat să cumpere, până la finalul acestei luni, acțiuni BCC în valoare de 98,7 milioane lei.

Participația Nextebank va ajunge astfel la aproape 45% din capitalul Carpatica, cele două bănci urmând a fuziona prin absorbția Nextebank de către Carpatica.

Banca precizează că în urmă expirării în dată de 03.12.2015 a perioadei de exercitare a dreptului de preferință din cadrul procedurii de majorare a capitalului social al BCC, conform hotărârilor AGEA din 18.06.2015 și 09.10.2015, au fost subscrise, prin exercitarea dreptului de preferință, un număr de 114.707.495 acțiuni oferite, la un preț de 0.1 RON/acțiune. (Raport curent pentru informarea investitorilor din dată de 07.12.2015)

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) din dată de 18.06.2015 și Hotărârea AGEA nr. 1 și nr. 2 din 09.10.2015, s-a decis că acțiunile nesubscrise de acționarii BCC în cadrul dreptului de preferință la majorarea capitalului social să fie oferite spre subscriere investitorilor în cadrul unui plasament privat derulat în conformitate cu prevederile art. 183 alin. (3) lit.a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital ("Plasamentul Privat").

Nextebank S.A. a acceptat să subscrie, nu mai târziu de dată de 29.01.2016, toate acțiunile oferite în cadrul Plasamentului Privat, i.e. un număr total de 986.663.916 acțiuni BCC nou emise la un preț de 0,1001 Lei/acțiune ("Achiziția Propusă"). (Raport curent pentru informarea investitorilor din dată de 26.01.2016)

Astfel, după majorare, structura capitalului social al BCC va fi următoarea:

- Capital social înainte de majorare: 110,137,141.10 RON

- Subscrieri acționari în perioada de exercitare a dreptului de preferință: 11,470,749.50 RON

- Subscriere Nextebank: 98,666,391.60 RON (986.663.916 acțiuni nou emise* 0.1000 RON/acțiune)

- Capital social după majorare: 220,274,282.20 RON

- Procent Nextebank din noul capital: 44.79%

Acțiunile BCC la Bursă erau în creștere cu aproape 6% în această dimineață, ultimul preț fiind de 0,1070 lei pentru un titlu Carpatica.

Carpatica mai menționează, într-un comunicat transmis BVB, că Nextebank și-a exprimat intenția că, după finalizarea achiziției, să repună în discuția acționarilor BCC propunerea de implementare a unei fuziuni prin absorbția Nextebank de către BCC.

Nextebank a informat BCC că a încheiat tranzacția de achiziție a liniei de afaceri și acțiunilor Patria Credit, a demarat procesul de reconstrucție a forței de vânzări în vederea dezvoltării activității bancare în segmentele țintă de clientela - IMM, afaceri mici și retail și a finalizat negocierile pentru realizarea unui proiect complex de vânzare a serviciilor și produselor bancare prin rețeaua Poștei Române, care în prezent se află în faza finală de obținere a aprobării de către BNR și care se estimează a fi lansat în mai 2016.

Nextebank avea la finalul lui 2015 active totale în valoare de 1,2 miliarde lei, activul net (NAV) ridicându-se la 209 milioane lei. Banca avea fonduri proprii de 185 milioane lei și o solvabilitate de 31%.

Portofoliul brut de credite al Nextebank era de 628 milioane lei la finalul lui 2015.

Activele Carpatica aveau o valoare de 3,1 miliarde lei la finalul lui 2015, în timp ce totalul datoriilor au ajuns la aproape 3 miliarde lei, astfel că activul net era în jurul a 100 milioane lei.

Soldul net al creditelor se ridică la 772 milioane lei la sfârșitul lui 2015.

Capitalul social nominal al Carpatica era de 121 milioane lei iar capitalurile proprii s-au ridicat la 141 milioane lei în decembrie 2015.

Solvabilitatea Carpatica a scăzut la 7% în decembrie 2015, sub minimul legal de 8%.

COTIDIANUL

* Imediat după avertismentul de miercuri al Comisiei Europene privind independența justiției din România, Financial Times a avertizat că UE trebuie să mențină certurile Est-Vest în anumite limite, altfel, urmând ca arhitectura europeană să se modifice profund după Brexit, în martie 2019. Mai exact, vor fi "o Europă de Vest mai integrată, axată pe Franța și Germania; un cerc al statelor central și est-europene din afara zonei euro; un cerc mai îndepărtat al statelor non-UE, cu Ucraina și Turcia, printre alții."

Poziția ofensivă Comisiei Europene, precum și linia urmată de Germania pentru noul buget al UE pentru perioada 2021-2027 arată că puterile europene au optat deja pentru această Europă cu mai multe viteze, în spatele căreia se ascund însă mai multe neputințe ale Bruxelles-ului, Berlinului și Parisului. În aceste condiții, este pregătită România pentru frondă anti-Bruxelles?

Ieșirea Marii Britanii din UE a creat diviziuni mari în Europa. O prima consecință este împărțirea voturilor din PE în favoarea Vestului. Cele 73 de mandate de eurodeputați ale Marii Britanii vor rămâne vacante. Cum se vor împărți ele? În favoarea statelor vestice, arată Financial Times: 46 vor fi păstrate pentru o eventuală extindere a UE (decizie a comisiei constituționale a PE ce trebuie aprobată de guvernele naționale), câte cinci vor reveni Spaniei și Franței, câte trei Italiei și Olandei, două Irlandei și doar câte unul României, Poloniei, Slovaciei, Croației și Estoniei). "Asta poate întări opinia deseori auzită în statele central și est-europene, aceea că țările vestice mai mari se comportă ca niște tirani ipocriți", scrie FT.

Cea mai importantă consecință a Brexitului va fi lupta acerbă pentru fondurile europene. "Uniunea mai aproape de cetățenii ei" de până acum va deveni o Uniune mai săracă și mai ruptă în cercuri concentrice și viteze. "Divorțul" european va văduvi bugetul UE de circa 12 miliarde de euro anual. Pentru un cadru bugetar multianual de șapte ani, aceasta însemnă peste 80 de miliarde de euro, aproape de trei ori suma alocată pentru România în perioada 2014-2020 (din care guvernările de până acum nu au absorbit decât 10%). Cum poate fi umplut golul: prin contribuții mai generoase ale Vestului, prin reducerea alocărilor sau prin penalizarea beneficiarilor neți? Danemarca și Olanda se opun unor contribuții mai mari. Aceleași țări, alături de Germania, susțin condiționarea accesului la fondurile UE de respectarea principiilor statului de drept, o măsură țintită spre estul Europei, cu precădere Ungaria, Polonia și, mai nou, România.

Marea întrebare pe care și-o pun analiștii din țările Grupului Visegrad este ce explicație va alege Germania și UE pentru reducerea fondurilor UE și a accesului la ele. Va fi veritabila explicație economică a Brexitului, a finanțării imigranților și a încetinirii creșterii economice sau va fi explicația politizată a limitării accesului la banii UE pentru "elevii neascultători". În studiul "Finanțele UE: se poate reconcilia ceea ce este economic dezirabil cu ceea ce este fezabil politic?", Iain Begg, profesor la London School of Economics, arată, fără a spune un cuvânt despre corupție, justiție, stat de drept, că este de așteptat ca în această luptă să câștige politicul, pentru a ascunde lipsa banilor UE. De altfel, în documentele CE din 2017 privind reforma UE s-a preconizat că, din cauza Brexitului, bugetul UE va fi profund reformat. Guvernul Merkel a venit cu propuneri pentru această reformă: bani mai mulți pentru regiunile care primesc refugiați pentru a reduce deficitul demografic și bani mai puțini pentru statele care vor să iasă din cămașa de forță a austerității sau nu respectă principiile statului de drept, scrie publicația Visegrad Insight.

În plus, condiționările legate de justiție pe care Comisia Europeană le are în vedere mai pot împușca un iepure - înăbușirea frondelor statelor estice. Cazul Ungariei lui Viktor Orban a demonstrat că armele legale ale UE nu au efect (audieri în PE, proceduri de infringement, investigații OLAF, suspendarea temporară a plăților din fondurile UE, amenințările cu Articolul 7). O condiționare limpede a primirii banilor UE de respectarea "valorilor UE" se poate dovedi un instrument mai eficient. Mai mult, o prevedere care să privilegieze regiunile sau statele ce primesc mai mulți imigranți ar putea slăbi coeziunea Grupului Visegrad, îndreptând Cehia și Slovacia către

o politică mai deschisă a migrației.

Amenințările cu reducerea fondurilor UE se vor concretiza indiferent de cât de "ascultătoare" vor fi statele membre. Acesta a fost un motiv în plus pentru ca Polonia și Ungaria să se așeze împotriva UE. Au făcut-o însă după ce au beneficiat din plin de fondurile europene, după ce guvernări succesive au lucrat pentru a prelua controlul asupra economiei naționale și după ce au tatonat intens posibilitatea finanțărilor și investițiilor alternative din partea SUA, Chinei sau Rusiei. România abia ce a sosit pe frontul acestor sfidări la adresa Bruxellesului. Cu o rată a absorbției fondurilor UE mult mai mică, o economie națională fără de mari afaceriști autohtoni, fără atenție pentru surse alternative de finanțare și cu o replică cum că partidul va da un guvern cu miniștri cercetați penal, "pentru că poate", România pare un soldat novice, prost dotat tehnic și intelectual, pe frontul unui război cu UE, unde Polonia și Ungaria sunt veterani.

CURENTUL

* FORT: Regulamentul propus de Firea predă Primăria total mafiei taximetriștilor

Federatia Operatorilor Romani de Transport acuză într-un comunicat Primăria Capitalei de înțelegeri subversive cu mafia taximetriștilor:

"Primaria Bucuresti incearca sa amorseze "bomba" ilegalitatilor din taximetrie pacalind cetatenii Capitalei cu un regulament ce sfideaza orice logica

"Bomba" consta in faptul ca autorizatiile taxi, sunt, de ani buni, obiectul intelegerii intre Primaria Capitalei si grupul mafiot din taximetrie si este la vedere chiar pe site-ul institutiei. Daca luam ca reper situatia autorizatiilor taxi la data de 15.07.2012 vom vedea ca numarul autorizatiilor, fluctueaza de la o luna la alta.

Legea prevede clar, ca o autorizatie taxi se elibereaza doar prin lansarea procedurii de atribuire de catre autoritatea de autorizare, prin depunerea actelor de prelungire cu 30 de zile inainte de expirare urmand sa fie eliberata prelungita, cu data primei zile dupa data expirarii.

Daca analizam insa procedura de vizare/prelungire a autorizatiilor taxi din 28.02.2010, inseamna ca tot ce nu este eliberat la data de 01.03.2010, este practic anulat. Autorizatiile taxi eliberate in 2010, incepand cu data de 01.10 au avut insa ca data a eliberarii data de 01.03.2010 (total ilegal, ca administratie publica sa eliberezi un document in luna a 10 cu data de 01.03.2010) insa a fost nevoie de acest artificiu pentru a oferi sansa "caracatitei taxi" sa poata promova legea 168/2010, care prevedea posibilitatea cesiunilor de autorizatii dupa o firma pe alta, fara a se pierde valabilitatea acestora.

Federatia Operatorilor Romani de Transport solicita conducerii P.M.B sa explice public cum au reusit sa elibereze autorizatii taxi cu data de 01.03.2010, acelor firme cesionare de autorizatii, cand la acea data , firmele ce au preluat autorizatiile datornicilor, nici nu erau infiintate, deci mai pe romaneste au eliberat autorizatii unor nenascuti. In acelasi timp Primaria trebuie sa explice public ce se intampla cu autorizatii taxi ce stau in analiza de 8 ani in conditiile in care in lege nu exista asa ceva (analiza).

Astazi se dezbate Regulamentul propus de Primarie, un document mai mult ca sigur elaborat in afara cladirii acesteia, poate la intalnirile secrete dintre Viceprimar si "caracatita", asa cum arata inregistrarile video ce au impanzit retelele de socializare.

Cu aceasta catastrofa de regulament prin care Primaria se preda total mafiei taximetriei, se incearca pacalirea opiniei publice nemultumita de acest serviciu de utilitate publica, iar primarul general Doamna Gabriela Firea este atrasa intr-o mare capcana. Totodata trebuie sa mentionam ca mare parte din modificarile aduse prin noul regulament depasesc prevederile legii taximetriei in forma actuala.

Reamintim CGMB ca de serviciile de utilitati publice trebuie sa se ocupe Asociatia de dezvoltare ce are prin lege acest atribut iar reglementarea la nivel local (metropolitan) a acestui serviciu public, nu mai poate fi atributul unic al CGMB. Legea 38/2003 prevede clar ca o autorizatie taxi retrasa/neprelungita/anulata, se redistribuie prin organizarea unei proceduri de reatribuire, de ce oare P.M.B-ul nu a organizat o asfel de procedura, pana acum?, de ce oare exista in jur de 1000 de autorizatii in ,,analiza", de peste 8 ani?

Poate ca acest lucru este legat de noul regulament supus dezbaterii publice, regulament ce il modifica pe actualul in proportie de peste 80%, mai ales la capitolul criterii de departajare, criterii ce vor fi indeplinite cu siguranta de caracatita, in defavoarea celor mici, ce nu au ,,legaturile pregatite,,.

JURNALUL NATIONAL

* Donald Trump, huiduit la Forumul Economic Mondial

reședintele american Donald Trump a declarat vineri, la Davos, că va pune întotdeauna Statele Unite pe primul plan, dând asigurări că 'American First' nu înseamnă 'America singură', dar avertizând în același timp că SUA 'nu vor mai închide ochii' la practici comerciale incorecte, relatează AFP, dpa și Reuters.

Trump, primul președinte american în funcție din ultimii 18 ani care se adresează conclavului anual al bogaților și puternicilor planetei reuniți în stațiunea elvețiană Davos, a încheiat Forumul Economic Mondial printr-un discurs în care a declarat că SUA sunt 'deschise pentru afaceri', dar la finalul căruia a primit doar scurte aplauze și apoi a fost chiar huiduit pentru comentarii la adresa presei.

'Acum este momentul cel mai bun să vă aduceți banii, locurile de muncă, afacerile în America', a susținut Donald Trump, referindu-se la reducerile de taxe și dereglementările angajate de administrația sa pentru stimularea climatului investițional.

'După ani de stagnare, Statele Unite au din nou o creștere economică puternică. Lumea asistă la renașterea unei Americi puternice și prospere', a continuat el.

'Ca președinte al Statelor Unite, voi pune întotdeauna America pe primul loc. La fel cum liderii altor state ar trebui să-și pună țările lor pe primul loc', a afirmat Trump în intervenția destinată să liniștească partenerii comerciali și diplomatici ai SUA.

'Dar ''America First'' nu înseamnă America singură. Când Statele Unite au creștere, la fel se întâmplă și cu lumea', a subliniat el.

'Sunt aici pentru a reprezenta interesele poporului american și pentru a afirma prietenia și cooperarea Statelor Unite pentru a construi o lume mai bună', a mai declarat președintele american, în fața elitei politice și de afaceri mondiale, puternic atașată de principiile liberului-schimb și multilateralismului.

'Suntem în favoarea liberului-schimb, dar acesta trebuie să fie corect și trebuie să fie reciproc', a adăugat Donald Trump.

El a susținut însă că SUA 'nu vor mai închide ochii la practici comerciale incorecte', precizând că 'nu putem avea comerț liber și deschis dacă unele state exploatează sistemul în detrimentul altora'. Trump a mai afirmat că SUA vor avea în vedere acorduri comerciale bilaterale 'reciproc avantajoase' cu state individuale, menționându-le și pe cele care au semnat un acord transpacific din care Statele Unite s-au retras, cu care însă ar putea fi semnat și un acord colectiv, dacă va fi în interesul SUA.

'Prosperitatea americană a creat nenumărate locuri de muncă pe tot globul și elanul spre excelență, creativitate și inovație în Statele Unite a condus la descoperiri importante care ajută oameni de pretutindeni să trăiască vieți mai prospere și mult mai sănătoase', a adăugat Trump.

Pe de altă parte, el a susținut că aproape 100% din teritoriile cucerite de gruparea jihadistă Statul Islamic în Siria și Irak au fost recuperate, dar că mai rămân 'bătălii' de dus pentru a consolida acest succes. 'Suntem hotărâți să asigurăm că Afganistanul nu va redeveni vreodată un refugiu pentru teroriști', a adăugat Trump.

De asemenea, el a cerut țărilor partenere ale SUA 'să investească în propria lor apărare'. O altă cerere adresată partenerilor SUA a fost să se opună sprijinului pe care Iranul îl oferă terorismului și să-i 'blocheze drumul către arma nucleară'.

Discursul său a primit doar scurte aplauze, spre deosebire de intervențiile mult mai bine primite ale altor lideri care s-au adresat Forumului de la Davos în cursul săptămânii.

Mai mult, delegații prezenți în sală l-au huiduit pe Donald Trump atunci când acesta a declanșat un atac împotriva presei în cursul unei scurte sesiuni de întrebări și răspunsuri, care a urmat după discurs.

'Am avut întotdeauna o presă foarte bună când eram om de afaceri. Doar după ce am devenit politician mi-am dat seama cât de rea, cât de meschină și cât de falsă poate fi presa', a afirmat Trump, declanșând proteste din partea auditoriului.

NATIONAL

* Edilul și viceprimarul Timișoarei, cu explicații la Poliție în același caz

Cei doi politicieni care asigura conducerea Primăriei Timișoara au dat, vineri, explicații în față reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție.

Atât liberalul Nicolae Robu, cât și viceprimarul Dan Diaconu au fost audiați în calitate de martori. Concret, au dat explicații oamenilor legii care se ocupă de anchetă demarată după accidentul produs în urmă unei furtuni puternice abătute în septembrie anul trecut asupra Timișoarei.

Furia naturii a dărâmat o poartă metalică aflată pe o șosea din oraș, construcția căzând pe mașină condusă de un băiat de 24 de ani. Tânărul a pierit.

ROMANIA LIBERA

* TVA scade la 18 la sută, populația va plăti doar zece taxe, iar firmele - cel mult 40 de taxe

Programul de guvernare 2018 - 2020 precizează că, în România, TVA va scădea de la 19 la 18 la sută.

Numărul taxelor, tarifelor și comisioanelor cu aplicare generală în România nu va fi mai mare de 50 începând din ianuarie 2019, astfel că pentru populație vor exista cel mult 10 taxe, iar pentru companii nu mai mult de 40 de taxe, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020.

"Vom simplifica birocrația prin reducerea masivă a numărului de taxe. Începând cu 1 ianuarie 2019 numărul taxelor, tarifelor și comisioanelor (cu aplicare generală) în România nu va fi mai mare de 50. Astfel, pentru populație vor exista cel mult 10 taxe, generale, dintre care CASS, CAS, impozitul pe venit, impozitul pe teren, impozitul pe bunuri imobile, impozitul pe mașină etc. Toate celelalte taxe, tarife și comisioane vor fi eliminate sau comasate. Pentru agenții economici numărul taxelor fiscale și nefiscale (cu aplicare generală), va fi de maxim 40", promite documentul citat.

Potrivit acestuia, tot de la începutul anului viitor, cota de TVA va scădea de la 19% la 18% iar cota redusă de 5% va fi extinsă și pentru vânzarea de locuințe cu suprafață mai mică de 120 mp și pentru inputuri în agricultură.

"Astfel, vom avea a doua cea mai redusă cotă din UE, după Luxemburg cu 17%", precizează autorii documentului care subliniază totodată că în UE cota generală de TVA nu poate fi mai mică de 15%.

Începând cu 2019 se are în vedere extinderea neimpozitării venitului și pentru medici.

Pe de altă parte, autoritățile promit că va fi aplicată o prevedere legislativă prin care nu va mai exista nicio taxă care să nu poată fi plătită online iar numărul de formulare solicitate de ANAF va fi redus astfel încât cei care au venituri independente vor depune un formular pe an iar IMM-urile 5.

Până la 1 iulie 2018, vor fi făcute publice strategia de reorganizare a instituțiilor statului și calendarul de implementare a acestei strategii.

Noua variantă a programului de guvernare revine cu ideea elaborării unui Cod economic, care va cuprinde Codul Fiscal, Codul de Procedură Fiscală, Legea de Înființare a Societăților Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale și toate celelalte legi cu caracter economic și care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului în acest an.

Pachetul legislativ va fi pus gratuit la dispoziția tuturor agenților economici și persoanelor fizice care desfășoară activități independente.

"Odată aprobat de Parlamentul României, Guvernul va cere un moratoriu celorlalte forțe politice din Parlament, prin care nicio formațiune politică să nu mai inițieze propuneri legislative privind modificarea noului Cod Economic al României, pentru cel puțin o perioadă de 5 ani de zile. Adoptarea Codului Economic al României se va face cu cel puțin 6 luni înainte de a intra în vigoare", se mai precizează în Programul de guvernare.

Principalii indicatori macroeconomici cuprinși în document sunt deficit bugetar sub 3% din PIB și datorie publică sub 60% din PIB, pe fondul unei creșteri economice de peste 5,5%.

ZIARUL FINANCIAR

* Cui trebuie să-i mulțumiți pentru salariile mari din IT

ndustria de IT din România a ajuns la 5% din PIB, adică produce aproape 20 de miliarde de euro dintr-un PIB de peste 190 de miliarde de euro. De la 1% din PIB, dar dintr-un PIB de 40 de miliarde de euro/dolari acum două decenii, industria IT a reușit să fie înaintea economiei și chiar să o tragă după ea. Cei 110.000 de IT-ști aduc aceeași valoare adăugată sau chiar mai mare decât industria de construcții și este la același nivel cu agricultura.

Industria de IT reușește să plătească un salariu mediu net de 6.200 de lei pe lună, de 2,5 ori mai mare decât media pe economie, de 2.500 de lei. În 2000, salariul mediu net în IT era de 266 de lei (140 de dolari la vremea respectivă), față de un salariu mediu net pe economie de 173 de lei. Atunci, salariul în bănci era de 441 de lei (232 de dolari).

Industria de servicii IT realizează exporturi de aproape 3 miliarde de euro, cu un excedent de 1,5 miliarde de euro.Acestea sunt datele statistice. Dar cui trebuie să-i mulțumiți pentru această evoluție și pentru aceste salarii?

Bineînțeles, lui Ceaușescu, pentru ICI, celebrul institut de pe 1 Mai din Capitală, care a dat după revoluție primii antreprenori români din IT - Florin Talpeș, Irina Socol, Nicolae Badea etc.

Dintre toți, familia Talpeș - Florin și Măriuca - au creat cea mai valoroasă companie românească din IT până în acest moment, Bitdefender. De la o firmă de apartament, Bitdefender a ajuns să fie evaluată la "peste 600 de milioane de euro", iar familia Talpeș continuă să dețină pachetul majoritar. Prin Bitdefender sau Siveco sau Romsys sau ComputerLand au trecut sute și mii de IT-ști.

Dar, ironic, cei care astăzi reprezintă noua generație din IT ar trebui să le mulțumească celor care, începând cu mijlocul anilor '90 și mijlocul anilor 2000, au vândut calculatoare și programe informatice în România în cantități industriale, prin celebrele programe de informatizare.

Că poate acele calculatoare și programe aveau un super/suprapreț nici nu mai contează acum.

Foarte puțini din cei de astăzi care au joburi în Pipera, Barbu Văcărescu sau Politehnică au auzit de Mihai Pascadi, CEO al Compaq, Claudiu Florică și Călin Tatomir (de ei au auzit din scandalul Microsoft), Vladimir Aninoiu și Mihai Tudor de la IBM, Radu Enache și Mircea Neagu de la HP sau Marian Popa de la ICL România. Ei, dar și alții, au informatizat România, deschizând porțile unei industrii.

La începutul anilor 2000, Dan Nica și Adrian Năstase de la PSD, cu Irina Socol de la Siveco în spate și încă alte câteva multinaționale americane, au venit cu ideea reducerii de impozit pentru IT-ști, care rezistă și astăzi. Ideea de atunci era să nu ne mai plece creierele din țară, dându-se ca exemplu Microsoft, unde la sediul central din Seattle a doua limbă vorbită era româna.

După 2000, cu toate programele de informatizare în spate, unde s-au cheltuit miliarde de euro, industria IT a început să prindă putere și viteză odată ce au apărut tot mai multe companii românești, dar mai ales multinaționalele, cu centrele de servicii.

După 2000, prima mare surpriză din IT a fost Gecad, firma lui Radu Georgescu, care a creat antivirusul RAV, achiziționat de Microsoft. Exemplul lui Radu Georgescu a deschis imaginația multor români din IT, care s-au făcut antreprenori și au început să presteze servicii către firmele multinaționale.

Cererea de creiere din țară a crescut, iar salariile au început să prindă viteză din ce în ce mai mare. Investițiile făcute de stat în informatizare și programe - fiecare instituție își făcea programul ei, spre bucuria furnizorilor - au fost de cel puțin 1 miliard de euro în fiecare an, bani din care au trăit multinaționalele, dar și companiile românești.

În 2007, la Cluj, câțiva tineri, printre care Sergiu Biriș și Andrei Dunca, au pornit un start-up - LiveRail, care în 2009 a fost dus de un investitor la Londra, iar apoi în Silicon Valley. În 2014, Facebook a plătit 500 de milioane de dolari pe LiveRail. Ce-i drept, acum doi ani l-a închis, iar echipa de români s-a împrăștiat în lume.

Centrele de servicii făcute în România de Oracle, Microsoft, IBM, Ericcson, HP, Alcatel etc. au creat knowlledge, au dat de lucru unor generații întregi de români din IT și au plătit salarii cu mult peste media din economie.

Bineînțeles că aceste multinaționale și-au luat cel mai mult din creierul IT-știlor români.

Când a venit criza în 2009, toate sectoarele din economie cădeau în fiecare zi, dar IT-ul a a prins și mai multă viteză, luând comenzi din ce în ce mai multe și mai complexe, concomitent cu achiziția celor mai buni oameni care erau pe piață. În afară de industria IT, nicio altă industrie nu mai angaja, ci dimpotrivă, începea să dea oameni afară, cum a fost sectorul bancar. Dacă în 2009 IT-ul avea o pondere de 2% în PIB, în 2015-2016 a ajuns la 5%, iar salariile IT-știlor au crescut cu 50% mai mult decât ale bancherilor, care erau cel mai bine plătiți din economie la finalul lui 2008.

Programele de informatizare de la mijlocul anilor '90 au creat milionari români - de pildă cazul lui Florică -, dar au reușit să creeze o generație întreagă de start-up-uri în IT, care acum stau bine pe picioare și ajung să lucreze în întreaga lume.

Vă place, nu vă place, pentru salariile de astăzi, pentru condițiile de astăzi din IT, trebuie să le mulțumim celor care au vândut calculatoarele și programele informatice acum 15-20 de ani, chiar și la suprapreț.

IT-ul merge înainte și în ciuda faptului că salariile ar putea părea mari; 6.200 de lei net înseamnă 1.400 de euro

În caz că nu ați aflat, gigantul american Amazon tocmai caută 2.000 de IT-ști pentru centrul din București (la Iași, Amazon are un centru de aproape 10 ani). [ tipărește articolul ]