Revista Presei

* INTERVIU Simona Halep: "Am spus de câteva ori < < gata > >, dar nu am gândit că s-a terminat. Sunt mândră de mine!"

Simona Halep a apărut zâmbitoare după meciul epuizant cu Lauren Davis, o partidă care a durat trei ore și 44 de minute. A vorbit la conferința de presă despre partida cu jucătoarea din SUA, apoi a răspuns la câteva întrebări separat.

A fost cel mai greu meci din cariera ta?

Cred că a fost cel mai tenisonat. Astăzi mi s-au întâmplat multe lucruri pentru prima dată. E și prima dată când am jucat un set cu mai mult de șase game-uri. A fost, a fost frustrant la un moment dat, dar acum e bine.

Te așteptai la o asemenea rezistență din partea ei?

Știam că aleargă foarte mult, dar nu mă așteptam să lovească atât de bine de pe spatele terenului. Ea a avut azi o evoluție de jucătoare mare. Acum mă bucur că am jucat un asemenea meci, deși acolo pe teren au fost momente cumplite.

La un moment dat te uitai spre Darren Cahill și păreai că spui Gata! Ce s-a întâmplat?

Nu păream, ci chiar am spus-o. Important e însă că nu am gândit-o și am putut să merg înainte. Au fost momente de frustrare, din cauza piciorului care încă mă doare, din cauza loviturilor care nu mi-au ieșit. Dar, per total, sunt mândră de mine și de felul în care am luptat.

Ai salvat patru mingi de meci.

Da. Am avut și șansa unei întreruperi atunci. M-am încărcat cu energie, am servit bine și am revenit. A fost un moment de restart în mintea mea.

Ce te-a ajutat azi cel mai mult?

Serviciul, cred! Am servit bine, consistent și am avut un avantaj din asta.

Piciorul ce îți face?

Mă doare, dar nu mă gândesc la asta. Oricum, nu mă pot recupera complet, dar aș vrea să mă țină cât mai mult. Cel mai greu îmi este să intru în joc. La început am probleme, apoi uit de el, de durere, de tot. Să vedem mâine, când mă voi trezi, cum va fi.

Cu ce rămâi după această victorie?

Mă bucur că am o mentalitate puternică, sunt mândră că am luptat, că nu am cedat și am învins. Cred că psihicul e cel mai important, nu contează că ești pe locul 1, pe locul 2 sau oriunde altundeva.

Simona Halep a învins-o pe Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13

* BNR nu a reușit să impună IFN-urilor scăderea dobânzilor la creditele online

După aproape patru luni de la intrarea în vigoare, la 1 octombrie 2017, a noului Regulament BNR nr.20/2009 modificat, cu scopul declarat de diminuare a dobânzilor ridicate practicate de IFN-urile care acordă împrumuturi online, costul acestora nu a scăzut, ba chiar a crescut.

Astfel, zece dintre cele mai mari IFN-uri care acordă credite online nu au schimbat Dobânda Anuală Efectivă (DAE), indicatorul privind costul total al unui împrumut, care include atât dobânda nominală cât și comisioanele, cu valori între 1.341% și 5.237% pe an, adică de peste 300 de ori mai ridicate decât dobânda la un credit de consum acordat de bănci.

Ba chiar unul dintre IFN-uri, Mobilo Credit, a majorat dobânda de la 1% pe zi (DAE 2.333% pe an) cât era în octombrie 2017, în momentul adoptării normelor BNR, la 1,15% pe zi (DAE 3.582%) în prezent.

Alte două mari IFN-uri pentru credite online, Zaplo și Ferratum, au crescut și ele dobânzile, înainte de implementarea restricțiilor BNR.

Astfel, Ferratum, una dintre cele mai active IFN-uri pe piață creditelor online, firma de ținută de grupul finlandez omonim, listat la bursă din Frankfurt, avea la începutul acestui an o Dobânda Anuală Efectivă (DAE) de 2.786% în cazul unui credit de 300 de lei pe 30 de zile. În prezent, dobânda aproape s-a dublat, urcând la 5.237% pe an, respectiv 1,29% pe zi, probabil cea mai mare din piață.

Zaplo, o altă firma puternică prezența pe piață creditelor online, deținută de grupul leton 4finance, care a cumpărat și TBI Bank, a majorat de asemenea dobânda. Astfel, pentru un credit de 300 de lei pe o luna, DAE a crescut de la 2.047% la începutul acestui an la 3.112% în prezent.

Reprezentanții IFN-urilor au declarat, înainte de adoptarea normelor BNR, că acestea nu vor determina reducerea dobânzilor, întrucât nivelul acestora este cel corect din punct de vedere economic, o scădere a prețului unui astfel împrumut nefiind viabilă din perspectiva funcționarii eficiente a acestor IFN-uri.

Șefii IFN-urilor au avertizat că, dimpotrivă, ar putea majoră dobânzile din cauza normelor BNR, care le impune costuri suplimentare aferente creșterii costurilor cu capitalul și birocrația, odată ce IFN-urile vor fi trecute din Registrul General al IFN-urilor în Registrul Special, unde vor avea un regim de supraveghere de către BNR similar băncilor.

Reprezentanții BNR au declarat că prin noul regulament urmăresc plafonarea, în mod indirect, a dobânzilor ridicate practicate în prezent la creditele acordate de IFN-uri, întrucât volumul acestora a atins un volum suficient de ridicat pentru a pune în pericol stabilitatea financiară.

Astfel, regulamentul BNR impune creșterea de 10 ori a capitalului pe care un IFN trebuie să-l dețină în cazul în care acordă credite cu DAE peste anumite plafoane: 200% pentru creditele pe temen de maxim 15 zile, 100% la creditele pe perioade între 16 și 90 de zile sau 32,5% la creditele pe termen de peste 90 de zile.

Concret, la fiecare 100 de lei împrumutați la o DAE peste pragurile impuse, IFN-urile trebuie să asigure un capital de 67 lei, adică 67% din valoarea creditului.

De asemenea, IFN-urile care acordă credite cu dobânzi peste plafoanele stabilite în Regulamentul BNR vor fi trecute din Registrul General al IFN-urilor, unde se află acum majoritatea acestora, fiind doar monitorizate, în Registrul Special, unde BNR le va și supraveghea, cum procedează cu băncile, ceea ce înseamnă că ele vor trebui să furnizeze băncii centrale o serie de rapoarte statistice privind creditele, precum și normele de acordare a acestora, pe care BNR trebuie să le aprobe în prealabil.

Oaia neagra

Deși IFN-urile au reacționat în corpore la restricțiile BNR menținând ridicate dobânzile sau chiar le-au majorat, a existat și o excepție: Smile Credit, care după anunțarea restricțiilor BNR a scăzut DAE la 83% pentru un credit pe 30 de zile, sub pragul de 100% impus de BNR.

Numai că această dobânda a fost menținută doar 1-2 luni, pentru că în prezent DAE afișată pe Smilecredit.ro a urcat la 654%, de peste șase ori mai mare decât plafonul BNR.

Cu toate acestea, dobânda Smile Credit rămâne semnificativ (de șase ori) mai mică decât cea practicată de majoritatea concurenților, ceea ce înseamnă că pentru un credit de 300 de lei pe 30 de zile, dobânda de plata este 52 de lei, la jumătate față de 108 lei practicată de cele mai multe IFN-uri.

Comparativ cu cea mai mare dobânda la creditele online, de 2%, practicată de Hora Credit, dobânda Smile Credit este de trei ori mai mică.

De altfel, este interesant că există cinci IFN-uri (Viva Credit, Extra Simplu, Credit Fix, Fast Finance și Telecredit - toate membre ale Patronatului Creditului IFN, cu excepția Credit Fix) care au fix aceeași dobânda, respectiv 1,2% pe zi, ceea ce înseamnă o DAE de 4.114% la un credit de 300 de lei pe 30 de zile.

Se pune așadar întrebarea: de ce a fost Smile Credit singul IFN care a ieșit din turmă și a scăzut dobânda sub pragul impus de BNR? și de ce a majorat apoi dobânda pan la 654%? și de ce îți poate permite Smile Credit să practice această dobânda, la jumătate față de cea a majorității concurenței? Oare pentru această firma este rentabilă această dobânda sau la mijloc sunt alte motive?

Cum a justificat BNR introducerea restricțiilor

BNR a justificat introducerea restricțiilor impuse creditelor online acordate de IFN-uri prin faptul că acestea sunt accesate de persoane care au deja dificultăți în a-și plăti datoriile, întrucât fac parte dintr-o categorie vulnerabilă, cu venituri sub medie.

Majoritatea clienților IFN-urilor, în jur de 700.000, sunt persoane cu venituri necunoscute, care au împrumutat sume totale de 2,5 miliarde lei, conform statisticilor prezentate de Angela Dimonu, șefa reglementării din cadrul BNR. (vezi aici statisticile)

Împrumuturile cu costuri mari luate de aceste persoane de la IFN-uri au potențialul de a induce riscuri la adresa stabilității financiare, prin îndatorarea excesivă a populației, cu toate că dimensiunea sectorului IFN-urilor și mărimea acestor firme nu prezintă o importantă sistemică.

"Nivelul ridicat al creditării IFN și ratele foarte mari de dobândă practicate arată un model de afaceri cu riscuri ridicate. Clientela este preponderent reprezentată de persoane cu venituri majoritar sub medie, ceea ce imprimă activității acestor creditori un nivel sensibil mai ridicat de risc, evidențiat și prin costurile mari pe care trebuie să le suporte această categorie vulnerabilă de debitori. Acest lucru conduce implicit la potențiale riscuri la adresa stabilității financiare."

BNR mai spune că din cauza dobânzilor ridicate, modelul de afaceri al IFN-urilor este unul volatil, cu rate de neperformante ridicate, care creează o percepție negativă asupra întregului sector.

BNR a mai precizat că autoritățile de protecția consumatorilor din alte state europene au plafonat prin lege dobânzile practicate de IFN-uri.

Astfel, în Polonia, dobânzile au fost limitate la maxim 1.000% în ipoteza unei singure plăti, în Slovacia la 200%, în Slovenia la 453% iar în Marea Britanie la 0,8% pe zi (292% pe an).

Conform datelor BNR, IFN-urile din România practică dobânzi (DAE) de până la 7.000% pe an.

* Fost sef SPP, către prim-adjunctul SRI: V-a cerut Coldea, la comanda lui Kovesi, probe împotriva mea?

Fostul șef SPP, Dumitru Iliescu, îi cere prim-adj. SRI Răzvan Ionescu să spună dacă sunt reale informațiile pe care le are, potrivit cărora a avut o întâlnire cu F.Coldea, acesta cerând producerea de probe împotriva sa. Solicitarea ar fi venit de la Kovesi, în timp ce Hellvig nu știa de întâlnire.

"Pe 14 Noiembrie 2017, am postat pe Facebook, cu titlul: "STIU CE MI SE PREGĂTEȘTE!!!", faptul că atunci când am început să devoalez abuzurile de neimaginat, săvârșite de către principalii actori ai Statului paralel, mi-am asumat și riscurile la care eram conștient că mă expun. Am afirmat atunci că stiu ce au inițiat împotriva mea, dar că se înșeală dacă cred că voi abandona demersul meu. Nu am făcut întâmplător afirmația că știu ce au pus la cale! știam ce au discutat și au stabilit în legătură cu acest subiect. La acel moment nu știam însă că-l vor atrage în această

acțiune ilegală și pe actualul prim-adjunct al directorului SRI", scrie fostul șef SPP, pe Facebook.

Dumitru Iliescu susține că a primit informații potrivit cărora prim-adjunctul SRI, Răzvan Ionescu, a avut o întâlnire cu Florian Coldea, fost adjunct SRI, cel din urmă cerând să producă probe împotriva sa.

"Nu cu mult timp în urma, cineva m-a informat ca a avut loc o întâlnire de taină între domnul Florian Coldea si domnul general Răzvan Ionescu, la solicitarea primului, dar fără să fie informat și directorul SRI, domnul Eduard Hellvig. Cu acest prilej, domnul Coldea i-a solicitat domnului Ionescu să producă probe împotriva mea. I-a spus că este rugămintea doamnei Laura Codruța Kovesi pe care au deranjat-o foarte tare afirmațiile mele făcute în mass-media, pe rețelele de socializare și în fața celor două comisii parlamentare. Nu l-am crezut! Mi-a venit greu să cred că dvs, domnule general Ionescu vă angajați într-o asemenea acțiune reprobabilă, cum de fapt mi-a venit greu să cred că doamna Kovesi poate formula o asemenea solicitare, dar mi s-a adus ca argument și faptul că atunci cand erați șef în Diviziunea( Departamentul) Apărarea Constituției din SRI, ați dat dispozitie subalternilor din secțiile județene să caute denunțători, pentru construirea de dosare împotriva unor oameni politici și de afaceri incomozi și numeroase alte aspecte. Eu tot nu cred ceea ce mi s-a spus și de aceea vă intreb pe dvs. dacă este adevărat sau nu...", mai scrie Iliescu.

Fostul șef SPP spune că va face dezvăluiri despre concluziile controlului efectuat, de fostul director al SRI, în biroul și fisetul lui Florian Coldea.

* SRI îl face praf pe mitomanul Codrin Ștefănescu

Codrin Ștefănescu este un mincinos notoriu. Prima minciună gogonată spusă de hahalera de Ștefănescu a fost prin 2007 când într-un interviu acordat ziarului Național, a declarat că la 11 ani, în 1979 avea strânși sub pat 74.375 de lei: "Atât strânsesem eu la 11 ani. Mi-am luat o mamă de bătaie de nu m-am văzut, prima și ultima, ce-i drept. Mi-a confiscat banii (tatăl) cu care, ulterior, a aranjat casa și și-a cumpărat un Fiat". Doar că pe vremea aia 74 de mii de lei se adunau, de angajații cu salarii mari, într-o viață de om. În plus, la începutul anilor 80, exista "Legea ilicitului" care a băgat oameni în pușcărie pentru sume cu mult mai mici așa că e neverosimil ca tată său să-și fi luat Fiat și să-și renoveze casa din bani răsăriți peste noapte.

Ieri, Codrin Ștefănescu a lansat o nouă minciună: CExN al PSD a decis, la ultima ședință, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dăncilă, să nu mai solicite avize de la serviciile de informații în ceea ce privește miniștrii din Cabinet.

Adică în creierul paralel al lui Ștefănescu, SRI avizează numirile politice. Astăzi SRI a anunțat că SRI nu a dat niciodată astfel de avize:

"Așa-zisa dezbatere despre "avizele" SRI pentru noul Guvern este un non-subiect. Există vreo lege care ne obligă să dam aviz pe o numire a unui ministru? Nu! Dar dăm totuși vreun aviz? Nu! Dăm date dacă ne solicită vreun beneficiar legal, iar acele date sunt exclusiv date pe care noi le putem culege potrivit legii! Deci, date privind securitatea națională. Unde scrie asta în lege?

Conform Legii 14/1992, de organizare și functionare a SRI, la art.4: la cererea conducătorului instituției publice, SRI verifică și oferă date cu privire la persoanele care urmează să ocupe o demnitate publică. Dacă nu ne solicită nimeni, noi informăm totuși pe cineva? Doar dacă avem informații privind securitatea națională. Cui trimitem? Beneficiarilor legali, în funcție de responsabilitatile lor, și parchetelor, după caz. Unde scrie asta în lege? SRI are obligația de a transmite beneficiarilor legali informații referitoare la amenintări la adresa securității naționale (Legea 51/1991, art.3 corborat cu art.11)", susține purtătorul de cuvând al SRI, Ovidiu Marincea.

Cum îl caracteriza Corneliu Vadim Tudor pe Ștefănescu? "Trântorul cu figură ca de ceară nu este altceva decât un microcefal și un escroc. Pozând în colecționar de carte rară, el este, de fapt, un negustor de obiecte de artă furate sau false. Una dintre obsesiile acestui prost cu ifose, care a ciugulit câteva informații de prin calendarele de perete și se dă cult la cap (deși e analfabet, la redacția noastră fiind niște articolașe agramate de-ale lui) era să se bată pe burtă cu toată lumea." scria Tribunul, fost șef de partid al acestuia.

* Pescariu, la DNA. "Am aflat cât de corupt sunt"

De aceastp datp, Dinu Pescariu a explicat cp a fost chemat pentru a-i fi transmis că s-a mai trecut o acuzație în dreptul numelui său. "Am aflat cât de corupt sunt. (...) Mi-au mai adus la cunoștință încă o acuzație, de spălare de bani, tot în dosarul Microsoft, în ce dosar?", a anunțat afaceristul.

Până la momentul de față se știa că Pescariu este vizat în dosarul "Microsoft 3", alături de alte persoane, printre ele și Claudiu Florică. Cea dintâi suspiciune în cazul fostului sportiv era, în speța în cauză, de instigare la abuz în serviciu.



* Principala problemă a directorilor din companii: au ajuns într-o zonă de confort și nu mai vor să mute munții, nimeni nu mai are inițiative riscante, nimeni nu mai vrea să fie lider, nimeni nu mai are chef să-i învețe pe alții ce știe, nu mai sunt candidați pentru stres



Octavian Pantiș de la Qualians, consultant în leadership, spune că în acest moment principala problemă pentru managerii români este că s-au instalat într-o zonă de confort, le este bine așa cum le este și din acest motiv nu mai vor să mute munții.

În aceste condiții, lucrurile se petrec mult mai lent în companii, în multinaționale și în firmele private, pentru că aceia care au puterea nu prea mai vor să riște, nu vor să schimbe lucrurile în jurul lor.

Ei trăiesc într-un trecut în care le-a fost și le este bine și de aceea viitorul nu li se mai pare atrăgător.

În ultimii 27 de ani România a trăit extrem de intens, urmele acestei perioade cu creșteri explozive și prăbușiri neașteptate se văd pe fața multora dintre voi.

Cine a ajuns într-o poziție de manager, cu peste 2.500 de euro net în mână, plus ceva bonusuri, nu mai are chef să o ia de la capăt, nu prea mai are chef să aibă inițiative, nu prea mai are chef să fie lider și să aibă grijă de alții, nu prea mai are sens pentru ei să se afirme.

În aceste condiții, foarte mulți, cei mai mulți dintre voi, vă apărați pozițiile obținute, ca să nu fiți dați la o parte. Iar această apărare îmbracă toate formele, începând de la scăderea dorinței de a spune punctul de vedere în ședințe, în ierarhie, până la a te ascunde după proceduri, ca la stat.

Mulți dintre voi vă plângeți de birocrația din companii, dar acest lucru de multe ori vă aparține. Când este vorba de noi inițiative, care ar putea schimba măcar un scaun din punctul A în punctul E, nimeni nu mai vrea să-și riște poziția. Nu are sens.

Deși există un deficit pe piața forței de muncă, nu îți găsești chiar atât de repede un job de peste 2.000 de euro care să-ți placă și cu care să fii confortabil.

Costin Tudor, de la platforma Undelucram.ro, care găzduiește evaluări ale angajaților despre companiile în care lucrează, spune că salariul rămâne în continuare elementul principal care determină pe cineva să aplice pentru un job sau altul, dar constată că încep să capete greutate și alte elemente: din punct de vedere logistic candidații se uită la nivelul de stres, la calitatea managementului, la pachetele de beneficii sau la programul de lucru.

Nu mai sunt voluntari în fiecare zi pentru "stres", pentru noi provocări, pentru schimbarea rutinei zilnice. Oricum noi pierdem peste două ore la job, făcând altceva - începând de la bârfa zilnică de la cafea, de la fumat, uitatul pe site-uri, spune Octavian Pantiș. Mai rămân cinci ore pentru a face ceea ce trebuia să facem și de multe ori nu terminăm în timp util și rămânem peste program, adaugă el.

Probabil că aceasta este modalitatea de a ne simți bine cu noi și cu cei din jur, la muncă.

Pentru că numărul celor care vor să mute munții se reduce, iar cei care deja s-au instalat pe poziții nu le părăsesc chiar atât de ușor, companiile se mișcă mai greu, rezultatele sunt în buget, nimeni nu vrea o supraperformanță și să iasă în evidență într-un an, pentru că nu se știe ce se va întâmpla în al doilea an dacă rezultatele nu vor mai fi aceleași.

Octavian Pantiș spune că se menține problema managerilor românilor în ce privește faptul că nu deleagă, că nu cresc oameni sub ei, că vor să facă ei toate lucrurile.

Motivul este frica de a nu-ți lua cineva locul, este frica de a nu greși și a-ți pierde poziția în care te-ai instalat, și de aceea managerii români preferă să facă ei multe lucruri pe care ar putea să le delege.

Leadershipul rămâne pe agenda companiilor, în special a multinaționalelor, care au cultura de a aloca bani, de a investi în programe și în cursuri care să-i facă mai buni pe managerii români. Companiile private românești, cu foarte puține excepții, nu au această cultură, pentru că proprietarul, acționarul, patronul, "el centrează, el dă cu capul", el face vânzări, el angajează, el dă afară, el ține contabilitatea banilor, el este peste tot. Poate din acest motiv peste 95% din companiile românești (600.000) au numai între 0 și 9 angajați.

În aceste condiții, companiile au șanse mult mai reduse să progreseze, să crească mai repede, să facă și să aibă vânzări mai mari.

România este o piață plină de oportunități doar dacă vrei și poți să ieși din zona de confort. [ tipărește articolul ]