REVISTA PRESEI 4.01.2018

* Tudose a făcut primul pas în lupta pentru putere din partid: le-a arătat liderilor PSD că vicepremierul Ciolacu a trecut de partea sa în războiul cu Dragnea

Printr-o ordonanță de urgență adoptată pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fără portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-și numi secretari de stat și consilieri. Surse din PSD au explicat pentru "Adevărul" că acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului că Ciolacu e de partea sa în războiul cu Dragnea. Ciolacu fusese trimis în Guvern de Dragnea cu misiunea de a-l supraveghea pe Tudose

În ultima ședință din 2017, Cabinetul Tudose a adoptat o ordonanță de urgență prin care a modificat Legea de funcționare și organizare a Guvernului, astfel încât a introdus și vicepremierii în categoria demnitarilor care au dreptul la "aparat propriu de lucru", altfel spus, dreptul de a-și numi secretari de stat și consilieri. "Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului este structură fără personalitate juridică, finanțată din bugetul Secretariatul General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție, prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului", se arată în Ordonanța de Urgență nr. 115/2017.

Guvernul Tudose numără trei viceprmeieri: Paul Stănescu, Grațiela Gavrilescu și Marcel Ciolacu. Primul este și ministru al Dezvoltării; Grațiel Gavrielscu este și ministru al Mediului, numai Ciolacu e vicepremier fără portofoliu. Surse din PSD au declarat pentru "Adevărul" că ordonanța de urgență a fost adoptată cu dedicație pentru Ciolacu. "Stănescu și Grațiela Gavrilescu au consilieri și secretari de stat pentru că sunt miniștri. Numai Ciolacu nu avea, pentru că rolul său era altul: să fie cureaua de legătură între Guvern și partid. Numai că s-a cam rupt cureaua de legătură", a declarat unul dintre vicepreședinții PSD pentru "Adevărul". În traducere, Marcel Ciolacu a trecut de partea lui Mihai Tudose și nu mai dă raportul la partid. "Toată lumea știe că Ciolacu e în echipă cu Tudose. Tocmai de asta premierul a dat un mesaj partidului în care a vrut să arate că i-a oferit o putere și mai mare lui Marcel Ciolacu, că este omul său de încredere", au mai explicat sursele citate pentru "Adevărul".

Mutarea făcută de premier vine în contextul în care Mihai Tudose și Liviu Dragnea se pregătesc de o nouă confruntare pentru putere în partid. Tabăra din jurul lui Liviu Dragnea pregătește convocarea unui Congres extraordinar pentru a-l reconfirma în funție pe actualul lider, în timp ce tabăra de la Palatul Victoria, coordonată de Marcel Ciolacu, negociază cu mai mulți lideri importanți din teritoriu debarcarea lui Dragnea și instalarea lui Mihai Tudose în fruntea PSD. Prima confruntare: noul ministru al Apelor Doina Pană și-a anunțat miercuri după-amiază demisia din funcția de ministru al Apelor și Pădurilor, motivând că nu îi mai permite starea de sănătate să continue activitatea în Guvern. La scurt timp, președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis premierului că noul ministru al Apelor și Pădurilor va fi stabilit de Comitetul Executiv al PSD, nu la Palatul Victoria. Un mesaj clar pentru Mihai Tudose că nu va avea un cuvânt de spus în alegerea noului demnitar. De partea cealaltă, premierul Mihai Tudose a reușit să-și impună punctul de vedere la ultima confruntare cu Liviu Dragnea, în toamnă, când le-a debarcat din Guvern pe Sevil Shhaideh și pe Rovana Plumb, fidele actualului lider PSD.

* "S-a experimentat pe oameni". Acuzații grave la adresa transplanturilor de pancreas coordonate de Mihai Lucan

La Institutul Transplant Renal din Cluj (ICUTR), coordonat de medicul Mihai Lucan, s-ar fi efectuat operații de transplant de pancreas direct pe oameni, fără a se experimenta cu animale, așa cum cer regulile Agenției Naționale de Transplant, spune actualul manager, Silviu Moga. ȘTIRI PE ACEEAȘI TEMĂ Medic renumit, despre cazul Lucan: "Asistăm la o execuție publică. Va ... Printre multele premiere naționale realizate la Institutul Clinic de Urologie și de Transplant Renal din Cluj-Napoca (ICUTR), sub coordonarea medicului Mihai Lucan, cercetat pentru delapidare de DIICOT, s-a numărat și primul transplant de pancreas din România. "Primul pacient transplantat a fost un bărbat în vârstă de 34 de ani din Petroșani. Acesta suferea de diabet insulino-dependent de la vârsta de 14 ani, iar din anul 2000 suferea și de insuficiență cronică decompensată", declara în 2004, anul în care s-a făcut operația, Mihai Lucan.

Intervenția chirurgicală a fost mai complexă, fiind vorba despre un transplant dublu, de pancreas și rinichi. Medic renumit, despre cazul Lucan: "Asistăm la o execuție publică. Va afecta activitatea de transplant din România" "Realizarea acestei premiere nu este întâmplătoare, ci se bazează pe experiența clinică și pe colaborarea susținută cu centre de referință pentru transplantul internațional", declara, atunci, Lucan.

La 1 an de la transplantul făcut în premieră de medicul Mihai Lucan, pacientul a murit. Până în 2006, s-au mai efectuat 6 transplanturi de pancreas la Cluj, iar apoi activitatea a fost sistată timp de 8 ani, spunea profesorul Mihai Lucan într-o conferință de presă, în 2014. Medicul nu a explicat de ce au fost oprite operațiile. Indicii privind această situație există în declarația făcută după un an, de ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu: "Am stat de vorbă cu medicii și am înțeles că sunt pregătiți să înceapă, în 2015, transplantul de pancreas". În perioada următoare s-au efectual nu mai puțin de 15 transplanturi de pancreas la Cluj.

Concluzia Ministerulului Sănătății



Primele suspiciuni în legătură cu activitatea de transplant de pancreas de la Cluj au apărut în spațiul public în aprilie 2017, când ministrul Sănătății, Florian Bodog, răspunzând la o interpelare adresată de deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu, a arătat: "Activitatea de transplant pancreatic derulată la nivelul ICUTR Cluj-Napoca s-a desfășurat nelegal, având în vedere faptul că nu există o autorizație sanitară de funcționare emisă de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj pentru unitatea sanitară care a suplimentat activitatea medicală cu activitatea de transplant pancreatic și nici solicitare în acest sens din partea conducerii ICUTR". Prin actul de control au fost stabilite măsuri de intrare în legalitate referitor la activitatea de transplant pancreatic. "O sumedenie de pacienți transplant pancreatic au decedat. Cu siguranță se întreabă aparținătorii, de vreme ce nu a existat autorizație pentru acest tip de transplant, dacă nu cumva există temei să aibă suspiciuni că medicii nu erau gata să facă un asemenea transplant", declara, atunci, Emanuel Ungureanu.

* Cei care-si deschid pentru prima data un cont bancar nu vor plati comisioane pentru retragerea banilor de pe card la bancomate

La sfarsitul acestei luni va intra in vigoare o noua lege care va permite celor care nu au un cont bancar sa-si deschida unul in conditii avantajoase, denumit "cont de plati cu servicii de baza", pentru care nu vor plati anumite comisioane, printre care si cel pentru retragerea banilor de pe card la bancomate.

Este vorba de Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, publicata in Monitorul Oficial al României Nr. 1032 din 28.12.2017, care va intra in vigoare la 30 de zile de la publicare, adica in 27 ianuarie 2018.

Legea transpune in legislatia nationala Directiva 2014/92/UE din 23 iulie 2014.

Potrivit noii legi, "Consumatorii care nu dețin, la momentul solicitării, un alt cont de plăți, inclusiv un cont de plăți de bază, la nicio altă instituție de credit din România, beneficiază de deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază, cu excepția cazului în care consumatorul declară că i-a fost notificată închiderea contului."

Legea mai prevede ca un cont de baza nu va avea comisioane pentru deschiderea si inchiderea acestuia, precum si pentru retragerile de bani de la ghisee si bancomatele din tara si statele Uniunii Europene.

Nici la un cont bancar standard nu exista comisioane de deschidere si inchidere a acestuia, in schimb toate bancile au comisioane pentru retragerea banilor de pe card la bancomate, cu unele exceptii. BCR, BT, Libra Bank si Procredit Bank au 0 comisioane pentru retragerile de bani de la bancomatele proprii, in timp ce Alior Bank nu-si taxeaza clientii nici pentru retragerile de la bancomatele altor banci.

Pe de alta parte, unele banci, precum ING, nu-si taxeaza nici ele clientii care incaseaza lunar pe card o suma minima de bani.

In schimb, pentru un cont de baza va trebui achitat un comision lunar de administrare, ca in cazul unui cont standard, precum si alte comisioane, precum cele aferente platilor si transferurilor de bani.

In cazul comisioanelor pentru plati si transferuri, legea spune ca acestea trebuie sa fie "rezonabile", cu exceptia comisionului de administrare a contului, care poate fi, in consecinta, nerezonabil.

Legea defineste si termenul "rezonabil" pentru comisioane, precizand ca la stabilirea nivelului acestora bancile trebuie sa tina seama de trei elemente:

a) nivelurile veniturilor naționale;

b) comisioanele medii percepute pentru serviciile furnizate privind conturile de plăți;

c) comisioanele percepute pentru plăți SEPA, care nu pot depăși nivelul comisioanelor percepute pentru plăți în lei.

Platile SEPA in euro, la nivelul celor in lei

Prevederea ca platile SEPA, adica cele in euro, nu pot fi mai scumpe decat cele in lei este o noutate si in acelasi timp un avantaj important pentru cei care efectueaza plati in euro.

Dupa cum se vede din tabel, comisioanele in lei (interbancare, adica de la o banca la alta) prin online banking variaza de la 0 lei la Alior Bank si Libra Bank la 4,5 lei la CEC Bank si Credit Agricole, media fiind de 3 lei.

In schimb, pentru platile in euro, majoritatea bancilor cer comisioane de 10-15 euro, adica aproape 70 de lei. Exista si mici exceptii, la bancile mici: 5 lei la Alior Bank, 3 euro la Banca Feroviara, 8 euro la Procredit Bank.



* Trump își dizolvă propria comisieâ

Președintele american Donald Trump a dizolvat miercuri comisia a cărei înființare a solicitat-o pentru anchetarea presupuselor fraude electorale de la ultimele alegeri prezidențiale americane, transmite AFP.

Inițiativa lui Trump privind Comisia a declanșat un val de opoziție din partea a numeroase state care au refuzat să furnizeze informațiile cerute de aceasta pentru a întreprinde verificările dorite.

În ciuda desființării acestei comisii, liderul de la Casa Albă o ține pe a sa cu teoria fraudării la alegerile din noiembrie 2016.

"În pofida dovezilor substanțiale de fraudă electorală, mai multe state refuză să furnizeze Presidential Advisory Commission on Election Integrity informațiile elementare" pe care le cere, a transmis Trump. "În loc să mă lansez într-o bătălie juridică fără sfârșit pe banii contribuabililor, am semnat astăzi (miercuri) un decret pentru a dizolva comisia și am solicitat Ministerului Securității Interne să se sesizeze în această chestiune pentru a stabili calea de urmat", a mai spus acesta.

Numeroase state au respins cererile acestei comisii privind "integritatea electorală" explicând printre altele că datele solicitate pot fi folosite pentru a priva unele persoane de dreptul lor de vot.

Trump a câștigat prezidențialele după ce a primit votul majorității marilor electori, dar Hillary Clinton a obținut mai multe voturi populare - cu circa trei milioane de voturi mai mult -, ceea ce ar putea explica dorința lui Donald Trump din primul an al mandatului de a aduce la lumină o ipotetică fraudă în defavoarea sa.

* Transplantul de celule stem - misiune dificilă

1 din 2 români care depind de un transplant cu celule stem hematopoietice de la un donator neînrudit nu găsesc donator compatibil, este concluzia la care au ajuns reprezentanții Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

Pacienți români așteaptă în acest moment un donator neînrudit cu care să fie compatibili. Șansele de a găsi un donator-pereche sunt însă doar de 50%. Numai pentru jumătate din pacienții români a căror viață depinde de un transplant de celule stem hematopoietice de la un donator neînrudit, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice reușește să găsească un donator voluntar compatibil. Deși Registrul Național numără în prezent aproape 50.000 de posibili donatori, acesta este prea mic pentru a găsi donator-pereche tuturor pacienților români care așteaptă să fie vindecați.

Interconectarea registrelor din 40 de țări

Totuși, dacă numărul de donatori voluntari înscriși ar ajunge la 100.000, șansele pacienților români de a avea un donator-pereche ar ajunge la 75%. Deocamdată, pentru 1 din 10 pacienți români, donatorul compatibil care i-a salvat viața a fost găsit în Registrul Național. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice este interconectat cu registre ale donatorilor din peste 40 de țări, iar împreună toate Registrele numără peste 30 milioane de posibili donatori voluntari.

"Creșterea Registrului Național prin înscrierea unui număr cât mai mare de români din toate zonele țării este esențială pentru jumătate din pacienții români pentru care, din păcate, nu găsim donatori compatibili niciunde în lume. Înscrierea în Registru nu înseamnă automat donare - numai 1 din 450 de posibili donatori voluntari este identificat ca fiind compatibil cu un pacient și ajunge să doneze efectiv", a declarat dr. Aurora Dragomirișteanu, directorul general al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

* 4 ianuarie 1990: ziua în care Iliescu a grațiat borfașii. De la el au învățat discipolii săi Florin Iordache, Șerban Nicolae și Eugen Nicolicea

Primele zile ale anului 1990: abia instalat la cârma țării ca moștenitor direct al fostului PCR, Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN) organ provizoriu al "emanației" FSN-iste, promitea, mai ales de pe ecranele televizoarelor, că va pune ordine în haosul rămas de pe vremea lui Ceaușescu. Iar în această privință, chiar că erau destule probleme care se cereau rezolvate. Ei bine, înainte de toate, prima grijă a noii puteri instalate la București nu s-a îndreptat către românii care zăceau prin spitale ori către cei rămași pe drumuri, cu casele distruse în luptele duse cu invizibilii "teroriști" inventați de Ion Iliescu. Nu,prima lor grijă au fost pușcăriașii. Așa se face că, una dintre printre inițiative legislative emise de către CFSN a fost Decretul-lege nr. 3 din 4 ianuarie 1990, privind "amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse". O lege care, aparent, îi avea în vedere pe deținuții politici care s-ar mai fi aflat, încă, în pușcării. Conform Art. 1 al acelui Decret-lege: "Se amnistiază infracțiunile politice prevăzute în Codul penal și în legile speciale săvârșite după data de 30 decembrie 1947.

Prin infracțiuni politice, în sensul prezentului Decret-lege, se înțeleg faptele care au avut drept scop: a) exprimarea protestului împotriva dictaturii, al cultului personalității, împotriva terorii și abuzului de putere din partea celor ce au deținut puterea politică; b) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, obținerea de drepturi civile și politice, economice, sociale și culturale, înlăturarea măsurilor discriminatorii; c) obținerea oricăror alte revendicări democratice." Iar Art. 2 stabilea că "Se amnistiază infracțiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate până la 3 ani inclusiv sau amendă." Este drept că Art. 4 stabilea că "De prevederile art. 2 și 3 nu beneficiază recidiviștii, cei care au săvârșit infracțiuni de omor, tâlhărie, vătămare corporală gravă, viol, distrugere calificată, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă, evadare, precum și orice infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare".

Aparent, de aplicarea acelui prin decret al CFSN nu aveau să beneficieze, așadar, și cei vinovați de "arestare nelegală și cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă". Iar din această categorie făceau parte și cei care participaseră la reprimarea mișcărilor de protest din decembrie 1989. Spunem aparent pentru că în cuprinsul Art. 5 se menționează că "În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată privind infracțiunile care nu se amnistiază potrivit Art. 1 și 2, procesul penal va începe sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentului decret-lege referitoare la grațiere". Așadar, cei acuzați de comiterea infracțiunilor mai sus enumerate, urmau să fie judecați și, în cazul în care ar fi fost condamnați la pedepse mai mici de zece ani, să li se aplice și lor "Art.1 și 2". Dar acesta nu era decât un șiretlic legislativ prin care, ascunși în spatele unor "infracțiuni politice", reprezentanții organelor de represiune care-i bătuseră bestial, îi arestaseră și îi torturaseră pe protestatarii din toată țara care ieșiseră pe străzi în ultimele zile ale lui Ceaușescu.

Trimiși în judecată pentru comiterea unor asemenea fapte grave, mulți dintre ei au beneficiat, ulterior, de schimbarea încadrării juridice a faptelor care au fost "aduse din condei" astfel încât să se încadreze în prevederile Decretului-lege nr.3 din 4 ianuarie 1990. Astfel se face că, dedicat celor care au comis "delicte politice după 30 decembrie 1947", decretul CFSN i-a scos "basma curată" pe milițienii și militarii care au bătut revoluționarii arestați între 16 și 22 decembrie 1989. Unul dintre aceștia a fost locotenentul de securitate Florin Dragomir. Inițial, el fusese acuzat de cercetarea abuzivă a trei revoluționari, pe care i-a bătut cu un par de lemn și cu bastonul de cauciuc, după care i-a călcat pe degetele de la mâini până la sîngerare. Inițial, prin Sentința nr. 44 din 2 aprilie 1990, pronunțată la Tribunalul Militar Timișoara, el a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru cercetare abuzivă. La recurs, încadrarea juridică i-a fost preschimbată în "purtare abuzivă", faptă care se încadra în Decretul-lege de amnistie emis de CFSN.

La fel s-au petrecut lucrurile și cu o serie de persoane ale căror fapte au fost încadrate la "favorizarea infractorului" pentru infracțiuni săvârșite cu scopul reprimării revoluției, cum ar fi de pildă furtul și incinerarea cadavrelor a celor 40 de revoluționari timișoreni a căror cenușă a ajuns într-un canal de la periferia Bucureștiului. Astfel, colonelul de miliție Nicolae Ghircoiaș, cel care care a furat și a distrus evidențele Spitalului județean Timiș privitoare la morții și răniții Revoluției, a fost condamnat la patru ani închisoare, pedeapsă grațiată, și ea, prin Decretul-Lege nr. 23/1990. Un alt beneficiar al aceluiași decret a fost căpitanul de miliție Traian Cozma, vinovat de a fi întocmit acte false pentru mai mulți generali ți colonei implicați în reprimarea revoluției la Timișoara.



* Liceul de mâine pentru societatea de poimâine

Se anunță mari noutăți la liceu

Educația economică explicită pare evitată ca atare și restrânsă la educație antreprenorială

În acest moment, se află în dezbatere trei variante de planuri-cadru

Se anunță mari noutăți la liceu. Lumea școlii și cea din jur e cuprinsă iar de neliniște amestecată cu speranță, de la "iar se fac schimbări, adică experimente" la "bine că se schimbă ceva, că așa nu mai merge". Informația prinsă mai mult din zbor este că se schimbă planurile de învățământ, cu înțelesul dedus că se schimbă materii, manuale, bacalaureat etc. De fapt, planurile-cadru (discipline, domenii de studiu, număr de ore) vizate de schimbare sunt numai pentru liceul teoretic. Deocamdată, acestea au fost puse în dezbatere publică și în niciun caz nu vor fi legiferate prin referendum. Odată stabilite planurile-cadru, vor intra în lucru programele de învățământ. Aplicarea va începe abia când va ajunge la liceu generația care va intra în clasa a V-a în anul școlar imediat următor adoptării programelor alcătuite pe baza viitoarelor planuri-cadru. Valorificarea practică este de așteptat la nivelul societății, al economiei de peste niște ani.

În acest moment, se află în dezbatere trei variante de planuri-cadru pentru liceu, filiera teoretică. Inițiatorii, Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației, le caracterizează astfel: 1 - "varianta cea mai apropiată de actualele planuri-cadru de învățământ aflate în vigoare, dar echilibrează alocările la nivel de arii/discipline"; 2 - "propune modificări mai ample față de actualele planuri-cadru de învățământ aflate în vigoare, prin alocarea unui număr de ore diferit pe arii/discipline"; 3 - "acordă o mai mare putere de decizie școlilor în definirea parcursului educațional al elevilor, fiind indicat un număr minim-maxim de ore în cazul disciplinelor din CD/CDS" (simplu spus, număr diferențiat de ore la materii obligatorii/ materii de ales la dispoziția școlii). Primele două variante sunt definite în continuitatea planurilor de la gimnaziu, fără "discipline noi, care să promoveze abordări integrate".

Prima variantă lasă puține opțiuni școlii, a doua "propune un număr semnificativ de ore pentru CDS", a treia "oferă școlilor posibilitatea adaptării ofertei curriculare la nevoi complexe ce au în vedere perspectiva specializării elevilor, nevoilor locale și a resurselor umane". Clar ca inovativă este indicată această a treia variantă, cu semnalarea că, odată aleasă, "va necesita un efort de adaptare la nivel de școli". Niciuna dintre propuneri nu prevede mai puțin de 30 de ore pe săptămână, previzibilă fiind încărcarea maximă, de 32 de ore. Fără a intra în detalii cantitative, este de observat că se prefigurează discipline cu câte o singură oră pe săptămână (istorie, geografie, chimie, socio-umane, educație fizică), se încearcă deschideri către educație artistică, iar educația economică explicită pare evitată ca atare și restrânsă la educație antreprenorială. Este anunțată o listă de discipline opționale, între care statistică aplicată în științele sociale, statistică aplicată în științele naturii, dimensiunea de gen de-a lungul istoriei, producție audio, dezavantaj și excluziune socială, matematica consumatorului, identități virtuale, apps design, graphic story-telling etc. Dacă denumirile au fost puse pe listă doar ca dovadă că se face reformă și se cultivă creativitatea, nu ar însemna decât ceva formal, făcut numai ca să se vadă deschiderea spre "altceva", spre "interdisciplinar", spre "domeniile viitorului". La fel, ar fi contraproductiv dacă dezbaterea lansată acum pentru planurile-cadru de liceu teoretic ar copia stilul dezbaterii anterioare, pentru planurile-cadru de gimnaziu, care s-a redus la o luptă pe număr de ore la o disciplină sau alta.

* Israelul adoptă o lege care complică și mai mult împărțirea Ierusalimului

Orice cedare din ceea ce Israelul consideră că face parte din Ierusalim va necesita votul a două treimi din numărul. Un deputat al opoziției califică noua lege drept "o lege pentru a împiedica pacea" între israelieni și palestinieni.

"Le Point", citând corespondenții agențiilor internaționale de presă aflați în prezent la Ierusalim, informează că parlamentul israelian a adoptat un proiect de lege care, de fapt, complică trecerea sub suveranitatea palestiniană a unor zone ale Ierusalimului în cadrul unui viitor acord de pace bazat pe formula a două state. Textul a fost adoptat cu 64 de voturi pentru, 51 contra. Analiști politici specializați în problematica relațiilor israelo-palestiniene, citați de "Le Point", consideră că proiectul de lege respectiv, adoptat la mai puțin de o lună de la decizia americană privind statutul Ierusalimului, "îndepărtează și mai mult speranța într-o soluție bazată pe crearea a două state în conflictul israeliano-palestinian".

Propusă de un deputat reprezentând partidul naționalist religios Foyer juif, această lege prevede că orice cedare către palestinieni din ceea ce Israelul consideră că face parte din Ierusalim va necesita votul a două treimi din totalul deputaților. Israelul ocupă Ierusalimul de Est și Cisiordania de la războiul din 1967. Și-a anexat apoi Ierusalimul de Est, partea palestiniană a orașului, decizie care nu a fost niciodată recunoscută de comunitatea internațională. Dar, dintotdeauna, Israelul a considerat întregul Ierusalim drept capitala sa, în timp ce palestinienii vor ca partea de Est a orașului să fie capitala statului la care ei aspiră.

"O lege pentru a împiedica pacea"

Într-o declarație făcută după votul din Parlament, Baftali Benett, ministrul israelian al Educației și lider al partidului Foyer juif, a ținut să precizeze că "Le mont des Oliviers, orașul vechi și cetatea lui David vor rămâne ale noastre pentru totdeauna" - referire la locuri sfinte situate în partea palestiniană a Ierusalimului. Implicațiile noii legi israeliene se anunță extrem de complexe, dacă nu chiar foarte grave. Dov Khenin, un deputat al opoziției din Parlamentul israelian, citat de "Le Point", recunoștea că această lege ar trebui denumită mai degrabă "lege pentru a împiedica pacea", avertizând că ea poate provoca "o baie de sânge".

* Lista aberațiilor penale desființate de Curtea Constituțională în 2017. Sistemul rezistă

2017 a fost cel mai complicat an, de după Revoluția din 1989, din punctul de vedere al legislației penale sau al legislației din domeniul Justiției. Orice încercare a Guvernului sau a Parlamentului de a opera modificări ale acestor acte normative s-a lovit de opoziția dură a reprezentanților instituțiilor de forță ale statului (în special Parchetul General și DNA), de criticile unor ambasade ale statelor străine acreditate la București, dar și de protestele unor organizații autointitulate civice. De la sfârșitul lunii ianuarie, climatul, din acest punct de vedere, a fost unul incendiar, iar formele de protest au luat, pe alocuri, turnuri violente. În tot acest timp, zeci, dacă nu chiar sute de articole din codurile penale declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională nu au fost modificate, în termenul legal prevăzut de lege. Anul trecut, acestor sute de articole li s-au adăugat alte 18, pentru care Curtea Constituțională s-a pronunțat în sensul admiterii excepțiilor ridicate. Absolut toate aceste reglementări trebuie să fie puse în acord cu prevederile Constituției, prin măsuri parlamentare sau guvernamentale, astfel încât se preconizează un an 2018 la fel de fierbinte din punctul de vedere al protestelor.



"Jurnalul" a centralizat toate deciziile privind admiterea excepțiilor de neconstituționalitate pronunțate de Curtea Constituțională a României în anul 2017, referitoare la anumite articole din Codul Penal, Codul de Procedură Penală sau Legea 78/2000, privind combaterea corupției. În majoritatea deciziilor de admitere, judecătorii constituționali au constatat că prevederile atacate încalcă fie dreptul la un proces echitabil, fie drepturile omului și că, în mod evident, vin în contradicție flagrantă cu legea fundamentală.



Codul de Procedură, cele mai multe contestări

Cele mai multe excepții admise de CCR privesc reglementări ale Codului de Procedură Penală. 12 articole din acest cod, inițiat de Cătălin Predoiu și intrat în vigoare prin asumarea răspunderii de către Guvern, au picat, anul acesta, examenul de constituționalitate.

Astfel, la 19 septembrie 2017, CCR a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 117, alineat 1, literele "a" și "b" din Codul de Procedură Penală. Invocată de Iovan Scripcariu, trimis în judecată, inițial, pentru tentativă de omor. La 30 august 2017, Tribunalul Neamț a schimbat încadrarea juridică a faptei, din tentativă la omor, în vătămare corporală, și l-a condamnat, pe fond, pe Scripcariu la doi ani și patru luni de închisoare. Dosarul se află în apel, la Curtea de Apel Brașov. Inculpatul a atacat la CCR prevederile din Codul de Procedură penală referitoare la faptul că au dreptul de a refuza să fie audiați, în calitate de martori, soțul, ascendenții și descendenții pe linie directă, precum și frații și surorile suspectului sau inculpatului, dar și persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau al inculpatului.

Curtea Constituțională a constatat că această soluție legislativă, care exclude dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martori persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți, este neconstituțională.



Înalta Curte s-a sesizat din oficiu într-un dosar de trafic de influență

și prevederile articolului 282, alineat 2 Cod Procedură Penală, au fost declarate neconstituționale de către CCR, la data de 19 septembrie 2017. Excepția a fost ridicată din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un dosar instrumentat de DNA, referitor la infracțiuni de trafic de influență. Excepția ridicată viza prevederea conform căreia "nulitatea relativă poate fi invocată de procuror, suspect, inculpat, celelalte părți sau persoana vătămată, atunci când există un interes procesual propriu cu respectarea dispoziției legale încălcate". CCR a constatat că articolul este neconstituional, întrucât nu permite invocarea din oficiu de către instanța de judecată a nulității relative.

Dosarul penal în care a fost ridicată, din oficiu, această excepție de neconstituționalitate a fost trimis în judecată de DNA Suceva, în care trei persoane, Carmen Cricleviș-Kresiel, Nicușor Sîrgan și Dumitru Darolu, au fost acuzate de trafic de influență. Prima este o avocată din Baia Mare, acuzată că a primit 8.000 de euro de la un inculpat judecat pentru omor calificat, pentru a interveni pe lângă instanța la care se afla dosarul. Curtea de Apel Suceava a condamnat-o pe avocată la patru ani închisoare cu suspendare, dar DNA a atacat la ÎCCJ cu apel această sentință. În 10 aprilie 2017, apelul a fost respins, ca nefondat.



* Protest al medicilor de familie. Ce spune ministrul Sanatatii

In prima zi lucratoare din 2018, o parte dintre pacientii care au mers la cabinetele medicilor de familie au aflat pe propria piele ca sunt astfel de doctori care nu au mai eliberat, miercuri, trimiteri la specialisti si nici retete compensate, ca masura de protest.

Au aflat, totodata, si faptul ca sunt medici de familie care nu si-au prelungit actualele contracte cu Casa Nationala de Asigurari prin acte aditionale.

Dinspre SNFP s-a transmis, pe site-ul institutiei, prin intermediul unui mesaj semnat deopotriva de catre presedintele forului, dr. Rodica Tanasescu, si de catre dr Marina Pircalabu, vicepresedinte al FNPMF, faptul ca "Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) considera ca s-a ajuns la momentul zero in medicina de familie din Romania", ca "protestul medicilor de familie este sustinut de Colegiul Medicilor din Romania (CMR), de sindicatului Promedica, unele Colegii judetene ale medicilor precum si de principalele asociatii de pacienti din Romania", dar si ca "medicii de familie au transmis problemele lor si Presedintiei Romaniei, singurul for care mai poate atrage atentia in acest moment asupra bugetului total insuficient alocat AMP, asumata ca prioritate in Strategia nationala".

Reactia ministrului Bodog

In replica, oficialul aflat in fruntea Ministerului Sanatatii a transmis un punct de vedere, prin intermediul unui comunicat, in care se subliniaza din capul locului faptul ca "dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat".

MS sustine ca, potrivit datelor venite dinspre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in intreaga tara ar fi "peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari de sanatate, in baza caruia se acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate, in timp ce in Capitala "numarul medicilor de familie care au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor cu CASMB este de peste 90%".

Totodata, se aminteste faptul ca Florian Bodog, ministrul Sanatatii, a avut mai multe runde de discutii cu reprezentantii medicilor de familie. "Le cer scuze pacientilor si consider total neprofesionista decizia medicilor de familie de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri care, de fapt, au pornit de la discutii constructive despre debirocratizarea actului medical, in beneficiul pacientilor si a cadrelor medicale, dupa care s-a ajuns la revendicari de ordin financiar. Ma bucur, totusi, ca o mare parte dintre medicii de familie au inteles dorinta noastra de a gasi solutii si masuri pentru rezolvarea acestui blocaj. In aceasta perioada pacientii pot beneficia de servicii medicale in cadrul cabinetelor medicale care au semnat contracte cu casele de asigurari de sanatate, in cadrul centrelor de permanenta si in cel al serviciilor de urgenta", subliniaza Bodog.

* Procurorul interceptărilor trunchiate, în fața Înaltei Curți

Înalta Curte de Casație și Justiție va decide pe 11 ianuarie dacă redeschide un dosar penal în care sunt vizați fostul procuror de la DNA Brașov, Iulian Marius Nica și Ciprian Nicolae Feticu, ofițer de poliție judiciară la aceeași structură de parchet.

Nica este procurorul care a instrumentat dosarul finalizat cu rechizitoriul prin care l-a trimis în judecată pe unul dintre cei mai importanți lideri ai PSD, Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia Andrei, fostul ministru al Justiției, Tudor Chiuariu, fostul deputat PSD Brașov, Ioan Adam.

Tot pe 11 ianuarie, dar de data aceasta anul trecut, în 2017, judecătorii Înaltei Curți stabileau că procurorii Parchetului General trebuie să facă cercetări față de Iulian Nica, Feticu, dar și față de alți doi ofițeri de poliție judiciară de la DNA Brașov, Mihai Bucurenciu și Ovidiu Iordache.

"Admite plângerile formulate de petenții Zaharia Gabriela Rodica și Sturdza Paltin Gheorghe împotriva ordonanței din data de 02 iunie 2016 emisă în dosarul nr. 303/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Urmărire penală și criminalistică și a ordonanței din data de 05 decembrie 2016 emisă în dosarul nr.121/II/2016 de către procurorul-șef al Secției de urmărire penală și criminalistică, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Desființează ordonanțele atacate și trimite cauza la procuror pentru completarea urmăririi penale sub aspectul infracțiunilor de: abuz în serviciu, fals intelectual și grup infracțional organizat. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea plângerilor formulate de petenți rămân în sarcina statului. Definitivă", se arată în decizia judecătorilor de la Curtea Supremă din 11 ianuarie 2017.



Când "faza" devine "șpaga"



Paltin-Sturdza a reclamat la Parchetul General faptul că stenogramele în baza cărora s-a cerut și obținut arestarea sa preventivă au fost falsificate. Mai exact, potrivit lui Sturdza, peste 1.000 de cuvinte din redările convorbirilor telefonice au fost transcrise într-un mod trunchiat. Spre exemplu în loc de cuvântul "faza" în stenogramele depuse la dosar apărea cuvântul "șpaga".

Acum, cel care cere redeschiderea urmăririi penale față de Iulian Nica și Ciprian Nicolae Feticu este Ion Sorin Iacob.

Gheorghe Paltin-Sturdza și Ion Sorin Iacob au fost trimiși în judecată de către DNA Brașov în același dosar cu Viorel Hrebenciuc.

Dosarul penal instrumentat de procurorii anticorupție viza restituirea ilegală a 43.227 ha către Gheorghe Paltin-Sturdza, provocând astfel un prejudiciu, în dauna Romsilva - Direcția Silvică Bacău, de 1.421.800.870,50 lei (echivalentul a 303.888.615 euro).

Imediat după pronunțarea deciziei civile a Tribunalului Covasna, DNA Brașov spune că fostul deputat PSD Brașov Ioan Adam, împreună cu inculpații Paltin Gheorghe Sturdza, Hrebenciuc Viorel, dar și alte persoane, ar fi constituit și coordonat un grup, ce urmărea să obțină venituri prin cumpărare de influență sau folosirea nelegală a influenței cu scopul de a urgenta punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilor forestiere, precum și o cât mai rapidă vânzare a terenului forestier dobândit prin hotărârea judecătorească menționată.

Ion Sorin Iacob este acuzat că a promis bani unei alte persoane pentru a interveni pe lângă directorul Romsilva de la acel moment pentru ca acesta să îl pună în posesie pe Gheorghe Paltin-Sturdza.

* Zece tranzacții așteptate în 2018: de la businessuri antreprenoriale la giganți din retail și clădiri de birouri

♦ Pentru piața de fuziuni și achiziții din România, 2017 a fost un nou an bun, mai ales în ultimul trimestru semnându-se mutări de zeci și chiar sute de milioane de euro ♦ Preluarea Bancpost de către Banca Transilvania și achiziția grupului A & D Pharma de către cehii de la Penta Investment sunt doar două dintre mutările anunțate în ultimele luni.

Totuși, o serie de mutări începute în 2017 sau o serie de negocieri afla­te abia la început de drum s-ar putea semna în 2018. Ziarul Finan­ciar a adunat zece com­pa­nii sau proiecte care ar putea deveni ținte de achiziții în acest an, cele mai multe fiind afaceri antreprenoriale, dar nu numai. Piața imobiliară este așteptată să își revină în 2018 după ce anul trecut au existat negocieri, dar nu multe semnări. Poate cel mai răsunător eșec a fost cel al negocierilor dintre israelienii de la AFI și proprietarii Dedeman privind clădirile de birouri AFI.

♦ Betty Ice, producătorul de înghețată din Suceava

Vasile Armenean, antreprenorul care deține producătorul de înghețată Betty Ice, anunța în vara anului trecut că ia în calcul vânzarea unei părți din compania pe care a fondat-o în urmă cu mai bine de două decenii și pe care a dus-o la afaceri de 30 mil. euro. La fi­nalul lui 2017 el adăuga că "tot timpul pri­mim oferte, dar nu am făcut din vânzare sau din achiziții un obiectiv, ci vrem să ne con­centrăm mai departe pe dezvoltarea afacerii". Astfel, el a anunțat investiții de aproxi­mativ opt milioane de euro în extinderea fabricii și în dezvoltarea rețelei de distribuție. Potrivit datelor ZF, de businessul Betty Ice sunt interesați mai mulți jucători strategici.

♦ Cora, cel mai puțin extins lanț de magazine din comerțul modern

Discuții privind o eventuală vânzare a Cora au apărut încă de acum trei-patru ani când retailerul a blocat expansiunea de pe piața locală deși avea anunțate investiții și cum­părase o serie de terenuri pentru expansiune.

Între timp competitorii săi au pariat în continuare pe expansiunea rapidă, investind zeci sau sute de milioane de euro an de an. Astfel, Cora a ajuns să aibă doar 11 hipermarketuri în România, față de 116 în cazul Kaufland spre exemplu sau peste 30 în cazul Carrefour și Auchan.

Cora și-a schimbat CEO-ul în 2016 după mai bine de 15 ani în care Philippe Lejeune a condus operațiunile locale ale retailerului. Din datele din piață, el se opunea unei vânzări, astfel că lucrurile s-ar putea schimba.

♦ Producătorul covrigeilor Croco

Antreprenorul Damian Mereu, care de­ți­ne producătorul de biscuiți Croco din Onești (jud. Bacău), tatonează vânzarea busines­su­lui, conform surselor ZF. Compania este eva­luată de piață între 80 și 100 de milioane de euro, iar la ușa antreprenorului au bătut investitori financiari și strategici. Contactat de ZF, Damian Mereu a negat in­for­mațiile. Damian Mereu spunea anterior pen­tru ZF că a primit de-a lungul timpului ofer­te de vân­zare, dar că prioritatea lui este de a finaliza in­ves­tițiile pe care le are în derulare.

De altfel, Croco are în derulare un proiect de 14 milioane de euro în extinderea pro­ducției de biscuiți.

♦ PPT Prețuri pentru Tine, unul dintre cei mai puternici retaileri români din fashion

Cei patru antreprenori locali acționari ai retailerului de modă PPT Prețuri Pentru Tine tatonează vânzarea companiei, un teaser fiind deja în piață, potrivit surselor ZF. Procesul se află însă în stadiu incipient, potrivit datelor ZF din decembrie.

Acționarii retailerului de modă PPT Prețuri pentru Tine afirmă că sunt curtați de investitori, însă nu au lansat un proces formal de vânzare a firmei.

Retailerul de modă PPT Prețuri Pentru Tine, lansat în 2006 de patru antreprenori locali, are circa 180 de magazine. În urmă cu o lună și jumătate compania a anunțat că după ce a ajuns la circa 180 de magazine în România, Bulgaria și Republica Moldova face pași pentru extinderea regională. Astfel, sunt vizate alte șase state - Serbia, Bosnia & Herțegovina, Muntenegru, Albania, Ucraina și Georgia, iar primele deschideri ar urma să aibă loc în a doua jumătate a anului viitor. [ tipărește articolul ]