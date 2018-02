* "Intrăm într-un ciclu mai lung de dobânzi în creștere"

* "2018 s-ar putea să fie primul an în care să asistăm la o inversare de trend din punct de vedere al intermedierii financiare"

Sistemul bancar este pe profit de trei ani și probabil că, în această perioadă, mare parte din pierderile înregistrate în anii anteriori au fost recuperate, ne-a spus Sergiu Oprescu, președintele Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor (ARB) și președinte executiv Alpha Bank. Domnia sa ne-a spus, într-un interviu, că băncile care activează pe piața autohtonă au respectat întocmai legea noastră fiscală, care presupune deducerea pierderilor din ultimii șapte ani. Sergiu Oprescu ne-a răspuns întrebărilor legate de afirmațiile făcute anul trecut de Guvernul Tudose, potrivit cărora băncile nu au plătit impozit pe profit în ultimii ani, menționând că, în opinia sa, sectorul bancar a intrat, în 2017, în zona de profitabilitate fiscală.



Reporter: 2017 a fost anul declarațiilor venite din partea Guvernului Tudose la adresa băncilor, despre care ministrul Finanțelor de la acea vreme a spus că nu plătesc impozit pe profit, întrucât, ca urmare a unor "optimizări fiscale", înregistrează pierderi fiscale. De asemenea, au fost informații legate de unele discuții care ar fi avut loc pe subiect între mediul bancar și reprezentanții Executivului. Care a fost concluzia acestor întâlniri și cum răspundeți acuzațiilor aduse de fostul Guvern la adresa băncilor?

Sergiu Oprescu:Noi am spus întotdeauna că trebuie să ne uităm în primul și în primul rând la ce legislație este în vigoare și dacă noi, ca sistem bancar, respectăm această legislație. Legile actuale nu sunt numai pentru sistemul bancar, ci pentru toată lumea. Toate unitățile economice respectă aceeași legislație fiscală, care spune următorul lucru - plătești impozit pe profit când ai profit fiscal. Ai dreptul să deduci din veniturile anului respectiv pierderile anterioare, pe un interval de timp. În România, acest interval de timp este de șapte ani, în timp ce în UE sunt 14 țări în care intervalul de timp este nelimitat, trei țări în care intervalul de timp este de peste șapte ani și încă opt țări cu interval de cinci ani. Exact același exercițiu îl putem face pentru orice altă industrie autohtonă care a trecut printr-o perioadă de pierdere.

S-a vorbit despre anumite "optimizări fiscale". A fost dată o conotație care nu își avea sensul. Noi am spus de fiecare dată același lucru - dacă sunt informații cu privire la faptul că unii și-au făcut "optimizări fiscale", atunci este în datoria organelor abilitate să efectueze controalele, să descopere și să găsească soluția și să se îndrepte împotriva acelora care au făcut așa ceva. Altfel, nu culpabilizezi o întreagă industrie pentru că a respectat o regulă într-o țară. Pentru că noi, de fapt, asta am făcut - am respectat o regulă. Vorbim de o industrie care, la nivelul anului 2008, avea zero neperformanță și care, în 2014, avea spre 24% neperformanță, la aproape același volum de credite. Din să zicem aproximativ 50 de miliarde euro, aveam peste 12 miliarde euro credite neperformante, pe care normele europene, standardele internaționale de contabilitate, diversele teste de stress și AQR-uri ne-au "cerut" să le provizionăm cu un grad de acoperire cu provizioane de peste 60%. Am făcut provizioane de peste 7 miliarde de euro. În aceste condiții, mă gândesc ce marjă de profit ar fi trebuit să aibă sistemul bancar dacă ar fi trebuit să acopere toată această pierdere și să rămână și cu profit, din care să plătească impozit.

Reporter: În 2017 au făcut băncile profit fiscal? Ce impozit pe profit a plătit sistemul bancar anul trecut?

Sergiu Oprescu:Sistemul bancar este într-o perioadă de profit de trei ani de zile și probabil că, în această perioadă, mare parte din pierderi au fost recuperate. Deocamdată, la momentul realizării interviului (n.r. 9 februarie) nu avem rezultatele finale pentru 2017 și fiecare bancă are altă poziție, însă, judecând în sens larg, eu cred că suntem în zona de profitabilitate fiscală. Potrivit unui studiu realizat de PWC, sectorul bancar a generat un total de 20.676 milioane lei la bugetul de stat în perioada 2012-2016, atunci când sunt luate în considerare efectele directe și indirecte asupra economiei (n.r. PWC a luat în considerare impozitul pe profit, impozitul pe venitul salariaților, precum și contribuțiile sociale ale angajaților și angajatorilor, cuantumul impozitului pe profit plătit de bănci în perioada 2012-2016 fiind de 1,419 miliarde lei).

* "Clienții băncilor nu trebuie să se ghideze doar după reclame"

Reporter: Cum caracterizați anul 2017, din perspectiva sectorului bancar?

Sergiu Oprescu:2016 și 2017 au fost doi ani de profitabilitate operațională reală, spunem noi, prin comparație cu 2015, care a fost un an de profitabilitate generată în principal de unele tranzacții speciale, particulare anului respectiv. Chiar și 2016 a avut în interiorul său o profitabilitate datorată tranzacțiilor cu Visa Europa. Ca atare, 2017 este primul an în adevăratul sens al cuvântului în care sistemul a funcționat cu profitabilitate operațională reală, este adevărat pe un fundal al costului riscului foarte scăzut. Mai precis, costul neperformanței a scăzut și a generat un nivel de profitabilitate relativ ridicat. Chiar și așa, nu România este prima țară profitabilă din punct de vedere al sistemului bancar, ci, spre exemplu, Ungaria are un return on equity (n.r. rentabilitatea capitalurilor proprii) de peste 18 puncte procentuale, Cehia este undeva la mai mult de 16 puncte procentuale, iar noi urmăm după aceste țări, ca profitabilitate a sistemului. Suntem, într-adevăr, în zona superioară a țărilor care au înregistrat o profitabilitate crescută. Totuși, profitabilitatea nu trebuie niciodată discutată și analizată static, la un anumit moment, pentru că așa vom descoperi că în 2014 profitabilitatea sistemului bancar românesc era cea mai scăzută din UE și așa mai departe. Cel mai important lucru este să te uiți cumulativ pe un interval de timp mai lung, să vezi dacă sistemul are profit, dacă a atras fonduri, dacă generează interes din partea investitorilor etc. Din punctul acesta de vedere, sistemul bancar din România nu a fost un sistem extrem de profitabil pe termen foarte lung, pentru că a avut de-a face cu un grad de neperformanță destul de ridicat. Ceea ce a ținut sistemul bancar pe loc din perspectiva profitabilității a fost costul ridicat al riscului, și acesta generat în principal de neperformanța foarte mare, care, în 2014, ajunsese la 24 de puncte procentuale. Pe un interval de zece ani, rentabilitatea capitalului a fost sub 3,5%.

Reporter: În ultimul an, profitabilitatea sistemului bancar vine dintr-o activitate normală sau ca urmare a unor măsuri de genul eliberării provizioanelor?

Sergiu Oprescu:A fost o combinație de factori. Spre exemplu, în ultimul an costul riscului a fost extrem de scăzut. Totuși, noi am rămas în continuare țara europeană cu nivelul cel mai mare de acoperire cu provizioane la creditele neperformante (NPL), în jur de 60%. Suntem pe primul loc în UE, din acest punct de vedere, media europeană fiind de circa 44%. Acest lucru arată că există o anumită stabilitate intrinsecă a sistemului bancar de la noi și din punct de vedere al riscului de credit, pentru că acesta este bine provizionat și din punct de vedere al stabilității și al solvabilității capitalului.

Ca o concluzie, toate pierderile au fost încorporate în baza de capital care există la acest moment, ele fiind provizonate deja și nu ne mai așteptăm la eventuale surprize pe viitor, prin executare, vânzarea de portofolii etc. Noi am avut poate cea mai rapidă descreștere de neperformanță, pentru că, dacă ai, ca țară, peste 8% grad de NPL, ești automat introdusă în categoria țărilor cu un risc ridicat din punct de vedere al sistemului bancar. Noi am reușit să scădem și suntem la 7,3 puncte procentuale, în noiembrie 2017. Ne îndreptăm spre zona de sub 7% la sfârșitul anului, care a fost și ținta pe care a avut-o BNR la începutul lui 2017.

Revenind la întrebare, bineînțeles că și costul scăzut al riscului permite să avem un nivel de profitabilitate mai ridicat, dar el este ajustat la anumite criterii de risc în momentul actual. Noi, astăzi, calculăm altfel provizioanele comparativ cu modul în care le calculam în urmă cu zece ani. Avem în vedere portofoliile colective, fiecare zi de întârziere, activele la care deja au fost semnalate evenimente de default etc. Este un mod de provizionare mult mai strict și mult mai riguros, în baza reglementărilor din domeniu, aprobate în ultimii ani, la nivel european.

Reporter: Creditarea a avut un trend de creștere, în toți acești ani. Cum credeți că va evolua anul acesta segmentul creditării, în contextul majorării dobânzilor, a avertismentelor venite din partea BNR, a creșterii inflației?

Sergiu Oprescu:În ultimii ani, creditarea s-a păstrat în intervalul de creștere single digit, menținându-se în zona de 4-6 puncte procentuale, pe sold. Trebuie să facem distincția între ce înseamnă creștere pe sold și ce înseamnă credit nou angajat. În perioada în care dispăreau din bilanțurile băncilor sume destul de mari de credite neperformante, prin vânzare, executare etc., o rămânere pe sold egal presupunea de fapt un nivel destul de ridicat de acordare de credite noi.

Acum, în perioada în care nivelul de neperformanță a rămas oarecum constant, faptul că a crescut creditarea pe sold cu 5,6% în 2017 și doar un procent relativ mic a fost determinat de ieșirea din bilanț a creditelor, înseamnă că am reușit să acordăm un volum destul de mare de împrumuturi.

Referitor la cum va evolua acest segment, trebuie menționat că sunt mai multe elemente aici. Sunt factori care vor influența pozitiv creșterea creditării în cursul anului 2018, iar acești factori țin în principal de o bună dinamică și de bune condiții macroeconomice, dar sunt și factori care vor tempera creditarea - cei care țin de creșterea dobânzii de bază, de majorarea Robor în perioada respectivă. Per total, estimez că nivelul creditării va continua să crească cu un single digit.

Reporter: Încep să fie tot mai promovate creditele cu dobândă fixă. Cât de interesați se arată clienții de aceste produse?

Sergiu Oprescu:Băncile încearcă să promoveze aceste credite, iar clienții se interesează. Nu pot să spun că există o tendință generală, situația este alta de la bancă la bancă, în funcție de cum vrea fiecare să își construiască portofoliul. Din punctul meu de vedere, aceasta este o piață care ar trebui dezvoltată, pentru că segmentul creditelor cu dobândă fixă elimină riscul de variație a ratei dobânzii din jocul de risc al clientului. Suntem în zona în care clientul nu va mai fi expus la o variație a dobânzii în funcție de dobânda de bază, așa cum se întâmplă astăzi.

Clientul trebuie să înțeleagă faptul că există un avantaj la angajarea creditului, pentru că, acum, normele noastre de creditare nu arată o diferențiere pentru un client care vine și ia credit cu dobândă fixă (care, pe un interval mai lung de timp, este mai mare decât dobânda variabilă de moment, pentru că are încorporat în ea și riscul de variație al acesteia). Ca atare, când calificăm o persoană la o dobândă fixă pe un interval de timp, pentru că îl calificăm la o dobândă mai mare îi vom acorda mai puțini bani la credit. Iar clientul trebuie să spună că, decât să ia o sumă de bani pe 5 ani cu o rată - să spunem - de 300 de lei lunar astăzi, dar care mâine s-ar putea să crească la 500 de lei, mai bine ia cu o rată de 400 de lei constant.

Asumarea de dobânzi fixe este un risc mai mare pentru bancă. Aceasta își asumă riscul ca dobânda din piață să crească peste cea fixă. Acest risc trebuie să fie suficient de bine administrat astfel încât banca să nu își provoace pierderi și, în același timp, trebuie să fie suficient de atractiv pentru client, pentru că altfel nu se va vinde.

Reporter: Legat de dobânzi, BNR transmite băncilor să înceapă să majoreze și dobânzile la depozite. Când vom vedea că fac băncile acest lucru?

Sergiu Oprescu:Cred că există în clipa de față deja un efect al creșterii dobânzilor pe depozite, dar el se manifestă în etape, nu imediat. Acest efect nu se manifestă din prima fază la depozitele persoanelor fizice, dar se manifestă la depozitele persoanelor juridice sau la cele ale instituționalilor.

Reporter: Sunt deponenți care spun că, la scadență, iau mai puțini bani decât au depus, ca urmare a faptului că dobânzile la depozite sunt mai mici decât comisioane­le de administrare a contului...

Sergiu Oprescu:Acest lucru nu înseamnă decât că deponenții trebuie să citească foarte bine contractele și să fie atenți la fiecare cost, să nu se ghideze doar după reclame.

* "Nivelul educației și disponibilitatea resursei umane au scăzut destul de mult"

Reporter: Consiliul Concurenței derulează o analiză pe diferența dintre marja dobânzilor la credite și cele la depozite, despre care instituția susține că este mult prea mare față de cele din alte țări. De ce o astfel de diferență?

Sergiu Oprescu:Ca principiu, fiecare piață are particularitățile sale legate de costuri și reglementare. Dacă noi, de exemplu, suntem o țară care avem un nivel de neperformanță foarte ridicat și un cost al riscului destul de mare, adică un nivel de provizioane foarte mare, este normal ca marja noastră dintre dobânzile la credite și cele la depozite să încorporeze aceste aspecte, pentru că ele arată în spate un anumit comportament al clientului autohton, fie el persoană juridică, fie persoană fizică. Adică atunci când noi am ajuns la un nivel de neperformanță de 24%, jumătate din țările europene nu ajunseseră niciodată în istoria lor la nivelul acesta de neperformanță. În plus, se ține cont de capacitatea de a recupera, de perioada în care poți executa, la ce valori, de cât de dezvoltată este piața secundară a tranzacțiilor imobiliare, de cât de clară este legislația în materie. Toate aceste mecanisme conduc la un anumit cost de operare. La acestea se adaugă tot ceea ce înseamnă costurile de operare pentru o piață, cât ne costă pe noi chiria etc. Toate acestea sunt elemente care compară o piață cu o altă piață.

Reporter: În Parlament avem noi proiecte legislative care vizează sectorul financiar. Unul face referire la limitarea dobânzilor percepute de IFN-uri, altul la prețul de vânzare a imobilelor executate, către debitor. Cum considerați că va fi afectat sectorul bancar dacă acestea vor fi aprobate?

Sergiu Oprescu:Probabil că vor continua abordările calificate, atât la noi, cât și pe plan extern, ca fiind populiste. PWC spune, într-un studiu, că în zona Europei Centrale și de Est și în zona Europei de Vest principalele riscuri la care piețele se așteaptă sunt riscul de suprareglementare și cel de populism. În vest, populismul este pe primul loc, iar la noi este în plan secund, numărul unu fiind lipsa resursei umane, în general. Pentru zona noastră central și est europeană, lipsa resursei umane devine pentru prima dată principalul risc economic pe care îl avem. Această lipsă de forță de muncă se simte și în sectorul bancar. Peste tot, deficitul resurselor umane începe să fie unul din principalele riscuri pe care trebuie să le administreze antreprenorii și companiile.

Îmi aduc aminte de anii 2006-2007, o perioadă de creștere agresivă în care mai ales în sectorul bancar aveam și o expansiune teritorială deosebită și încercam să găsim tot felul de angajați, pentru tot felul de orașe ale țării, și atunci se putea întâmpla să facem rabat de la un anumit nivel de pregătire. Același lucru începe să se întâmple acum, pentru că nu mai avem resursă umană pregătită la dispoziție. Nivelul educației și disponibilitatea au scăzut destul de mult. În plus, oferta internațională este mult mai aproape de noi și, brusc, sunt mult mai multe opțiuni.

Reporter: Băncile au devenit mai exigente cu ceea ce așteaptă de la angajați?

Sergiu Oprescu:Eu cred că, pe de o parte, noul nivel de reglementare și noul nivel de abordare a banking-ului presupune mult mai multă educație economică. Nivelul de pregătire pe care un angajat în bancă trebuie să îl aibă astăzi este mult mai mare decât înainte, pentru simplul motiv că operează cu mult mai multe elemente noi care au fost introduse în discuție în acest val nou de reglementare internațională. Și da, băncile au devenit mult mai riguroase în selecție, mai atente. În același timp, să nu uităm că influența automatizărilor, a mediului digital, a dus mult din interacțiunea care înainte era doar umană în zona de interacțiune digitală. Nivelul de reprezentare din punct de vedere al resursei umane este mai mic, în clipa de față. De asemenea, numărul de unități bancare a scăzut, în această perioadă. Cred că această tendință de scădere a numărului de unități și a personalului va continua. Reducerea personalului vine și din efectul colateral al consolidării care are loc în piață și care va avea impact asupra numărului de unități și a volumului de angajați.

Reporter: Legat de consolidarea din piață, în acest moment se află în faza de perfecționare câteva fuziuni și achiziții mari. Astfel de mișcări vor continua și în 2018?

Sergiu Oprescu:Eu cred că trendul de consolidare a sectorului va continua, urmând să mai aibă loc atât fuziuni, cât și achiziții în domeniu. Și spun acest lucru pentru că, în primul rând, piața bancară românească este în continuare atractivă și este atractivă pe teoria convergenței. Suntem la un nivel atât de scăzut, încât singura soluție este de creștere susținută, în următoarea perioadă. În plus, este o piață relativ fragmentată. Sunt multe bănci, există oportunități în toate segmentele, deci tendința de consolidare va exista și mi se pare interesant că avem o consolidare pe bază de import de competitivitate.

* "Căderea burselor - semnal de închidere a unui ciclu de dobânzi scăzute"

Reporter: În ultima perioadă, am fost martorii unor căderi ale burselor din afara țării. Considerați că mișcările care au avut loc pe piețele de capital au fost simple corecții ale tendinței de creștere pe care acestea intraseră sau, dimpotrivă, reprezintă semnalul unei noi crize?

Sergiu Oprescu:Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta este un fel de semnal de închidere a unui ciclu de dobânzi scăzute, un semnal de atenție cu privire la faptul că perioada dobânzilor scăzute la nivel internațional a cam trecut și probabil intrăm într-o nouă perioadă de creștere a dobânzilor aproape peste tot în lume. Lucru care s-a manifestat mai abrupt în Statele Unite, dar este același semnal de anticipare a creșterii dobânzilor, cuplat și cu schimbarea guvernatorului FED, cu noile date cu privire la rata de șomaj, la creșterile salariale și așa mai departe. Dar semnalul în sine pe care am putea cu toții să îl traducem - ceea ce nu exclude automat faptul că nu ar putea fi o corecție - este o atenționare cu privire la faptul că am terminat o perioadă destul de lungă de dobânzi scăzute. Intrăm într-un ciclu mai lung de dobânzi care vor fi în creștere și fiecare companie, fiecare persoană și împrumutat trebuie să se gândească la acest lucru.

Reporter: Din 25 mai se va aplica noul Regulament european referitor la protecția datelor cu caracter personal (GDPR). Cum va afecta implementarea GDPR sectorul bancar?

Sergiu Oprescu:Este vorba despre un regulament care privește pe toată lumea, nu este strict pentru bănci. Bineînțeles că fiecare instituție de credit analizează, pentru că noi suntem în general procesatori de date și trebuie să avem grijă la riscul legal pe care îl implică o astfel de legislație. Costurile diferă de la bancă la bancă, iar GDPR vine cu câteva elemente de mult mai mare atenție, cu privire la destinație, la motiv etc. Procedura presupune o colectare a datelor de altă manieră decât acum, în conformitate cu noua legislație. Și din punct de vedere al resursei umane este o investiție, pentru că trebuie să găsești în bancă cele 2-3 persoane care vor fi responsabile cu implementarea GDPR.

Reporter: Cum a evoluat domeniul de cyber security la nivelul sectorului bancar?

Sergiu Oprescu:Provocările din segmentul cyber security reprezintă una dintre cele mai importante riscuri la adresa sistemului bancar, pe plan mondial, iar toate aceste riscuri de la nivel global trebuie adresate în conformitate cu unele standarde internaționale. Noi le adresăm în funcție de standardele grupurilor din care facem parte, în funcție de elementele locale.

Reporter: Ce așteptări are sectorul bancar în cele ce urmează?

Sergiu Oprescu:Trebuie să redăm locul și încrederea de care avem nevoie în societate cu privire la sistemul bancar, pentru că el este un principal contributor la realizarea bunăstării economice, la nivel național. Noi avem un rol extrem de important în societate.

Trebuie să repoziționăm sistemul bancar pe partea de creștere a încrederii, pentru că noi putem să finanțăm această potențare a bunăstării. Când noi avem o capacitate de intermediere financiară de doar 28-29%, capacitatea noastră de a implementa bunăstarea economică prin injecție de credit în interiorul societății, adică să finanțăm companiile care funcționează bine, este foarte mare. Orice creștere de intermediere este, în momentul acesta, extrem de benefică. În general, există un nivel de intermediere financiară de la un nivel minim către un nivel optim, iar noi suntem, din păcate, pe nivelul minim european. Orice parte de creștere a intermedierii dinspre zona minimă către zona optimă are un mare impact asupra bunăstării economice. Avem și un nivel de intermediere după zona optimă, într-una să zicem critică, în care orice creștere de intermediere financiară se face având un aport de risc pentru țara respectivă. Au fost țări care, pe măsură ce s-au împrumutat, mai mult au intrat într-o zonă de risc mai mare. Acea creștere de intermediere financiară a generat o problemă suplimentară în țară. Noi suntem departe de această problemă, suntem în zona virtuoasă a cercului și este păcat că nu suntem utilizați în sensul acesta. Și demonizarea unui sistem care nu apucă încă să facă acest lucru nu ne folosește niciunuia dintre noi.

Țin să menționez că 2018 s-ar putea să fie primul an în care să asistăm la o inversare de trend din punct de vedere al intermedierii financiare. În ultimii ani, noi am avut o descreștere în acest domeniu, o dezintermediere financiară. S-ar putea ca 2018 să fie un prim an de creștere, așa cum 2016 a fost un an de restabilire a profitabilității operaționale și așa cum 2017 a fost un an în care am intrat pe o pantă decisivă a derecunoașterii creditelor neperformante.

Reporter: Vă mulțumesc!





link:

2017 a fost anul declarațiilor venite din partea Guvernului Tudose la adresa băncilor, despre care ministrul Finanțelor de la acea vreme a spus că nu plătesc impozit pe profit, întrucât, ca urmare a unor "optimizări fiscale", înregistrează pierderi fiscale. De asemenea, au fost informații legate de unele discuții care ar fi avut loc pe subiect între mediul bancar și reprezentanții Executivului. Care a fost concluzia acestor întâlniri și cum răspundeți acuzațiilor aduse de fostul Guvern la adresa băncilor?Noi am spus întotdeauna că trebuie să ne uităm în primul și în primul rând la ce legislație este în vigoare și dacă noi, ca sistem bancar, respectăm această legislație. Legile actuale nu sunt numai pentru sistemul bancar, ci pentru toată lumea. Toate unitățile economice respectă aceeași legislație fiscală, care spune următorul lucru - plătești impozit pe profit când ai profit fiscal. Ai dreptul să deduci din veniturile anului respectiv pierderile anterioare, pe un interval de timp. În România, acest interval de timp este de șapte ani, în timp ce în UE sunt 14 țări în care intervalul de timp este nelimitat, trei țări în care intervalul de timp este de peste șapte ani și încă opt țări cu interval de cinci ani. Exact același exercițiu îl putem face pentru orice altă industrie autohtonă care a trecut printr-o perioadă de pierdere.S-a vorbit despre anumite "optimizări fiscale". A fost dată o conotație care nu își avea sensul. Noi am spus de fiecare dată același lucru - dacă sunt informații cu privire la faptul că unii și-au făcut "optimizări fiscale", atunci este în datoria organelor abilitate să efectueze controalele, să descopere și să găsească soluția și să se îndrepte împotriva acelora care au făcut așa ceva. Altfel, nu culpabilizezi o întreagă industrie pentru că a respectat o regulă într-o țară. Pentru că noi, de fapt, asta am făcut - am respectat o regulă. Vorbim de o industrie care, la nivelul anului 2008, avea zero neperformanță și care, în 2014, avea spre 24% neperformanță, la aproape același volum de credite. Din să zicem aproximativ 50 de miliarde euro, aveam peste 12 miliarde euro credite neperformante, pe care normele europene, standardele internaționale de contabilitate, diversele teste de stress și AQR-uri ne-au "cerut" să le provizionăm cu un grad de acoperire cu provizioane de peste 60%. Am făcut provizioane de peste 7 miliarde de euro. În aceste condiții, mă gândesc ce marjă de profit ar fi trebuit să aibă sistemul bancar dacă ar fi trebuit să acopere toată această pierdere și să rămână și cu profit, din care să plătească impozit.În 2017 au făcut băncile profit fiscal? Ce impozit pe profit a plătit sistemul bancar anul trecut?Sistemul bancar este într-o perioadă de profit de trei ani de zile și probabil că, în această perioadă, mare parte din pierderi au fost recuperate. Deocamdată, la momentul realizării interviului (n.r. 9 februarie) nu avem rezultatele finale pentru 2017 și fiecare bancă are altă poziție, însă, judecând în sens larg, eu cred că suntem în zona de profitabilitate fiscală. Potrivit unui studiu realizat de PWC, sectorul bancar a generat un total de 20.676 milioane lei la bugetul de stat în perioada 2012-2016, atunci când sunt luate în considerare efectele directe și indirecte asupra economiei (n.r. PWC a luat în considerare impozitul pe profit, impozitul pe venitul salariaților, precum și contribuțiile sociale ale angajaților și angajatorilor, cuantumul impozitului pe profit plătit de bănci în perioada 2012-2016 fiind de 1,419 miliarde lei).Cum caracterizați anul 2017, din perspectiva sectorului bancar?2016 și 2017 au fost doi ani de profitabilitate operațională reală, spunem noi, prin comparație cu 2015, care a fost un an de profitabilitate generată în principal de unele tranzacții speciale, particulare anului respectiv. Chiar și 2016 a avut în interiorul său o profitabilitate datorată tranzacțiilor cu Visa Europa. Ca atare, 2017 este primul an în adevăratul sens al cuvântului în care sistemul a funcționat cu profitabilitate operațională reală, este adevărat pe un fundal al costului riscului foarte scăzut. Mai precis, costul neperformanței a scăzut și a generat un nivel de profitabilitate relativ ridicat. Chiar și așa, nu România este prima țară profitabilă din punct de vedere al sistemului bancar, ci, spre exemplu, Ungaria are un return on equity (n.r. rentabilitatea capitalurilor proprii) de peste 18 puncte procentuale, Cehia este undeva la mai mult de 16 puncte procentuale, iar noi urmăm după aceste țări, ca profitabilitate a sistemului. Suntem, într-adevăr, în zona superioară a țărilor care au înregistrat o profitabilitate crescută. Totuși, profitabilitatea nu trebuie niciodată discutată și analizată static, la un anumit moment, pentru că așa vom descoperi că în 2014 profitabilitatea sistemului bancar românesc era cea mai scăzută din UE și așa mai departe. Cel mai important lucru este să te uiți cumulativ pe un interval de timp mai lung, să vezi dacă sistemul are profit, dacă a atras fonduri, dacă generează interes din partea investitorilor etc. Din punctul acesta de vedere, sistemul bancar din România nu a fost un sistem extrem de profitabil pe termen foarte lung, pentru că a avut de-a face cu un grad de neperformanță destul de ridicat. Ceea ce a ținut sistemul bancar pe loc din perspectiva profitabilității a fost costul ridicat al riscului, și acesta generat în principal de neperformanța foarte mare, care, în 2014, ajunsese la 24 de puncte procentuale. Pe un interval de zece ani, rentabilitatea capitalului a fost sub 3,5%.În ultimul an, profitabilitatea sistemului bancar vine dintr-o activitate normală sau ca urmare a unor măsuri de genul eliberării provizioanelor?A fost o combinație de factori. Spre exemplu, în ultimul an costul riscului a fost extrem de scăzut. Totuși, noi am rămas în continuare țara europeană cu nivelul cel mai mare de acoperire cu provizioane la creditele neperformante (NPL), în jur de 60%. Suntem pe primul loc în UE, din acest punct de vedere, media europeană fiind de circa 44%. Acest lucru arată că există o anumită stabilitate intrinsecă a sistemului bancar de la noi și din punct de vedere al riscului de credit, pentru că acesta este bine provizionat și din punct de vedere al stabilității și al solvabilității capitalului.Ca o concluzie, toate pierderile au fost încorporate în baza de capital care există la acest moment, ele fiind provizonate deja și nu ne mai așteptăm la eventuale surprize pe viitor, prin executare, vânzarea de portofolii etc. Noi am avut poate cea mai rapidă descreștere de neperformanță, pentru că, dacă ai, ca țară, peste 8% grad de NPL, ești automat introdusă în categoria țărilor cu un risc ridicat din punct de vedere al sistemului bancar. Noi am reușit să scădem și suntem la 7,3 puncte procentuale, în noiembrie 2017. Ne îndreptăm spre zona de sub 7% la sfârșitul anului, care a fost și ținta pe care a avut-o BNR la începutul lui 2017.Revenind la întrebare, bineînțeles că și costul scăzut al riscului permite să avem un nivel de profitabilitate mai ridicat, dar el este ajustat la anumite criterii de risc în momentul actual. Noi, astăzi, calculăm altfel provizioanele comparativ cu modul în care le calculam în urmă cu zece ani. Avem în vedere portofoliile colective, fiecare zi de întârziere, activele la care deja au fost semnalate evenimente de default etc. Este un mod de provizionare mult mai strict și mult mai riguros, în baza reglementărilor din domeniu, aprobate în ultimii ani, la nivel european.Creditarea a avut un trend de creștere, în toți acești ani. Cum credeți că va evolua anul acesta segmentul creditării, în contextul majorării dobânzilor, a avertismentelor venite din partea BNR, a creșterii inflației?În ultimii ani, creditarea s-a păstrat în intervalul de creștere single digit, menținându-se în zona de 4-6 puncte procentuale, pe sold. Trebuie să facem distincția între ce înseamnă creștere pe sold și ce înseamnă credit nou angajat. În perioada în care dispăreau din bilanțurile băncilor sume destul de mari de credite neperformante, prin vânzare, executare etc., o rămânere pe sold egal presupunea de fapt un nivel destul de ridicat de acordare de credite noi.Acum, în perioada în care nivelul de neperformanță a rămas oarecum constant, faptul că a crescut creditarea pe sold cu 5,6% în 2017 și doar un procent relativ mic a fost determinat de ieșirea din bilanț a creditelor, înseamnă că am reușit să acordăm un volum destul de mare de împrumuturi.Referitor la cum va evolua acest segment, trebuie menționat că sunt mai multe elemente aici. Sunt factori care vor influența pozitiv creșterea creditării în cursul anului 2018, iar acești factori țin în principal de o bună dinamică și de bune condiții macroeconomice, dar sunt și factori care vor tempera creditarea - cei care țin de creșterea dobânzii de bază, de majorarea Robor în perioada respectivă. Per total, estimez că nivelul creditării va continua să crească cu un single digit.Încep să fie tot mai promovate creditele cu dobândă fixă. Cât de interesați se arată clienții de aceste produse?Băncile încearcă să promoveze aceste credite, iar clienții se interesează. Nu pot să spun că există o tendință generală, situația este alta de la bancă la bancă, în funcție de cum vrea fiecare să își construiască portofoliul. Din punctul meu de vedere, aceasta este o piață care ar trebui dezvoltată, pentru că segmentul creditelor cu dobândă fixă elimină riscul de variație a ratei dobânzii din jocul de risc al clientului. Suntem în zona în care clientul nu va mai fi expus la o variație a dobânzii în funcție de dobânda de bază, așa cum se întâmplă astăzi.Clientul trebuie să înțeleagă faptul că există un avantaj la angajarea creditului, pentru că, acum, normele noastre de creditare nu arată o diferențiere pentru un client care vine și ia credit cu dobândă fixă (care, pe un interval mai lung de timp, este mai mare decât dobânda variabilă de moment, pentru că are încorporat în ea și riscul de variație al acesteia). Ca atare, când calificăm o persoană la o dobândă fixă pe un interval de timp, pentru că îl calificăm la o dobândă mai mare îi vom acorda mai puțini bani la credit. Iar clientul trebuie să spună că, decât să ia o sumă de bani pe 5 ani cu o rată - să spunem - de 300 de lei lunar astăzi, dar care mâine s-ar putea să crească la 500 de lei, mai bine ia cu o rată de 400 de lei constant.Asumarea de dobânzi fixe este un risc mai mare pentru bancă. Aceasta își asumă riscul ca dobânda din piață să crească peste cea fixă. Acest risc trebuie să fie suficient de bine administrat astfel încât banca să nu își provoace pierderi și, în același timp, trebuie să fie suficient de atractiv pentru client, pentru că altfel nu se va vinde.Legat de dobânzi, BNR transmite băncilor să înceapă să majoreze și dobânzile la depozite. Când vom vedea că fac băncile acest lucru?Cred că există în clipa de față deja un efect al creșterii dobânzilor pe depozite, dar el se manifestă în etape, nu imediat. Acest efect nu se manifestă din prima fază la depozitele persoanelor fizice, dar se manifestă la depozitele persoanelor juridice sau la cele ale instituționalilor.Sunt deponenți care spun că, la scadență, iau mai puțini bani decât au depus, ca urmare a faptului că dobânzile la depozite sunt mai mici decât comisioane­le de administrare a contului...Acest lucru nu înseamnă decât că deponenții trebuie să citească foarte bine contractele și să fie atenți la fiecare cost, să nu se ghideze doar după reclame.Consiliul Concurenței derulează o analiză pe diferența dintre marja dobânzilor la credite și cele la depozite, despre care instituția susține că este mult prea mare față de cele din alte țări. De ce o astfel de diferență?Ca principiu, fiecare piață are particularitățile sale legate de costuri și reglementare. Dacă noi, de exemplu, suntem o țară care avem un nivel de neperformanță foarte ridicat și un cost al riscului destul de mare, adică un nivel de provizioane foarte mare, este normal ca marja noastră dintre dobânzile la credite și cele la depozite să încorporeze aceste aspecte, pentru că ele arată în spate un anumit comportament al clientului autohton, fie el persoană juridică, fie persoană fizică. Adică atunci când noi am ajuns la un nivel de neperformanță de 24%, jumătate din țările europene nu ajunseseră niciodată în istoria lor la nivelul acesta de neperformanță. În plus, se ține cont de capacitatea de a recupera, de perioada în care poți executa, la ce valori, de cât de dezvoltată este piața secundară a tranzacțiilor imobiliare, de cât de clară este legislația în materie. Toate aceste mecanisme conduc la un anumit cost de operare. La acestea se adaugă tot ceea ce înseamnă costurile de operare pentru o piață, cât ne costă pe noi chiria etc. Toate acestea sunt elemente care compară o piață cu o altă piață.În Parlament avem noi proiecte legislative care vizează sectorul financiar. Unul face referire la limitarea dobânzilor percepute de IFN-uri, altul la prețul de vânzare a imobilelor executate, către debitor. Cum considerați că va fi afectat sectorul bancar dacă acestea vor fi aprobate?Probabil că vor continua abordările calificate, atât la noi, cât și pe plan extern, ca fiind populiste. PWC spune, într-un studiu, că în zona Europei Centrale și de Est și în zona Europei de Vest principalele riscuri la care piețele se așteaptă sunt riscul de suprareglementare și cel de populism. În vest, populismul este pe primul loc, iar la noi este în plan secund, numărul unu fiind lipsa resursei umane, în general. Pentru zona noastră central și est europeană, lipsa resursei umane devine pentru prima dată principalul risc economic pe care îl avem. Această lipsă de forță de muncă se simte și în sectorul bancar. Peste tot, deficitul resurselor umane începe să fie unul din principalele riscuri pe care trebuie să le administreze antreprenorii și companiile.Îmi aduc aminte de anii 2006-2007, o perioadă de creștere agresivă în care mai ales în sectorul bancar aveam și o expansiune teritorială deosebită și încercam să găsim tot felul de angajați, pentru tot felul de orașe ale țării, și atunci se putea întâmpla să facem rabat de la un anumit nivel de pregătire. Același lucru începe să se întâmple acum, pentru că nu mai avem resursă umană pregătită la dispoziție. Nivelul educației și disponibilitatea au scăzut destul de mult. În plus, oferta internațională este mult mai aproape de noi și, brusc, sunt mult mai multe opțiuni.Băncile au devenit mai exigente cu ceea ce așteaptă de la angajați?Eu cred că, pe de o parte, noul nivel de reglementare și noul nivel de abordare a banking-ului presupune mult mai multă educație economică. Nivelul de pregătire pe care un angajat în bancă trebuie să îl aibă astăzi este mult mai mare decât înainte, pentru simplul motiv că operează cu mult mai multe elemente noi care au fost introduse în discuție în acest val nou de reglementare internațională. Și da, băncile au devenit mult mai riguroase în selecție, mai atente. În același timp, să nu uităm că influența automatizărilor, a mediului digital, a dus mult din interacțiunea care înainte era doar umană în zona de interacțiune digitală. Nivelul de reprezentare din punct de vedere al resursei umane este mai mic, în clipa de față. De asemenea, numărul de unități bancare a scăzut, în această perioadă. Cred că această tendință de scădere a numărului de unități și a personalului va continua. Reducerea personalului vine și din efectul colateral al consolidării care are loc în piață și care va avea impact asupra numărului de unități și a volumului de angajați.Legat de consolidarea din piață, în acest moment se află în faza de perfecționare câteva fuziuni și achiziții mari. Astfel de mișcări vor continua și în 2018?Eu cred că trendul de consolidare a sectorului va continua, urmând să mai aibă loc atât fuziuni, cât și achiziții în domeniu. Și spun acest lucru pentru că, în primul rând, piața bancară românească este în continuare atractivă și este atractivă pe teoria convergenței. Suntem la un nivel atât de scăzut, încât singura soluție este de creștere susținută, în următoarea perioadă. În plus, este o piață relativ fragmentată. Sunt multe bănci, există oportunități în toate segmentele, deci tendința de consolidare va exista și mi se pare interesant că avem o consolidare pe bază de import de competitivitate.În ultima perioadă, am fost martorii unor căderi ale burselor din afara țării. Considerați că mișcările care au avut loc pe piețele de capital au fost simple corecții ale tendinței de creștere pe care acestea intraseră sau, dimpotrivă, reprezintă semnalul unei noi crize?Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta este un fel de semnal de închidere a unui ciclu de dobânzi scăzute, un semnal de atenție cu privire la faptul că perioada dobânzilor scăzute la nivel internațional a cam trecut și probabil intrăm într-o nouă perioadă de creștere a dobânzilor aproape peste tot în lume. Lucru care s-a manifestat mai abrupt în Statele Unite, dar este același semnal de anticipare a creșterii dobânzilor, cuplat și cu schimbarea guvernatorului FED, cu noile date cu privire la rata de șomaj, la creșterile salariale și așa mai departe. Dar semnalul în sine pe care am putea cu toții să îl traducem - ceea ce nu exclude automat faptul că nu ar putea fi o corecție - este o atenționare cu privire la faptul că am terminat o perioadă destul de lungă de dobânzi scăzute. Intrăm într-un ciclu mai lung de dobânzi care vor fi în creștere și fiecare companie, fiecare persoană și împrumutat trebuie să se gândească la acest lucru.Din 25 mai se va aplica noul Regulament european referitor la protecția datelor cu caracter personal (GDPR). Cum va afecta implementarea GDPR sectorul bancar?Este vorba despre un regulament care privește pe toată lumea, nu este strict pentru bănci. Bineînțeles că fiecare instituție de credit analizează, pentru că noi suntem în general procesatori de date și trebuie să avem grijă la riscul legal pe care îl implică o astfel de legislație. Costurile diferă de la bancă la bancă, iar GDPR vine cu câteva elemente de mult mai mare atenție, cu privire la destinație, la motiv etc. Procedura presupune o colectare a datelor de altă manieră decât acum, în conformitate cu noua legislație. Și din punct de vedere al resursei umane este o investiție, pentru că trebuie să găsești în bancă cele 2-3 persoane care vor fi responsabile cu implementarea GDPR.Cum a evoluat domeniul de cyber security la nivelul sectorului bancar?Provocările din segmentul cyber security reprezintă una dintre cele mai importante riscuri la adresa sistemului bancar, pe plan mondial, iar toate aceste riscuri de la nivel global trebuie adresate în conformitate cu unele standarde internaționale. Noi le adresăm în funcție de standardele grupurilor din care facem parte, în funcție de elementele locale.Ce așteptări are sectorul bancar în cele ce urmează?Trebuie să redăm locul și încrederea de care avem nevoie în societate cu privire la sistemul bancar, pentru că el este un principal contributor la realizarea bunăstării economice, la nivel național. Noi avem un rol extrem de important în societate.Trebuie să repoziționăm sistemul bancar pe partea de creștere a încrederii, pentru că noi putem să finanțăm această potențare a bunăstării. Când noi avem o capacitate de intermediere financiară de doar 28-29%, capacitatea noastră de a implementa bunăstarea economică prin injecție de credit în interiorul societății, adică să finanțăm companiile care funcționează bine, este foarte mare. Orice creștere de intermediere este, în momentul acesta, extrem de benefică. În general, există un nivel de intermediere financiară de la un nivel minim către un nivel optim, iar noi suntem, din păcate, pe nivelul minim european. Orice parte de creștere a intermedierii dinspre zona minimă către zona optimă are un mare impact asupra bunăstării economice. Avem și un nivel de intermediere după zona optimă, într-una să zicem critică, în care orice creștere de intermediere financiară se face având un aport de risc pentru țara respectivă. Au fost țări care, pe măsură ce s-au împrumutat, mai mult au intrat într-o zonă de risc mai mare. Acea creștere de intermediere financiară a generat o problemă suplimentară în țară. Noi suntem departe de această problemă, suntem în zona virtuoasă a cercului și este păcat că nu suntem utilizați în sensul acesta. Și demonizarea unui sistem care nu apucă încă să facă acest lucru nu ne folosește niciunuia dintre noi.Țin să menționez că 2018 s-ar putea să fie primul an în care să asistăm la o inversare de trend din punct de vedere al intermedierii financiare. În ultimii ani, noi am avut o descreștere în acest domeniu, o dezintermediere financiară. S-ar putea ca 2018 să fie un prim an de creștere, așa cum 2016 a fost un an de restabilire a profitabilității operaționale și așa cum 2017 a fost un an în care am intrat pe o pantă decisivă a derecunoașterii creditelor neperformante.Vă mulțumesc!link: Sistemul nostru bancar, mai profitabil cu peste 1 miliard de lei [ tipărește articolul ]