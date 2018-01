* "Africa a avut cea mai mare creștere anul trecut, de 40%"

* "Față de acum zece ani, vacanțele exotice sunt mult mai accesibile"

* "Anul acesta, companiile aeriene au crescut tarifele cu 10-20%"

* "Ne dorim să ne extindem pe piața din Londra"

Piața vacanțelor exotice este în creștere, anul trecut având un avans de cel puțin 20%, potrivit domnului Sorin Stoica, co-proprietar și CEO al agenției de turism Eturia.

Domnia sa ne-a acordat un interviu în cadrul căruia ne-a povestit despre piața vacanțelor exotice, despre planurile agenției, dar și despre cele mai noi destinații pregătite de agenție pentru 2018.



Reporter: Cum a decurs anul 2017 în turism? Dar pentru Eturia?

Sorin Stoica: În ciuda tuturor frământărilor, 2017 a fost un an bun pentru industria turismului. Apetența pentru călătorii a turiștilor a crescut, din informațiile mele, în toate piețele. Cei mai mulți touroperatori au avut creșteri, anul trecut.

Pentru Eturia a fost un an excelent. Am avut o creștere de 35%. Este al doilea an în care menținem același nivel de creștere și ne dorim la fel și în 2018.

Reporter: Care a fost cea mai populară destinație anul trecut printre clienții dumneavoastră?

Sorin Stoica: Anul trecut campioană a fost Maldive. Fiind destinația noastră numărul unu am dus aproape 1.000 de turiști români în Maldive anul trecut.

Reporter: Care a fost proporția sejururilor versus circuitele alese de turiștii care au călătorit anul trecut cu Eturia?

Sorin Stoica: Noi suntem o agenție specializată pe circuite. Credem că asta ne diferențiază puțin pe piață și ne place să desenăm circuite, însă sejururile sunt încă importante pentru turiștii români. Proporția a fost de 58% circuite și 42% sejururi. Plajele sunt în continuare la mare căutare. De fapt, cei mai mulți turiști au o vacanță activă și una de relaxare. Cu toții simțim la un moment dat nevoia și să explorăm, dar să ne și odihnim.

Reporter: Putem vorbi de o creștere a pieței vacanțelor exotice?

Sorin Stoica: Cu siguranță da, putem vorbi la nivelul industriei de o creștere a destinațiilor externe, putem vorbi cu siguranță de o creștere a destinațiilor extra-europene. Eu estimez că anul trecut, la nivelul întregii țări, a fost o creștere de minim 20% pe destinațiile extra-europene, comparativ cu anul 2016.

Reporter: Sunt turiștii români, în ultimii ani, mai deschiși și mai curioși față de o călătorie într-o țară îndepărtată? Putem spune că unul dintre factorii care i-a împins în afara Europei a fost insecuritatea din ultima perioadă?

Sorin Stoica: Cred că de la an la an începem să avem și noi în ADN gena aceasta a călătoriilor. Noi, românii, am început târziu să călătorim, din cauza comunismului, a perioadei în care nu am avut voie să călătorim și practic noi am descoperit călătoriile după "96, când în primii 10 ani aș spune s-a călătorit mult în Europa, iar prin 2005-2006 a început să se călătorească în afara Europei. De la an la an, normal că tot mai mulți români au descoperit destinații extra-europene și se mută din destinații europene în cele din afara Europei. Sunt și foarte mulți ambasadori ale acestor călătorii, cum este Răzvan Pascu sau Mihaela Noroc. Și astfel ajungi să-ți dorești să vezi și tu locurile acelea.

Deci da, din ce în ce mai mulți români sunt mai curioși să descopere destinațiile extra-europene, mai ales că față de acum 10 ani sunt și mult mai accesibile. Acum 10 ani îmi aduc aminte că plăteai pentru o vacanță în Maldive minim 3.000 de euro de persoană. Acum o poți avea și cu 1.200 de euro, dacă ai noroc sau chiar mai ieftin dacă alegi să mergi cu low-cost. Greu de spus dacă insecuritatea din Europa i-a determinat pe turiști să se îndrepte spre destinații exotice. Noi nu avem un turism serios nici pe Europa, nu suntem niște oameni care să trimită în Europa un număr important de turiști. Noi mergem în Europa în city-break-uri, nu prea am văzut să fie turiști români care să facă circuite masive în Europa, sau cei care le fac le fac cu bugete mici, excursii cu autocarul. N-aș spune că a fost un factor. Cred că este pur și simplu firesc ca numărul turiștilor să crească în destinațiile extra-europene pentru că noi, în primii 10-15 ani, de când călătorim am vizitat Europa ca și națiune, iar acum a venit rândul celorlalte destinații. Și în vest sunt anumite trenduri și acolo călătorii de profesie deja au vizitat toate țările și deja se întorc a doua sau a treia oară într-o destinație. Așa se va întâmpla și la noi. Vizităm mai întâi țările din Europa, apoi Thailanda, Maldive, China, Mexic, Bali, apoi lumea începe să vadă Vietnam, Australia, Argentina, SUA, și mai apoi se duc în Papua Noua Guinee, Canada, Nicaragua, etc.

Aș spune că, din contră, atentatele pentru că au avut loc în capitale și lângă aeroporturi, chiar au afectat plecările. Au fost atentate în hub-uri mari și a fost o perioadă în care lumea nu a vrut să zboare cu Turkish, o perioadă în care nu au vrut să meargă cu AirFrance deși mergea pe o cursă lungă.

Reporter: Pe ce loc se află țara noastră când vine vorba de plecările în destinațiile externe?

Sorin Stoica: Îmi este mai ușor să număr de la coadă în sus, pentru că din țările din Europa suntem sub Ungaria, care este de trei ori mai mică decât noi, suntem sub Slovenia, cred că Bulgaria și Albania sunt și ele sub noi și poate Muntenegru. Nu am date despre Serbia, dar presupun că nici ei nu călătoresc foarte mult. Ne putem da seama uitându-ne la fiecare țară, vorbim de estul Europei, cu vestul nu are rost să ne comparăm, ce companii aeriene zboară de acolo. Atâta timp cât de la noi zboară doar Qatar și nu zboară și Emirates care din Budapesta, din Praga și Varșovia zboară, este clar că nu suntem în top, dar suntem în creștere. Opinia mea este că România are potențial să crească și sper că am putea trece, în 2-3 ani, peste țările din zonă, măcar peste Ungaria, Cehia, țări cu populație mult mai mică decât a noastră. Nu am un clasament, dar din ceea ce văd și din ceea ce discut cu partenerii locali suntem sub Ungaria. Dar noi avem o mai bună calitate a turiștilor decât o au cei din Ungaria, Slovacia, Slovenia, unde oamenii merg foarte mult la plajă, și nu sunt atât de doritori să descopere cum sunt turiștii noștri. Noi livrăm mult mai mult partea de circuite și eu zic că din punct de vedere al calității turiștilor suntem în primii zece în Europa. Partenerii noștri ne spun că sunt bucuroși să primească români, decât alte naționalități.

Reporter: Care a fost cea mai scumpă vacanță vândută de Eturia în 2017?

Sorin Stoica: Au fost foarte multe vacanțe. Noi nu vindem neapărat vacanțe scumpe, în general tarifele mari sunt datorită complexității excursiei respective. Cea mai scumpă a fost de aproape 70.000 de euro, pentru trei familii, cu o durată de 45 de zile în Australia, Noua Zeelandă, Indonezia, Vietnam și Singapore.

Avem multe vacanțe de peste 10.000 de euro.

Noi în România auzim foarte mult despre sume din aceastea și ne gândim la vacanțe luxury, dar noi avem un segment foarte mic de luxury. Sunt hoteluri de 5.000 de euro pe noapte, acolo vorbim de vacanțe luxury.

Reporter: Câți turiști au călătorit anul trecut cu Eturia și care a fost prețul mediu al unui pachet?

Sorin Stoica: Anul trecut am avut aproape 6.000 de turiști, iar prețul mediu pe călătorie a fost de 1.700 de euro. Pentru un sejur la plajă prețul mediu este undeva la 1500 euro, iar pentru un circuit prețul mediu este la undeva la 1.900 euro.

Anul acesta prețul va fi în creștere. Companiile aeriene deja au crescut destul de mult tarifele, între 10 și 20%, toate companiile aeriene. Este un boom, o bulă. Creșterea aceasta s-a bazat pe cererea foarte mare la nivel global.

Reporter: Creșterile salariale de anul trecut au impulsionat turiștii să călătorească mai mult?

Sorin Stoica: Cu siguranță, da. Oamenii au cheltuit mai mult pe călătorii. Vacanțele intră în piramida nevoilor undeva pe a doua treaptă. Mai întâi oamenii își asigură un nivel de trai, apoi călătoriile probabil sunt unele din priorități și în cazul în care avem mai mulți bani acordăm mai mult călătoriilor. Pe lângă creșterile salariale a fost un an economic bun, cu creșteri, care nu știu cât vor fi de sustenabile, dar au fost creșteri pe toate sectoarele, am avut o creștere economică. Noi suntem zona de consum și dacă consumul crește și la noi lucrurile cresc.

Reporter: La sfârșitul anului trecut spuneați că aveți în plan extinderea agenției pe noi piețe. Ce ar însemna pentru Eturia această etapă și care sunt țările pe care le țintiți?

Sorin Stoica: Ne gândim să ne ducem în Londra și sper că vom intra pe piața de acolo. Momentan suntem în zona de studiere a tot ce înseamnă cea mai bună variantă de a deschide acolo. Ar însemna o piață nouă. Marea Britanie este una dintre cele mai mari piețe generatoare de turiști. Oamenii de acolo au călătoria în ADN, le place să călătorească, sunt exploratori și au și finanțele necesare. Noi credem că putem livra calitate la nivelul lor și cu siguranță la un preț mult mai mic. Considerăm că am ajuns la o maturitate care ne permite să activăm pe orice piață din lumea asta și ceea ce ne ține și ne-a ținut până acum a fost zona de confort. Trebuie să o iei de la capăt cu altă mentalitate, cu alți oameni, dar este o oportunitate și dacă reușim să trecem hopul acesta de legal, taxe și prețul de transfer, cred că anul acesta vom intra pe piața londoneză.

Vrem să ne extindem, atât fizic, cât și online. Pe lângă anumite piețe, anul acesta investim foarte mult în tehnologie și prin tehnologie ne gândim să atacăm și alte piețe din afara României și chiar din afara Europei și să devenim furnizori. Nu avem un plan fix, personal îmi place să îmi ajustez planurile în funcție de experiențele pe care le am. Vreau mai întâi să vedem cum va funcționa Londra, pentru că ne putem lovi de multe. Dacă va fi un experiment de succes, așa cum personal cred că va fi, următoarea pentru noi va fi SUA.

Reporter: Vă gândiți să intrați și pe partea de incoming?

Sorin Stoica: Aceasta este o mare dorință de-a mea. Îmi doresc de foarte mulți ani să facem incoming. Cred că țara noastră are ce oferi, cred că merităm mai mult. Dar este vorba de o anumită disponibilitate de resurse. Principala problemă cu care ne confruntăm noi în turism este dificultatea de a găsi oameni instruiți. De asemenea, eu nu cred în mixuri, nu cred că aceeași persoană poate să vândă astăzi o pensiune la munte, mâine un hotel de 300 de euro în Grecia, și apoi o vacanță de 50.000 de euro în Maldive. Trebuie să ai oameni specializați pe incoming, pe vacanțe europene, vacanțe exotice și luxury. Asta ar însemna o investiție. Dacă aș face incoming aș deschide o altă firmă. Am avut în plan lucrul acesta, este în continuare pe lista mea de priorități, dar nu știu dacă voi reuși sau nu. Sunt atât de multe oportunități în ceea ce facem, atât de multe de îmbunătățit în primul rând, poate că suntem perfecționiști, dar cred că până nu faci lucrurile excelent, nu are sens să te bagi în altele. Sunt firme în România care fac incoming. O să vedem și noi ce decizie vom lua în acest sens. Avem și partenerii care ne întreabă, sunt curioși să vadă România, vor să trimită turiști. În România încă suferim la partea de activități. Sunt zone care s-au dezvoltat, touroperatori locali care oferă servicii, dar partea de entertainment, partea de activități extra-hour lipsește. Se fac progrese, dar mai durează. Plus că avem o problemă cu infrastructura, în special, din punctul meu de vedere, uriașul minus al nostru este rețeaua feroviară pe care nici nu o văd prea curând rezolvată, pe lângă cea rutieră pe care o știm cu toții. Este inadmisibil să faci în secolul acesta pe 300 de km 6 ore cu trenul, când la nivel internațional se fac într-o oră, o oră și jumătate. Oamenii când vin au această așteptare. România este o țară exotică și are extrem de multe de oferit. Noi ar trebui să scoatem bani mulți din turism.

Îmi doresc să contribui, să fac incoming, dar principalul meu obiectiv este să țin firma, să fie sigură, să scoată profit și nu-mi pot permite să investesc într-o zonă în care nu pot controla, în acest moment.

Reporter: Care credeți că vor fi cele mai căutate destinații în 2018?

Sorin Stoica: Eu pariez pe SUA pentru 2018. Am lansat anul trecut foarte multe programe pe această destinație, avem circuite cu autorulota, programe cowboys and indians, mai avem un proiect cu motocicleta, croaziere pe Mississippi, multe lucruri noi pe SUA, iar cererea pentru această destinație simt că va crește, pentru că viza se ia acum mult mai ușor decât înainte și cred că va fi destinația anului 2018.

Reporter: Vedeți o cerere mai mare și pentru Canada ținând cont că au fost ridicate recent vizele și Air Canada va opera curse directe?

Sorin Stoica: Absolut. Deja vindem Canada, iar în ultimele 3 luni am vândut dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Canada va intra cu siguranță în topurile noastre. Dar este totuși o țară de valul patru de vizionat, dar cu siguranță va fi accesibilă, iar lumea va putea să meargă. Canada va fi interesantă în următorii ani și sper că va merge și va umple zborurile Air Canada pentru că asta va da încredere și altor companii aeriene să vină. Dacă Air Canada a pus zboruri către noi de ce nu ar veni și American Airlines sau Delta Airlines să avem și noi un zbor direct către New York? Toată lumea este cu ochii pe noi. În funcție de cum vom fi cu Canada, ne va da și o oportunitate pentru ridicarea vizelor pentru Statele Unite și pentru zborurile directe și multe altele. Mi-e greu să văd momentan cum vor decurge lucrurile, depinde cum vom fi și economic. 2018 pare să fie un an bun, depinde cum va fi și 2019, ne cam apropiem de un punct de inflexiune, în 2019-2020 va trebui să fie o recesiune, sunt toate semnele: creșterea inflației, creșterea dobânzilor bancare. Este greu să previzionăm ce va fi peste trei ani, dar în mod normal și practic, dacă ne facem treaba la noi în casă cum trebuie ca și țară, ar trebui să atragem mai multe. În primul rând, cred că principala noastră preocupare este să ne respectăm promisiunile ca națiune.

Reporter: Care a fost cifra de afaceri a companiei în 2017 și ce așteptări financiare aveți pentru 2018?

Sorin Stoica: Anul trecut am atins cifra de afaceri de 10,6 milioane euro. Pentru 2018 eu văd o creștere a noastră, care în funcție de cum vom reuși să ne punem în plan niște proiecte va fi între 20 și 40%. 20% va fi creșterea minimală în condițiile în care nu ne ies proiectele noi - extinderea pe piața londoneză și 40% dacă ne ies proiectele propuse. Anul a început bine așa că suntem optimiști.

Reporter: Cum a decurs perioada de Early Booking? Au existat mai multe cereri față de aceeași perioadă a anului trecut?

Sorin Stoica: Există un interes ușor crescut. N-aș putea spune că este creștere foarte mare comparativ cu anul trecut. Este un avans de aproximativ 5-7%. În schimb, din ce am văzut anul trecut și din ce presimt lunile se echilibrează. Vorbim mai degrabă de o planificare din timp, de o maturizare a pieței, nu mai are legătură cu perioada de Early Booking.

Reporter: Care sunt noutățile pregătite de Eturia pentru 2018?

Sorin Stoica: În fiecare an revizuim toate destinațiile pe care le avem și toate produsele. Destinații noi pentru 2018 sunt Papua Noua Guinee, Philipine și Taiwan, avem multe destinații din Africa - Botswana, Namibia, Mozambic și Africa de Sud. Africa a crescut foarte mult anul trecut, a avut cea mai mare creștere de 40% la noi și credem că va merge în continuare.

Mai avem ca destinații America Centrală cu Honduras, Nicaragua, Guatemala. Avem și tipologii noi de produse, acele circuite cu autorulote de care vorbeam în SUA și Canada, multe programe noi pe Canada. Lansăm circuite, în jur de șase, gastronomice în India, Chile, în Thailanda și două în Europa. Mai avem Franța cu degustări și experiențe, produs care pleacă de la 3.000-4.000 de euro de persoană cu prânzuri în restaurante Michelin. Avem produse noi cu croaziere - pe Mississippi, de exemplu.

Vindem Antarctica, acum suntem în discuții pentru a include un zbor de o zi din Australia pe deasupra Antarcticii și includerea unei excursii într-o tabără de 6 zile în Antarctica - program care va fi 60.000 de euro, iar cei cu care suntem în discuții au deja full booked pentru următoarele 6 luni această excursie.

Pe Guiana și Suriname vom avea circuit în septembrie, care este deja vândut.

Reabordăm toate destinațiile, pe măsură ce românii capătă mai multe experiențe vor alte lucruri. Dacă acum 10 ani își doreau un tur de oraș, acum vor interacțiuni cu localnicii, experiențe pe partea de gastronomie - cursuri de gătit, restaurante.

În turism tot timpul pot să inovezi.

Avem multe circuite-adventure, avem mulți turiști români care optează pentru astfel de vacanțe cu rafting, bungee jumping, tiroliană, parașutism.

Africa încă își oferă zona aceasta de sălbăticie și la fel și America Centrală.

Reporter: Vă mulțumesc!



"În ciuda tuturor frământărilor, 2017 a fost un an bun pentru industria turismului. Apetența pentru călătorii a turiștilor a crescut, din informațiile mele, în toate piețele".



"Îmi doresc de foarte mulți ani să facem incoming. Cred că țara noastră are ce oferi, cred că merităm mai mult. Dar este vorba de o anumită disponibilitate de resurse. Principala problemă cu care ne confruntăm noi în turism este dificultatea de a găsi oameni instruiți".