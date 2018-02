Este foarte interesant momentul pe care îl trăim. Nu pentru că poate Kovesi ar fi pedepsită. Probabil că Iohannis nu va aproba procedura de revocare. Nu cunosc exact pașii. Dar ministrul de Justiție a dat voce oficială împotriva abuzurilor unora din DNA. Asta contează enorm. Statul român contra statului român.



Să citim o postare a lui Băsescu din 12 mai 2017. Interesant acum este că mulți din jurul lui au ajuns în închisoare. El este încă protejat (se speculează că în contextul sprijinului dat americanilor, inclusiv prin închisorile CIA și a teroriștilor din Siria care încercau să răstoarne regimul de acolo).



„Mai tarziu, va fi prea tarziu

Combaterea coruptiei pare a fi aproape compromisa din punct de vedere al imaginii.



Cine a compromis-o?



Exact aceia care, aflati in functii in ultimii trei ani, trebuiau s-o duca cu decenta, cu probe si cu respectarea drepturilor fundamentale. Din pacate, n-au facut-o si au compromis credibilitatea actiunilor de combatere a coruptiei (vezi PS cu lista faptelor de notorietate publica).



Mai mult, practica ‘relaxarii’ in vilele SRI cu sprituri si petreceri ale procurorilor, ofiterilor SRI, judecatorilor si a oamenilor politici laolalta, este deja un tablou public ce compromite, in mod egal, pe toti participantii si, din pacate, in mod nedrept, arunca neincrederea asupra a mii de procurori, judecatori, ofiteri SRI si politicieni corecti.



Aceste realitati sunt pe punctul de a compromite o activitate esentiala si necesara, decredibilizand chiar lupta institutiilor statului impotriva coruptiei.

Asupra acestor deviatii inadmisibile si a consecintelor, am avertizat public in mod repetat, inca din 2015, dar corul ‘intransigentilor’ m-a declarat aparator al coruptilor, ceea ce este o mare minciuna. A…daca vreti aparator al drepturilor fundamentale, de acord, dar asta nu inseamna aparator al coruptilor.





Din cauza decredibilizarii combaterii coruptiei, un individ instruit, dar putred de corupt si las, de teapa lui Adrian Nastase, a ajuns sa para azi un nedreptatit, uitand ca era ‘Bombo de care fugeai in Congo’ sau ‘Nastase, sapte case’. Norocul lui ca Matusa Tamara nu poate depune marturie, iar Petrache si Bittner au ‘uitat’ sa-i mai inapoieze averea ‘imprumutata’.



Asa s-a ajuns ca giganticul aparat de propaganda format din ziaristi si analisti cu moralitate indoielnica, bine platiti din bani furati de papusarii Vantu si Voiculescu sa invadeze, astazi, toate televiziunile, sa jubileze si sa spele cu sarg fetele coruptilor si ale stapanilor lor, pe care i-au declarat ‘eroi martiri’. Jurnalisti si analisti, avocati si profesori puternic atasati minciunii si valorilor PSD, au reusit sa reinstaleze atmosfera irespirabila, din cauza propagandei mincinoase, a anului electoral 2009 si a noptii de 6 spre 7 decembrie.



Din pacate, procurori, judecatori si ofiteri SRI, prin abuzurile lor si prin utilizarea discretionara a puterii, au dat ocazia acestei pelagre a tranzitiei sa se reinventeze.



Pentru acest esec, generat de abuzurile ultimilor trei ani, procurori, judecatori, ofiteri SRI precum Coldea, Kovesi, Selaru, Rosu, Stanciu, Dumbrava, Dragomir, Negulescu, Savin si multi, multi altii, care au confundat institutiile statului cu niste instrumente aflate la dispozitia lor pentru a acapara o putere personala nemarginita, nelegitima, pe care nu le-a dat-o nimeni, trebuie sa dispara din magistratura si din SRI. Dar nu trebuie sa dispara oricum. Ei trebuie sa raspunda in fata legii pentru compromiterea luptei impotriva coruptiei prin abuzuri, prin represiune nedreapta si implicare inadmisibila in jocuri politice nedemocratice.

Combaterea coruptiei trebuie recredibilizata si relansata, acum, si nu ‘mai tarziu’, prin inlocuirea celor care au compromis-o, cu magistrati care inteleg ca justitia televizata este cea mai proasta, imorala si ilegala solutie si ca la baza oricarui dosar penal trebuie sa stea respectarea drepturilor fundamentale si probele reale.



Daca eliminarea din magistratura si tragerea la raspundere penala a celor responsabili de abuzuri nu se face rapid, inclusiv a acelora care au generat verdicte nefavorabile Romaniei la CEDO, ‘mai tarziu, va fi prea tarziu’ si nimic din ce s-a facut bine nu va mai putea fi recuperat. Azi, bilantul anti-coruptiei inca este pozitiv si in realitate, dar si pe imagine. Cum va fi peste cateva saptamani? Greu de spus.



PS – probe contrafacute, denunturi mincinoase obtinute sub amenintarea catuselor, protejarea de catre procurori a intereselor coruptilor doar pentru ca le-au servit ce au cerut, adica denunturi impotriva unor tinte politice atent selectate, procurorii si judecatorii care au refuzat sa tina cont de Legea 334 din 2006 privind finantarea partidelor si a campaniilor electorale, complete de judecata controlate de SRI, judecatori care s-au compromis dand mii de mandate de supraveghere tehnica fara niciun fel de verificare, precum niste sergenti care executa ordine, procurori care au regizat spectacolele televizate umilitoare si ilegale ale oamenilor incatusati inainte de a fi judecati, judecatori care au dispus incarcerarea nejustificata inainte ca oamenii sa fie judecati, procurori care distrug firmele a caror administratori sunt suspecti, esecurile tot mai frecvente ale dosarelor DNA, incropite la repezeala impotriva unor persoane publice incomode pentru Sistem”.

