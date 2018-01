* (Interviu cu Cristian Pârvan, președintele PIAROM)

Anul 2017 a fost unul bun din punct de vedere economic, însă anormal din punct de vedere al performanțelor, dacă îl raportăm la o scădere a segmentului de construcții, în condițiile în care, într-un an economic bun, sectorul construcțiilor, care urmează dinamica pozitivă, ar fi trebuit să fi crescut și el în mod corespunzător, este de părere Cristian Pârvan, președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM). Afirmația domniei sale vine în contextul în care instituțiile de statistică au anunțat scăderi constante în sectorul construcțiilor, bazate în special pe lipsa proiectelor de infrastructură. "Noroc cu clădirile rezidențiale, care au mai salvat acest sector, pentru că lucrările inginerești sunt într-un mare regres", ne-a spus Cristian Pârvan, într-un interviu.



Reporter: Care a fost evoluția mediului de afaceri, în 2017?

Cristian Pârvan: Mediul de afaceri și-a făcut datoria și anul trecut, într-o totală inconsecvență legislativă. Au fost o serie de măsuri discutate și uitate, de-a lungul anului 2017, pe care mediul de afaceri le-a luat întotdeauna în serios, de la primul anunț. Noi nu ne permitem să considerăm că, dacă se anunță o măsură de la nivelul decidenților politici, ea va fi abandonată. Oamenii de afaceri fac imediat calcule, fac evaluări să vadă cum îi afectează respectiva măsură, lucru pe care ar trebui să îl facă, de fapt, în primul rând, cel care decide o măsură sau alta și să prezinte ce justificare are pentru ea. Evident că nu s-a întâmplat acest lucru, așa cum nu s-a întâmplat nici în anii anteriori, și se vine cu măsuri negândite, nepregătite și cu atât mai puțin susținute în fața mediului de afaceri. Acest lucru creează momente de incertitudine, pentru că avem parteneri externi, avem prețuri, avem contracte, avem obligații. Nu se pot trata cu ușurință, pentru că orice schimbare implică anumite costuri, oameni, resurse, pe care o companie este obligată să le optimizeze pentru a face profit.

Reporter: Dar, în ansamblu, dacă ne uităm la cifre, economia stă foarte bine...

Cristian Pârvan: 2017 a fost un an bun din punct de vedere economic, însă anormal din punct de vedere al performanțelor, dacă îl raportăm la o scădere a segmentului de construcții, în condițiile în care, într-un an economic bun, sectorul construcțiilor, care urmează dinamica pozitivă, ar fi trebuit să fi crescut și el în mod corespunzător. Comunicatele instituțiilor de statistică arată scăderi în acest domeniu, iar ele vin mai ales din lipsa proiectelor de infrastructură. Noroc cu clădirile rezidențiale, care au mai salvat sectorul construcțiilor, pentru că lucrările inginerești sunt într-un mare regres. Ar fi trebuit să implementăm proiectele pe infrastructură, pentru că avem atât fonduri europene, cât și fonduri alocate de la buget. Din execuția bugetară, se observă că volumul de cheltuială pe acest domeniu a scăzut.

De asemenea, avem rezultate negative și îngrijorătoare pentru viitor în domeniul cercetare-inovare. Noi, cei din mediul de afaceri, susținem toți necesitatea utilizării acestui pilon de dezvoltare, pentru că este evident că țara noastră nu mai are capacitatea de a produce ceea ce producea tradițional.

Industria are nevoie și de produse inovative, nu numai de comandă externă, or produsele inovative vin în urma unui proces de cercetare-dezvoltare și a constituirii unui brand românesc care să permită, ulterior, și vânzarea în afara țării. În concluzie, cercetarea-dezvoltarea a rămas la un nivel redus, s-a făcut puțin în acest domeniu din punct de vedere legislativ. În același timp, avem o lipsă de politică în sector, o lipsă de orientare.

Reporter: Care dintre domeniile economice au evoluat cel mai mult, în 2017?

Cristian Pârvan: Un domeniu deosebit de important este IT&C, care are o pondere semnificativă în economie, aproape dublă decât agricultura, de exemplu. În aceste condiții, ne uităm să existe politici adecvate unui sector care-și poate crește competențele, care nu trebuie să folosească resurse naturale, energie și așa mai departe, ca să facă PIB. Sigur că nu se poate numai cu sectorul IT, dar odată ce avem acest domeniu, este păcat să nu îl valorificăm la cât poate el să facă.

În proiectul care s-a dezvoltat recent la Ministerul Finanțelor privind sprijinirea IMM, nu am fost de acord cu prevederea că, în mod explicit, vor fi finanțate de la buget, cu 80%, IMM-urile care înființează centre de agrement, a doua categorie fiind finanțarea cu doar 50% a capitalului de lucru pentru restul IMM-urilor. Am întrebat ce fel de politică este aceasta. Noi propunem de ani de zile să sprijinim companiile românești care pot deveni sub-furnizori ai firmelor internaționale, să sprijinim producția. Unde facem centre de agrement? Trebuie să luăm exemplele existente. Programul start-up nation devine deja o glumă care îi afectează pe cei ce au crezut în acest proiect, ca urmare a volumului de finanțare, a lipsei de personal etc. A tot fost împins acest program, care părea foarte promițător și care, deocamdată, a înlocuit și programul ce a mers foarte bine, și anume SRL-D, și întrebarea este care sunt măsurile și politicile economice adoptate? Din păcate, niciuna.

Reporter: Dar în agricultură pot fi înființate IMM-uri românești...

Cristian Pârvan: Plecând de la biomasă, în agricultură inclusiv cerealele pot fi industrializate, ca materii prime. Noi ne lăudăm în continuare că exportăm grâu și porumb. Preocupările legate de biomasă și producerea de căldură pe biomasă sunt doar în mod limitat susținute de Ministerul Agriculturii, care se opune culturilor energetice și impune unele condiții ce nu țin cont, în primul rând, de dreptul de proprietate, dar nu se înțelege că biomasa este o resursă uriașă de stimulare a activității în mediul rural.

Mai ales în contextul în care există Programul de Dezvoltare Rurală la Ministerul Agriculturii. Ar trebui ca acest minister, împreună cu Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Ministerul de Finanțe - înțelegând că eradicarea sărăciei, de care acum toată lumea a ajuns să se plângă și care este în esență în mediul rural, din lipsa locurilor de muncă, din lipsa veniturilor, din menținerea unei producții de sub¬zistență -, să susțină această politică, astfel încât mediul rural să se dezvolte.

Toată lumea vorbește de salarii, de venituri, dar nimeni nu vorbește de structura economică, de cum putem stimula apariția locurilor de muncă în activități neagricole, pentru că pe partea agricolă este clar că va trebui să scadă numărul acestora.

Reporter: Oricum ne confruntăm cu o criză a forței de muncă...

Cristian Pârvan: Din păcate, există cel puțin două tendințe îngrijorătoare - în primul rând continuă tentația, pregătirea, dorința de a pleca a multor tineri și, în cel de-al doilea rând, vorbim despre măsurile dis¬cutabile, din punctul nostru de vedere, a unor țări care încearcă să limiteze accesul cetățenilor români la piața europeană a muncii, măsură care nu este în regulă.

Ceea ce s-ar putea face, și din păcate nu este acceptat până la nivel de consilier al președinției - este trecerea, măcar în anumite zone deficitare cum sunt medicina, informatica, automatica, mecanica, construcțiile, la credite bancare garantate de stat, la studii pe credit. Sistemul nu este perfect, are mari probleme și, dacă ne uităm la SUA, vedem că aceste credite bancare garantate de stat presupun unele condiții. După ce beneficiarul ajunge cu salariul la un anumit nivel, acesta trebuie să înceapă rambursarea împrumutului într-un termen limitat. Așa funcționează în vest. Ca să urmezi o facultate, există două posibilități, în ceea ce privește sursele financiare - din partea statului, dacă locul este cu finanțare publică, sau cu bani de la student. La noi, dacă studiile nu îl costă pe cel care le urmează, costă societatea. Adică societatea investește, dar nu obține nimic. Creditul despre care vorbeam poate fi accesat când studentul începe studiile. Un student care are un angajament bancar, oriunde s-ar duce, după ce depășește salariul mediu al țării respective sau un nivel stabilit, să zicem, începe să ramburseze creditul.

Numărul de locuri de muncă finanțate public este foarte redus. De fapt, schema ar trebui să fie așa - ar trebui să dăm burse de excepție la copiii fără posibilități materiale dar dornici să învețe și performanți, iar cu restul, care se duc să obțină o hârtie, să procedăm altfel. Trebuie schimbată paradigma - să îi facem pe tineri să înțeleagă faptul că studenția este frumoasă, dar că ea este dublată de o anumită răspundere.

Informația dată de Ministrul Muncii, că în ultimii zece ani, dintr-un milion și nouă sute de mii de absolvenți de liceu, nouă sute de mii - deci aproape jumătate - nu au bacalaureatul, ridică întrebarea: "La ce folosesc acești oameni? De aici vine propunerea, pe care o susținem în continuare, că cine nu ia bacalaureatul să nu fie automat trecut în șomaj, ci să facă automat un ciclu de ucenicie. Să-i lași pe tineri cu ajutor de șomaj înseamnă să-i îndemni la nemuncă.

Educația trebuie să treacă pe alte baze, pentru a se adapta și a se apropia de piața muncii. Cerințele de competență se schimbă foarte rapid, cum, în egală măsură, cei care predau cursuri au rămas cu niște cursuri foarte învechite, neadaptate și neaduse la cerințele actuale. Din păcate, vorbim despre probleme de sistem și nu există soluții miraculoase.

Reporter: Cum vede mediul de afaceri modificările fiscale intrate în vigoare în acest an?

Cristian Pârvan: Deocamdată, pentru unele măsuri care se aplică din acest an, nu avem norme. Oamenii de afaceri și-au făcut bugetul în baza presupunerilor. Noile reglementări nu au adus clarificările pe care mediul de afaceri este interesat să le afle.

Referitor la trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, informațiile sunt contradictorii. Vom vedea, la un moment dat, la 25 ianuarie, cine și ce a făcut, pentru că este clar că sunt sectoare care nu au niciun fel de problemă, majorează salariile cu 20% ca să fie păstrat salariul net și gata. Însă, aici apare problema că, la multe firme, nu va mai fi o altă mărire de salarii, pe care acestea ar fi urmat să o facă, așa cum o făceau anual. În același timp, vor fi și companii care vor face și aceste măriri, dar, evident, profitabilitatea va fi cea care își va spune cuvântul și în baza căreia se va stabili dacă societățile comerciale pot să suporte adoptarea noilor norme sau nu.

De asemenea, trebuie să ne lămurim cu ce prețuri lucrăm la energie electrică, gaze, benzină, motorină, care înseamnă costuri. Pentru că toată lumea vorbește numai de costuri de personal, unde statul este clar că face concurență neloială, prin sectorul bugetar, sectorului privat, iar sectorul privat nu are posibilitatea să urmărească dinamica aceasta agresivă.

Reporter: În acest context, considerați că vom ajunge în situația să avem un nou acord cu FMI?

Cristian Pârvan: Nu cred în așa ceva. Noi, care am susținut primul acord cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, considerăm că, indiferent ce se întâmplă, nu trebuie să mai încheiem un alt acord. Deși atunci părea să fie salutară o înțelegere de acest gen, faptul că s-a ajuns ca o tranșă de la Comisia Europeană să fie băgată în consum, la vremea respectivă, ne face să credem că nu avem deloc o garanție că banii care ar fi puși la dispoziție ar fi folosiți cum trebuie, și atunci este mai bine fără împrumuturi. Dacă risipim banii pe ce nu trebuie, atunci nu are rost să ne îndatorăm. Din buget se vede că se majorează gradul de îndatorare, iar cheltuiala cu dobânzile bancare este în creștere importantă. În buget, alocarea pentru costurile financiare aferente împrumuturilor cresc, întrucât cresc dobânzile și crește și masa împrumutată.

În general, trebuie să ne așteptăm la scumpirea banilor, atât din cauza a ceea ce se întâmplă pe plan interne, dar și ca urmare a cauzelor externe. Deocamdată, a fost prelungit programul de relaxare cantitativă, dar toată lumea se așteaptă la creșterea dobânzilor și, în felul acesta, la creșterea costurilor de finanțare.

De asemenea, așa cum arată bugetul, se prevede o creștere mai agresivă a importurilor față de creșterea exporturilor, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de valută. Dacă nu avem altă intrare de valută - de exemplu fonduri europene, de lipsa cărora am suferit foarte mult anul trecut; inves¬tiții străine, care sunt incerte; investiții românești, afectate de instabilitate și de insecuritate -, atunci s-ar putea să se adune mai puțini euro din activitatea economică și crescând cererea de euro, leul se va deteriora.

Reporter: Legat de piața financiară, se pare că avem din ce în ce mai mult de-a face cu bitcoinul...

Cristian Pârvan: Bitcoin este o criptomonedă și este clar că, dacă la începutul anului 2017 valora în jur de 1.000 de dolari, iar la finalul lui decembrie ajunsese la circa 14.000 de dolari, ea nu poate să aibă o bază economică. Ca în orice astfel de scheme cu randamente absolut senzaționale, cine riscă este posibil să și câștige, dar întotdeauna va câștiga pe spatele celor care pierd. Deocamdată, monedele și circuitele financiare care și așa au fost viciate prin tot felul de instrumente derivate și alte speculații financiare - utile într-o anumită proporție, dar care s-au exacerbat ca dimensiune - au pus economia mondială în pericol.

Reporter: Cum apreciați nivelul colectărilor de către Fisc?

Cristian Pârvan: ANAF spune că, la 11 luni, a colectat cu 12 miliarde lei în plus față de aceeași perioadă a anului precedent. Nu știm cum este față de program. Este clar că s-a colectat mai mult pe muncă și pe creșterile de salarii. Cei de la Fisc spuneau că au colectat ceva mai mult și din impozitul pe profit, ceea ce este corect, pentru că a intrat în vigoare impozitarea dividendelor cu 5%, ceea ce a stimulat apariția și mai ales încasarea unui volum mai mare de dividene. În concluzie, este posibil ca volumul de încasări la ANAF să fie superior anului 2016 și este normal acest lucru, la o creștere economică de 8%. Problema care a rămas fără răspuns este - de ce încasările nu au crescut în ritmul creșterii PIB?

Reporter: Dar creșterea economică are o bază solidă?

Cristian Pârvan: Creșterea economică se datorează exclusiv mediului de afaceri. Nu poate să spună cineva că există vreo măsură deosebită care ar fi sprijinit mediul de afaceri să obțină aceste rezultate. Industria a avut un aport mai mare la creșterea economică decât am presupus noi la începutul anului. Din păcate, la noi, aportul exportului net la PIB este negativ, comparativ cu ceea ce se întâmplă la vecinii noștri unguri, care au aport pozitiv al exporturilor la PIB. Acest lucru nu se poate corecta decât prin lărgirea lanțului de valori - trebuie să sprijinim anteprenorii români ca să fie cât mai mulți integrați cu firmele exportatoa¬re, astfel încât, în felul acesta, să aibă o bază mai largă de activitate în țara noastră și o mai mare influență în mediul economic românesc, pe orizontală. De asemenea, trebuie să avem produse inovative.

Reporter: La construirea bugetului pe acest an, au fost discuții aprinse legate de cuantumul impozitului pe venit care va merge la Unitățile Administrațiilor Teritoriale. Cum vedeți faptul că, în acest an, UAT-urile vor avea asigurat un anumit buget pe cap de locuitor?

Cristian Pârvan: Este clar că finanțarea și resursele ar trebui să fie mai aproape de cel care le generează, pentru că, în felul acesta, se vor selecta administrațiile bune de cele proaste. Ambele tipuri de adminis¬trații au avut pe cap de locuitor cam aceleași venituri și cam aceleași resurse. Doar că unele au folosit banii majorând de zece ori salariile în primărie și nefăcând nicio investiție, altele au mărit cu 10%-20% salariile, dar au și făcut ceva pentru localitate. Acum, vine această idee de a menține excesiv dependența de echilibrare de la centru. Este clar că UAT-urile sunt afectate de scăderea impozitului pe venit. Noi susținem că este mult mai bine să se facă în primul rând o reorganizare administrativă și să se facă proiecte de care comunitățile au nevoie în ansamblul lor.

La noi lipsește competitivitatea și transparența și se merge pe principiul "cine-i harnic și muncește are tot ce vrea, cine-i leneș și chiulește are tot așa". Trebuie să ieșim din această paradigmă, iar statul să îl ajute pe cel care este chibzuit și gospodar și care răspunde nevoilor cetățenilor.

Reporter: Nu putem să nu subliniem faptul că am început anul 2017 cu proteste împotriva legilor justiției și l-am încheiat în același mod...Cum este afectat mediul de afaceri de acest pachet de legi?

Cristian Pârvan: Avem un interes deosebit în legile justiției - atât pe partea penală, cât și pe civil - vizavi de faptul că noi considerăm și sprijinim ideea expusă de ANAF, respectiv că cei care au sume pe care le-au calculat prost și nu le-au plătit la stat să ajungă la o înțelegere cu Fiscul și să le plătească, nu să fie trimis dosarul imediat în penal. Despre aberațiile proceselor economice nu vorbește nimeni, când ele de fapt afectează activitatea firmelor. Justiția română nu este pregătită să soluționeze astfel de situații, iar mediul de afaceri este afectat. Suntem total nemulțumiți de cum funcționează justiția în mediul economic.

Reporter: Ce așteptați de la 2018?

Cristian Pârvan: Mediul de afaceri așteaptă ca măcar un an să nu mai umble nimeni la codul fiscal. Este dorința din fiecare an, însă niciodată nu suntem auziți. Indiferent de măsurile care se iau, chiar și dure, dar să fie anunțate cu un an înainte. Ceea ce se face la noi se face pe apucate, iar acest lucru nu are cum să fie apreciat nici de mediul de afaceri autohton, nici de investitorii străini. Lumea are nevoie ca Guvernul să nu mai schimbe regulile în fiecare zi și cu aplicabilitate imediată. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate și trebuie trecut la optimizarea funcționării instituțiilor publice.

Informatizarea ANAF trebuie să devină o prioritate strategică, națională, însă, din păcate, avem senzația că nu se dorește acest lucru. Nu se poate ca într-o țară hub informatic să nu reușești că construiești, în cinci ani, având bani de la Banca Mondială, un centru național de informații fiscale conectat cu toate terminalele. Noi susținem ca inspectorii ANAF specializați pe domenii de evaziune fiscală să fie foarte bine plătiți. Din păcate, în loc să reducem evaziunea fiscală, permanent schimbăm regulile, sub titlul reducerii evaziunii fiscale și plătesc în plus tot cei care își declară veniturile și obișnuiesc să plătească.

Reporter: Vă mulțumesc!