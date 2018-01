Mihai Tudose (Sursa foto: Facebook) Premieul Mihai Tudose a declarat ieri la Antena 3, referindu-se la restructurarea Guvernului, că și-ar dori un Executiv al cărui număr de ministere să înceapă cu cifra 1, că și-ar dori comasarea unora dintre acestea, potrivit News.ro.

El a spus că, exceptând-o pe Carmen Dan, nu este niciun membru al guvernului cu care să nu poată lucra și a precizat că nu face parte din nicio tabără din PSD.

Tudose a declarat: "Un Guvern cu 28 de ministere e cam mult. Eu mi-aș dori să înceapă cu 1. Că-s 11, că-s 19, să înceapă cu 1. S-au creat de-a lungul timpului o mulțime de pui. Le-aș dori comasate la loc. Elimină birocrația. Să limităm cheltuielile, să eficientizăm actul administrației publice".

El a spus că nu face parte din nicio tabără, "din niciun trib", ci este membru PSD.

Acesta a precizat: "Eu m-am angajat la debirocratizare. Stau în funcția asta căt simt că pot să ceea ce cred că e bine. Dacă nu mai simt, mă duc acasă".

Prim-ministrul a ținut să sublinieze că, exceptând-o pe Carmen Dan, se înțelege cu toți membrii Cabinetului.

"Nu am niciun membru al Guvernului, cu excepția cazului de astăzi, cu care să nu pot lucra. Ieri vă spuneam altfel, dar azi m-am mințit cu martori", a afirmat Mihai Tudose, referindu-se la ministrul de Interne Carmen Dan.

Mihai Tudose a anunțat, luni, după ședința Comitetului Executiv al PSD, că în 29 ianuarie, la următarea ședință, va fi discutată restructurarea Guvernului.

De altfel, la sfârșitul anului trecut, și președintele PSD Liviu Dragnea a vorbit despre necesitatea unei evaluări și a unei eventuale restructurări a Cabinetului.

* Tudose: "Eu nu sunt premierul cuiva. Sunt premierul României, propus de PSD"

Mihai Tudose a declarat, ieri seară, la Antena 3, că este premierul României, propus de PSD, dar că nu este "premierul cuiva" din interiorul partidului și nici al "serviciilor". În ceea ce privește relația cu liderul PSD, Liviu Dragnea, a apreciat că este "instituțională".

Acesta a afirmat: "Eu nu sunt premierul cuiva. Eu sunt premierul României și al PSD, trimis de PSD. PSD nu este un nume, este PSD. PSD, cu structurile sale de conducere. Buni, răi, cum ne considerați. Dar nu sunt al cuiva. Al nimănui, de nicărieri, că-i vorba de servicii sau de partid, al unui om de acolo, indiferent cum îl cheamă".

Acesta a explicat faptul că deciziile vin de la PSD, prin structurile lui.

Întrebat dacă există în acest moment o problemă de democrație în PSD, premierul a explicat că nu au funcționat anumite structuri.

"Ceea ce s-a reclamat de anumiți colegi, pe bună dreptate, este că anumite structuri nu au funcționat", a mai declarat Tudose.

Acesta a precizat că în ultimul an "lucrurile au luat-o puțin într-o altă direcție".

"Eu nu îmi iau comanda politică de nicăieri", a mai spus Tudose.

Întrebat care este relația cu liderul PSD Liviu Dragnea în acest moment, Tudose a explicat: "Instituțională".

* Tudose: Legile justiției nu au ajuns niciodată la Guvern. Să se pronunțe CCR dacă sunt bune sau proaste

Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri seară, la Antena 3, că legile justiției nu au ajuns de la Parlament, la Guvern, din motive tehnice. Totodată acesta afirmă că așteaptă să se pronunțe Curtea Constituțională a României dacă aceste legi sunt "bune sau nu".

El a declarat: "Legile nu au ajuns la Guvern niciodată, din diverse considerente, unul dintre ele fiind de natură tehnică. Din Parlament, nu puteau ieși fără avize de la Comisia de la Veneția care se întrunea în ianuarie a.c.. În ianuarie 2017, a fost scandalul că de ce au fot facute noaptea ca hoții în Guvern și nu a fost o dezbatere în Parlament, care este forul democratic suprem al țării, și ăsta a fost al doilea considerent al Coaliției, că asa a vrut strada din România, ca Parlamentul să lucreze".

Primul ministru a mai spus că nu se poate pronunța, dacă legile Justiției sunt bune sau nu și că acest lucru îl va decide CCR.

Acesta a adăugat: "Că sunt bune, că sunt proaste? Nu am scris noi Biblia. Să se pronunțe Curtea Constituțională, asta-i viața. Până la urmă, s-a pronunțat Parlamentul, instituția supremă a democrației. Păi, dacă nici asta nu e bună, dați-mi dumneavoastră o altă formă de organizare statală".

Întrebat dacă susține aceste legi, Tudose a spus că, procedural, i se pare corect cum s-a procedat în privința lor.

Tudose a subliniat: "Eu susțin procedura, nu sunt specialist în drept constituțional, s-ar putea ca în anumite lucruri CCR să ne spună că mai trebuie lucrat la ele. După ce se pronunță, vedem dacă sunt bune sau nu. Până una, alta, eu am votat".

* Tudose: Am o relație instituțională cu serviciile. Nu am avut o relație specială cu George Maior și Florian Coldea. Nu am tăiat porci cu nimeni de acolo

Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri seară, la Antena 3 că are o "relație instituțională" cu serviciile, săptămânal fiind în atribuțiile sale să interacționeze cu acestea, dar a afirmat că nu a "tăiat porci cu nimeni pe acolo" și nu a fost "la cumetrii". El a spus că nu are o relație specială cu George Maior și Florian Coldea, dar că aceștia i-au fost profesori.

Întrebat de relația pe care o are cu serviciile, premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seară, că are o relație instituțională.

El a afirmat: "Eu nu am tăiat porci cu nimeni pe acolo, nu am cărat sticle de vin pe acolo. Sunt instituții ale statului și sunt în regulă. (...) Am o relație instituțională cu serviciile. Măcar o dată pe săptămână am obligația să interacționez. A făcut școala acolo. Jumătate sunt civili. O parte dintre ei sunt jurnaliști. Am fost prima promoție. Nu am avut o relație specială cu George Maior și Florian Coldea. Au fost cei care ne-au predat și le-am predat lucrarea. Nu înseamnă că sunt prieten, dușman cu ei. Am făcut un doctorat acolo, în securitate națională. Nu l-am făcut ca să câștig mai mult, ci pentru mine. Nu m-a racolat nimeni acolo. Cât am fost ministru al Economiei, am vorbit cu domnul Coldea de câteva ori. Nu am fost la cumetrii, la Revelioane împreună, nu am tăiat porci, nu am fost în vie".

Acesta a afirmat că nu-și mai permite nimeni "să facă lucrurile despre care se crede că se făceau", dar că el nu a simțit "nicio presiune".

În plus, Tudose a afirmat că este destul de greu de "teleghidat".

"Sunt destul de greu de teleghidat, totuși. Destul de greu de trimis după fentă. Dar nu a încercat nimeni. Sau poate na, nu am fost păcălit, eu nu am simțit", a mai spus Tudose.

* Tudose: Guvernul are în plan construcția de noi tronsoane de autostrăzi; proiecte în valoare de zece miliarde de euro

Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri, la Antena 3 că Guvernul are în plan construirea de noi tronsoane de autostrăzi, el precizând că este vorba de proiecte în valoare de zece miliarde de euro.

"Vom scoate România din zona în care a fost în ultimii 27 de ani, cu o autostradă de la Ungheni la Iași, în zona Oituzului până la Brașov, și de acolo să se conecteze cu restul, sa putem ieși din țară. Apoi, un drum rapid sau autostradă care să plece din Suceava spre Focșani, prin Buzau, până la București o parte și cealaltă parte spre Constanța", a declarat Mihai Tudose.

Premierul a amintit și despre "o autostradă despre care nu s-a vorbit, care să plece din București - Craiova- Caraș Severin- Timișoara".

Acesta a mai spus: "Și la sud de Carpați tot țara nostră este. Toate acestea sunt discutate cu BERD, cu Banca Mondială și ne apucăm de treabă. Am vobit și la Bruxelles, o să vorbim și noi cu domnul președinte Junker. Este vorba de 10 miliarde de euro. Între timp, trebuie să continue și să începem efectiv anul ăsta Brașov- București, ca să fie gata. Asta în domeniul infrastructurii rutiere".

* Tudose: Aviz negativ pentru proiectul ca Palatul Elisabeta să fie dat pe viață Familiei Regale. Ministerul Justiției a dat punct de vedere negativ pe criteriu de neconstituționalitate

Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri, la Antena 3, că Guvernul a avizat negativ proiectul de lege care prevede rămânerea în posesia Familiei Regale a Palatului Elisbeta, precizând că Ministerul Justiției a apreciat că este neconstituțional. Premierul a anunțat că membrii Casei Regale s-au arătat dispuși să plătească "orice chirie", dar cu o perioadă de grație de un an de zile.

Tudose a declarat: "Astăzi în ședința de Guvern am dat aviz negativ pe proiectul de lege ca Palatul Elisabeta să fie dat pe viață (familiei regale - nr.). Am primit o solicitare un pic ciudată de la Cancelarie, că sunt dispuși să plătească orice chirie, dar cu o perioadă de grație de timp de un an. Adică un an să nu plătească nimic. Adică mai stăm noi un an gratis pe-aici și apoi mai vedem. Nu merge! Ministerul Justiției a dat punct de vedere negativ pe criteriu de neconstituționalitate".

Acesta a afirmat că se poate referi la Regele Mihai cu acest apelativ, întrucât a fost rege și a avut un regat, însă, în prezent, România este o republică, iar ceremonialul de încoronare nu mai există.

El a adăugat: "Pot să spun Regele Mihai pentru că a fost rege al României și a avut un regat. Astăzi suntem Republică. Regina nu știu cine e.... E republică pe aici. Putem să ne proclamăm orice. Poate greșesc foarte mult. Nu mai există ceremonial de încoronare. Încoronare la ce? Că nu mai ai jucărie".

Acesta a apreciat că familia regală "a revendicat tot ce e de revendicat", iar obținerea statutului de organizație de interes național din partea Fundației Casei regale nu justifică o astfel de decizie, întrucât mai există astfel de ONG-uri.

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au depus pe 7 noiembrie la Parlament inițiativa legislativă pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României.

Propunerea legislativă prevede recunoașterea acesteia ca persoană juridică de drept privat și acordarea statutului de utilitate publică. În plus, legea propune recunoașterea poziției de Șef al Casei Regale a României, ca poziție onorifică, asimilată protocolar cu aceea a unui fost șef de stat, și cuprinde o serie de prevederi care vor asigura desfășurarea optimă a activităților și funcțiilor de reprezentare ale acesteia.

Tăriceanu a precizat că inițiativa depusă de el împreună cu Liviu Dragnea privind statutul Casei Regale nu prevede nivelul cheltuielilor, bugetul urmând să fie aprobat anual de Guvern, dar a spus că nu vor fi costuri mari.

* Tudose: 2018, îmi doresc un an agitat, dar un an agitat pozitiv. Ar trebui să fim toți strânși în jurul acelorași idealuri comune

Premierul Mihai Tudose a declarat, ieri seară, la Antena 3, că își dorește ca anul 2018 să fie "agitat pozitiv" și, fiind anul Centenarului Marii Uniri, "ar trebui să fim toți strânși în jurul acelorași idealuri comune". În plus, premierul a apreciat că ar trebui să fim critici cu noi înșine și a anunțat că este anul marilor proiecte.

Mihai Tudose a afirmat: "2018 este un an simbol, este anul Centenarului, 100 de ani de la Unire și dacă toți am înțelege același lucru din acest simbol, din acești 100 de ani de România așa cum suntem noi astăzi, ar trebui să fim toți strânși în jurul acelorași idealuri comune. Să dezvoltăm România, să schimbăm puțin mentalitatea, începând de la a încuraja lucrurile bune, până la a nu accepta, niciunul dintre noi, nimic din ceea ce este rău. Cum spuneam în deschiderea emisiunii, nu se poate cu «hai să închidem ochii că e de-al nostru și las că merge că poate nu mai face». Să nu închidem ochii nici când cineva distruge un combinat, nici când cineva face rău în fața blocului. Să fim foarte critici cu noi înșine, dar o critică foarte constructivă în a dezvolta România".

Premierul a mai spus că marile proiecte vizează domeniul Sănătății și cel al Educației.

Acesta a declarat: "Eu cred că va fi un an al marilor proiecte începute, care să schimbe România așa cum România merită: cu investiții majore, cu spitale în care să îți găsești sănătatea nu moartea, în care să nu te duci cu o boală și să pleci cu zece, să nu spună că nu merge nu știu ce aparat. În care școala să schimbe modul de a fi, de a trata elevul. Cred că trebuie o dezbatere și domnul ministru Pop va începe anul acesta o dezbatere, dacă ar fi bine ca toți copiii să învețe același cometariu sau e bine ca toți copiii să poată să spună ce au înțeles ei că poate unul înțelege altfel. Și nu spune nimeni că noi avem dreptate că ne place eroul A și nu ne place eroul B, de asta sunt mai mulți. Să vedem cum facem cu învățământul vocațional că poate nu îi învățăm pe toți să cânte când ei nu au voce, să deseneze când nu sunt în stare, să învețe chimie când de fapt pe ei îi interesează limba rpmână și așa mai departe. Să avem o școală care să producă valori și să lase copiii să fie copii și să nu facă trei sute de mii de exerciții pe vacanță. Un sistem de evaluare modern. E o provocare și pentru dascăli și pentru părinți și pentru elevi, dar asta va naște plus valoare".

Șeful Executivului a mai precizat că va fi în măsură, în cel mult două săptămâni, să numească o companie românească ce va ieși pe piața internațională.

Premierul a susținut: "Va fi un an în care să punem bazele unui stat care să își apere valorile, să își întărească rolul de stat și vă spuneam de intenția de a achiziționa acel șantier naval, să învățăm să luăm pentru noi de la alții, nu numai să dăm la alții. Un an în care câteva companii din România vor ieși pe piața internațională, săptămâna viitoare sau peste două săptămâni poate sunt în măsură să vă dau numele unei companii din România care cumpără o companie din străinătate. Cam așa îmi doresc eu să fie anul acesta, 2018. Îmi doresc un an agitat, dar un an agitat pozitiv".